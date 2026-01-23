Bogdan Andone și-a cerut scuze, după Metaloglobus – FC Argeș 0-2: „Îmi pare sincer rău”
Antena Sport, 23 ianuarie 2026 19:20
FC Argeș are un parcurs de vis în 2026, după ce a reușit să obțină a 12-a victorie a sezonului, scor 2-0 cu Metaloglobus București. Gruparea piteșteană a urcat pe locul patru în clasament, având un total de 40 de puncte. După fluierul final, Bogdan Andone a felicitat echipa adversă pentru felul în care a
• • •
Acum 30 minute
19:30
"Nu eram desemnat" Reacţia lui Robert Moldoveanu după eurogolul în stil Ilie Dumitrescu! Cine l-a pus să tragă
Robert Moldoveanu (26 de ani) a dezvăluit, după Metaloglobus – FC Argeş 0-2, că nu el trebuia să execute lovitura liberă fabuloasă, cu care a deschis scorul în partida câştigată de piteşteni. Antrenorul piteştenilor, Bogdan Andone (51 de ani), l-a pus pe el să execute lovitura liberă din unghi, iar Robert Moldoveanu a reuşit un
19:30
Olimpiu Moruţan, prezentat oficial la Rapid! Prima declaraţie a jucătorului după ce a semnat cu giuleştenii
Olimpiu Moruţan (26 de ani) a fost prezentat oficial ca noul jucător al Rapidului. Alb-vişiniii au anunţat pe reţelele sociale că Moruţan a semnat contractul cu formaţia din Giuleşti. El a dat şi o primă declaraţie ca noul jucător al Rapidului. În trecut Olimpiu Moruţan a evoluat pentru FCSB. Formaţia patronată de Gigi Becali l-a
Acum o oră
19:20
Bogdan Andone și-a cerut scuze, după Metaloglobus – FC Argeș 0-2: „Îmi pare sincer rău"
FC Argeș are un parcurs de vis în 2026, după ce a reușit să obțină a 12-a victorie a sezonului, scor 2-0 cu Metaloglobus București. Gruparea piteșteană a urcat pe locul patru în clasament, având un total de 40 de puncte. După fluierul final, Bogdan Andone a felicitat echipa adversă pentru felul în care a […] The post Bogdan Andone și-a cerut scuze, după Metaloglobus – FC Argeș 0-2: „Îmi pare sincer rău” appeared first on Antena Sport.
19:00
Eurogol în Liga 1! Reuşita lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina, "copiată" de fostul jucător al lui Dinamo
Fostul jucător al lui Dinamo, Robert Moldoveanu (26 de ani), în prezent la FC Argeş, a reuşit un eurogol în partida piteştenilor cu Metaloglobus. Reuşita a semănat foarte tare cu golul lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina de la World Cup 1994. Ilie Dumitrescu a deschis atunci scorul cu Argentina, reuşind ulterior "dubla" după
19:00
Metaloglobus – FC Argeș a fost meciul care a deschis etapa cu numărul 23 din Liga 1, disputată fiind câștigată de formația antrenată de Bogdan Andone. Victoria este una importantă pentru „vulturii violeți", care au ajuns la cota 40 în actuala ediție de campionat, la doar trei puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. FC Argeș,
Acum 2 ore
18:40
Imagini rare în Turcia! Meciul a fost anulat după ce zăpada era de 40 de centimetri pe gazon!
Meciul lui 1461 Trabzon FK cu Kahramanmaraş İstiklalspor a fost anulat din pricina vremii. Imagini apărute pe reţelele sociale îi arătau pe arbitrii întâlnirii cum verificau starea gazonului, în timp ce zăpada era de circa 40 de centimetri. Balonul nu sărea absolut deloc, aşa că s-a luat decizia ca partida să nu se dispute. Cele
18:30
Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:00). „Câinii" pot urca pe primul loc. Cum arată echipele de start
Hermannstadt – Dinamo, duelul din etapa a 23-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie la Sibiu, „câinii" lui Zeljko Kopic urcă provizoriu pe primul loc. Dinamo începe etapa a 23-a de pe locul al treilea, având 41 de puncte. Trupa din Ștefan cel Mare e la
18:20
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl, patronii Dedeman, au luat o decizie surprinzătoare. Ei au scos la vânzare o parte dintre acţiunile pe care le deţineau la Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului. Decizia patronilor Dedeman reprezintă o premieră, până acum aceştia nemaivânzând acţiuni la Conpet Ploieşti. Fraţii Dragoş şi
18:20
Eșecul categoric suferit de FCSB la Zagreb l-a nemulțumit teribil pe Gigi Becali, care a trecut deja câțiva jucători pe lista neagră. Primul luat la țintă de patronul roș-albaștrilor a fost Denis Alibec. Evoluția unuia dintre titularii săi l-a convins pe finanțatorul campioanei României că jucătorul nu este de FCSB. Acesta a fost adus la
18:10
Inter – Pisa este jocul care deschide etapa cu numărul 22 din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu are șansa de a se distanța de rivala AC Milan, iar disputa este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Gruparea de pe "Meazza" vine după ce a suferit al treilea
Acum 4 ore
17:50
Dinamo București va schimba stadionul pentru câteva meciuri din această a doua parte a sezonului, fiind nevoită să se mute de pe Arena Națională, acolo unde își disputa jocurile de pe teren propriu. Concret, din cauza celor de la FCSB, formația antrenată de Zeljko Kopic va juca câteva partide pe stadionul Arcul de Triumf, unde
17:30
"A făcut o greşeală capitală" Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka!
Miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani) a reacţionat după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka. Ţiriac a spus că, dacă era în locul Soranei Cîrstea, ar fi ieşit de pe teren fiindcă regulamentul nu a fost respectat. Ion Ţiriac a fost întrebat şi despre decizia Soranei Cîrstea de a se retrage la finalul
17:10
Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro
Real Madrid a avut parte de o schimbare la nivelul băncii tehnice, după ce l-a înlocuit pe Xabi Alonso cu Alvaro Arbeloa. Noul tehnician și-a intrat deja în rol la gruparea din capitala Spaniei și a luat o hotărâre neașteptată. Concret, acesta a avut o discuție privată cu Trent Alexander-Arnold și i-a transmis acestuia că
17:00
Meciul echipei care îl deţine pe Denis Drăguş a fost anulat! Zăpadă de 40 de centimetri! Imagini rare
Meciul lui Trabzonspor cu Kasimpaşa a fost anulat din pricina vremii. Imagini apărute pe reţelele sociale îi arătau pe arbitrii întâlnirii cum verificau starea gazonului, în timp ce zăpada era de circa 40 de centimetri. Balonul nu sărea absolut deloc, aşa că s-a luat decizia ca partida să nu se dispute. Trabzonspor este echipa care
16:40
Gigi Becali a anunțat după meciul dintre Dinamo Zagreb și FCSB că Denis Alibec nu mai are ce să caute la campioana României și i-a fixat și un preț atacantului român: 200.000 de euro. Sunt deja zvonuri conform cărora Alibec și-ar fi găsit un angajament, acesta urmând să plece în Arabia Saudită, acolo unde ar
16:40
Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie sunt pe as.ro, de la reacţiile după Dinamo Zagreb – FCSB 1-4, la eşecul Gabrielei Ruse de la Australian Open. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie 1. Alibec e out Gigi Becali a anunţat că Denis Alibec va fi primul jucător care va
16:30
Becali a făcut calculele după ce FCSB a fost umilită la Zagreb şi e ca şi OUT din Europa! Câţi bani a încasat
Gigi Becali (67 de ani) s-a arătat mulţumit de sezonul european al FCSB-ului. După umilinţa de la Zagreb, campioana României păstrează numai şanse matematice să prindă play-off-ul Europa League. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), sublinia că totul e gata după ce roş-albaştrii au fost învinşi cu 4-1 de Dinamo
16:20
Football Manager în viața reală: fostul însoțitor de zbor a promovat din liga a cincea în prima și bate echipe de UCL!
În 2017, clubul belgian La Louvière, fondat inițial tocmai în 1919, se reînființa sub numele de RAAL. Sub conducerea administrativă a unui fost jucător devenit antreprenor, La Louvière a plecat la drum de jos de tot, din a cincea ligă belgiană. Pe bancă a fost numit Frédéric Taquin, pe atunci în vârstă de 41 de
16:20
Mirra Andreeva a explicat cum a eliminat-o pe Ruse de la Australian Open. Performanța stabilită la Melbourne
Gabriela Ruse s-a oprit anul acesta în turul trei la Australian Open, fiind învinsă de rusoaica Mirra Andreeva în două seturi, scor 3-6, 4-6. Sportiva de doar 18 ani a vorbit la conferința de presă de după meci despre felul în care a câștigat disputa contra româncei. Mai mult decât atât, campioana din acest an
Acum 6 ore
15:50
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Gigi Becali a anunţat că Denis Alibec va pleca de la FCSB, iar în locul lui, Mihai Stoica a fost responsabilizat să aducă un înlocuitor pentru vârful de 35 de ani cotat la 500.000 de euro. Finanţatorul campioanei susţine că e dispus să plătească până la două milioane de euro pentru atacantul care să lupte
15:40
CFR Cluj a anunţat, vineri, pe site-ul său oficial, împrumutul fundaşului croat Anton Kresic la gruparea albaneză KF Tirana. "Cluburile CFR 1907 Cluj şi KF Tirana au ajuns la un acord privind împrumutul fundaşului Anton Kresic la formaţia albaneză. Îţi urăm mult succes la noua echipă, Anton!", se arată pe site-ul citat, fără a se
15:40
Doi jucători de la FCSB, OUT din echipa de start. Anunțul lui Gigi Becali înaintea meciului cu CFR Cluj
Gigi Becali a anunțat că va scoate din echipa de start a FCSB-ului doi jucători, după umilința cu Dinamo Zagreb. Campioana a fost învinsă de croați cu scorul categoric de 1-4, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de prestațiile lui Joyskim Dawa și Mihai Lixandru, urmând ca cei doi să
15:00
Naţionala României se va duela cu reprezentativa Turciei pentru calificarea în faza a treia a calificărilor europene la Campionatul Mondial din 2027. EHF a anunţat meciurile eliminatorii, în urma clasărilor pe locul 4 din grupele preliminare ale Campionatului European, care se desfăşoară în aceste zile. România a încheiat pe locul 4 în grupa B, cu
14:40
Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu. Când poate debuta la Rapid: „At
Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu și cu Victor Angelescu și urmează să fie prezentat oficial la Rapid. Giovanni Becali a oferit toate detaliile despre transferul internaționalului român la echipa din Giulești. Olimpiu Moruțan a ajuns joi în București și a efectuat vizita medicală la Rapid. După ce va semna contractul, mijlocașul de 26 […] The post Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu. Când poate debuta la Rapid: „Atunci va putea juca” appeared first on Antena Sport.
14:30
Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Al treilea transfer al iernii realizat de „câini” # Antena Sport
Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Fundașul central de 20 ani este al treilea transfer al iernii la formația lui Zeljko Kopic, după Valentin Țicu și Ianis Târbă. Matteo Duțu s-a despărțit de AC Milan, în această iarnă, pentru a da curs primei aventuri în fotbalul românesc. Tânărul stopper se va lupta cu Nikita Stoinov și Kennedy Boateng pentru un […] The post Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Al treilea transfer al iernii realizat de „câini” appeared first on Antena Sport.
14:10
Ferrari și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 din Formula 1. Imagini spectaculoase # Antena Sport
Scuderia Ferrari şi-a prezentat, vineri, noul monopost pentru sezonul viitor, SF-26, pe circuitul Fiorano (Modena, nordul Italiei), maşină cu care septuplul campion mondial Lewis Hamilton va lupta alături de monegascul Charles Leclerc pentru a readuce echipa italiană în vârful Formulei 1, într-un sezon marcat de o schimbare a regulamentului. Noul monopost, al 72-lea din istoria echipei în Formula 1, este al doilea la care a lucrat inginerul francez Loic Serra, […] The post Ferrari și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 din Formula 1. Imagini spectaculoase appeared first on Antena Sport.
14:10
Gigi Becali a făcut anunţul despre viitorul lui Elias Charalambous, după rezultatul ruşinos de la Zagreb # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că Elias Charalambous va rămâne antrenorul de la FCSB, chiar dacă echipa sa mai are şanse infime de a ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League, în urma eşecului ruşinos, 1-4 cu Dinamo Zagreb. Becali speră ca cipriotul să ia al treilea titlu consecutiv în Liga 1. Asta nu va fi […] The post Gigi Becali a făcut anunţul despre viitorul lui Elias Charalambous, după rezultatul ruşinos de la Zagreb appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:30
S-a făcut! Botoşani îl aduce îl Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime # Antena Sport
Luis Phelipe revine în Liga 1. Atacantul brazilian de 24 de ani cotat la 275.000 de euro a ajuns la un acord cu Botoşaniul şi va evolua pentru echipa lui Valeriu Iftime. Fostul atacant de la FCSB va sosi în Moldova luni pentru a semna. Conform surselor Antena Sport, Phelipe va evolua sub formă de […] The post S-a făcut! Botoşani îl aduce îl Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime appeared first on Antena Sport.
13:20
Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: “E lipsă de respect” # Antena Sport
Reacţiile au curs după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka de la Australian Open. La finalul partidei dintre cele două, Sori a acuzat-o pe niponă de lipsă de fair-play, pentru felul în care a ales să se încurajeze între serviciul unu şi doi al sportivei noastre. A venit rândul soţiei lui Novak Djokovic, Jelena, […] The post Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: “E lipsă de respect” appeared first on Antena Sport.
13:20
Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase. Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de FCSB – CFR Cluj # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Florin Tănase, înainte de FCSB – CFR Cluj. Decarul campioanei nu a făcut parte din lot la meciul cu Dinamo Zagreb, pierdut de roș-albaștri cu scorul de 1-4, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Staff-ul campioanei a decis să nu riște în privința lui […] The post Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase. Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de FCSB – CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
12:50
Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro # Antena Sport
Melek Mincă, văduva lui Dani Vicol, bărbatul ucis de Mario Iorgulescu, a recunoscut că a ajuns să aibă o avere de un milion de euro, folosind “cu cap” cei 350.000 de euro primiţi din asigurări, în urma tragediei din 2019. Melek Minca a dezvăluit că a achiziţionat mai multe case, ea având şi o afacere […] The post Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro appeared first on Antena Sport.
12:40
Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” pot urca pe primul loc, dacă-l înving pe Dorinel Munteanu. Echipele probabile # Antena Sport
Hermannstadt – Dinamo, duelul din etapa a 23-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie la Sibiu, „câinii” lui Zeljko Kopic urcă provizoriu pe primul loc. Dinamo începe etapa a 23-a de pe locul al treilea, având 41 de puncte. Trupa din Ștefan cel Mare e la […] The post Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” pot urca pe primul loc, dacă-l înving pe Dorinel Munteanu. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
12:20
Malcom Edjouma a fost prezentat oficial la noua echipă. Mijlocașul francez, care s-a despărțit de FCSB în această iarnă, a semnat cu Qingdao Hainiu, formație din prima ligă din China. Noua echipă a lui Malcom Edjouma a evitat la limită retrogradarea în sezonul trecut. În actuala stagiune, Qingdao Hainiu ocupă locul 14, în prima ligă din China evoluând 16 echipe. Malcom Edjouma, prezentat la Qingdao Hainiu După ce […] The post Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă. Cu cine a semnat după despărțirea de FCSB appeared first on Antena Sport.
12:00
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că va da afară un jucător de la FCSB, pe Denis Alibec, după umilința cu Dinamo Zagreb. Atacantul de 35 de ani l-a nemulțumit pe patronul roș-albaștrilor, după evoluția din meciul din Croația, pierdut cu scorul de 1-4, în Europa League. Denis Alibec a fost trimis în teren în minutul 66 al […] The post Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” appeared first on Antena Sport.
12:00
Adrian Mutu susţine că FCSB s-a comportat din punct de vedere tactic ca o echipă de liga a doua, în meciul cu Dinamo Zagreb (1-4). Roş-albaştrii mai au şanse extrem de mici de calificare în play-off-ul pentru optimile Europa League. „Am făcut prea puțin pentru a merita mai mult și am greșit mult de tot. […] The post Adi Mutu a făcut-o praf pe FCSB: “O echipă de liga a doua” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:50
„A ajuns cuțitul la os. Jucătorii par plafonați”. Mihai Stoica, cel mai dur discurs după umilința FCSB-ului din Europa League # Antena Sport
Mihai Stoica a avut un discurs dur, după ce Dinamo Zagreb a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație a transmis că echipa roș-albastră a primit ce a meritat, după jocul prestat în Croația. MM a mai declarat că sezonul a fost unul […] The post „A ajuns cuțitul la os. Jucătorii par plafonați”. Mihai Stoica, cel mai dur discurs după umilința FCSB-ului din Europa League appeared first on Antena Sport.
11:50
Ce urmează pentru România, după locul 8 de la Campionatul European! Surpriza anunţată de preşedintele federaţiei # Antena Sport
Locul 8 obţinut de România la Campionatul European îi aduce în proporţie de 95% calificarea la Campionatul Mondial din 2027, ce va avea loc la Budapesta. Preşedintele Federaţiei Române de Polo, Alexandru Matei, a reacţionat după ce tricolorii şi-au îndeplinit obiectivul, chiar dacă evoluţia a fost sub aşteptările acestuia. Alexandru Matei: “Locul 8 este un […] The post Ce urmează pentru România, după locul 8 de la Campionatul European! Surpriza anunţată de preşedintele federaţiei appeared first on Antena Sport.
11:40
Gigi Becali, după umilinţa de la Zagreb: “E ruşinos. Dacă a ajuns Baba cel mai bun jucător de la FCSB…” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o primă reacţie după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Finanţatorul roş-albaştrilor a făcut praf majoritatea jucătorilor, mai puţin pe Baba Alhassan, Daniel Bîrligea şi Juri Cisotti. “Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. […] The post Gigi Becali, după umilinţa de la Zagreb: “E ruşinos. Dacă a ajuns Baba cel mai bun jucător de la FCSB…” appeared first on Antena Sport.
11:10
O veste neliniștitoare pentru fanii Ferrari a trecut prea puțin observată în luna septembrie a anului trecut, când lumea era prinsă cu lupta sfârșitului de sezon. Doi dintre cei mai importanți oameni din departamentul de motoare de la Ferrari au părăsit echipa, plecând la Audi. Cei doi au fost ofertați de fostul șef al scuderiei, Mattia Binotto, în […] The post Va da Ferrari lovitura în 2026? appeared first on Antena Sport.
11:00
„O echipă modestă. Nici măcar de nivelul…”. Croații, concluzie devastatoare despre FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb # Antena Sport
Croații au ajuns la o concluzie devastatoare în privința FCSB-ului, după eșecul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, din etapa a șaptea a grupei de Europa League. Ei au descris-o pe campioana României ca fiind o echipă „modestă”. FCSB a avut un start dezastruos de meci, încasând două goluri în doar patru minute. Daniel Bîrligea a redus din […] The post „O echipă modestă. Nici măcar de nivelul…”. Croații, concluzie devastatoare despre FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb appeared first on Antena Sport.
10:40
Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt # Antena Sport
Dinamo a avut parte de o primire spectaculoasă la Sibiu, înaintea meciului cu Hermannstadt. Partida din etapa a 23-a din Liga 1 se va disputa azi, de la ora 20:00, și va fi în format live text, pe as.ro. În cazul unei victorii, „câinii” lui Zeljko Kopic vor urca provizoriu pe primul loc în campionat. Fanii au venit […] The post Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
10:30
Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open # Antena Sport
Carlos Alcaraz s-a calificat vineri în optimi la Australian Open, cu o victorie categorică, 6-2, 6-4, 6-1, împotriva francezului Corentin Moutet. Numărul unu mondial a fost în formă maximă în cel de-al 100-lea meci de Grand Slam, acumulând 30 de lovituri câştigătoare în puţin peste două ore împotriva jucătorului stângaci, cap de serie numărul 32, pe Rod Laver Arena. Carlos Alcaraz s-a calificat în turul trei la Australian Open […] The post Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open appeared first on Antena Sport.
10:00
Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League # Antena Sport
Specialiștii au făcut toate calculele, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Ei au transmis că roș-albaștrii au șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi. FCSB a rămas cu șase puncte în grupă, urmând ca în ultima etapă să se dueleze cu […] The post Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League appeared first on Antena Sport.
09:40
„Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb # Antena Sport
Basarab Panduru l-a luat în vizor pe Denis Alibec, după ce Dinamo Zagreb a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1. Atacantul de 34 de ani a fost trimis în teren în minutul 66 al partidei din grupa de Europa League, înlocuindu-l pe Mamadou Thiam. Basarab Panduru a subliniat că Denis Alibec nu a reușit să-și schimbe jocul și a avut o evoluție modestă în […] The post „Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb appeared first on Antena Sport.
09:30
Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a anunţat joi că următoarele alegeri pentru şefia clubului catalan vor avea loc în data de 15 martie. Laporta va candida, relatează AFP. Consiliul de administraţie al Barça, reunit joi, a optat pentru cea mai apropiată dată disponibilă pentru a chema „socios” să-şi aleagă preşedintele pentru următorii cinci ani. Alegeri […] The post Alegeri la Barcelona: cu cine va lupta Joan Laporta appeared first on Antena Sport.
09:20
Aryna Sabalenka s-a calificat în optimile Australian Open, după o luptă grea cu Anastasia Potapova (7-6, 7-6), dar şi cu căldura de la Melbourne. Ocupanta locului 1 mondial a rămas fără set pierdut la această ediţie a primului Grand Slam al anului, dar asta după ce a salvat 4 mingi de set în a doua […] The post Au trecut aproape 1.000 de zile! Record impresionant stabilit de Aryna Sabalenka appeared first on Antena Sport.
09:10
Croații au remarcat un singur jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Cel mai bun” # Antena Sport
Jucătorii lui Dinamo Zagreb au remarcat un singur jucător de la FCSB, după victoria cu campioana României, scor 4-1. Căpitanul croaților l-a lăudat pe Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Josip Misic a declarat că Darius Olaru a fost cel mai bun jucător al FCSB-ului în meciul de la Zagreb. Partida a fost una dezastruoasă pentru campioană, croații marcând […] The post Croații au remarcat un singur jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Cel mai bun” appeared first on Antena Sport.
09:00
Ce surpriză! Jucătorul care i-a spus “da” Interului lui Cristi Chivu. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport # Antena Sport
Cristi Chivu a propus un transfer surpriză la Inter, iar mutarea are şanse foarte mari să se materializeze. Ivan Perisic este jucătorul care i-a spus “da” lui Inter, pentru o revenire spectaculoasă pe Meazza. Chiar Gazzetta dello Sport a făcut anunţul, dar italienii susţin că transferul se va face în funcţie de ultima etapă a […] The post Ce surpriză! Jucătorul care i-a spus “da” Interului lui Cristi Chivu. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport appeared first on Antena Sport.
08:50
„Să vorbească despre el”. Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea și anunță „revoluția” la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb # Antena Sport
Mihai Stoica a avut un discurs dur, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor l-a criticat pe Daniel Bîrligea, după jocul avut. MM i-a atras atenția atacantului care a marcat golul FCSB-ului la Zagreb. Oficialul campioanei a fost […] The post „Să vorbească despre el”. Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea și anunță „revoluția” la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb appeared first on Antena Sport.
08:30
Ilie Dumitrescu a „făcut-o praf” pe FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Inacceptabil. Nu poți să te prezinți așa” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a oferit o reacție dură, după ce Dinamo Zagreb a învins-o pe FCSB cu 4-1, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Fostul internațional nu a avut milă de vedetele campioanei, mărturisind că jocul lor în Croația a fost unul „inacceptabil”. FCSB a avut un start de meci dezastruos, Dinamo Zagreb […] The post Ilie Dumitrescu a „făcut-o praf” pe FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Inacceptabil. Nu poți să te prezinți așa” appeared first on Antena Sport.
