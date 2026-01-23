Inter Milano: game, set, match. Formația lui Chivu o spulberă pe Pisa, scor 6-2

15:40

Primarul Capitalei îl atacă, la rândul său, pe Daniel Băluță, despre care spune că este unul dintre vinovații despre situația financiară în care se găsește acum primăria Bucureștiului. „Populismul lui Daniel Băluță era de așteptat. Nu imediat, dar era complet previzibil. Daniel Băluță, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției pe vremea în […] © G4Media.ro.