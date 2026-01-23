Ce au pățit mai mulți oameni strâmtorați financiar, după ce au acumulat datorii „pe caiet” la un magazin din Mureș. 7 persoane arestate
Digi24.ro, 23 ianuarie 2026 17:20
Şase bărbaţi şi o femeie din comuna mureşeană Band au fost arestate preventiv într-un dosar de constituire a unui grup infracţional care se ocupa cu cămătăria, trafic de persoane şi de minori, potrivit comunicatului de presă remis vineri de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
Criza energetică pune la încercare grădina zoologică din Kiev: cuștile animalelor sunt „capcane din gheață” la minus 18 grade Celsius # Digi24.ro
Personalul grădinii zoologice din Kiev lucrează non-stop pentru a-i ține pe gorila Tony - vedeta așezământului - și pe celelalte animale la căldură, în timp ce atacurile aeriene rusești vizează infrastructura energetică a Ucrainei, pe fondul temperaturilor înghețate de iarnă, arată Reuters.
„Fără muncă, fără școală, fără cumpărături”. Locuitorii statului Minnesota sunt chemați la proteste anti-ICE. Zeci de afaceri, închise # Digi24.ro
O zi de protest sub sloganul „fără muncă, fără școală, fără cumpărături” a fost declanșată vineri de liderii comunităților din statul american Minnesota, liderii religioși și sindicatele fiind printre cei care îndeamnă la protest împotriva intensificării activității Autorității ICE (Imigrație și Vamă) în statul respectiv, notează The Guardian.
Ministrul Sibiha către Orban: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă i-ați dona toate organele” # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a declarat că premierul Ungariei, Viktor Orban, exagerează capacitatea sa de a bloca viitorul european al Ucrainei. Replica intervine după ce Orban a promis să țină Ucraina în afara UE pentru 100 de ani.
Ucraina, în pragul unei „catastrofe umanitare” din cauza atacurilor rusești: „Avem nevoie de un armistițiu energetic” # Digi24.ro
Ucraina se apropie de o „catastrofă umanitară” după luni de atacuri aeriene rusești asupra sistemelor energetice, iar orice acord de pace viitor trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, a declarat șeful celui mai mare producător privat de energie electrică din Ucraina, relatează Reuters.
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede premierul italian că trebuie abordată situația # Digi24.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a prezentat săptămâna aceasta, în spatele ușilor închise, argumentele președintelui american Donald Trump în fața UE, în încercarea de a calma tensiunile transatlantice. La summitul de joi de la Bruxelles, Meloni le-a spus omologilor săi din UE că o dispută cu Donald Trump este o idee proastă, deoarece Europa are totul de pierdut dintr-un conflict cu America, potrivit a patru persoane informate cu privire la conversațiile liderilor, citate de Politico.
SUA și UE speră să atragă 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei: „Dronele și rachetele continuă să zboare” # Digi24.ro
Statele Unite și Uniunea Europeană speră să atragă fonduri publice și private în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei după ce Rusia va pune capăt invaziei sale pe scară largă, potrivit unui document obținut de Politico.
Veteranii NATO, furioși după declarațiile lui Trump despre Afganistan. „A întrecut măsura. Am plătit cu sânge pentru această alianță” # Digi24.ro
Veterani NATO din mai multe țări europene au reacționat dur la declarațiile președintelui american Donald Trump despre războiul din Afganistan, acuzându-l că a minimalizat rolul și sacrificiul trupelor aliate. Aceștia cer scuze publice, subliniind că sute de militari europeni au murit luptând alături de forțele americane.
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să spună exact ce vând. Ministrul Economiei: „Contractul trebuie să fie corect și complet” # Digi24.ro
Guvernul pregătește o schimbare importantă pentru piața imobiliară: dezvoltatorii vor fi obligați prin lege să le ofere cumpărătorilor, înainte de semnarea oricărui contract, informații clare, scrise și verificabile despre ce conține exact locuința pe care o vând. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a trasmis pentru Digi24 că măsura urmărește ca „indiferent de nivelul avansului, contractul să fie corect și complet”, iar decizia de cumpărare să se bazeze pe documente reale, nu pe promisiuni comerciale. Noua obligație este prevăzută într-o hotărâre de Guvern aflată în dezbatere publică și este inițiată de Ministerul Economiei și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
Pachetul de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA a fost suspendat de UE, pentru șase luni. „Oricând putem anula asta” # Digi24.ro
Comisia Europeană a anunţat vineri că va propune suspendarea pe termen de şase luni a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de milioane de euro, retorsiuni împotriva Statelor Unite, care urma să intre în vigoare din 7 februarie, transmite Reuters.
Italia reacționează la declarațiile lui Zelenski de la Davos. Vicepremierul Antonio Tajani: „Critici nedrepte față de Europa” # Digi24.ro
Vicepremierul şi ministrul de Externe italian, Antonio Tajani, a apreciat vineri că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost nedrept faţă de Europa, după ce acesta a criticat blocul comunitar în timpul unui discurs la Forumul Economic Mondial, spunând, printre altele, că îi lipseşte „voinţa politică” de a contracara Rusia, transmite vineri ANSA.
Copil de 4 ani căutat în râul Someș, alt minor a fost scos din apă și dus la spital. Pompieri și scafandri intervin de urgență # Digi24.ro
Pompieri și scafandri din județul Cluj intervin, vineri după-amiază, într-o operațiune de urgență pe râul Someș, în municipiul Gherla, după ce doi copii au căzut în apă, în urma cedării gheții pe care se jucau. Unul dintre minori a fost scos din râu de un adolescent și transportat la spital, iar celălalt copil, în vârstă de aproximativ 4 ani, este căutat în continuare de echipele de intervenție.
Zelenski explică modul în care Ucraina poate contribui la armata Europei. „Rusia va ajunge la 3,5 milioane de soldați în 2030” # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Europa ar trebui să vizeze, de asemenea, constituirea unor forțe armate numeroase, având în vedere planurile Rusiei de a-și extinde armata la 3,5 milioane de efective, adăugând că un astfel de efort nu poate avea succes fără experiența armatei ucrainene.
Un liceu din Slatina a fost evacuat în urma unei alerte privind un miros de gaze. Ce au constatat echipele Distrigaz # Digi24.ro
Peste 200 de persoane - elevi şi angajaţi ai Liceului „Nicolae Titulescu” din Slatina - au fost evacuate, vineri, în urma unei sesizări privind un miros de gaze. Reprezentanţii ISU Olt au precizat că, în urma măsurătorilor, nu s-a detectat prezenţa gazului metan, iar mirosul ar proveni de la un recipient golit în apropiere.
Noi date în cazul crimei din Timiș. Ce s-a găsit în sângele suspectului de 13 ani, lăsat în libertate (Surse) # Digi24.ro
Ies la iveală detalii șocante în cazul crimei între copii, din Timiș. Băiatul de 13 ani care a participat la teribila faptă și care acum este liber avea substanțe interzise în corp, arată rezultatele unor teste toxicologice, potrivit surselor Digi24.Vă avertizăm, urmează detalii cu un puternic impact emoțional!
Noi detalii despre copilul de 5 ani arestat în Minnesota: ICE l-ar fi folosit ca momeală, pentru a o scoate pe mama lui din casă # Digi24.ro
Autorităţile americane pentru imigraţie au reţinut cel puţin patru copii, inclusiv unul de 5 ani, în suburbia Columbia Heights a oraşului Minneapolis, potrivit oficialilor şcolari şi avocatului familiei micului Liam, care contestă versiunea guvernului în legătură cu reţinerea sa. Copilul de doar 5 ani ar fi fost folosit ca momeală de ICE pentru a o determina pe mama lui să iasă din casă.
Ilie Bolojan, despre liberalizarea prețului la gaze: „Luăm o decizie în cel mult două săptămâni” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că Executivul analizează mai multe scenarii privind plafonarea prețului la gaze și că, în urma acestor evaluări, în cel mult două săptămâni va anunța o decizie clară. Șeful Guvernului a precizat că schema actuală nu mai poate fi prelungită mult timp, deoarece România ar încălca o directivă europeană, fiind luată în calcul o formulă tranzitorie.
Explozia din Rahova: Parchetul a extins urmărirea penală. Cine a ajuns în vizorul procurorilor # Digi24.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au anunţat vineri că au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la blocul din Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice şi faţă de un angajat al companiei de gaze. Între timp, bilanţul morţilor a crescut la patru, arată procurorii.
Ilie Bolojan promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se întâmplă dacă CCR amână decizia privind pensiile speciale # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că 2026 este anul în care „măsurile de corectare a deficitului se termină”. Șeful Executivului promite că nu vor mai crește din nou taxele și impozitele, iar Guvernul își va asuma răspunderea pe cel de-al treilea pachet fiscal, care conține inclusiv măsuri de relansare economică, până la începutul lunii februarie.
Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în localităţile din România unde urşii fac probleme. Anunțul Dianei Buzoianu # Digi24.ro
Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în România pentru a limita situaţiile în care oamenii ajung în conflict cu animalele sălbatice, potrivit Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că acest program „reprezintă un instrument de prevenţie”.
Imagini amuzante cu Kim Jong Un în haină groasă de iarnă, de vorbă cu femeile care stau într-o piscină cu apă fierbinte # Digi24.ro
Kim Jong Un a participat săptămâna aceasta la inaugurarea Centrului de Recreere pentru Muncitori Onpo, din provincia Hamgyong de Nord. În imaginile publicate de agenția de stat KCNA, dictatorul nord-coreean apare îmbrăcat într-o haină groasă de iarnă, în timp ce stă pe marginea unei piscine cu apă fierbinte și glumește cu femeile îmbrăcate în costum de baie.
Calendarul anului şcolar 2026-2027: Când ar putea începe cursurile şi ce vacanţe sunt vizate de schimbări - proiect # Digi24.ro
Începerea cursurilor, pauzele dintre module şi durata vacanţelor sunt din nou pe agenda Ministerului Educaţiei. Un proiect aflat în consultare publică ar putea schimba calendarul anului şcolar 2026-2027.
Ilie Bolojan, despre momentul în care George Simion taie tortul în forma Groenlandei: „Nici nouă nu ne-ar fi picat bine” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o primă reacție după ce președintele AUR, George Simion, aflat la Washington, a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul SUA.
Amendă de peste 900.000 de euro pentru un distribuitor de produse de lux. Ce a descoperit Consiliul Concurenţei # Digi24.ro
Consiliul Concurenţei a sancţionat un important distribuitor de produse de lux din România cu o amendă de peste 900.000 de euro, după ce a descoperit o înţelegere care a afectat vânzările online. Autoritatea a constatat că practicile companiei au limitat concurenţa pe piaţă.
Iranul îl atacă dur pe Zelenski după declarațiile despre reprimarea protestelor: „Lumea s-a săturat de clovni debusolaţi” # Digi24.ro
Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, l-a calificat pe Volodimir Zelenski drept „clovn debusolat”, după criticile preşedintelui ucrainean cu privire la reprimarea protestelor din Iran.
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și ceară iertare în genunchi” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice, după ce a afirmat că trupele NATO au stat departe de linia frontului în Afganistan, consemnează vineri DPA şi PA Media, potrivit Agerpres.
US Tech Force, cu IT-iști din Silicon Valley: Pentagonul nu mai recrutează tineri pentru armată, ci pentru programare # Digi24.ro
Pentagonul are o nouă propunere de angajare pentru tineri: nu să se înroleze în armată, ci să învețe programare pentru Departamentul Apărării, relatează Business Insider.
Nicușor Dan prezintă concluziile după Consiliul European: Relaţia transatlantică are o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană # Digi24.ro
Nicuşor Dan transmite, vineri, că deşi în ultima perioadă au existat turbulenţe şi unele discontinuităţi în relaţia transatlantică, există multiple argumente solide pentru continuarea şi consolidarea acesteia. De asemenea, președintele a subliniat importanța investițiilor în apărarea zonei arctice și necesitatea negocierilor cu SUA privind Carta Consiliului pentru Pace.
O intervenție a SUA în Iran rămâne posibilă. Doi factori principali l-au oprit până acum pe Trump să bombardeze țara # Digi24.ro
Pedepsele pe care regimul de la Teheran le aplică celor care au îndrăznit să se ridice împotriva lui continuă. Problemele Iranului rămân aceleaşi, ba chiar s-au agravat. Rămâne şi întrebarea dacă va mai fi sau nu o intervenţie din partea Statelor Unite. Discutăm scenariile cu dr. Raz Zimmt, de la Institutul de Studii de Securitate Naţională, din Israel. Vă prezentăm în continuare un nou episod al emisiunii Pașaport diplomatic.
Antonio Costa: UE va continua sprijinul pentru Danemarca şi Groenlanda, cooperarea cu SUA pentru securitate, comerţ şi Ucraina # Digi24.ro
Uniunea Europeană şi Statele Unite rămân parteneri strategici şi aliaţi, legaţi de valori comune şi interese de securitate, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după reuniunea informală a liderilor UE, desfăşurată joi seara la Bruxelles.
Daniel Băluță îl critică pe Ciprian Ciucu după ce a anunțat scumpirea biletelor STB: „Amatorism. Să nu se mai plângă la nesfârșit” # Digi24.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și fost contracandidat al lui Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei, a lansat un atac dur la adresa actualului edil general, pe care îl acuză de „amatorism, incapacitate administrativă și lipsă de viziune”, după anunțul privind posibila majorare a tarifelor pentru biletele STB.
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el # Digi24.ro
Apar noi detalii cutremurătoare care ar putea schimba cursul anchetei în dosarul crimei din Timiș, unde doi copii de 15 ani și unul de 13 ani au ucis cu premeditare un alt adolescent. Martorul-cheie din dosar a explicat la Digi24 cum a ajuns borseta băiatului ucis în fața casei sale. Acesta crede că băieții suspectați de comiterea crimei ar fi încercat să dea vina pe el ca să scape basma curată. Urmează detalii cu un puternic impact emoțional.
Autoritățile britanice cercetează apariția unui site prin care pot fi „contractați” asasini. Doi români au fost audiați de DIICOT # Digi24.ro
Doi români au fost audiați de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) într-un dosar care vizează „existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini”. Dosarul deschis de DIICOT în România a pornit de la o cerere transmisă de autoritățile britanice.
Reales la Congresul Partidului Comunist din Vietnam, To Lam promite „o ţară cu venituri ridicate până în 2045” # Digi24.ro
To Lam a fost reales în funcţia de secretar general al Partidului Comunist din Vietnam, în urma Congresului Naţional al formaţiunii, şi va conduce ţara cel puţin până în 2031. În primul său discurs după reconfirmare, liderul de la Hanoi a promis transformarea Vietnamului într-o ţară dezvoltată, cu venituri ridicate, până în 2045.
Statele Unite părăsesc oficial Organizația Mondială a Sănătății. Lasă în urmă datorii de 260 de milioane de dolari # Digi24.ro
Statele Unite au finalizat joi, 22 ianuarie 2026, procesul de retragere din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de tranziție inițiat prin ordin executiv semnat de președintele Donald Trump în prima zi a celui de-al doilea mandat. Anunțul a fost făcut de Casa Albă. Retragerea marchează sfârșitul unei relații de aproape 80 de ani, dar lasă în urmă o datorie neachitată de circa 260 de milioane de dolari reprezentând contribuțiile obligatorii pentru 2024 și 2025, ceea ce pune în pericol programele globale de combatere a epidemiilor, relatează Bloomberg.
Guvernul vrea să continue programul de sprijin pentru cuplurile infertile. Ce sume sunt prevăzute pentru beneficiari # Digi24.ro
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern prin care se stabilește continuarea programului național de sprijin financiar pentru creșterea natalității. Programul se adresează persoanelor care nu pot avea copii pe cale naturală și au nevoie de proceduri medicale de fertilizare. Practic, documentul stabilește cadrul general al programului pentru următoarea perioadă, urmând ca în fiecare an să fie alocat un buget prin legea bugetului de stat.
Donald Trump sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a „testa” aliații: Să îi forţăm să vină aici # Digi24.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a lansat ideea că ar fi trebuit să invoce Articolul 5 al NATO pentru a ajuta la controlul frontierei sudice a Statelor Unite, sugerând că Alianţa ar putea fi folosită pentru a consolida securitatea la graniţa SUA, conform CNN, potrivit News.ro.
„Liberalizarea prețului la gaze rămâne programată pentru aprilie 2026”. Plafonarea expiră la 31 martie # Digi24.ro
Guvernul nu intenționează, în acest moment, să modifice calendarul privind liberalizarea prețului la gazele naturale, iar schema de plafonare va expira la 31 martie 2026, fără să existe o decizie de prelungire, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.
TikTok anunță că a evitat interzicerea în SUA. Donald Trump se laudă că a „salvat” aplicația: Sunt fericit # Digi24.ro
TikTok a anunţat joi, într-un comunicat, că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul american, punând capăt unei lungi saga judiciare, informează AFP, potrivit News.ro. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a scris că e fericit că a „salvat” aplicația.
Fosta contabilă din Ministerul de Externe, care a plătit salarii ilegale de 8,4 milioane lei, a fost pusă sub control judiciar # Digi24.ro
Lavinia-Daniela Păune, fostă angajată la Direcţia Salarizare din Ministerului Afacerilor Externe, a fost pusă sub control judiciar pe cauţiune de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzată că timp de 15 ani ar fi făcut plăţi ilegale de salarii pentru sine şi alte două persoane.
Cancelaria premierului anunță licitație pentru 19 mașini în leasing operaţional. Costurile și durata contractului # Digi24.ro
Cancelaria prim-ministrului anunţă licitaţie pe SEAP pentru furnizarea a maxim 19 autovehicule prin servicii de leasing operaţional. Valoarea totală estimată a acordului-cadru este de 2.188.800 lei. Este vorba despre autovehicule categoria N1 - caroserie de tip SUV/pick-up cu cabină dublă complet închisă, cu destinaţie mixtă şi arhitectură închisă.
Premierul ceh Andrej Babis și-a cumpărat un glob pământesc scump, ca să vadă unde e Groenlanda. Acum lumea râde de el pe social media # Digi24.ro
Prim-ministrul ceh Andrej Babis a devenit obiectul ironiilor pe reţelele sociale după ce a anunţat că a cumpărat un glob pământesc scump pentru a vedea unde se află Groenlanda, relatează AFP, preluată de News.ro.
Un bărbat din Dolj a ajuns după gratii pentru că a omorât în bătaie un câine care intrat în curtea lui # Digi24.ro
Un bărbat din judeţul Dolj a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a omorât un câine. Poliţiştii au stabilit că bărbatul a bătut animalul fără stăpân care intrase în curtea sa, până când acesta a murit.
Casa Albă a publicat o imagine modificată digital a unei femei arestate joi, într-un caz prezentat public de procurorul general al SUA, Pam Bondi, astfel încât aceasta să pară că plânge dramatic și are pielea mai închisă decât în realitate, arată o analiză a imaginii realizată de The Guardian, potrivit News.ro.
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă # Digi24.ro
Apar noi detalii cutremurătoare despre crima din Cenei, județul Timiș, unde un băiat de 15 ani a fost ucis de alţi 3 adolescenți. Unchiul băiatului ucis, care este polițist local, a povestit cum a reușit să afle că nepotul lui a fost omorât de prieteni. „Totul a fost premeditat”, a declarat bărbatul.
Parola care îţi poate distruge conturile rămâne cea mai folosită şi în 2025: „Expune datele personale, banii şi, posibil, reputaţia” # Digi24.ro
O combinaţie de cifre aparent banală, folosită zilnic de milioane de oameni, continuă să pună în pericol conturi, date personale şi economii, în ciuda avertismentelor repetate ale specialiştilor. Un studiu recent arată că utilizatorii nu au renunţat nici în 2025 la una dintre cele mai riscante alegeri din mediul online.
Jaf spectaculos, comis în două minute, surprins de camerele de supraveghere. „Panterele roz” au furat bijuterii de 1 milion de euro # Digi24.ro
Cinci hoți mascați au furat, în doar două minute, aur și pietre prețioase în valoare de 1 milion de euro. Jaful a avut loc într-un mall din orașul german Duisburg și a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului. Polițiștii cred că în spatele jafului spectaculos se află o grupare internațională cunoscută sub numele de „Panterele roz”.
Premierul României, Ilie Bolojan, în direct, diseară la ora 20.00, în studioul Digi24, la emisiunea Ediție Specială, moderată de jurnalista Anca Suciu.
Nicuşor Dan face precizări despre creșterea vârstei de pensionare a militarilor. „Să nu pățim ca în sistemul de justiție” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că a fost informat despre discuțiile dintre guvern şi sistemul de apărare, privind măsura creșterii vârstei de pernsionare a militarilor. Şeful statului a dat asigurări că cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia în continuare de aceleaşi condiţii.
