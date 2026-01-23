Doi români, audiați într-un dosar privind crearea unui site de comandare de asasinate. Clienții plăteau în criptomonede, însă erau păcăliți  | AUDIO

16:20

În Giurgiu, un om a murit după ce a căzut pe gheață și s-a lovit la cap. Orașul a devenit un imens patinoar după ploaia de seara trecută. Zeci de persoane s-au prezentat joi dimineață la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Giurgiu cu traumatisme sau fracturi după ce au alunecat pe gheață. O […]