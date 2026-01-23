Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
SportMedia, 24 ianuarie 2026 01:10
La vest de Roma există o insulă fără drumuri, electricitate sau locuitori permanenți, lipsită chiar și de semnal la telefon – iar tocmai aceste lucruri îi atrag pe puținii turiști care ajung aici. Formată din stânci vulcanice, fragmentate de peșteri marine și golfuri înguste, Palmarola are o singură plajă, o rețea de poteci spre interior …
Cristi Chivu, purtătorul torței olimpice la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, va fi purtătorul torței olimpice la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina. Inter Milano a anunțat, vineri, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, că românul Cristi Chivu va purta torța olimpică. „Cristian Chivu va duce torța olimpică. Antrenorul lui Nerazzurro este oficial Tedoforo de la Milano …
Trump scapă de „bazooka" europenilor. UE amână încă șase luni măsurile comerciale împotriva SUA
Uniunea Europeană va menține pentru încă șase luni suspendarea unui pachet de măsuri comerciale pregătite împotriva Statelor Unite, a anunțat vineri Comisia Europeană. Pachetul, în valoare totală de 93 de miliarde de euro, ar fi trebuit să intre în vigoare la 7 februarie, potrivit Reuters. Măsurile au fost concepute în prima parte a anului trecut, …
Băiatul de 13 ani implicat în uciderea unui adolescent din Timiș ar fi consumat droguri. DIICOT a deschis un dosar penal
Băiatul de 13 ani din județul Timiș, implicat în uciderea unui prieten de 15 ani din comuna Cenei, ar fi consumat droguri, potrivit rezultatelor unor analize medicale. Procurorii DIICOT au anunțat că au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări în acest caz. În urma investigațiilor realizate la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara, ar …
La vest de Roma există o insulă fără drumuri, electricitate sau locuitori permanenți, lipsită chiar și de semnal la telefon – iar tocmai aceste lucruri îi atrag pe puținii turiști care ajung aici. Formată din stânci vulcanice, fragmentate de peșteri marine și golfuri înguste, Palmarola are o singură plajă, o rețea de poteci spre interior …
Marcel Ciolacu se trage de șireturi cu Ilie Bolojan, ratând din nou revenirea în prima linie a politicii, de unde a plecat învins
După o lungă perioadă de tăcere, văzându-se cu sacii în căruță, după ce a câștigat președinția Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu a prins glas. Mai exact, fostul prim-ministru al României a declanșat un atac critic la adresa premierului Ilie Bolojan, postând un mesaj agresiv pe pagina sa de Facebook. „Ai tăiat degeaba banii gravidelor și …
Horoscop de weekend pentru zilele de 24 si 25 ianuarie 2026.
Va face România parte din Consiliul pentru Pace? Bolojan spune că decizia trebuie analizată cu partenerii europeni
România va analiza, împreună cu celelalte state europene, oportunitatea de a participa la Consiliul pentru Pace, inițiativă lansată de președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri seară premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului a precizat că, în ceea ce privește contribuția de un miliard de dolari asociată statutului de membru permanent, România are capacitatea financiară de …
Lucrările de refacere a Planșeului Unirii avansează „în ritm susținut", anunță primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, într-o postare publicată vineri seară pe Facebook. Constructorii au turnat a patra secțiune a noii plăci de beton din Piața Unirii, una dintre cele mai sensibile zone de infrastructură din centrul Capitalei. 432 de metri cubi de beton pentru …
Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, încep să semene tot mai mult, în comportamentul lor extern și intern, cu Rusia lui Vladimir Putin, iar această schimbare creează o situație paradoxală pentru Kremlin. Concluzia aparține unei analize publicate de The New York Times, semnată de Paul Sonne, corespondent internațional al publicației, specializat pe Rusia și …
The Times: Europenii știu mai bine cum să apere Groenlanda. Militarii finlandezi i-au umilit pe soldații SUA la un exercițiu NATO
SUA susțin că ocuparea Groenlandei este vitală pentru securitate, dar analiștii spun că disensiunile cu aliații ar face mai puțin sigur acest teritoriu. În plus, armatele din nordul Europei sunt mai adaptate la condițiile din Groenlanda și au demonstrat asta într-un exercițiu NATO la care americanii au fost nevoiți să le ceară s-o lase mai …
„Nu muncim, nu cumpărăm, nu trimitem copiii la școală". Grevă fără precedent în Minnesota față de operațiunile ICE
Sute de afaceri din statul american Minnesota au tras obloanele vineri, iar mii de oameni au lipsit de la muncă sau de la cursuri, în cadrul unei ample „greve economice" îndreptate împotriva intensificării operațiunilor Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE). Acțiunea, descrisă de organizatori drept un „blackout economic", a fost inițiată de sindicate, lideri religioși …
FCSB a anunțat, vineri, negocieri pentru despărțirea de Dennis Politic (25 de ani), fotbalist care n-a reușit să se impună. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a dezvăluit că poartă negocieri pentru împrumutul lui Politic la un club din străinătate. Stoica a spus că „sunt șanse foarte mari" ca Politic să …
O judecătoare demască statistica clientelismului din Justiție: două treimi din funcțiile de conducere, ocupate prin delegare
Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, membră a Consiliului Superior al Magistraturii din partea Curților de Apel, a publicat pe pagina sa de Facebook o analiză amplă privind modul de ocupare a funcțiilor de conducere din instanțe. Pe baza datelor oficiale ale CSM, magistratul arată că delegarea – prevăzută de lege ca soluție excepțională – a devenit …
Plan UE-SUA de 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei, condiționat de un armistițiu
Uniunea Europeană și Statele Unite vor să mobilizeze până la 800 de miliarde de dolari din fonduri publice și private pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea invaziei ruse pe scară largă. Un document de 18 pagini, obținut de Politico, prezintă un plan pe 10 ani destinat relansării economice a Ucrainei și include o cale accelerată către …
7 din 10 români cred că țara merge într-o direcție greșită. Pesimismul, la cel mai ridicat nivel din ultimii ani – Barometru INSCOP
Șapte din zece români sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită, arată Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 12–15 ianuarie 2026. Procentul celor pesimiști a crescut semnificativ față de măsurătorile anterioare, în timp ce ponderea celor care cred că țara merge într-o direcție bună a scăzut. Sondajul este …
Explozia din Rahova: ancheta se extinde la distribuitorul de energie și la un agent Distrigaz
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat extinderea urmăririi penale în dosarul exploziei produse în octombrie 2025 într-un bloc din cartierul Rahova, tragedie soldată cu patru morți, șapte răniți și distrugeri masive. Ancheta îi vizează acum atât pe operatorul de distribuție a energiei electrice din zonă, cât și pe un agent de …
Doi copii au căzut în râul Someș, la Gherla. Unul a fost salvat, celălalt este căutat de scafandri
Un copil de 4 ani este căutat, vineri după-amiază, de pompieri și scafandri în râul Someș, în municipiul Gherla, după ce a căzut în apă în timp ce se juca pe malul râului. Incidentul s-a petrecut în zona străzii Pescarilor, unde alți doi minori se aflau la joacă. Un copil de 5 ani a fost …
Taxele pe proprietate nu vor crește în 2027, dă asigurări premierul. Cum va funcționa noul sistem de calcul
Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări, vineri, că impozitele pe proprietate nu vor crește în 2027, deși România s-a angajat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să treacă la calcularea acestora în funcție de valoarea reală de piață a imobilelor. Pentru acest lucru, Ministerul Finanțelor dezvoltă un soft național care va centraliza toate …
Von der Leyen și Costa îi răspund lui Zelenski după ce președintele ucrainean a criticat lipsa de acțiune a UE
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au subliniat vineri că Uniunea Europeană a sprijinit Ucraina și poporul ucrainean "încă din prima zi" a invaziei rusești. Afirmațiile vin după criticile dure ale președintelui Volodimir Zelenski, făcute la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, la adresa lipsei de …
FCSB pregătește un transfer după înfrângerea cu Dinamo Zagreb, 1-4, în Europa League. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că vrea să transfere un atacant. Becali vrea să-l înlocuiască pe Alibec în lotul „roș-albaștrilor". „Trebuie să luăm un atac
Există dimineți în care alegerea hainelor devine un exercițiu spontan, ghidat doar de starea de spirit și de activitățile planificate. În aceste momente, piesele versatile devin esențiale, iar mulți bărbați redescoperă simplitatea clasică. Alegerea unor camasi de barbati care se potrivesc stilului personal poate schimba întreaga dispoziție, deoarece influențează modul în care te raportezi la … The post Cum creezi o ținută masculină simplă, dar cu personalitate, în fiecare zi appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan: Două treimi din administrația din România are nevoie de o reducere de personal # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în mod cert, acolo unde în baza unui calcul corect al numărului de angajaţi se constată că personalul este supradimensionat, vor avea loc reduceri de personal. Potrivit acestuia, costul reducerii deficitului trebuie preluat şi de către aparatul de stat, care în multe locuri, este supradimensionat. Bolojan a menţionat … The post Bolojan: Două treimi din administrația din România are nevoie de o reducere de personal appeared first on spotmedia.ro.
Merz și Meloni, noul cuplu de forță al UE: Amândoi vor să-l calmeze pe Trump și sunt frustrați de Macron # SportMedia
Pe măsură ce motorul tradiţional franco-german al Europei se gripează, cancelarul german Friedrich Merz caută din ce în ce mai mult să colaboreze cu prim-ministrul italian de extremă dreapta Giorgia Meloni pentru a-i fi copilot la conducerea UE. Cei doi urmează să se întâlnească vineri la un summit în opulenta Villa Doria Pamphilj din Roma … The post Merz și Meloni, noul cuplu de forță al UE: Amândoi vor să-l calmeze pe Trump și sunt frustrați de Macron appeared first on spotmedia.ro.
FCSB pregătește debutul unui fotbalist transferat în această iarnă în meciul cu CFR Cluj. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Andre Duarte (28 de ani) urmează să bifeze primele minute. Duarte va debuta într-un meci oficial la FCSB în partida cu CFR Cluj, din Superliga, după ce a primit „cartea … The post Debut la FCSB: Primele minute pentru jucătorul transferat în această iarnă appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat fără emoții în optimile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Șlem al anului, după ce s-a impus în fața francezului Corentin Moutet (37 ATP) cu 6-2, 6-4, 6-1, în două ore și 5 minute, vineri, la Melbourne, relatează AFP. ”Mă bucur că am … The post Rezultatele de la Australian Open: Carlos Alcaraz, calificare facilă în optimi appeared first on spotmedia.ro.
Comedia “Amanta” aniversează 300 de reprezentații într-un eveniment de gală pe 9 martie la TNB – Sala Ion Caramitru # SportMedia
Spectacolul “AMANTA” – o savuroasă comedie cu mare succes la public, aniversează 300 de reprezentaţii într-un eveniment de gală pe 9 martie la TNB – Sala Ion Caramitru. Spectacolul festiv va fi urmat de un vernisaj de pictură, iar parte din sumele încasate din vânzarea biletelor şi din donaţiile colectate la vernisaj, vor fi direcţionate … The post Comedia “Amanta” aniversează 300 de reprezentații într-un eveniment de gală pe 9 martie la TNB – Sala Ion Caramitru appeared first on spotmedia.ro.
Tenorul Ștefan von Korch revine la Opera Națională din Iași în “Văduva veselă 2.0” pe 6 ș 7 februarie # SportMedia
După un an cu prezenţe constante pe scene din ţară dar şi de peste hotare, tenorul Ştefan von Korch revine la Opera Naţională din Iaşi, în opereta “Văduva veselă 2.0,” în rolul Camille de Jolidon, personaj şarmant şi romantic pe care l-a interpretat şi în montarea din 2016 a îndrăgitei lucrări. Ambele montări poartă emblematica … The post Tenorul Ștefan von Korch revine la Opera Națională din Iași în “Văduva veselă 2.0” pe 6 ș 7 februarie appeared first on spotmedia.ro.
Olguta Vasilescu avea soluția pentru căldura Craiovei, dar banii au mers pe festivaluri # SportMedia
În timp ce mii de craioveni au rămas fără căldură în plină iarnă, iar administrația locală caută explicații și vinovați la Guvern, liderul PNL Craiova susține că soluția era cunoscută, disponibilă și putea fi aplicată cu ani în urmă – folosind bani pe care municipalitatea i-a cheltuit deja în alte scopuri. Președintele PNL Craiova, consilierul … The post Olguta Vasilescu avea soluția pentru căldura Craiovei, dar banii au mers pe festivaluri appeared first on spotmedia.ro.
La un an după ce președintele Donald Trump a ordonat SUA să se retragă din Organizația Mondială a Sănătății, procesul a fost finalizat oficial joi. Dar SUA lasă în urmă o datorie neplătită de aproximativ 260 de milioane de dolari americani, relatează APA, citând Bloomberg. Toată finanțarea către agenția de sănătate a fost sistată, iar … The post SUA părăsesc OMS, lăsând o datorie neplătită de 260 de milioane de dolari appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan promite că în 2026 nu mai crește taxe și impozite: Greutatea va fi preluată și de către aparatul de stat (Video) # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul în curs marchează finalul măsurilor de corectare a deficitului bugetar și a dat asigurări că nu vor fi introduse noi taxe sau impozite. În schimb, Guvernul pregătește pachete de sprijin economic. Invitat la Radio România Actualități, premierul Ilie Bolojan a dat curs discuțiilor privind relansarea economică și reformarea … The post Bolojan promite că în 2026 nu mai crește taxe și impozite: Greutatea va fi preluată și de către aparatul de stat (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan, întrebat dacă mai vrea cineva postul de premier: Doar în media apar speculații. Ce spune despre eventuale fisuri în susținerea Guvernului (Video) # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu a constatat vreo apetență din partea colegilor din PNL pentru funcția de prim-ministru. Întrebat la Radio România Actualități dacă există doritori în PNL pentru postul de premier, Bolojan a răspuns: „Ascultați-mă, doar în media, doar în zona de speculații, apar astfel de lucruri. Eu, în relațiile cu … The post Bolojan, întrebat dacă mai vrea cineva postul de premier: Doar în media apar speculații. Ce spune despre eventuale fisuri în susținerea Guvernului (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Gabriela Ruse (28 de ani) a fost eliminată, vineri, în turul trei la Australian Open 2026. Gabi a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva (18 ani) în două seturi, 3-6, 4-6, după o oră și 35 de minute de joc. Game-ul patru al setului secund a durat peste opt minute, fiind cel mai disputat al … The post Gabriela Ruse, învinsă de Mirra Andreeva în turul trei la Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
O scenă aproape ireală a avut loc într-o bancă din Long Island (SUA), unde polițiștii au descoperit că „spărgătorul” nu era om, ci un cerb speriat. Alarma de efracție s-a declanșat la o sucursală Webster Bank din localitatea Ridge, iar ofițerii din comitatul Suffolk au intrat în clădire pregătiți pentru ce e mai rău. Înainte … The post Imaginile zilei: Jefuitorul cu coarne (Video) appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat prima plecare după înfrângerea suferită cu Dinamo Zagreb, 1-4, în Europa League. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că este gata să renunțe la Denis Alibec (35 de ani). Atacantul a lăsat de dorit în momentul în care a intrat în meciul cu Dinamo Zagreb, în locul lui … The post Prima plecare de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: „Gata, la revedere!” appeared first on spotmedia.ro.
Miliardarul Elon Musk și-a făcut debutul la cel mai important summit politic și economic din lume, desfășurat în Alpii Elvețieni, declarând Forumului Economic Mondial (WEF) că roboții vor depăși numeric oamenii, iar inteligența artificială va depăși inteligența umană. Cel mai bogat om din lume s-a oferit să rezolve problema îmbătrânirii umane, relatează Euronews și Fox … The post Elon Musk prezice un viitor în care roboții vor depăși numeric oamenii appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1430 A început întâlnirea dintre ruși și ucraineni, cu arbitrajul SUA. Putin îi propune un târg lui Trump. Estul Kievului e bocnă. Flăcări la un depozit de petrol din Rusia (Foto&Video) # SportMedia
Ziua 1430 de război stă sub semnul întâlnirii de la Abu Dhabi dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite. Reuniunea care a început la prânz vine după discuțiile desfășurate joi la Moscova între Vladimir Putin și emisarii americani. Va fi interesant de văzut ce va aduce întâlnirea din Emirate, după ce Kremlinul a precizat că nu … The post Ziua 1430 A început întâlnirea dintre ruși și ucraineni, cu arbitrajul SUA. Putin îi propune un târg lui Trump. Estul Kievului e bocnă. Flăcări la un depozit de petrol din Rusia (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Indignare și reacții dure după ce Trump a spus că trupele NATO au evitat linia frontului în Afganistan: O insultă. A profanat memoria a sute de soldați # SportMedia
Donald Trump a provocat indignare în rândul parlamentarilor și veteranilor britanici după ce a susținut că trupele NATO au stat departe de linia frontului în Afganistan. Președintele SUA a făcut aceste comentarii într-un interviu acordat Fox News, în care a reiterat opinia sa că NATO nu ar sprijini SUA dacă i se va cere. Remarcile … The post Indignare și reacții dure după ce Trump a spus că trupele NATO au evitat linia frontului în Afganistan: O insultă. A profanat memoria a sute de soldați appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a stabilit prețul de transfer al lui Denis Alibec (35 de ani), atacant la care vrea să renunțe. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că este dispusă să se despartă de Alibec încă din această iarnă în schimbul sumei de 200.000 de euro. Becali s-a declarat nemulțumit de prestația lui … The post FCSB i-a stabilit prețul lui Denis Alibec appeared first on spotmedia.ro.
Anchetă internațională privind un site care facilita asasinate. Ce s-a găsit la perchezițiile din România # SportMedia
Doi români din Vâlcea sunt suspectați că au creat o platformă online pentru contractarea de asasini plătiți în criptomonede. O investigație pornită în Marea Britanie a ajuns, zilele trecute, până în apartamente din București și Râmnicu Vâlcea, după ce autoritățile britanice au cerut sprijinul României într-un dosar care vizează o presupusă platformă online de contractat … The post Anchetă internațională privind un site care facilita asasinate. Ce s-a găsit la perchezițiile din România appeared first on spotmedia.ro.
Gafă la Casa Albă: Belgia trecută din greșeală pe lista Consiliului pentru Pace. Ar fi fost confundată cu Belarus # SportMedia
Casa Albă a inclus din greșeală Belgia pe lista țărilor care au fost de acord să adere la Consiliul pentru Pace, creat la inițiativa președintelui american Donald Trump. Potrivit acestuia, Casa Albă a difuzat o listă cu peste 20 de țări care, se susținea, au semnat carta Consiliului pentru Pace, înființat în aceeași zi, la … The post Gafă la Casa Albă: Belgia trecută din greșeală pe lista Consiliului pentru Pace. Ar fi fost confundată cu Belarus appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Donald Trump a venit, a văzut și, cel mai probabil, crede că a cucerit. Pentru mare parte din această săptămână, sus în Alpi, discuțiile din sălile principale și de pe culoarele Forumului Economic Mondial s-au concentrat obsesiv pe ce avea sau nu avea de gând să facă președintele american. Zilele de bravură ale lui … The post Trump a umplut scena, Carney a luminat-o appeared first on spotmedia.ro.
Jasmine Paolini (30 de ani), favorită numărul 7, a fost eliminată prematur de la Australian Open 2026. Paolini a fost învinsă de Iva Jovic (18 ani, 27 WTA), scor 2-6, 6-7(7), după o oră și 48 de minute de joc. În setul secund sportiva italiană a revenit de la 4-2 și a luptat până în … The post Surpriză la Australian Open: Jasmine Paolini, eliminată de o jucătoare de 18 ani appeared first on spotmedia.ro.
Pentru prima dată băncile străine sunt mai optimiste decât guvernul când vorbesc despre economia României # SportMedia
Băncile străine sunt, pentru prima dată, mai optimiste decât Guvernul când vorbesc despre evoluţia economiei în anul 2026. Prognozele bancherilor privind creşterea reală a PIB-ului României din acest an sunt cuprinse între 1,2 şi 2,1%, în timp ce autorităţile române dau ca posibil un avans al economiei de doar 1%, scrie Ziarul Financiar. Este aşteptată … The post Pentru prima dată băncile străine sunt mai optimiste decât guvernul când vorbesc despre economia României appeared first on spotmedia.ro.
Noua lege a cetăţeniei adoptată de Ucraina scoate România de pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie, dar MAE susține că românii ucraineni nu vor fi afectați. Cu toate că România a sprijinit material și moral Ucraina după invazia rusă, relațiile dintre Kiev și București nu au avansat foarte mult. Concesiile în favoarea minorității … The post Scârțâie relația dintre România și Ucraina? appeared first on spotmedia.ro.
Au fost cu peste 20% mai puține crime în SUA anul trecut. E cea mai mare scădere înregistrată vreodată # SportMedia
Crimele au scăzut în SUA cu peste 20% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare scădere înregistrată într-un an – și ar putea fi cea mai mică rată a crimelor din 1900, conform unui studiu publicat joi de Consiliul pentru Justiție Penală. Raportul anual privind tendințele criminalității a analizat date din 40 de … The post Au fost cu peste 20% mai puține crime în SUA anul trecut. E cea mai mare scădere înregistrată vreodată appeared first on spotmedia.ro.
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a avut o ședință de urgență cu șefii și cu proprietarii clubului. Presa din Italia anunță că, în cadrul întâlnirii, Chivu a transmis că are nevoie stringentă de un transfer. Antrenorul a cerut un jucător nou în flancul drept, care să facă toată banda. După accidentarea lui … The post Cristi Chivu stabilit transferul pe care Inter trebuie să-l facă de urgență appeared first on spotmedia.ro.
180 de zgârie-nori pentru Gaza. Ginerele lui Trump dezvăluie planul pentru reconstrucție (Foto&Video) # SportMedia
Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a prezentat la Davos un plan pentru Gaza postbelică, imediat după ceremonia de semnare a „Consiliului Păcii” iniţiat de socrul său. „Avem un plan general. Nu există un plan B”. Asta a spus Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, dezvăluind viziunea sa pentru Gaza postbelică în faţa audienţei de … The post 180 de zgârie-nori pentru Gaza. Ginerele lui Trump dezvăluie planul pentru reconstrucție (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan, despre absența de la Davos, plagiat, pensiile militare, numirile la SRI-SIE, Consiliul lui Trump, dar și cât de rău merge coaliția (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a declarat, de la Bruxelles, că a ales să nu participe la Forumul Economic de la Davos, invocând mesajul de schimbare transmis de alegători și lipsa unor strategii coerente de politică externă și economică. El a anunțat că numirile la conducerea SRI și SIE ar putea avea loc în următoarele săptămâni, iar … The post Nicușor Dan, despre absența de la Davos, plagiat, pensiile militare, numirile la SRI-SIE, Consiliul lui Trump, dar și cât de rău merge coaliția (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Bilanțul catastrofei feroviare din Spania a ajuns la 45 de morți. Un câine dispărut a fost salvat după patru zile (Video) # SportMedia
Două noi cadavre au fost găsite la locul coliziunii dintre două trenuri de mare viteză la Adamuz, în Andaluzia, în sudul Spaniei, au declarat serviciile de urgenţă, ceea ce ridică bilanţul catastrofei petrecute duminică la 45 de morţi. „Teoretic, este vorba de cele două (cadavre) care lipseau”, a explicat un purtător de cuvânt pentru AFP, … The post Bilanțul catastrofei feroviare din Spania a ajuns la 45 de morți. Un câine dispărut a fost salvat după patru zile (Video) appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a găsit vinovații după eșecul dur cu Dinamo Zagreb din Europa League: „Nu ne pot ajuta” # SportMedia
FCSB a găsit vinovații după eșecul dur cu Dinamo Zagreb, 1-4, în penultima etapă de pe tabloul principal din Europa League. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că s-a lămurit în privința unorj jucători care „nu ne pot ajuta” în a doua pate a sezonului. Stoica n-a vrut să … The post FCSB a găsit vinovații după eșecul dur cu Dinamo Zagreb din Europa League: „Nu ne pot ajuta” appeared first on spotmedia.ro.
