De la F-35 la un nou „super-avion” de luptă: Pariul riscant care ar putea schimba echilibrul militar global

21:40

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, la Digi24, că „nu s-a inventat nicăieri într-o țară din lume o corecție a deficitului de la 9,4 la 6%, de exemplu, fără niciun cost”, referindu-se la reducerile de cheltuieli efectuate de Guvern prin bugetul de stat. Acesta susține că în problema eliberării din funcție a directorilor cu salarii mari din companii aceștia „și-au blindat posturile cu contracte de management a căror clauze sunt atât de ușor făcute încât chiar dacă această companie merge prost ei își ating indicatorii de performanță”.