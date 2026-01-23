Românce în istorie: Florica Bagdasar, prima femeie ministru, a fondat neuropsihiatria pediatrică românească

15:00

După mai bine de zece ani de la închiderea industriilor poluante din Baia Mare, Râul Săsar dă primele semne de refacere, prin reapariția rațelor sălbatice, egretelor și cormoranilor, relatează Agerpres. Râul a fost, timp de aproape cinci decenii, unul dintre cele mai poluate cursuri de apă din Maramureș, fiind afectat de deversări cu metale grele…