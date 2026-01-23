Mexic ia în considerare oprirea livrărilor de petrol către Cuba din cauza temerilor legate de represaliile lui Trump, potrivit unor surse Reuters
G4Media, 23 ianuarie 2026 21:50
Guvernul mexican analizează dacă să continue livrările de petrol către Cuba, pe fondul temerilor crescânde din cadrul administrației președintei Claudia Sheinbaum că Mexic ar putea suferi represalii din partea Statelor Unite din cauza acestei politici, care reprezintă o sursă vitală de supraviețuire pentru insula comunistă din Caraibe, potrivit a trei surse familiarizate cu discuțiile, transmite […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
22:20
Cristian Chivu va purta torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 # G4Media
Antrenorul clubului italian de fotbal FC Internazionale Milano, românul Cristian Chivu, va purta torța olimpică pentru Milano Cortina 2026, transmite Mediafax. Reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 au anunțat, vineri seara, pe Instagram, că antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torței pentru Milano Cortina 2026. Anunțul este însoțit de o fotografie cu Cristian […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:10
„Brandul Beckham” și afacerile din jurul său / Tensiunile din familia Beckham pun în lumină disputele privind mărcile comerciale ale vedetelor # G4Media
„Brandul Beckham” este întotdeauna pe primul loc, a declarat Brooklyn Beckham într-o ieșire împotriva părinților săi, David și Victoria, săptămâna aceasta, care a pus în lumină protecția juridică pe care un număr tot mai mare de familii celebre o acordă propriilor nume, scrie Reuters. Postarea de pe Instagram a fiului cel mare al lui David […] © G4Media.ro.
Acum o oră
21:50
Mexic ia în considerare oprirea livrărilor de petrol către Cuba din cauza temerilor legate de represaliile lui Trump, potrivit unor surse Reuters # G4Media
Guvernul mexican analizează dacă să continue livrările de petrol către Cuba, pe fondul temerilor crescânde din cadrul administrației președintei Claudia Sheinbaum că Mexic ar putea suferi represalii din partea Statelor Unite din cauza acestei politici, care reprezintă o sursă vitală de supraviețuire pentru insula comunistă din Caraibe, potrivit a trei surse familiarizate cu discuțiile, transmite […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:30
Un oficial al federației germane de fotbal dorește să se ia în considerare boicotarea Cupei Mondiale din cauza lui Trump # G4Media
Un membru al comitetului executiv al federației germane de fotbal spune că este timpul să se ia în considerare boicotarea Cupei Mondiale din cauza acțiunilor președintelui american Donald Trump, scrie Associated Press. Oke Göttlich, președintele clubului St. Pauli din Bundesliga și unul dintre cei 10 vicepreședinți ai federației germane, a declarat vineri într-un interviu acordat […] © G4Media.ro.
21:20
Un proiect internațional va readuce la viață ultimul pian folosit de Ludwig van Beethoven în ultimul an al vieții sale, transmite Mediafax. Este vorba despre un pian realizat de Conrad Graf, aflat astăzi în colecția Beethoven-Haus din Bonn, care nu mai poate fi folosit pentru a reproduce sunetul original. Potrivit Belga News Agency, reconstrucția urmărește […] © G4Media.ro.
21:10
Reacția companiei Construcții Erbașu după protestul muncitorilor nepalezi care lucrează la noul stadion de la Pitești: „Toți angajații sunt tratați corect și legal” # G4Media
Compania Construcții Erbașu SA, liderul asocierii care ridică noul stadion „Nicolae Dobrin”, neagă acuzațiile aduse de muncitorii nepalezi și dă asigurări că proiectul arenei de la Pitești nu va suferi întârzieri, scrie Argeșul Online. „Informațiile care au circulat în mediul online au cu totul alt scop decât informarea corectă a publicului”, a transmis compania. Reacția […] © G4Media.ro.
21:10
Metropola TV, televiziunea primarului din Voluntari, va fi condusă de Dan Cristian Popescu, consilier general în Primăria Capitalei (EXCLUSIV Paginademedia) # G4Media
Metropola TV, televiziunea primarului din Voluntari Florentin Pandele, are un nou director general, anunță în exclusivitate Pagina de Media. Este vorba de Dan Cristian Popescu, consilier general în Primăria Capitalei din partea PSD. Practic, acesta va coordona şi Sport Total, dar şi panourile cu reclame outdoor din Voluntari, mai notează sursa citată. Compania Publivol SA, […] © G4Media.ro.
21:00
MAI atrage atenția că un clip fals făcut cu AI, care sugerează un incident între un preot și un jandarm, a devenit viral pe internet: „Nu este un eveniment real” # G4Media
MAI atrage atenția că un clip fals făcut cu AI, care sugerează un incident între un preot și un jandarm, a devenit viral pe internet, conform unei postări făcute vineri seara pe pagina de Facebook a instituției. „În spațiul online circulă un clip manipulat / generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care sugerează în mod fals […] © G4Media.ro.
20:50
Șeful PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu: Ideea mea este să plece ei, PNL şi USR, şi să guvernăm noi / Eu la Vâlcea cu AUR lucrez foarte bine # G4Media
Liderul social-democraţilor vâlceni, Constantin Rădulescu, este de părere că PSD ar trebui să rămână să guverneze, iar dacă trebuie să plece cineva din actuala coaliţie, atunci să plece PNL şi USR. „Să plece ei! USR, PNL… Evident că ieşirea de la guvernare, pentru unii, pare o salvare pentru PSD. O să vedeţi ce se va […] © G4Media.ro.
20:40
Proprietarul barului elvețian unde au murit 40 de persoane după incendiul izbucnit de Anul Nou va fi eliberat din închisoare / Cauțiune de 215.000 de euro # G4Media
La două săptămâni după ce a fost plasat în arest preventiv, Jacques Moretti va fi eliberat. Instanța a dispus eliberarea coproprietarilor barului Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, unde a avut loc incendiul devastator soldat cu 40 de morți și 116 răniți, transmite Mediafax. Pe 9 ianuarie, Jacques Moretti a fost plasat în arest preventiv, iar […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:30
Ministrul ungar de Externe acuză Ucraina că a început să se amestece dur în alegerile din Ungaria, fără să aducă dovezi # G4Media
Ucraina a început să se amestece dur în alegerile din Ungaria, deoarece îşi doreşte un guvern care să spună da Bruxelles-ului în ce priveşte războiul, dar guvernul ungar va continua să-şi protejeze ţara şi poporul şi nu va permite ca Ungaria să fie târâtă în război, a declarat vineri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, […] © G4Media.ro.
20:30
Premierul Bolojan, la Digi24: Ani de zile n-am avut niciun reprezentant la Davos / Simion și ”tăierea” Groenlandei: Nu cred că asta e problema României astăzi. E totuși prea mult / Ce spune despre problema încălzirii din Craiova și Olguța Vasilescu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan face declarații, vineri seară, la Digi24, despre principalele subiecte ale săptămânii, atât de pe plan intern, cât și de pe plan intern. G4Media redă mai jos principalele declarații: Să plătească România 1 miliard de dolari pentru a se alătura Consiliului pentru Pace? În ceea ce privește suma de 1 miliard de dolari, […] © G4Media.ro.
20:20
Un portret al fostului preşedinte american George Washington, ce a inspirat bancnota de un dolar, vândut cu 2,8 milioane de dolari # G4Media
Un portret al fostului preşedinte american George Washington (1789-1797), realizat de renumitul pictor Gilbert Stuart, care a inspirat designul bancnotei de un dolar, a fost vândut vineri cu 2,8 milioane de dolari la o licitaţie organizată de casa de licitaţii Christie’s din New York, relatează agenţia EFE. Pictura în ulei, în care primul preşedinte american […] © G4Media.ro.
20:20
Un general polonez care a luptat în Irak îl critică pe „lașul” Trump pentru criticile aduse aliaților NATO / „În acest sens, seamănă cu Putin” # G4Media
Generalul polonez Roman Polko, care a comandat unitatea forțelor speciale GROM din Polonia în Irak și Afganistan, a condamnat recentele comentarii ale lui Donald Trump, care sugerează că aliații Americii nu au oferit sprijin militar de primă linie Statelor Unite, scrie Notes from Poland. Polko, care este acum pensionat, l-a numit pe președintele SUA „un […] © G4Media.ro.
20:10
Procurorii spanioli renunţă la cazul împotriva lui Julio Iglesias, vizat de o plângere pentru presupuse delicte sexuale, deoarece faptele reclamate nu ar fi fost comise în Spania, ci în Bahamas şi Republica Dominicană # G4Media
Justiţia spaniolă a clasat vineri plângerea pentru delicte sexuale formulată împotriva cântăreţului Julio Iglesias, Parchetul considerând că acest caz nu este de competenţa sa deoarece faptele nu ar fi fost comise în Spania, ci în Bahamas şi Republica Dominicană, iar reclamantele nu au reşedinţa în ţară, transmit agenţiile Reuters şi AFP, transmite Agerpres. Organizaţia pentru […] © G4Media.ro.
20:00
Ceață densă în sud-estul României, vineri seara / Se circulă cu dificultate pe șoselele din 10 județe, inclusiv pe A2 # G4Media
Se circulă cu dificultate, vineri seara, pe drumurile din sud-estul României din cauza ceții, anunță Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române. „La această oră (19:00), se circulă în condiții de ceață, care reduce vizibilitatea în trafic în general sub 100 de metri, pe arterele rutiere din județele aflate în partea sud-estică a țării, respectiv: Argeș, […] © G4Media.ro.
19:50
12 state americane declară stare de urgență din cauza a ceea ce ar putea fi una dintre cele mai severe furtuni de iarnă din ultimii ani / Zboruri anulate, cursuri suspendate # G4Media
Douăsprezece state americane au declarat stare de urgenţă înainte de sosirea a ceea ce ar putea fi una dintre cele mai severe furtuni de iarnă din ultimii ani, transmite vineri agenţia DPA care citează media americane, transmite Agerpres. Însoţită de ninsori abundente şi de vânturi deosebit de reci, furtuna ar putea cuprinde în acest weekend […] © G4Media.ro.
19:50
Francis Buchholz, fostul basist al trupei Scorpions care a cântat pe toate albumele clasice ale formației germane, a murit la vârsta de 71 de ani, transmite Mediafax. Buchholz, originar din Hanovra, s-a alăturat trupei Scorpions în 1973, în același timp cu chitaristul principal Uli Jon Roth. Cei doi cântaseră împreună anterior în trupa Dawn, scrie […] © G4Media.ro.
19:40
Austria vrea să intensifice în 2026 deportările către Siria și Afganistan, anunță ministrul austriac de interne # G4Media
Austria intenţionează să intensifice în acest an procesul de deportări către Siria şi Afganistan, a anunţat vineri ministrul de interne austriac Gerhard Karner, relatează DPA, transmite Agerpres. În 2025, Austria a fost unul din primele state din Uniunea Europeană care a început să repatrieze solicitanţii de azil din cele două ţări, în cazul Siriei de […] © G4Media.ro.
19:30
Elevul de 13 ani acuzat că și-a ucis prietenul de 15 ani și l-a îngropat cu alți doi tineri ar fi fost sub influența drogurilor # G4Media
Elevul de 13 ani acuzat că și-a ucis prietenul de 15 ani și l-a îngropat cu alți doi tineri ar fi fost sub influența drogurilor, conform surselor G4Media. Acestuia i s-a făcut un test medical la spital în urma căruia băiatul a ieșit pozitiv la consumul de marijuana. știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
19:30
Cel puţin 5.000 de morţi în revoltele din Iran, anunță mai multe ONG-uri, care susțin că bilanțul real poate ajunge chiar și la 25.000 de persoane ucise / Accesul la internet, reluat parţial # G4Media
Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în revoltele care au zguduit Iranul la începutul acestei luni, marea majoritate fiind demonstranţi, a semnalat vineri un ONG din SUA, în timp ce un alt ONG a observat o ridicare parţială a restricţiilor impuse de autorităţile de la Teheran asupra aplicaţiilor de mesagerie şi de lucru, […] © G4Media.ro.
19:20
Un adolescent a fost găsit inconștient în toaleta Liceului Goethe din București / Ar fi consumat droguri după ore / Elevul a fost transportat la spital, conștient # G4Media
Un adolescent a fost găsit inconștient în toaleta Liceului Goethe din București, conform surselor G4Media. Acesta ar fi consumat droguri după ore. Elevul a fost transportat la spital, conștient și cooperant conform surselor citate. Incidentul a fost semnalat vineri, în jurul orei 18:30, printr-un apel la 112. știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
19:20
Consilierul local dintr-o comună din Galați cercetat pentru că ar fi agresat fizic şi verbal un elev, reţinut pentru 24 de ore # G4Media
Consilierul local din comuna Ţepu, judeţul Galaţi, cercetat pentru că ar fi agresat fizic şi verbal un elev în curtea şcolii din localitate, a fost reţinut pentru 24 de ore, a informat vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, transmite Agerpres. „În urma activităţilor investigative complexe şi a probatoriului administrat în cauza penală în care […] © G4Media.ro.
19:10
Stupoare și nemulțumire în AUR după ce George Simion și Dan Dungaciu s-au întâlnit cu expertul american Daniel Fried, care i-a acuzat de extremism și legături cu Rusia pe Simion și Călin Georgescu. ”Cum să te lauzi cu un sorosist care a girat furtul alegerilor?” # G4Media
Întâlnire pe care au avut-o în SUA George Simion și Dan Dungaciu cu expertul Daniel Fried de la think-tank-ul Atlantic Council a provocat reacții dure în rândul membrilor AUR, furioși că cei doi lideri ai partidului extremist au validat astfel criticile lui Fried la adresa partidului și a candidatului pro-rus Călin Georgescu. ”Cum să te […] © G4Media.ro.
18:40
Colegiul Național „Unirea” din Focșani, decorat de președintele Nicușor Dan la 160 de ani de la înființare # G4Media
Colegiul Național „Unirea” din Focșani a fost decorat de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Comandor, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, și al împlinirii a 160 de ani de existență a instituției de învățământ, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale, scrie Edupedu.ro. Distincția a fost […] © G4Media.ro.
18:40
Se înmulțesc protestele împotriva majorării taxelor locale în Ținutul Secuiesc / Demonstrații anunțate în Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și Miercurea Ciuc # G4Media
Se înmulțesc protestele în Ținutul Secuiesc împotriva majorării taxelor locale. Astfel, au fost anunțate demonstrații și în Târgu Secuiesc și Miercurea Ciuc care, potrivit organizatorilor, nu vor fi îndreptate împotriva administrațiilor locale, ci împotriva legii naționale și a politicilor de austeritate, scrie cotidianul în limba ungară Transtelex. Protestul public împotriva creșterii impozitelor din Sfântu Gheorghe […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:30
Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, membră CSM, prezintă statistica clientelismului din sistemul de Justiție # G4Media
Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, una dintre reprezentantele Curților de Apel în Consiliul Superior al Magistraturii, a postat pe pagina sa de Facebook un text în care denunță gradul uriaș de clientelism care macină din interior sistemul judiciar. Magistratul prezintă o statistică actualizată a modalităților de ocupare a funcțiilor de conducere din instanțe, din care rezultă […] © G4Media.ro.
18:00
Un octogenar din Finlanda, descoperit în timpul unei percheziții „în stare de sănătate precară” într-un subsol unde trăia de 20 de ani / Două persoane au fost arestate sub suspiciunea de trafic de ființe umane # G4Media
Un octogenar a fost descoperit ”în stare de sănătate precară” în subsolul unei case din capitala finlandeză Helsinki, trăind de cel puţin 20 de ani într-o încăpere fără toaletă şi ferestre, unde nu avea posibilitatea de a se spăla şi de a-şi prepara mâncarea, a anunţat vineri poliţia finlandeză, potrivit agențiilor de știri AFP şi […] © G4Media.ro.
17:40
Chiar și pacienții aflați în stare vegetativă pot fi recuperați medical în Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
După un accident rutier grav, George a ajuns în stare vegetativă. Medicii care au făcut tot ce a fost posibil pentru a-i salva viața, nu-i dădeau șanse să-și mai revină vreodată, astfel încât să poată să meargă din nou sau să trăiască independent de îngrijirea altei persoane. ”În momentul în care a fost preluat de […] © G4Media.ro.
17:40
Casa Albă a confundat Belgia cu Belarus și a prezentat-o ca fiind membră a Consiliului pentru Pace # G4Media
Belgia a fost prezentată pentru scurt timp ca parte participantă la „Consiliul pentru pace” lansat de președintele american Donald Trump. O informație eronată, rapid dezmințită de ministrul belgian al Afacerilor Externe, Maxime Prévot, după publicarea de către Casa Albă a unei liste oficiale a țărilor semnatare, scrie Le Figaro. „Belgia NU a semnat tratatul Consiliului […] © G4Media.ro.
17:30
Ce este un restaurant „tex-mex” / Cum și-a adaptat meniul celebrul lanț Chili’s la piața din România # G4Media
Lanțul american Chili’s se pregătește să deschidă, în zilele următoare, primul restaurant din România, în Băneasa Shopping City. Intrarea pe piața locală vine cu o clarificare importantă pentru consumatori: Chili’s nu este un restaurant mexican, ci unul cu specific tex-mex, iar acest lucru se reflectă direct în meniu și în modul de gătire. © G4Media.ro.
17:30
Harta globală a adoptării inteligenței artificiale: România, pe locul 63 / Infrastructură AI puternică în SUA, dar adopție moderată # G4Media
România se află pe locul 63 la nivel mondial în ceea ce privește rata de adoptare a inteligenței artificiale, cu un procent de 16,2% din populație care utilizează tehnologii bazate pe AI, potrivit raportului „Global AI Adoption in 2025”, publicat de Microsoft. Adoptarea inteligenței artificiale (IA) continuă să crească la nivel global, însă ritmul diferă […] © G4Media.ro.
17:20
Iliana Iotova devine prima femeie din istoria Bulgariei care preia funcţia de preşedinte în urma unei hotărâri a Curţii Constituţionale # G4Media
Vicepreşedinta Iliana Iotova a devenit noua preşedintă a Bulgariei după ce Curtea Constituţională a decis joi că mandatul şefului statului, Rumen Radev, a fost încetat înainte de termen, în urma demisiei acestuia, transmite Agerpres. Iotova este prima femeie din istoria Bulgariei care preia funcţia de preşedinte. Potrivit Constituţiei, atunci când atribuţiile şefului statului încetează, vicepreşedintele […] © G4Media.ro.
17:10
Uniunea Europeană va suspenda pe şase luni pachetul de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA # G4Media
Comisia Europeană a anunţat vineri că va propune suspendarea pe termen de şase luni a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de milioane de euro, retorsiuni împotriva Statelor Unite, care urma să intre în vigoare din 7 februarie, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Pachetul a fost pregătit în prima […] © G4Media.ro.
17:10
Guvernul Lecornu supravieţuieşte celor două moţiuni de cenzură depuse de opoziţie pe fondul disputelor legate de bugetul Franței # G4Media
Guvernul minoritar francez condus de prim-ministrul Sébastien Lecornu a supravieţuit vineri celor două moţiuni de cenzură înaintate de opoziţie, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Niciuna dintre moţiuni – una depusă de partidul Rassemblement national (RN), al Marinei Le Pen, iar cealaltă iniţiată de un grup de partide de stânga, Verzi şi Comunişti […] © G4Media.ro.
17:00
Sarajevo, capitala Bosniei şi Herţegovinei, s-a situat vineri, pentru a doua zi consecutiv, în fruntea clasamentului celor mai poluate oraşe din lume, înregistrând concentraţii record de particule fine, ceea ce a determinat autorităţile să declare stare de alertă, conform datelor companiei elveţiene IQ Air, care măsoară poluarea aeriană la nivel mondial, transmite agenția de știri […] © G4Media.ro.
16:50
O spioană a Rusiei, arestată în Germania după ce a ajuns lângă cancelarul Merz la Davos. Ea e asociată cu consulul onorific al României la Hamburg, Klaus Rainer Kirchhoff # G4Media
O așa-zisă specialistă în relații publice de origine germano-ucraineană a fost arestată miercuri la Berlin sub acuzația de spionaj pentru Rusia, scrie publicația germană Bild. Ilona Wiener ar fi spionat pentru serviciul rus de informații militare (GRU). Ea este președinta unei asociații-paravan, din al cărei Consiliu Consultativ face parte și Klaus Rainer Kirchhoff, care apare […] © G4Media.ro.
16:50
Trupele daneze au primit ordin să fie pregătite de luptă în cazul unui atac al SUA asupra Groenlandei (surse) # G4Media
Trupele trimise în Groenlanda de către Copenhaga au primit ordin să fie pregătite de luptă în cazul în care Statele Unite ar ataca teritoriul autonom danez, transmite postul public danez DR, citat de The Guardian. DR citează informațiile privind ordinul prin care soldații danezi au fost trimiși în Groenlanda, precum și a informațiile provenite din […] © G4Media.ro.
16:40
Mafia la țară: Acuzați că dădeau bani cu camătă nevoiașilor/ Cine nu plătea era dus la muncă în Ungaria / Victimele primeau hrană ”pe caiet”/ Funcționari din primărie și de la poștă, suspectați că-i ajutau pe cămătari să-și recupereze împrumutul din alocațiile datornicilor # G4Media
Șapte persoane din județul Mureș sunt cercetate pentru că au dus la muncă în Ungaria români cărora le-au dat bani cu camătă, apoi nu au reușit să îi returneze. Victimele primeau hrană „pe caiet” de la magazinul unuia dintre cămătari. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Târgu […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
16:30
Finlanda inaugurează primul său accelerator de inovare în cadrul unui program NATO, care se va concentra pe comunicaţiile de ultimă generaţie şi pe tehnologia cuantică # G4Media
Finlanda a anunţat vineri inaugurarea primului său accelerator pentru inovare în cadrul unui program NATO, care se va concentra pe comunicaţiile de ultimă generaţie şi pe tehnologia cuantică, relatează agenţia de știri EFE. Noul centru face parte din Acceleratorul de inovare în domeniul apărării pentru Atlanticul de Nord (DIANA), un program al NATO care îşi […] © G4Media.ro.
16:30
La un an după preluarea puterii de către Donald Trump în Statele Unite, majoritatea europenilor îl consideră pe președintele american un dușman al Europei. Europa nu mai trebuie să se bazeze decât pe ea însăși pentru a-și apăra independența, potrivit a trei sferturi dintre persoanele chestionate într-un sondaj publicat vineri, 23 ianuarie, de revista franceză […] © G4Media.ro.
16:20
Debut de sezon umbrit de controverse în Formula 1: Breșă legată de noile motoare nu va fi rezolvată înainte de Marele Premiu al Australiei # G4Media
O reuniune a constructorilor de motoare din Formula 1 nu a reușit să ajungă la o decizie privind metode alternative de verificare a respectării noului prag al raportului de compresie, în ciuda plângerilor venite din partea celor care au ratat o portiță de regulament despre care se spune că este exploatată de Mercedes și Red […] © G4Media.ro.
16:20
O expoziţie în aer liber care spune povestea sclaviei din Statele Unite a fost demontată în Philadelphia în urma unui decret al lui Donald Trump # G4Media
O expoziţie în aer liber care spune povestea sclaviei din Statele Unite a fost demontată într-un cartier istoric din Philadelphia, a declarat vineri preşedintele consiliului municipal din acest oraş, considerat leagănul democraţiei americane, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Este total inacceptabil că serviciul Parcurilor Naţionale, sub conducerea preşedintelui Donald Trump şi a […] © G4Media.ro.
16:10
Un schelet uman vechi de 5.500 de ani, descoperit în Columbia, arată că sifilisul ar proveni din Americi # G4Media
Cea mai veche dovadă a existenţei bacteriei Treponema pallidum, bacteria care provoacă sifilis şi câteva infecţii cronice ale pielii, a fost identificată într-un schelet vechi de 5.500 de ani descoperit în Columbia, fapt care susţine ipoteza că sifilisul provine din zona Americilor, conform unui studiu publicat joi, 22 ianuarie, în revista Science, transmite vineri revista […] © G4Media.ro.
16:10
Cinci minori cu vârste între 7 și 15 ani, acuzaţi că i-au sustras unui alt copil bonurile obţinute în urma reciclării / Poliția locală: Părinții au fost sancționați cu 900 de lei pentru nesupravegherea minorilor # G4Media
Cinci minori, cu vârste între 7 şi 15 ani, au sustras unui alt copil bonurile obţinute în urma reciclării unor ambalaje, în zona unui supermarket din municipiul Bistriţa, a informat vineri Poliţia Locală, relatează Agerpres. Incidentul s-a petrecut în urmă cu două zile, iar vineri poliţiştii locali s-au deplasat la domiciliile copiilor care au comis […] © G4Media.ro.
16:00
Șeful holdingului grec AKTOR, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Grecia, cere Comisiei Europene să subvenționeze coridorul vertical de Grecia – România – Ucraina pentru a elimina dependența de Rusia # G4Media
În cadrul Forumului Economic Mondial, lideri politici din Grecia, România și SUA, alături de reprezentanți ai sectorului privat, au dezbătut viitorul coridoarelor de investiții din Sud-Estul Europei. Mesajul central a fost unul că Europa trebuie să „devină serioasă” în privința securității energetice și să finanțeze infrastructura necesară pentru Gaze Naturale Lichefiate (LNG), transmite presa elenă. […] © G4Media.ro.
15:50
Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale. Într-o săptămână-două vom lua o decizie # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale din luna aprilie, dar o decizie este de aşteptat în următoarele două săptămâni, în baza rezultatelor unei analize efectuate în aceste zile asupra acestei scheme de plafonare, transmite Agerpres. „Anul acesta, în calculul de scădere a ratei inflaţiei, schemele de […] © G4Media.ro.
15:40
Ciprian Ciucu îi dă replica lui Daniel Băluță, care l-a acuzat de amatorism și cinism: „Este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului. Schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din buget și pentru a-l duce către sectoare # G4Media
Primarul Capitalei îl atacă, la rândul său, pe Daniel Băluță, despre care spune că este unul dintre vinovații despre situația financiară în care se găsește acum primăria Bucureștiului. „Populismul lui Daniel Băluță era de așteptat. Nu imediat, dar era complet previzibil. Daniel Băluță, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției pe vremea în […] © G4Media.ro.
15:30
Structura anului școlar 2026-2027: cursurile încep pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027. Când vor fi vacanțele # G4Media
Ministerul Educației și Cercetării a pus vineri în dezbatere Structura anului școlar 2026-2027. Cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027, potrivit propunerii Ministerului Educației. Principala modificare față de anii școlari anteriori, este apariția a două intervale (săptămâni) între care se poate alege săptămâna de vacanță la nivel […] © G4Media.ro.
15:20
Dezbatere după crima din Timiș: să răspundă penal minorii sub 14 ani care comit infracțiuni grave? Ce spun experții în drept penal. Cristi Danileţ: Echitabil ar fi să răspundă, dacă decide psihiatrul # G4Media
Mii de oameni au semnat o petiţie online, după uciderea adolescentului de 15 ani din Timiş de către doi minori, solicitând modificarea Codului penal, care să permită pedepsirea copiilor sub 14 ani care comit fapte grave, dacă au discernământ, relatează Agerpres. Cristi Danileţ, fost judecător şi membru al CSM, a postat vineri un mesaj pe […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.