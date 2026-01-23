Nota primită de Cristi Chivu, după revenirea epică a lui Inter

17:30

Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid, i-a răspuns lui Jose Mourinho, după ce lusitanul a făcut declarații în legătură cu tehnicienii fără mare experiență care ajung la cluburile de top. Mourinho a fost întrebat dacă a fost surprins de numirea lui Luciano Spalletti ca antrenor la Juve și a răspuns: „Singura surpriză pentru mine este când un antrenor fără istorie, fără muncă depusă, are posibilitatea de a antrena cele mai mari cluburi din lume. ...