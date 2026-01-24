Lüften, obiceiul german care cucerește rețelele de socializare: De ce stau oamenii cu ferestrele deschise iarna în Germania

23:10

SUA susțin că ocuparea Groenlandei este vitală pentru securitate, dar analiștii spun că disensiunile cu aliații ar face mai puțin sigur acest teritoriu. În plus, armatele din nordul Europei sunt mai adaptate la condițiile din Groenlanda și au demonstrat asta într-un exercițiu NATO la care americanii au fost nevoiți să le ceară s-o lase mai …