Băiatul de 13 ani implicat în uciderea unui adolescent din Timiș ar fi consumat droguri. DIICOT a deschis un dosar penal

Două noi cadavre au fost găsite la locul coliziunii dintre două trenuri de mare viteză la Adamuz, în Andaluzia, în sudul Spaniei, au declarat serviciile de urgenţă, ceea ce ridică bilanţul catastrofei petrecute duminică la 45 de morţi. „Teoretic, este vorba de cele două (cadavre) care lipseau", a explicat un purtător de cuvânt pentru AFP, …