Ilie Bolojan spune că anul acesta nu vor mai crește taxele. „Vor trebui însă îndreptate problemele sistemice”

Guvernul pregătește o schimbare importantă pentru piața imobiliară: dezvoltatorii vor fi obligați prin lege să le ofere cumpărătorilor, înainte de semnarea oricărui contract, informații clare, scrise și verificabile despre ce conține exact locuința pe care o vând. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a trasmis pentru Digi24 că măsura urmărește ca „indiferent de nivelul avansului, contractul să fie corect și complet”, iar decizia de cumpărare să se bazeze pe documente reale, nu pe promisiuni comerciale. Noua obligație este prevăzută într-o hotărâre de Guvern aflată în dezbatere publică și este inițiată de Ministerul Economiei și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).