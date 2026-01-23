George Simion, la Capitol Hill: Alegerile au fost anulate în România. Democrația a fost anulată de oameni fără credință, fără Dumnezeu. Laura Gherasim: 26–30 ianuarie 2026 - 5 zile de audieri publice la Parlament privind anularea alegerilor prezidențiale
George Simion, președintele AUR, a lansat un mesaj dur de la Washington, în cadrul conferinței internaționale Spiritual Diplomats: United in Liberty – The Rise of Spiritual Diplomats, desfășurată la Capitol Hill, cu privire la anularea alegerilor din România.
• • •
Gânduri, mărturisiri și îndemnuri ale Doamnei Aspazia Oțel Petrescu: ”Fraților, vă încredințez, cu o încredere de nezdruncinat, că Domnul nu ne părăsește nici o singură clipă. Să nu vă fie frică! CU NOI ESTE DUMNEZEU!” (+23 ianuarie 2018) # ActiveNews.ro
Știi ce-l distruge pe dușman? Nu ne vine a crede, dar așa este. Îl distruge iubirea. Iubirea ne învață să nu blamăm răul. Lucrul acesta ni se pare un paradox, dar nu este, dacă te gândești bine.
În momentul în care eu am renunțat la cipul lor, m-am opus, eu mi-am câștigat mântuirea. Mă salvez spunând un singur ”NU”. Prin acel ”NU” m-am făcut ostaș al lui Hristos! - Doamna Aspazia Oțel Petrescu (9 decembrie 1923 - 23 ianuarie 2018) # ActiveNews.ro
Gânduri și mărturisiri ale sfintei închisorilor comuniste, Aspazia Oțel Petrescu, despre martiri, cipuri, rugăciune, jertfă și domnia lui Antihrist: „Nicio jertfă n-a fost zadarnică. Ea a rodit”
Petiție pentru demiterea ministrului Culturii. UDMR-istul András Demeter este acuzat că vrea să desființeze Institutul Național al Patrimoniului și lucrează la politizarea instituțiilor de cultură # ActiveNews.ro
Sute de persoane au semnat o petiție publică prin care cer demiterea ministrului Culturii, András Demeter, acuzat de management „cu grave deficiențe”, prejudicierea sistematică a sectorului cultural.
Un colonel SRI prezintă la ActiveNews Adevărul despre Anularea Alegerilor și interzicerea lui Călin Georgescu - AUR a transmis Administrației SUA Raportul despre Lovitura de Stat din România. Noi dezbatem documentele - VIDEO EXCLUSIV # ActiveNews.ro
Aflat în Statele Unite ale Americii, în fruntea unei delegații impresionante de parlamentari ai mișcării conservatoare din România, președintele AUR George Simion a pus la dispoziția congresmanilor americani și a altor factori de decizie din Administrația Trump, Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din România
Anularea alegerilor, și tot ce a urmat după, constituie o catastrofă pentru țară. Ajunge să privim la ce se întâmplă chiar la vârful acestui stat.
Drum de întoarcere sau cale de reparare pentru cancerul generalizat în care ne aflăm nu cred că mai există. Și, în același timp, aș spune, APĂRAREA ÎMPOTRIVA UNEI ASEMENEA REALITĂȚI într-un stat bezmetic și lovit de morbul absurdității DEVINE, PE ZI CE TRECE, O CHESTIUNE STRICT INDIVIDUALĂ!
Cristina Isabela Lăpădătoni: Davos 2026 - M-a fascinat Oana Țoiu. Macron? Top Gun la ședință de bloc. Văd că românașii noștri iar se pun de-a curmezișul cu marile puteri. Acum ne uităm urât și la Trump? Unde ne mai duc ăștia? # ActiveNews.ro
M-am uitat și eu, ca tot omul curios și neinvitat, la ce s-a întâmplat la Davos. Și m-am gândit să fac o mică retrospectivă… prin ochii mei de blondă.
Basilica: S-au împlinit opt ani de la mutarea la Domnul a mărturisitoarei Aspazia Oțel Petrescu (VIDEO) # ActiveNews.ro
Doamna Aspazia Oțel Petrescu a trecut la cele veșnice în urmă cu opt ani, în data de 23 ianuarie 2018. A fost una dintre mărturisitoarele Ortodoxiei în timpul regimului comunistm transmite agenția de presă a Patriarhiei Române, Basilica.ro:
Lumea se îndrăcește în ritm galopant. Am scris în mai multerânduri despre asta, pe care îl trăim în aceste vremuri mocirloase și fetide.
23 ianuarie 1595: Bătălia de la Șerpătești, prima mare victorie a lui Mihai Viteazul. Domnul român i-a nimicit pe turci după o campanie strălucită, încununată cu un atac de noapte # ActiveNews.ro
Istoria națională cuprinde multe pagini de vitejie ale poporului român, încă prea multe necunoscute suficient de public. Una dintre aceste pagini o constituie victoria strălucită a trupelor române conduse de Mihai Viteazul, la Șerpătești pe 23 ianuarie 1595.
Rebeliunea Legionară din 21-23 ianuarie 1941: Un 13-15 iunie ’90 perfectat de NKVD? Historia: Agenți ai serviciilor secrete sovietice infiltrați în Mișcarea Legionară. Evenimentul Istoric: Filmările au ajuns la Moscova. FOTOGRAFII INEDITE # ActiveNews.ro
Tiberiu Tănase a luat la puricat toate arhivele existente în România, de la cele ale SRI (CNSAS) la cele naționale (DANIC), ale MAPN și ale Academiei Române, efort din care „a reieșit implicarea în evenimentele din 21-23 ianuarie 1941 atât a unor comuniști români cât și a altor agenți ai serviciilor secrete sovietice”.
Armata română, ca pe timpul lui Moș Teacă. Dezvăluiri-bombă ale unui general: Soldatul român nu are bocanci și nu știe să utilizeze drone. E singurul soldat din NATO care nu poate lupta pe timp de noapte # ActiveNews.ro
Generalul Dorin Toma, fost comandant al Diviziei Multinaționale Sud‑Est a NATO, a readus în atenție o problemă veche, dar rar discutată public: nivelul real de dotare și pregătire al soldatului român
Ștefan Secăreanu: Uneltele propagandei neomarxiste, mai ales cele de pe malurile Prutului, se screm din toate încheieturile pentru a-i menține cumva pe valul de plutire pe gangsterii globaliști de la cârma UE # ActiveNews.ro
Uneltele propagandei neomarxiste, mai ales cele de pe malurile Prutului, se screm din toate încheieturile pentru a-i menține cumva pe valul de plutire pe gangsterii globaliști de la cârma UE, care se duc tot mai la fund după loviturile aplicate la Davos asupra lor de Donald J. Trump.
Țoiu și MAE – complici cu Zelensky în asimilarea românilor din Ucraina. Maia Sandu a redevenit moldovenistă! „La hartă” – o ediție bombă! VIDEO # ActiveNews.ro
Atac încrucișat de la Kiev și Moscova împotriva intereselor românești;
Epidemiolog: Vaccinurile” anti- COVID-19 reprezintă una dintre CELE MAI MARI expuneri la CANCER din istoria modernă. Vaccinurile pe bază de ARNm cresc riscul de a dezvolta șapte tipuri de cancer # ActiveNews.ro
În ultimii ani, autoritățile sanitare și companiile farmaceutice au negat vehement posibilitatea ca vaccinurile cu ARNm să influențeze sau să modifice ADN-ul uman. Orice sugestie în acest sens a fost rapid catalogată drept
TRUMP surpă Noua Ordine Mondială - UE&ONU&OMS, venezueleanca ”prigonită” de SUA vine la Casa Albă iar ”suveraniștii de podcast” plâng de mila inuiților. Apropo, de unde vin inuiții? Povestea cu TORTUL: a cui Transilvanie e Groenlanda? # ActiveNews.ro
Dictatura impusă în România de sistemul satanist de la Bruxelles prin lovitura de stat care a dus la anularea alegerilor și călcarea pe gât cu bocancii justiției transformate în arma regimului a reprezentantului suveraniștilor români, Călin Georgescu, este călare peste noi și pe „suveraniștii” țoiști anti-georgiști și anti-trumpiști îi
TRUMP surpă Noua Ordine Mondială - UE&OMS&ONU, venezueleanca ”prigonită” de SUA vine la Casa Albă iar ”suveraniștii de podcast” plâng de mila inuiților. Apropo, de unde vin inuiții? Povestea cu TORTUL: a cui Transilvanie e Groenlanda? # ActiveNews.ro
Dictatura impusă în România de sistemul satanist de la Bruxelles prin lovitura de stat care a dus la anularea alegerilor și călcarea pe gât cu bocancii justiției transformate în arma regimului a reprezentantului suveraniștilor români, Călin Georgescu, este călare peste noi și pe „suveraniștii” țoiști anti-georgiști și anti-trumpiști îi
S-au dus vremurile în care Zelensky părea un milog la poarta Europei, capabil de orice giumbușluc pentru a primi de pomană încă zece tancuri, trei avioane și niște miliarde de euro.
Veste bună pentru libertatea de exprimare a americanilor: TikTok rămâne în SUA și va fi controlat de investitori americani. Trump: ”Îi mulțumesc lui Xi pentru că a colaborat cu noi” # ActiveNews.ro
Platforma TikTok va fi deținută în majoritate de investitori americani, după ce compania a ajuns la un acord care îi permite să își continue activitatea în Statele Unite. Președintele SUA, Donald Trump, a salutat public tranzacția.
Elon Musk anunță că Tesla va vinde roboți umanoizi până la sfârșitul anului viitor: „Vor fi mai mulți roboți decât oameni” # ActiveNews.ro
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat joi, la Davos, că Tesla intenționează să pună roboții Optimus la dispoziția publicului până la sfârșitul anului 2027.
Nicușor Dan explică de ce nu s-a dus la TELELEU la Davos: ”Înainte de a merge și noi pe acolo, trebuie să avem pregătite niște strategii”. Practic, recunoaște că cei 25 de consilieri pe care-i are și tot MAE nu au reușit sa-i facă o strategie # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a încercat să justifice declarațiile făcute de consilierul său, Marius Lazurca, după ce acesta a afirmat că neparticiparea șefului statului la Forumul Economic Mondial de la Davos a fost menită să transmită ideea că președintele „nu umblă teleleu prin lume”.
Viktor Orban: UE a aprobat cererea de 1,5 TRILIOANE de EURO a Ucrainei – Ghici cine va plăti acești bani # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a făcut astăzi o dezvăluiredespre care a afirmat că l-a „lovit în piept ca explozia unei bombe atomice”.
Nicușor Dan explică de ce nu s-a dus la Davos”: Înainte de a merge și noi pe acolo, trebuie să avem pregătite niște strategii”. Practic, recunoaște că cei 25 de consilieri pe care-i are și MAE-le nu au reușit sa-i facă o strategie # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a încercat să justifice declarațiile făcute de consilierul său, Marius Lazurca, după ce acesta a afirmat că neparticiparea șefului statului la Forumul Economic Mondial de la Davos a fost menită să transmită ideea că președintele „nu umblă teleleu prin lume”.
Polonia taie ajutoarele pentru refugiații ucraineni. Vor pierde majoritatea drepturilor specifice pentru locuință, asistență medicală și prestații sociale # ActiveNews.ro
Varșovia a decis să elimine drepturile speciale la sănătate și locuință pentru ucraineni, deși patronatele se tem de un blocaj economic.
Birurile lui Bolojan te pot lăsa în stradă. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Executarea silită se va putea face mult mai rapid # ActiveNews.ro
Majorarea de taxe și de impozite a lovit ca un bumerang românii. Însă, pe lângă sumele mult mai mari care trebuie plătite de contribuabili (au fost creșteri și de 20 de ori), legile incluse în Pachetul 2
A început prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA. Kremlinul cere ca trupele ucrainene să se retragă din Donbas # ActiveNews.ro
Astăzi încep la Abu Dhabi primele negocieri la care participă în același timp ruși, ucraineni și americani, primele în acest format după invazia rusă în Ucraina.
Donald Trump îi retrage invitația globalistului Mark Carney după ce premierul Canadei s-a supărat la Davos că șeful SUA distruge Noua Ordine Mondială # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat joi că retrage invitația adresată anterior prim-ministrului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru pace”.
Împins de la spate de liderii europeni și în ciudapresiunilor lui Trump, Zelenski refuză orice concesii teritoriale și doreșteprelungirea războiului.
Adevăratul plan al Maiei Sandu pentru e desconsidera Unirea Basarabiei cu țara: "Nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România" # ActiveNews.ro
După ce s-a prefăcut că "reînvie" ideea unionistă afirmând cu o jumătate de gură că ar vota DA la un eventual referendum, președinta scării de bloc central de la Chișinău, Maia Sandu, a declarat joi că, de fapt, în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România.
Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Ursula von der Leyen, scoasă din pepeni de atacurile lui Zelenski, la Davos: Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Am dat peste 193 de miliarde de euro # ActiveNews.ro
Ursula von der Leyen a reacționat dur, după ce președintele Ucrainei a acuzat, la Davos, că UE nu știe să se apere. Von der Leyen spune că Ucraina a fost susținută în acești ani și că faptele vorbesc mai mult decât cuvintele.
Veste bună pentru libertatea de exprimare: TikTok rămâne în SUA și va fi controlat de investitori americani. Trump: ”Îi mulțumesc lui Xi pentru că a colaborat cu noi” # ActiveNews.ro
Platforma TikTok va fi deținută în majoritate de investitori americani, după ce compania a ajuns la un acord care îi permite să își continue activitatea în Statele Unite. Președintele SUA, Donald Trump, a salutat public tranzacția.
În afară de discursul Președintelui Donald J. Trump, pe mine personal nu m-a interesat decât ce a avut de spus ideologul "gurii iadului", cum îl numesc eu, pe Yuval Noah Harari. Profesor de istorie parcă, dar de istoria "predictivă după Iad". Plin de "intenții bune". Precum calea spre a cui "gură este"!
După ce a reînviat ideea unionistă afirmând că va vota DA la un eventual referendum, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România.
După ce a reînviat ideea unionistă afirmând că va vota DA la un eventual referendum, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România.
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat miercuri că va iniția un proces de dialog cu Statele Unite „fără nicio teamă”, în timp ce Casa Albă a anunțat că dorește să o invite la o dată ce urmează să fie stabilită.
Lucian Ciuchiță: Trompetele de Mâine ale Sistemului. Ce se va face sistemul în clipa în care Pleșu și Liiceanu vor muri # ActiveNews.ro
Mă încearcă o curiozitate aproape științifică – de analiză obiectivă – când mă gândesc ce se va face sistemul în clipa în care Pleșu și Liiceanu vor închide ochii. La propriu, nu în metafore culturale. Nu în eseuri despre orbirea morală...
Trump protejează visul american: firmele de pe Wall Street nu mai pot cumpăra case pentru familii # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care interzice marilor firme financiare să cumpere case pentru familii în SUA.
Trump: ”Italia vrea cu disperare să se alăture Consiliului pentru Pace, la fel și alte țări europene” # ActiveNews.ro
Aflat la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea în SUA de la Davos, președintele Donald Trump a comentat posibilitatea ca Marea Britanie, Franța, Italia și Polonia să se alăture Consiliului pentru Pace.
Președintele Donald Trump a vorbit ieri seară, la bordul Air Force One, despre vânătăia vizibilă de pe mâna stângă, care a stârnit speculații în presă.
Trump dă în judecată JPMorgan pentru 5 MILIARDE de dolari, după ce i-a închis contul din motive politice # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a dat în judecată JPMorgan Chase și CEO-ul Jamie Dimon, într-un proces de 5 miliarde de dolari, susținând că banca i-a închis un cont bancar și alte conturi afiliate din motive politice.
Fiecare a înțeles ce a vrut din discursurile de la Davos ale lui Donald Trump. „Ursulele” războinice înarmate cu gloanțe oarbe, care mână statele europene spre dezastru, n-au priceput nimic.
Mă încearcă o curiozitate aproape științifică – de analiză obiectivă – când mă gândesc ce se va face sistemul în clipa în care Pleșu și Liiceanu vor închide ochii. La propriu, nu în metafore culturale. Nu în eseuri despre orbirea morală...
Din nou, Călin Georgescu este confirmat de Președintele Donald J. Trump: Eolienele, cea mai mare escrocherie a lumii. Georgescu, la București în 2025; Trump, la Davos în 2026 # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost din nou confirmat de președintele american Donald Trump în privința criticii energiei eoliene, pe care ambii o consideră ineficientă și costisitoare.
