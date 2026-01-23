Pentru a se alinia variantei oficiale, un tribunal rus a șters decizia conform căreia crucișătorul Moskva a fost scufundat de ucraineni

12:40

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern prin care se stabilește continuarea programului național de sprijin financiar pentru creșterea natalității. Programul se adresează persoanelor care nu pot avea copii pe cale naturală și au nevoie de proceduri medicale de fertilizare. Practic, documentul stabilește cadrul general al programului pentru următoarea perioadă, urmând ca în fiecare an să fie alocat un buget prin legea bugetului de stat.