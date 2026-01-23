Noi reguli pentru firmele mari. Acestea vor putea depune o singură declarație fiscală la nivel de grup. Sunt introduse și amenzi pentru cei care nu respectă modificările | AUDIO
Europa FM, 23 ianuarie 2026 20:40
Schimbări pentru firmele mari: raportările privind declarațiile fiscale vor fi simplificate, anunță Ministerul Finanțelor. Noile standarde au fost adaptate la normele europene, iar de acum birocrația, dar și costurile, vor fi reduse, explică oficialii. De acum se dau și amenzi, pentru cei care nu respectă noile reguli. Grupurile multinaționale și cele naționale mari, cu venituri […]
• • •
Reacții furioase în Europa după ce Donald Trump a minimizat efortul aliaților NATO în timpul misiunii din Afganistan. Polonia și Marea Britanie amintesc de „sacrificiul” soldaților uciși | AUDIO # Europa FM
Reacții furioase în Europa după comentariile președintelui american despre NATO și Afganistan. Într-un interviu acordat ieri Fox News, Donald Trump i-a disprețuit din nou pe aliații din NATO, susținând că trupele din țările aliate „au rămas puțin în spate, puțin în spatele liniei frontului” în timpul campaniei împotriva talibanilor. Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 […]
20:40
IICCMER a cerut urmărirea penală a profesorului universitar care l-a elogiat pe Nicolae Ceaușescu într-un articol. Șandru: „Astfel de discursuri nu fac decât să legitimeze acest val de nostalgie instrumentalizată politic” | AUDIO # Europa FM
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc (IICCMER) sesizează organele de urmărie penală după ce un profesor universitar a publicat un articol în care l-ar fi prezentat admirativ pe fostul președinte, Nicolae Ceaușescu. Articolul, denumit „Înainte de a fi împușcat, Nicolae Ceaușescu a cerut o cămașă curată și un pahar cu lapte. […]
20:40
Programul FIV va avea loc și în 2026. Sunt prevăzute vouchere de 15.000 de lei pentru fiecare cuplu sau femeie singură care întâmpină probleme de infertilitate | AUDIO # Europa FM
Programul național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (FIV) ar putea fi realuat și în acest an. Ministerul Muncii și Familiei a pus în dezbatere publică proiectul prin care s-ar acorda vouchere de 15.000 de lei pentru procedurile in vitro. Prorgramul se adresează cuplurilor şi femeilor infertile, cu vârsta cuprinsă […]
20:40
Vaslui: Direcția de Sănătate Publică face apel la oamenii din județ să doneze sânge la Centrul de Transfuzie din Bârlad, întrucât stocurile actuale sunt insuficiente | AUDIO # Europa FM
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vaslui face apel la populația din județ să doneze la Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad, din cauza deficitului de sânge. Stocul de sânge necesar spitalelor nu este suficient, pentru că nu mai sunt donatori. Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad anunță că se confruntă cu o scădere considerabilă a numărului de […]
20:40
Doi români, audiați într-un dosar privind crearea unui site de comandare de asasinate. Clienții plăteau în criptomonede, însă erau păcăliți | AUDIO # Europa FM
Doi români au fost audiați într-un dosar în care se fac cercetări privind o pagină de internet numită „Piața Online a Ucigașilor”. Aceasta ar fi facilitat angajarea de asasini. Cei doi au fost depistați în urma unor percheziții în București și Râmnicu Vâlcea, după ce polițiștii români au fost sesizați de autoritățile din Marea Britanie. […]
20:40
Constanța: Taxe de 500 de lei pentru cei care dețin și închiriază în scop turistic apartamente în Mamaia. Vor fi impozitați și chiriașii plajelor | AUDIO # Europa FM
Anul 2026 vine, la Constanța, cu noi impozite și taxe locale pe care contribuabilii sunt obligați să le plătească. Din acest an, cei care au plaje închiriate plătesc impozit pe suprafața de nisip în care își desfășoară activitatea. Iar proprietarii apartamentelor din Mamaia, care le folosesc în scop turistic, sunt taxați cu câte 500 de […]
20:40
Noi reguli pentru firmele mari. Acestea vor putea depune o singură declarație fiscală la nivel de grup. Sunt introduse și amenzi pentru cei care nu respectă modificările | AUDIO # Europa FM
Negocieri de pace privind Ucraina. Delegațiile din Kiev, Moscova și Washington ar urma să stea pentru prima dată la aceeași masă, într-o întâlnire în Emiratele Arabe Unite | AUDIO # Europa FM
Negocierile pentru pace în Ucraina înregistrează, astăzi, o premieră. Delegațiile din Kiev, Moscova și Washington vor sta pentru prima dată la aceeași masă. Întâlnirea, anunțată atât de Ucraina, cât și de Rusia, va avea loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Negociatorii din Abu Dhabi vor discuta problemele teritoriale, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir […]
16:40
CNIR a scos la licitație contractul pentru implementarea sistemului E-Sigur. Acesta va monitoriza traficul rutier de pe marile drumuri din România | AUDIO # Europa FM
Sistemul E-Sigur, cel care va monitoriza traficul rutier de pe marile drumuri din România. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la licitație contractul pentru implementarea acestui sistem, care implică și montarea a 400 de camere video cu radar. Prin acest contract, ar urma să fie cumpărate 400 de camere video cu radar, […]
16:40
DSU a publicat, în colaborare cu UNICEF, un ghid video prin care părinții să îi învețe pe copii cum să reacționeze în caz de incendiu | AUDIO # Europa FM
Multe incendii pornesc de la accesul copiilor la obiecte periculoase, cum ar fi brichetele sau chibriturile, avertizează autoritățile. Pentru a preveni astfel de situații, dar și pentru a ști dc trebuie făcut în caz de incendiu, Departamentul pentru Situații de Urgență a creat, în colaborare cu UNICEF, ghiduri pentru copii și adolescenți. „Focul pornește din […]
16:40
Crima din Timiș. Eșec colectiv sau răspundere individuală? Primele rezultate ale anchetei privind crima de la Cenei arată că doi adolescenți ar fi plănuit uciderea unui prieten mai bine de o lună. Ucigașul și un alt adolescent care a ajutat la ascunderea cadavrului sunt în arest preventiv. Copilul de 13 ani care a participat la […]
16:40
Juristul Cristi Danileț, despre crima din Timiș: Copilul de 13 ani ar trebui izolat și tratat imediat pentru protecția lui și a altor copii. E nevoie ca legislația să specifice clar că un minor poate răspunde penal dacă se constată că a avut discernământ | AUDIO # Europa FM
Copilul de 13 ani care a participat la uciderea unui adolescent de 15 ani, împreună cu alți doi prieteni ar trebui să fie deja într-un centru de reeducare, spune la Europa FM, fostul judecător Cristi Danileț. În acest fel el va fi izolat de comunitate și va putea fi tratat pentru ca pe viitor să […]
16:40
Crima din Cenei. Mihaela Dinu, psiholog: Copiii și comunitatea de acolo au nevoie de ajutor psihologic de urgență. „O comunitate, după un asemenea eveniment, este zdruncinată” | VIDEO # Europa FM
Întreaga comunitate din Cenei, județul Timiș, are nevoie de ajutor psihologic de urgență după cazul băiatului de 15 ani, ucis de doi colegi de școală în vârstă de 13, respectiv 15 ani, spune psihologul Mihaela Dinu de la organizația „Salvați Copiii”, într-o intervenție telefonică la emisiunea „România în Direct”. „Cresc anxietățile vizavi de propriii copii, […]
16:40
Aplicația SUMAL, actualizată de Ministerul Mediului pentru a opri furtul de lemne. Transportatorii sunt obligați să încarce avizele de însoțire a lemului direct din depozit | AUDIO # Europa FM
Pentru a opri furtul de lemne din păduri, Ministerul Mediului anunță că a actualizat aplicația SUMAL – Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos. Astfel, de acum înainte, transportatorii de lemne sunt obligați să încarce în sistem avizele de însoțire a materialelor lemnoase încă de la depozit, și nu pe traseu, când acest lucru se întâmpla […]
16:40
Se extinde urmărirea penală în dosarul exploziei din Rahova.Vizată este compania care furniza energie electrică în zonă, dar și un agent al firmei de distribuție a gazelor | AUDIO # Europa FM
Noi detalii în dosarul exploziei produse anul trecut în cartierul Rahova, soldată cu patru morți. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a extins urmărirea penală față de operatorul de distribuție a energiei electrice din zonă și față de un agent de intervenție al unui operator de distribuție a gazelor naturale. În cazul […]
16:40
Olt: Peste 200 de persoane au fost evacuate dintr-un liceu din Slatina, după ce în zonă s-a simțit miros de gaz. ISU Olt și Distrigaz au făcut verificări | VIDEO # Europa FM
Peste 200 de persoane au fost evacuate de la Liceul „Nicolae Titulescu”, din Slatina, vineri, după ce în zonă s-a simțit miros de gaz. Echipajele ISU Olt și Distrigaz au făcut verificări imediate la fața locului. Cei 223 de elevi, cadre didactice și personalul auxiliar de la Liceul „Nicolae Titulescu” din Slatina au fost evacuați […]
16:40
Ceartă pe costul biletelor de autobuz din București. Primaral general și primarul Sectorului 4 se acuză reciproc. Conflictul a atras și reacții pe rețelele sociale | AUDIO # Europa FM
Cearta pe costul biletului de STB. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, își adresează acuzații dure, după ce primarul general a dat de înțeles că plănuiește o scumpire a biletelor STB, din cauza problemelor financiare de la primărie. Costul unui bilet ar putea ajunge la cinci lei, de la […]
16:40
Structura anului școlar 2026-2027, în dezbatere publică. Inspectoratele școlare județene trebuie să aleagă vacanța din februarie în intervale de două săptămâni, în loc de trei | AUDIO # Europa FM
Ministerul Educației propune reducerea de la trei la două săptămâni a intervalelor în care inspectoratele școlare pot stabili vacanța în februarie. Astfel, să nu mai existe diferențe între județe și să fie mai ușor de organizat programul la școală și examenele naționale. Modificările fac parte din Proiectul de Structură a anului 2026-2027, pus în consultare […]
Președintele Nicușor Dan: Concluzia unanimă a discuțiilor informale din cadrul Consiliului European a fost una de solidaritate cu Danemarca și Groenlanda # Europa FM
Relația transatlantică, cu o importanță crucială pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre, a reprezentat una dintre cele mai importante discuții la reuniunea informală a Consiliului European, transmite președintele Nicușor Dan. El a arătat că, deși au existat tensiuni recente în această relație transatlantică, dialogul este crucial pentru consolidarea cooperării, inclusiv pe teme sensibile precum […]
SUA reprezintă un partener strategic esențial, spune președintele Nicușor Dan: „În ultima perioadă au existat turbulențe în această relație transatlantică, însă există suficiente rațiuni pentru ca ea să continue” | AUDIO # Europa FM
Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea țării și acționăm în consecință, a declarat președintele Nicușor Dan, aseară, după Consiliul European informal de la Bruxelles. Președintele Nicușor Dan: „În ultima perioadă au existat turbulențe sau discontinuități în această relație transatlantică” „Din fericire, în acest consiliu această părere a fost împărtășită de […]
12:20
Circulația se desfășoară cu dificultate în această dimineață din cauza ceții pe drumuri din mai multe județe din partea de sud a țării, inclusiv în București. Ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri în Argeș, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov (inclusiv Capitala), Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea, anunță […]
12:20
Nicuşor Dan, despre numirile la SRI şi SIE: „Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni” # Europa FM
Potrivit președintelui Nicușor Dan, există șanse ca numirea șefilor la SRI și SIE să aibă loc în următoarele săptămâni. De asemenea, el a precizat că, pentru o parte importantă dintre ambasadori, schimbările se vor produce în această vară. Întrebat când ar putea fi făcute nominalizările și când va avea loc votul în Parlament, șeful statului […]
12:20
În Spania, bilanțul actualizat al accidentului feroviar de duminică din Andaluzia arată că numărul persoanelor decedate a urcat la 45. Alte două trupuri, ultimele rămase, au fost găsite într-unul dintre cele două trenuri care s-au ciocnit în Andaluzia (sudul Spaniei), notează agenția France Presse. Timp de câteva zile, utilaje de construcții au lucrat pentru a […]
12:20
Neamţ: Cinci persoane, între care un minor, au fost rănite într-un accident rutier produs pe DN 15B # Europa FM
Cinci persoane, printre care un minor, au fost rănite într-un accident rutier produs în noaptea de joi spre vineri pe DN 15B, în localitatea Pluton, a anunțat IPJ Neamț. „În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că un bărbat de 51 de ani, care conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la condițiile de drum într-o […]
12:20
Italia: Furtuna Harry provoacă daune majore în zonele costiere și pe insule. În Sicilia, pagubele se ridică la 740 de milioane de euro | AUDIO # Europa FM
În Italia, furtuna Harry provoacă pagube devastatoare în zonele costiere și pe insule. Furtuna Harry a provocat pagube grave și în alte țări mediteraneene, inclusiv în Malta. În Grecia, cel puțin două persoane și-au pierdut viața. Numai în Sicilia, pagubele au fost estimate la 740 de milioane de euro, au anunțat joi autoritățile, citate de […]
12:20
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Portugalia, unde a intrat în vigoare o alertă de cod roșu pentru fenomene meteorologice severe. Ce zone ale țării vor fi afectate # Europa FM
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză că Institutul Portughez al Mării și Atmosferei (IPMA) a emis o alertă de cod roșu pentru fenomene meteorologice severe, care vor afecta zona continentală de nord a țării, precum și litoralul de vest, în perioada 23–25 ianuarie. […]
12:20
Reprezentanții mediului de afaceri cer Guvernului să includă 11 programe de finanțare a IMM-urilor în cel de-al treilea pachet de reforme. Președintele IMM România: „Apelul este pentru operaționalizarea programe majore” | AUDIO # Europa FM
Reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii cer Guvernului să includă în cel de-al treilea pachet de reforme, pe care îl va adopta săptămâna viitoare, și măsuri de relansare economică pentru IMM-uri. Este vorba despre 11 programe de finanțare a IMM-urilor, promise de altfel de politicieni în campaniile electorale. Printre acestea se numără programul IMM Invest, care […]
12:20
Prețul biletelor la STB poate fi majorat pentru a suplimenta veniturile la bugetul local. Primarul Capitalei: „Sunt pus în situația de a implementa multe reforme structurale” | AUDIO # Europa FM
Vești proaste pentru bucureșteni. Primarul General anunță că este posibilă majorarea prețului biletelor pentru călătoriile cu STB – adică autobuze, tramvaie și troleibuze. Ciprian Ciucu nu a oferit mai multe detalii. În prezent, o călătorie costă trei lei. Primarul spune că sunt necesare măsuri nepopulare pentru a suplimenta veniturile la bugetul local. Ciprian Ciucu a […]
12:20
Hunedoara: Mica Unire, sărbătorită pe pârtie. Turiștii sunt așteptați sâmbătă la Hora Unirii în Pasul Vâlcan și Straja | AUDIO # Europa FM
Mica Unire este sărbătorită, în Valea Jiului, pe culmile munților noștri. În stațiunile turistice Pasul Vâlcan și Straja, turiștii sunt așteptați sâmbătă la Hora Unirii. Chiar pe granița veche care delimita odinioară Imperiul Austro-Ungar de Țara Românească, în Pasul Vâlcan, membrii asociației Promontana vor organiza Hora Unirii. Sunt câteva sute de oameni care și-au anunțat […]
Ilie Bolojan, despre reforma administrației locale: „Crește veniturile proprii ale autorităților locale și contribuie la cofinanțarea investițiilor” | AUDIO # Europa FM
Explicațiile premierului după ce majorarea taxelor locale a stârnit un val de nemulțumiri în rândul populației, dar și al primarilor. Reforma în administrație „crește veniturile proprii ale autorităților locale și contribuie la cofinanțarea investițiilor locale”, a explicat șeful Guvernului într-o lungă postare pe Facebook. Ilie Bolojan susține că măsurile duc la reducerea cheltuielilor de personal […]
08:20
Zeci de pompieri militari au intervenit în noaptea de joi spre vineri pentru a localiza și stinge un incendiu izbucnit la o hală metalică din Alba Iulia, folosită ca service auto. Focul a cuprins o suprafață de aproximativ 650 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pentru lichidarea incendiului au fost mobilizați […]
08:20
Ministrul Economiei: „România are nevoie de cel puțin doi ani de guvernare stabilă”. Stabilitatea politică ar asigura predictibilitatea fiscală și ar atrage investiții | AUDIO # Europa FM
România are nevoie de cel puțin doi ani de guvernare stabilă, pentru a asigura predictibilitatea fiscală și atragerea investițiilor, a subliniat Ministrul Economiei, Irineu Darău la emisiunea Piața Victoriei. În urmă cu câteva zile, social liberalul Claudiu Manda l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu un „lăutar care nu cântă din același playlist”, referindu-se la […]
08:20
Președintele Donald Trump i-a retras premierului canadian invitația de a se alătura Consiliului pentru Pace # Europa FM
Președintele american Donald Trump i-a retras invitația adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura noului său „Consiliu pentru Pace”, o inițiativă inițiată pentru a gestiona situația din Gaza. Anunțul a fost făcut joi de Donald Trump într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, potrivit agenției AFP. „Vă rugăm să considerați această scrisoare […]
Se încearcă ca, în 2026, ținta de deficit să ajungă spre 6%, a declarat ministrul Economiei: „Dacă se îndeplinesc aceste condiții, cred că în 2027 putem să întoarcem pagina pe curat” | AUDIO # Europa FM
România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar sub 8%, sub pragul care ar fi putut provoca sancțiuni și pierderea credibilității externe. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat la emisiunea Piața Victoriei că este o corecție necesară, după ani de cheltuieli excesive. Ministrul Economiei, Irineu Darău: „Am terminat anul 2025 cu mai puțin de […]
00:20
Președintele Nicușor Dan, la Consiliul European de la Bruxelles: „Mesajul meu general este că avem nevoie de această relație transatlantică, Europa și România” | AUDIO # Europa FM
Reuniune extraordinară a Consiliului European la Bruxelles: președintele Nicușor Dan spune că Europa și România au nevoie de relația transatlantică și că este foarte bine că, în urma dialogului, tensiunile s-au diminuat. Președintele României, Nicușor Dan: „Mesajul meu general este că avem nevoie de această relație transatlantică, Europa și România” „În primul rând, e un […]
00:20
Premiile Oscar 2026. Filmul de groază cu vampiri „Sinners” stabilește un nou record, 16 nominalizări | AUDIO # Europa FM
Filmul de groază cu vampiri „Sinners” stabilește un nou record la Oscaruri: 16 nominalizări – cele mai multe din istoria Premiilor. A depășit recordul anterior de 14 nominalizări, obținut doar de trei pelicule. „One Battle After Another” și „Frankenstein” se regăsesc, de asemenea, pe lista nominalizărilor. Premiile Oscar se vor decerna duminică, 15 martie, la […]
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano. Delegația României va fi formată din 28 de sportivi și o rezervă, care vor concura la nouă discipline sportive | AUDIO # Europa FM
România și-a stabilit echipa pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano. Delegația va fi formată din 28 de sportivi și o rezervă, care vor concura la nouă discipline sportive. Decizia a fost luată de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Jocurile Olimpice de iarnă vor începe pe 6 februarie. Sportivii români vor […]
20:20
Dobrogea candidează pentru titlul de Regiune Gastronomică a Europei în anul 2029. Taxa de înscriere în competiție a fost deja depusă la Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism, la sediul din Spania. Este o inițiativă a Uniunii Naționale a Patronatului Român din zona de sud-est a țării, în colaborare cu primării și producători […]
20:20
De Ziua Unirii Principatelor Române, „Trenul Unirii” face legătura între București și Iași | AUDIO # Europa FM
De Ziua Micii Uniri, sâmbătă, 24 ianuarie, revine în circulație și în acest an „Trenul Unirii”. Locomotiva, vopsită în culorile drapelului național, va pleca din București către Iași pentru a marca Ziua Principatelor Unite. Anul acesta se împlinesc 167 de ani de la unirea Țării Românești cu Moldova. Trenul Unirii va pleca din Gara de […]
20:20
Locuitorii Sfântu Gheorghe pot amâna plata taxelor și impozitelor până pe 2 februarie, după ce primarul a anunțat reducerea acestora prin modificarea hotărârii adoptate în decembrie | AUDIO # Europa FM
Locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe sunt rugați să amâne plata taxelor și impozitelor până la 2 februarie 2026, după ce primarul Antal Árpád a anunțat reducerea acestora prin modificarea hotărârii adoptate în luna decembrie a anului trecut. Într-o conferință de presă, alături de deputatul Miklós Zoltán, președintele UDMR Sfântu Gheorghe, primarul a subliniat că un lider […]
20:20
Zelenski a anunțat că o întâlnire între oficialii americani, ucraineni și ruși va avea loc vineri și sâmbătă în Emiratele Arabe Unite | AUDIO # Europa FM
O întâlnire trilaterală între oficialii americani, ucraineni și ruși va avea loc vineri și sâmbătă în Emiratele Arabe Unite, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. După întâlnirea cu liderul de la Casa Albă, președintele ucrainean a mai declarat că documentele menite să pună capăt războiului din Ucraina „sunt aproape gata”. Printre temele discutate s-a numărat […]
20:20
Noi reguli pentru pasagerii care călătoresc cu avionul, votate de Parlamentul European: Compensații și mai puțină birocrație | AUDIO # Europa FM
Vești bune pentru pasagerii care călătoresc cu avionul. Parlamentul European a votat pentru reguli mai simple, care să le ofere mai multă protecție pasagerilor în caz de întârzieri sau anulări de zbor. Sunt introduse și măsuri menite să reducă birocrația. Pasagerii vor putea corecta gratuit greșelile de pe bilet cu până la 48 de ore […]
20:20
Ministrul Economiei, Irineu Darău: Taxa de un milion de euro pentru un loc permanent în Consiliul pentru Pace reprezintă aproape 1% din bugetul României. Decizia trebuie analizată mai întâi geopolitic, apoi economic | VIDEO # Europa FM
Plata sumei de un miliard de euro pentru obținerea unui loc permanent în Consiliul pentru Pace, inițiat de președintele Donald Trump pentru reorganizarea Fâșiei Gaza, reprezintă aproximativ 1% din bugetul României, a precizat ministrul Economiei, Irineu Darău. Invitat la ediția de joi a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zahman, ministrul a subliniat că o […]
Europarlamentarii au respins moțiunea de cenzură depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa” împotriva Comisiei Europene # Europa FM
Eurodeputații au respins joi o moțiune de cenzură depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa” împotriva Comisiei Europene. Nemulțumirile grupului politic sunt legate de semnarea de către UE a acordului comercial cu Mercosur – cele patru țări sud-americane: Argentina, Paraguay, Uruguay și Brazilia. Moțiunea, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 165 de voturi […]
16:20
19 de șefi de stat sau premieri au semnat astăzi Carta Consiliului de Pace – organizație internațională înființată de Donald Trump pentru reconstrucția Fâșiei Gaza | AUDIO # Europa FM
Aproape 20 de șefi de stat sau premieri au semnat azi Carta Consiliului de Pace – noua organizație înființată de președintele american Donald Trump. Scopul acestui consiliu este reconstrucția Gaza. România a fost, de asemenea, invitată să facă parte din acest Consiliu. Președintele Nicușor Dan a anunțat că analizează oferta. Ceremonia de înființare a Consiliului […]
16:20
Peste 7.000 de români cer instituțiilor statului să investigheze faptele liderului AUR, George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei la un eveniment în SUA | AUDIO # Europa FM
Peste 7.000 de români au semnat o petiție prin care cer instituțiilor statului să ia măsuri, după ce liderul AUR, George Simion, aflat la un eveniment în Statele Unite, a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul american. Semnatarii petiției îl acuză pe George Simion de trădarea intereselor naționale. Liderul AUR a ripostat […]
16:20
Psiholog Mihaela Dinu, despre crima din Timiș: „Am putea vorbi de traumă timpurie, de lipsa empatiei, de o fragilitate care se transformă în furie cronică” | AUDIO # Europa FM
Violența extremă între copii nu apare din senin, ci este rezultatul unei acumulări de factori psihologici și sociali, spune la Europa FM, psihologul Mihaela Dinu de la organizația Salvați Copiii. Discuția privind violența între copii apare în spațiul public după ce, în urmă cu câteva zile, un băiat de 15 ani din comuna Cernei, județul […]
16:20
Ioana Dogioiu, despre proiectul privind cumulul pensiei speciale cu salariul: Beneficiarii vor putea lucra și după ieșirea din activitate, dacă depun o cerere. Cuantumul pensiei va fi redus cu 85% pe această perioadă | AUDIO # Europa FM
Proiectul care prevede cumulul pensiei cu salariul a fost discutat astăzi, în primă lectură, în ședința de guvern. Toți cei care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea lucra și după ieșirea la pensie, dacă depun o cerere, dar pensia va fi diminuată cu 85%. La finalul ședinței de la Palatul Victoria, purtătorul […]
16:20
Giurgiu: Un om și-a pierdut viața după ce a alunecat pe gheață și s-a lovit la cap | AUDIO # Europa FM
În Giurgiu, un om a murit după ce a căzut pe gheață și s-a lovit la cap. Orașul a devenit un imens patinoar după ploaia de seara trecută. Zeci de persoane s-au prezentat joi dimineață la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Giurgiu cu traumatisme sau fracturi după ce au alunecat pe gheață. O […]
16:20
Spania: Accident feroviar în apropiere de Cartagena. Mai multe persoane au fost rănite ușor # Europa FM
Un tren de navetiști a intrat joi în coliziune cu o macara în apropiere de Cartagena, în sud-estul Spaniei, rănind ușor mai multe persoane, potrivit autorităților locale. Reprezentanții serviciilor de urgență din regiunea Murcia au precizat că trenul nu a deraiat și nu s-a răsturnat, relatează Reuters. Traficul feroviar pe linia afectată a fost oprit […]
