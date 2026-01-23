Armata română, ca pe timpul lui Moș Teacă. Dezvăluiri-bombă ale unui general: Soldatul român nu are bocanci și nu știe să utilizeze drone. E singurul soldat din NATO care nu poate lupta pe timp de noapte
ActiveNews.ro, 23 ianuarie 2026 18:50
Generalul Dorin Toma, fost comandant al Diviziei Multinaționale Sud‑Est a NATO, a readus în atenție o problemă veche, dar rar discutată public: nivelul real de dotare și pregătire al soldatului român
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 10 minute
19:20
Rebeliunea Legionară din 21-23 ianuarie 1941: Un 13-15 iunie ’90 perfectat de NKVD? Historia: Agenți ai serviciilor secrete sovietice infiltrați în Mișcarea Legionară. Evenimentul Istoric: Filmările au ajuns la Moscova. FOTOGRAFII INEDITE # ActiveNews.ro
Tiberiu Tănase a luat la puricat toate arhivele existente în România, de la cele ale SRI (CNSAS) la cele naționale (DANIC), ale MAPN și ale Academiei Române, efort din care „a reieșit implicarea în evenimentele din 21-23 ianuarie 1941 atât a unor comuniști români cât și a altor agenți ai serviciilor secrete sovietice”.
19:20
Cristina Isabela Lăpădătoni: Davos 2025 - M-a fascinat Oana Țoiu. Macron? Top Gun la ședință de bloc. Văd că românașii noștri iar se pun de-a curmezișul cu marile puteri. Acum ne uităm urât și la Trump? Unde ne mai duc ăștia? # ActiveNews.ro
M-am uitat și eu, ca tot omul curios și neinvitat, la ce s-a întâmplat la Davos. Și m-am gândit să fac o mică retrospectivă… prin ochii mei de blondă.
Acum o oră
18:50
Armata română, ca pe timpul lui Moș Teacă. Dezvăluiri-bombă ale unui general: Soldatul român nu are bocanci și nu știe să utilizeze drone. E singurul soldat din NATO care nu poate lupta pe timp de noapte # ActiveNews.ro
Generalul Dorin Toma, fost comandant al Diviziei Multinaționale Sud‑Est a NATO, a readus în atenție o problemă veche, dar rar discutată public: nivelul real de dotare și pregătire al soldatului român
18:30
Ștefan Secăreanu: Uneltele propagandei neomarxiste, mai ales cele de pe malurile Prutului, se screm din toate încheieturile pentru a-i menține cumva pe valul de plutire pe gangsterii globaliști de la cârma UE # ActiveNews.ro
Uneltele propagandei neomarxiste, mai ales cele de pe malurile Prutului, se screm din toate încheieturile pentru a-i menține cumva pe valul de plutire pe gangsterii globaliști de la cârma UE, care se duc tot mai la fund după loviturile aplicate la Davos asupra lor de Donald J. Trump.
Acum 2 ore
18:10
Țoiu și MAE – complici cu Zelensky în asimilarea românilor din Ucraina. Maia Sandu a redevenit moldovenistă! „La hartă” – o ediție bombă! VIDEO # ActiveNews.ro
Atac încrucișat de la Kiev și Moscova împotriva intereselor românești;
17:30
Epidemiolog: Vaccinurile” anti- COVID-19 reprezintă una dintre CELE MAI MARI expuneri la CANCER din istoria modernă. Vaccinurile pe bază de ARNm cresc riscul de a dezvolta șapte tipuri de cancer # ActiveNews.ro
În ultimii ani, autoritățile sanitare și companiile farmaceutice au negat vehement posibilitatea ca vaccinurile cu ARNm să influențeze sau să modifice ADN-ul uman. Orice sugestie în acest sens a fost rapid catalogată drept
Acum 4 ore
17:20
TRUMP surpă Noua Ordine Mondială - UE&ONU&OMS, venezueleanca ”prigonită” de SUA vine la Casa Albă iar ”suveraniștii de podcast” plâng de mila inuiților. Apropo, de unde vin inuiții? Povestea cu TORTUL: a cui Transilvanie e Groenlanda? # ActiveNews.ro
Dictatura impusă în România de sistemul satanist de la Bruxelles prin lovitura de stat care a dus la anularea alegerilor și călcarea pe gât cu bocancii justiției transformate în arma regimului a reprezentantului suveraniștilor români, Călin Georgescu, este călare peste noi și pe „suveraniștii” țoiști anti-georgiști și anti-trumpiști îi
17:00
TRUMP surpă Noua Ordine Mondială - UE&OMS&ONU, venezueleanca ”prigonită” de SUA vine la Casa Albă iar ”suveraniștii de podcast” plâng de mila inuiților. Apropo, de unde vin inuiții? Povestea cu TORTUL: a cui Transilvanie e Groenlanda? # ActiveNews.ro
Dictatura impusă în România de sistemul satanist de la Bruxelles prin lovitura de stat care a dus la anularea alegerilor și călcarea pe gât cu bocancii justiției transformate în arma regimului a reprezentantului suveraniștilor români, Călin Georgescu, este călare peste noi și pe „suveraniștii” țoiști anti-georgiști și anti-trumpiști îi
16:50
S-au dus vremurile în care Zelensky părea un milog la poarta Europei, capabil de orice giumbușluc pentru a primi de pomană încă zece tancuri, trei avioane și niște miliarde de euro.
16:30
Veste bună pentru libertatea de exprimare a americanilor: TikTok rămâne în SUA și va fi controlat de investitori americani. Trump: ”Îi mulțumesc lui Xi pentru că a colaborat cu noi” # ActiveNews.ro
Platforma TikTok va fi deținută în majoritate de investitori americani, după ce compania a ajuns la un acord care îi permite să își continue activitatea în Statele Unite. Președintele SUA, Donald Trump, a salutat public tranzacția.
16:20
Nicușor Dan explică de ce nu s-a dus TELELEU la Davos: ”Înainte de a merge și noi pe acolo, trebuie să avem pregătite niște strategii”. Practic, recunoaște că cei 25 de consilieri pe care-i are și tot MAE nu au reușit sa-i facă o strategie # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a încercat să justifice declarațiile făcute de consilierul său, Marius Lazurca, după ce acesta a afirmat că neparticiparea șefului statului la Forumul Economic Mondial de la Davos a fost menită să transmită ideea că președintele „nu umblă teleleu prin lume”.
16:20
Elon Musk anunță că Tesla va vinde roboți umanoizi până la sfârșitul anului viitor: „Vor fi mai mulți roboți decât oameni” # ActiveNews.ro
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat joi, la Davos, că Tesla intenționează să pună roboții Optimus la dispoziția publicului până la sfârșitul anului 2027.
15:50
Nicușor Dan explică de ce nu s-a dus la TELELEU la Davos: ”Înainte de a merge și noi pe acolo, trebuie să avem pregătite niște strategii”. Practic, recunoaște că cei 25 de consilieri pe care-i are și tot MAE nu au reușit sa-i facă o strategie # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a încercat să justifice declarațiile făcute de consilierul său, Marius Lazurca, după ce acesta a afirmat că neparticiparea șefului statului la Forumul Economic Mondial de la Davos a fost menită să transmită ideea că președintele „nu umblă teleleu prin lume”.
15:30
Viktor Orban: UE a aprobat cererea de 1,5 TRILIOANE de EURO a Ucrainei – Ghici cine va plăti acești bani # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a făcut astăzi o dezvăluiredespre care a afirmat că l-a „lovit în piept ca explozia unei bombe atomice”.
Acum 6 ore
15:20
Nicușor Dan explică de ce nu s-a dus la Davos”: Înainte de a merge și noi pe acolo, trebuie să avem pregătite niște strategii”. Practic, recunoaște că cei 25 de consilieri pe care-i are și MAE-le nu au reușit sa-i facă o strategie # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a încercat să justifice declarațiile făcute de consilierul său, Marius Lazurca, după ce acesta a afirmat că neparticiparea șefului statului la Forumul Economic Mondial de la Davos a fost menită să transmită ideea că președintele „nu umblă teleleu prin lume”.
15:10
Polonia taie ajutoarele pentru refugiații ucraineni. Vor pierde majoritatea drepturilor specifice pentru locuință, asistență medicală și prestații sociale # ActiveNews.ro
Varșovia a decis să elimine drepturile speciale la sănătate și locuință pentru ucraineni, deși patronatele se tem de un blocaj economic.
15:00
Polonia taie ajutoarele pentru refugiații ucraineni.Vor pierde majoritatea drepturilor specifice pentru locuință, asistență medicală și prestații sociale # ActiveNews.ro
Varșovia a decis să elimine drepturile speciale la sănătate și locuință pentru ucraineni, deși patronatele se tem de un blocaj economic.
14:20
Birurile lui Bolojan te pot lăsa în stradă. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Executarea silită se va putea face mult mai rapid # ActiveNews.ro
Majorarea de taxe și de impozite a lovit ca un bumerang românii. Însă, pe lângă sumele mult mai mari care trebuie plătite de contribuabili (au fost creșteri și de 20 de ori), legile incluse în Pachetul 2
13:40
A început prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA. Kremlinul cere ca trupele ucrainene să se retragă din Donbas # ActiveNews.ro
Astăzi încep la Abu Dhabi primele negocieri la care participă în același timp ruși, ucraineni și americani, primele în acest format după invazia rusă în Ucraina.
Acum 8 ore
13:10
Donald Trump îi retrage invitația globalistului Mark Carney după ce premierul Canadei s-a supărat la Davos că șeful SUA distruge Noua Ordine Mondială # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat joi că retrage invitația adresată anterior prim-ministrului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru pace”.
13:00
Împins de la spate de liderii europeni și în ciudapresiunilor lui Trump, Zelenski refuză orice concesii teritoriale și doreșteprelungirea războiului.
12:30
Adevăratul plan al Maiei Sandu pentru e desconsidera Unirea Basarabiei cu țara: "Nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România" # ActiveNews.ro
După ce s-a prefăcut că "reînvie" ideea unionistă afirmând cu o jumătate de gură că ar vota DA la un eventual referendum, președinta scării de bloc central de la Chișinău, Maia Sandu, a declarat joi că, de fapt, în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România.
12:30
Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Ursula von der Leyen, scoasă din pepeni de atacurile lui Zelenski, la Davos: Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Am dat peste 193 de miliarde de euro # ActiveNews.ro
Ursula von der Leyen a reacționat dur, după ce președintele Ucrainei a acuzat, la Davos, că UE nu știe să se apere. Von der Leyen spune că Ucraina a fost susținută în acești ani și că faptele vorbesc mai mult decât cuvintele.
12:30
Veste bună pentru libertatea de exprimare: TikTok rămâne în SUA și va fi controlat de investitori americani. Trump: ”Îi mulțumesc lui Xi pentru că a colaborat cu noi” # ActiveNews.ro
Platforma TikTok va fi deținută în majoritate de investitori americani, după ce compania a ajuns la un acord care îi permite să își continue activitatea în Statele Unite. Președintele SUA, Donald Trump, a salutat public tranzacția.
12:20
În afară de discursul Președintelui Donald J. Trump, pe mine personal nu m-a interesat decât ce a avut de spus ideologul "gurii iadului", cum îl numesc eu, pe Yuval Noah Harari. Profesor de istorie parcă, dar de istoria "predictivă după Iad". Plin de "intenții bune". Precum calea spre a cui "gură este"!
12:10
După ce a reînviat ideea unionistă afirmând că va vota DA la un eventual referendum, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România.
12:00
După ce a reînviat ideea unionistă afirmând că va vota DA la un eventual referendum, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România.
11:40
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat miercuri că va iniția un proces de dialog cu Statele Unite „fără nicio teamă”, în timp ce Casa Albă a anunțat că dorește să o invite la o dată ce urmează să fie stabilită.
11:30
Lucian Ciuchiță: Trompetele de Mâine ale Sistemului. Ce se va face sistemul în clipa în care Pleșu și Liiceanu vor muri # ActiveNews.ro
Mă încearcă o curiozitate aproape științifică – de analiză obiectivă – când mă gândesc ce se va face sistemul în clipa în care Pleșu și Liiceanu vor închide ochii. La propriu, nu în metafore culturale. Nu în eseuri despre orbirea morală...
Acum 12 ore
11:10
Trump protejează visul american: firmele de pe Wall Street nu mai pot cumpăra case pentru familii # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care interzice marilor firme financiare să cumpere case pentru familii în SUA.
10:40
Trump: ”Italia vrea cu disperare să se alăture Consiliului pentru Pace, la fel și alte țări europene” # ActiveNews.ro
Aflat la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea în SUA de la Davos, președintele Donald Trump a comentat posibilitatea ca Marea Britanie, Franța, Italia și Polonia să se alăture Consiliului pentru Pace.
10:20
Președintele Donald Trump a vorbit ieri seară, la bordul Air Force One, despre vânătăia vizibilă de pe mâna stângă, care a stârnit speculații în presă.
10:00
Trump dă în judecată JPMorgan pentru 5 MILIARDE de dolari, după ce i-a închis contul din motive politice # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a dat în judecată JPMorgan Chase și CEO-ul Jamie Dimon, într-un proces de 5 miliarde de dolari, susținând că banca i-a închis un cont bancar și alte conturi afiliate din motive politice.
09:30
Fiecare a înțeles ce a vrut din discursurile de la Davos ale lui Donald Trump. „Ursulele” războinice înarmate cu gloanțe oarbe, care mână statele europene spre dezastru, n-au priceput nimic.
09:20
Mă încearcă o curiozitate aproape științifică – de analiză obiectivă – când mă gândesc ce se va face sistemul în clipa în care Pleșu și Liiceanu vor închide ochii. La propriu, nu în metafore culturale. Nu în eseuri despre orbirea morală...
09:10
Din nou, Călin Georgescu este confirmat de Președintele Donald J. Trump: Eolienele, cea mai mare escrocherie a lumii. Georgescu, la București în 2025; Trump, la Davos în 2026 # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost din nou confirmat de președintele american Donald Trump în privința criticii energiei eoliene, pe care ambii o consideră ineficientă și costisitoare.
09:00
Din nou Călin Georgescu este confirmat de President Donald J. Trump: Eolienele, cea mai mare escrocherie a lumii. Georgescu, la București, în 2025, Trump, la Davos, în 2026 # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost din nou confirmat de președintele american Donald Trump în privința criticii energiei eoliene, pe care ambii o consideră ineficientă și costisitoare.
08:40
Nicușor Dan evită un răspuns clar la Bruxelles: invitația lui Trump la Consiliul pentru Pace, ”încă în analiză” # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut vineri, 23 ianuarie 2026, declarații de presă după participarea la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei.
08:20
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a fost internat de urgență în spital, în cursul acestei săptămâni, aflându-se în prezent sub atenta supraveghere a medicilor.
Acum 24 ore
03:50
Ion Cristoiu nu se lasă: refăcut parțial după un accident stradal maestrul dezbate despre Donald Trump și Consiliul Păcii de la Davos, unde ”din nenorocire, România a lipsit” - O ȘANSĂ RATATĂ. ”Problema lui Nicușor Dan este cea a lui Moromete” # ActiveNews.ro
De ce România trebuie să aleagă America și de ce nu s-a căsătorit Nicușor Dan până acum, puteți afla numai de la Ion Cristoiu, căruia îi dorim multă sănătate și refacere grabnică.
02:30
Statele Unite s-au retras oficial AZI din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), un organism suprastatal care și-a propus prin Tratatul OMS să subjuge suveranitatea statelor semnatare în situații de „criză”, cum a fost cea indusă prin factorul Covid, cu riscurile degenerării într-o veritabilă Dictatură mondială sanitar-militară.
01:50
Andrei Dîrlău, corespondență de la Washington: Administrația Trump consideră că cei ce conduc azi România nu au aceleași valori și deci nu sunt parteneri de încredere. Cât de aberantă devine acuzația că am fi ”putiniști”, când suntem aliații SUA? # ActiveNews.ro
Mă aflu la Washington DC în acest moment, într-o delegație de 43 parlamentari și europarlamentari AUR care vizităm Statele Unite pentru a stabili relații cât mai strânse cu actuala administrație americană.
00:40
Țoiu îl muștruluiește pe președintele SUA pentru NATO și Groenlanda: ”Donald Trump are pretenții nejustificate de a avea Groenlanda - din punctul nostru de vedere (al României)”. Hari-Bucur Marcu: Ministră de mahala: Auzi, țațo, ce a putut să întrebe ăla! # ActiveNews.ro
Domnia sa s-a comportat ca o doamnă dintr-o mahala de târg provincial balcanico-românesc: Auzi, țațo, ce a putut să întrebe ăla! Păi el nu știe că feciorii noștri au sărit cu toții în ajutorul americanilor, de cum au zis ăia ceva? Doar că s-a invocat Articolul 5 și ai noștri au și sărit, ca lupii tineri, să îi apere pe americani!
00:20
Andrei Dincă: Guvernanții trădători lucrează liniștiți la implementarea Marii Înlocuiri. Dormiți liniștiți, dragi români, că Planul Kalergi merge mai departe # ActiveNews.ro
FOARTE GRAV ȘI DEJA E PE FAȚǍ: "In 5 ani, în București, strainii (imigranti noneuropeni) ar putea reprezenta un sfert din populatie.
00:00
Ce a vrut să transmită globalistul Mark Carney, premier în colonia britanică Canada, aplaudat de soroșiști la Davos și aiurea. Adrian Onciu: Un rezumat despre ce ar trebui să facă globaliștii pentru a contracara proiectul America First al lui Donald Trump # ActiveNews.ro
Iată ce a spus Mark Carney, premierul Canadei (aplaudat în picioare la Davos), în rezumat și în traducere liberă, despre ce ar trebui să facă globaliștii pentru a contracara proiectul ”America First” al lui Donald Trump:
22 ianuarie 2026
23:20
UN SUCCES ȘI DOI SABOTORI. Valerian Stan, Sorin Lavric și Dan Tanasă despre opțiunea românească pro-americană și doi antiromâni din Israel și SUA, Radu Ioanid, fiul kominternistului Radu Florian și fratele lui Alexandru Florian, și sluga lor Andrei Muraru # ActiveNews.ro
Partidul azi cel mai mare în România, având aceeași orientare doctrinară și geopolitică ca și Calin Georgescu (victima alegerilor anulate ilegal - Administrația Trump nu poate fi clintită din această percepție) a făcut cunoscut Americii și lumii că în România există o opțiune pro-americană pe cât de substanțială pe atât de neclintită.
22:50
Sfântul Clement era din Ancira Galatiei (astăzi Ankara, în Turcia) și s-a născut din tată păgân și din mamă creștină, Sofia cu numele, către anul 258. Încă de la vârsta de 12 ani, după moartea părinților săi, s-a dedicat slujirii lui Dumnezeu
22:30
Zoe Dantes: Europa a devenit continentul care cere scuze istoriei. Uniune, fată, te-ai declarat profund îngrijorată de discursul lui Trump? # ActiveNews.ro
În timp ce Boss-ul vorbea despre industrie, tarife și interes național, Europa, fată, tu vorbeai despre incluziune, sustenabilitate și „valori comune”.
20:30
Ei sunt sunt oamenii care fac parte din comitetul bolojano-soroșist pentru modificarea Legilor justiției: Andrei Lupu, unul dintre locotenenții lui Dacian Cioloș, ex lider Reper, și bătăușul Rezist Tudor Chirilă # ActiveNews.ro
Constituirea comitetului pentru legile justiției creat de Ilie Bolojan în faza contestațiilor la instanță. Una dintre acestea a fost depusă de avocata Silvia Uscov, care a solicitat suspendare executării decizie
20:00
Viktor Orban și Vladimir Putin au întinat idealurile suveranismului de Temu și ale putinismului de Dâmbovița: Ungaria se numără printre țările fondatoare ale Consiliului Păcii deoarece Ungaria are nevoie de pace. Șeful Rusiei: Mulțumesc președintelui SUA! # ActiveNews.ro
„În acest sens, aș dori în primul rând să mulțumesc președintelui SUA pentru această propunere”, a spus Vladimir Putin. „Am susținut și susținem în continuare orice eforturi menite să consolideze stabilitatea internațională”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.