Bogdan Ivan: Miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relații, de a deschide punți de dialog și de a crea oportunități concrete pentru țara ta

Premierul Bolojan susține că noua impozitare la automobile respectă principiul proporționalității cu poluarea, iar excepțiile fiscale acordate până acum autovehiculelor electrice și hibrid au distrus bazele de impozitare. Potrivit premierului, primăriile au nevoie de aceste taxe pentru infrastructură, iar nivelul lor va fi analizat în acest an, care este unul de tranziție.