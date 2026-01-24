De la F-35 la un nou „super-avion” de luptă: Pariul riscant care ar putea schimba echilibrul militar global
Digi24.ro, 24 ianuarie 2026 07:10
După ani de dependenţă de programele militare americane, o ţară din Europa pariază acum pe dezvoltarea propriei capacităţi tehnologice, printr-un proiect evaluat la miliarde de euro, care ar putea redefini poziţia sa în arhitectura de securitate globală. Trecerea de la F-35 la un nou „super-avion” de luptă marchează una dintre cele mai riscante mutări din aviaţia militară a ultimelor decenii.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
07:30
Preşedintele Nicuşor Dan merge la Focşani şi Iaşi de Ziua Micii Uniri. Premierul Ilie Bolojan, la Bucureşti # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi, unde va participa la manifestări organizate cu ocazia evenimentului. Premierul Ilie Bolojan va participa la ceremonia organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti.
Acum o oră
07:10
De la F-35 la un nou „super-avion” de luptă: Pariul riscant care ar putea schimba echilibrul militar global # Digi24.ro
După ani de dependenţă de programele militare americane, o ţară din Europa pariază acum pe dezvoltarea propriei capacităţi tehnologice, printr-un proiect evaluat la miliarde de euro, care ar putea redefini poziţia sa în arhitectura de securitate globală. Trecerea de la F-35 la un nou „super-avion” de luptă marchează una dintre cele mai riscante mutări din aviaţia militară a ultimelor decenii.
07:10
„Mica Unire” de la 24 ianuarie 1859: Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în formarea statului român modern # Digi24.ro
Ziua de 24 ianuarie 1859 marchează unul dintre momentele definitorii ale istoriei naționale, când Moldova și Țara Românească s-au unit sub conducerea aceluiași domnitor, Alexandru Ioan Cuza. Unirea Principatelor Române, cunoscută drept Mica Unire, a depășit semnificația unei simple apropieri teritoriale.
07:10
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat joi, în mod oficial, nou-înființatul „Consiliu pentru Pace” la Forumul Economic Mondial de la Davos, înconjurat de mai mulți lideri mondiali care au acceptat să se alăture inițiativei, care se va concentra inițial pe reconstrucția Gazei. Inițiativa a primit sprijinul unor puteri cheie din Orientul Mijlociu, printre care Arabia Saudită, Turcia, Egiptul și Qatarul, în timp ce aliații tradiționali ai SUA, precum țările europene și Canada, au refuzat să participe sau rămân ezitanți în a se angaja, anunță Anadolu Ajansi.
07:10
Boala care afectează milioane de femei primește recunoaștere oficială în România. Angajatele beneficiază de o zi liberă plătită lunar # Digi24.ro
Endometrioza este o afecțiune ginecologică răspândită, dar adesea neidentificată la timp, care afectează un număr considerabil de femei din România și poate provoca dureri persistente în organism, oboseală accentuată și dificultăți în viața socială și profesională.
07:10
„Rachetele zombi” cu care Rusia încearcă să copleșească apărarea Ucrainei – o dilemă de aproape 100 de milioane de dolari # Digi24.ro
Un atac recent al Rusiei cu zeci de rachete și sute de drone a inclus și o armă care i-a luat prin surprindere pe ucraineni: o rachetă scoasă din uz, care a fost cândva folosită ca țintă de antrenament pentru sistemele de apărare antiaeriană S-300 și S-400. Armata rusă a reabilitat aceste „rachete zombi” ca să crească volumul muniției folosite contra Ucrainei, care se vede nevoită să epuizeze resurse prețioase pentru a le intercepta.
07:10
Retragerea tactică de la Davos și adevărata amenințare a lui Donald Trump. Pentru ce noi „ofensive” trebuie să se pregătească Europa # Digi24.ro
După ce a amenințat Europa în legătură cu Groenlanda, Donald Trump a părut mult mai împăciuitor la întâlnirea de la Davos: a renunțat la tarifele comerciale, a exclus folosirea forței militare și a lăudat apoi un posibil nou acord privind viitorul insulei. Aliații SUA răsuflă ușurați, însă schimbarea de atitudine din partea președintelui american ar putea fi doar o retragere tactică. Capitalele europene ar trebui să rămână în alertă maximă, întrucât disprețul pe care Trump continuă să îl arate față de alianța NATO riscă să declanșeze noi conflicte care nu se vor limita la Groenlanda, potrivit unei analize The Economist.
07:10
Lista ajutoarelor sociale de care beneficiază românii în 2026. Cuantumul indemnizațiilor lunare și condițiile de acordare # Digi24.ro
În 2026, sistemul de asistență socială din România sprijină categoriile vulnerabile prin indemnizații și servicii dedicate copiilor, persoanelor cu dizabilități și familiilor aflate în dificultate, asigurând un trai minim și acces echitabil la oportunități.
07:10
Bruierea semnalelor pentru drone a provocat oprirea bruscă și refuzul de a porni la mașinile Porsche și BMW din Rusia, a explicat o reprezentanță Porsche straniul eveniment care a afectat sute de mașini de lux la finele anului trecut și începutul acestui an.
07:10
Zeci de nave ruseşti traversează lunar Canalul Mânecii. Cum ocoleşte Rusia sancţiunile chiar sub ochii Europei # Digi24.ro
În ciuda sancţiunilor occidentale şi a avertismentelor lansate de autorităţi, zeci de petroliere ruseşti continuă să tranziteze lunar Canalul Mânecii fără a fi oprite. Datele analizate de BBC arată cum Moscova reuşeşte să ocolească restricţiile chiar sub ochii Europei.
07:10
Pensia de stat versus pensia privată: Ce opțiune de economisire îți asigură mai mulți bani la bătrânețe, potrivit specialiștilor # Digi24.ro
Pensia de stat oferă o bază financiară garantată, însă limitată, în timp ce pensiile private - obligatorii și facultative - constituie o modalitate de a completa economiile și de a beneficia de resurse suplimentare după retragerea din activitate.
Acum 8 ore
01:20
SUA, sub amenințarea unei furtuni de iarnă: stare de urgență în 12 state și zboruri anulate ca măsură de precauție # Digi24.ro
Douăsprezece state americane au declarat stare de urgenţă înainte de sosirea a ceea ce ar putea fi una dintre cele mai severe furtuni de iarnă din ultimii ani, relatează agenţia DPA care citează media americane, potrivit Agerpres.
00:10
Putin râde de Trump și de occidentali: Suntem lideri în cercetarea Arcticii, avem 34 de spărgătoare de gheață, 8 nucleare # Digi24.ro
Vladimir Putin ironizează interesul brusc al lui Donald Trump și al europenilor pentru zona Arctică. Liderul de la Kremlin spune că, înainte de asta, Rusia a fost zeci de ani la rând lidera cercetării în zonă și că are inclusiv navele necesare pentru asta.
00:00
Peste 100 de lideri religioși, arestați în Minneapolis în timp ce protestau împotriva forțelor anti imigrație ICE # Digi24.ro
Zeci de lideri religioși au fost arestați în timp ce protestau vineri la Aeroportul Internațional Minneapolis-St. Paul, spun organizatorii, ca parte a eforturilor de a solicita încetarea arestărilor efectuate de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) în zonă.
00:00
Putin râde de Trump și occidentali: Suntem lideri în cercetarea Arcticii, avem 34 de spărgătoare de gheață, 8 nucelare # Digi24.ro
Vladimir Putin ironizează interesul brusc al lui Donald Trump și al europenilor pentru zona Arctică. Liderul de la Kremlin spune că, înainte de asta, Rusia a fost zeci de ani la rând lidera cercetării în zonă și că are inclusiv navele necesare pentru asta.
Acum 12 ore
23:40
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de miliarde. Avem o problemă” # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, vineri, după participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, că, deși ediția din acest an a fost dominată de discuții despre securitate, miza centrală a rămas economia și cooperarea internațională. Oficialul român a participat la sesiunea strategică Next-Generation Trade Facilitation, alături de miniștri ai comerțului și economiei din peste 10 țări de pe patru continente, precum și de lideri ai organizațiilor economice internaționale, și a atras atenția asupra dezechilibrelor comerciale ale României și nevoii unei diplomații economice active.
23:00
UE trimite generatoare de urgenţă în Ucraina, după ce atacurile ruseşti au lăsat un milion de oameni fără curent electric # Digi24.ro
Comisia Europeană a trimis vineri 447 de generatoare de urgenţă, în valoare de 3,7 milioane de euro, din rezervele strategice rescEU găzduite de Polonia, pentru a reface alimentarea cu energie a spitalelor, a adăposturilor şi a serviciilor critice, în contextul în care peste un milion de ucraineni au rămas fără energie electrică, apă şi încălzire în urma atacurilor neîncetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, informează un comunicat al executivului UE.
23:00
Reorganizarea serviciilor secrete, modalitatea prin care Volodimir Zelenski speră să-l câștige pe Donald Trump de partea sa # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reorganizat conducerea serviciilor secrete pentru a repara relațiile cu Statele Unite și a liniști partenerii occidentali îngrijorați de corupția din cadrul eforturilor de război, au declarat surse din interiorul guvernului, relatează The Times.
22:40
Coproprietarul barului din Crans-Montana, în care au murit 40 de oameni, a fost eliberat din arest. 70 de victime sunt încă în spital # Digi24.ro
Jacques Moretti, coproprietarul barului „La Constellation”, care a ars în noaptea de Revelion în staţiunea elveţiană Crans-Montana, va fi eliberat vineri, după ce a stat două săptămâni în arest, a decis justiţia din cantonul Valais. Tragedia, provocată de lumânări cu artificii, s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi. Dintre aceştia, 70 sunt în continuare în spital, relatează AFP.
22:30
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați 168 milioane euro pentru CET și nu s-a făcut? # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns, vineri seară, la Digi24, acuzațiilor lansate de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care l-a atacat dur spunând că a lăsat locuitorii orașului și compania Ford fără căldură prin refuzul de a aloca fonduri pentru repararea grupurilor energetice.
22:20
Reducerea impozitelor e posibilă „dacă este peste plafonul stabilit prin lege”, spune Bolojan. „Este strategia fiecărei primării” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a afirmat vineri, 23 ianuarie, la Digi24, că primarii vor avea la dispoziție mai mulți bani decât anul trecut, precizând faptul că „majorarea impozitului pe proprietate reprezintă un venit direct al primăriilor”. Totodată, în contextul în care primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunțat reducerea impozitelor, premierul a explicat că acest lucru poate fi făcut „dacă este peste plafonul care este stabilit prin lege”.
22:20
Ilie Bolojan apără acordul Mercosur: „O decizie luată de comun acord de către Guvern și Președinție. Nu a fost niciun fel de dispută” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi24, în cadrul emisiunii „Ediție Specială”, că susținerea României pentru acordul comercial UE–Mercosur a fost rezultatul unei decizii comune între Guvern și Președinție, bazată pe consultări interministeriale și pe negocierile de la nivel european. „Indiferent ce se spune despre Mercosur, când faci un astfel de acord vorbim de o proiecție care ține de Comisia Europeană. Toate discuțiile legate de Mercosur au fost purtate în grupurile din Parlamentul European”, a spus Bolojan. Potrivit premierului, modificările aduse acordului includ garanții suplimentare pentru protejarea agricultorilor, iar beneficiile pentru România sunt în principal indirecte, prin consolidarea economiei europene.
22:00
Georgia Meloni: Dacă Donald Trump oprește războiul din Ucraina, îl vom nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat, vineri, că speră ca președintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, potrivit News.ro.
21:40
Budapesta acuză Kievul că „se amestecă foarte dur și direct” în alegerile din Ungaria. Atacuri și la principalul partid de opoziție # Digi24.ro
Ucraina a început să se amestece dur în alegerile din Ungaria, deoarece îşi doreşte un guvern care să spună da Bruxelles-ului în ce priveşte războiul, dar guvernul ungar va continua să-şi protejeze ţara şi poporul şi nu va permite ca Ungaria să fie târâtă în război, a declarat vineri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, în reacţie la o postare a omologului său ucrainean pe X, relatează MTI.
21:40
Șeful Guvernului, despre concedieri la stat în 2026: Directori din companii și-au blindat posturile # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, la Digi24, că „nu s-a inventat nicăieri într-o țară din lume o corecție a deficitului de la 9,4 la 6%, de exemplu, fără niciun cost”, referindu-se la reducerile de cheltuieli efectuate de Guvern prin bugetul de stat. Acesta susține că în problema eliberării din funcție a directorilor cu salarii mari din companii aceștia „și-au blindat posturile cu contracte de management a căror clauze sunt atât de ușor făcute încât chiar dacă această companie merge prost ei își ating indicatorii de performanță”.
21:30
Bolojan, despre acuzația de plagiat la adresa ministrului Marinescu: „Atacurile peste un anumit nivel nu ajută cu nimic” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a comentat la Digi24 acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Premierul a spus că „atacurile peste un anumit nivel nu ajută cu nimic” și că este nevoie de „o procedură corectă și cinstită”.
21:20
Premierul Bolojan spune că nimeni nu i-a cerut demisia în ședința coaliției. „E foarte ușor să declari tot felul de lucruri” # Digi24.ro
Prezent la Digi24 premierul Bolojan a spus că nimeni nu i-a cerut demisia sau să facă un pas în spate și a răspuns acuzațiilor unor lideri PSD ca Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu sau Claudiu Manda.
21:00
Va face parte România din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump? Ce spune Ilie Bolojan despre decizie și taxa de 1 miliard de $ # Digi24.ro
Ilie Bolojan a fost întrebat, la Digi24, dacă și în ce condiții ar face România parte din Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump. Premierul a explicat că decizia trebuie luată în convergență cu statele UE și că taxa de un miliard de dolari poate fi alocată, cu condiția ca proiectul să fie justificat de interesul național și abordat în contextul economic al țării.
20:50
Ilie Bolojan, despre gestul lui Simion cu tortul în forma Groenlandei: E totuși prea mult să fie judecat pentru trădare națională # Digi24.ro
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/sosoaca-il-ataca-pe-simion-dupa-episodul-cu-tortul-groenlanda-romania-nu-e-reprezentata-de-cei-care-confunda-politica-cu-circul-3595569
20:50
Ilie Bolojan spune că anul acesta nu vor mai crește taxele. „Vor trebui însă îndreptate problemele sistemice” # Digi24.ro
Prezent la Digi24, premirul Ilie Bolojan a spus că anul acesta nu vor mai crește taxele, dar că trebuie îndreptate unele nedreptăți și probleme sistemice.
20:30
Cel mai mare val observat vreodată în Marea Mediterană. Fenomenul a lăsat în urmă pagube de 700 milioane euro pe coastele din Italia # Digi24.ro
Cel mai mare val observat vreodată în Marea Mediterană. Fenomenul a lăsat în urmă pagube de 700 milioane euro pe coastele din Italia
20:30
„Nu mai este o lume liberă în America”: amenințarea lui Donald Trump privind Groenlanda aduce un sentiment de unitate în Danemarca # Digi24.ro
În ultimele trei săptămâni, 24 de ore pe zi, Danemarca a fost cuprinsă de discutiile privind posibilitatea invadării Groenlandei, o parte în mare măsură autonomă a regatului danez, de către SUA, cel mai apropiat aliat al danezilor, relatează The Guardian.
20:10
Unirea Principatelor Române 2026: Evenimente organizate în Capitală și în alte orașe din țară. „Trenul Unirii” circulă pe 24 ianuarie # Digi24.ro
Pe 24 ianuarie 2026, România marchează 167 de ani de la Mica Unire din 1859, sărbătorind Ziua Unirii Principatelor Române. În Capitală și în principalele orașe ale țării, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase la monumentele dedicate acestui eveniment istoric.
20:10
Procurorii spanioli renunţă la cazul împotriva lui Julio Iglesias, vizat de o plângere pentru presupuse delicte sexuale # Digi24.ro
Justiţia spaniolă a clasat vineri plângerea pentru delicte sexuale formulată împotriva cântăreţului Julio Iglesias, Parchetul considerând că acest caz nu este de competenţa sa deoarece faptele nu ar fi fost comise în Spania, ci în Bahamas şi Republica Dominicană, iar reclamantele nu au reşedinţa în ţară, transmit agenţiile Reuters şi AFP.
20:00
Ilie Bolojan, în direct la Digi24. Premierul vorbește despre reforma economică, bugetul pe 2026 și mizele externe ale României # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan va fi prezent în studioul Digi24 într-un context marcat de presiuni pentru o reformă economică urgentă, negocieri dificile privind bugetul pe anul 2026, probleme legate de securitatea energetică și crize recurente în cadrul Coaliției de guvernare. Totodată, pe plan extern, după participarea României la Forumul Economic Mondial de la Davos, agenda publică este dominată de discuții privind securitatea, investițiile și relația transatlantică, într-un moment în care Europa încearcă să își redefinească poziționarea în raport cu Statele Unite.
19:50
Un apel la 112 a anunţat că un elev de 16 ani este inconştient într-un grup sanitar de la un colegiu important din Capitală # Digi24.ro
Autorităţile au fost alertate, vineri, prin apel la 112, că un elev de 16 ani a fost găsit inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din Bucureşti. Este posibil ca elevul să fi consumat un praf de coloare albă, după ore.
19:40
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a calculat care au fost costurile Rusiei legate de atacul care a întrerupt sistemul electric și cel de termoficare din Kiev.
19:30
Bogdan Ivan explică miza participării României la Davos: Relații strategice, oportunități și proiecte clare # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că miza reală a participării României la Forumul Economic Mondial de la Davos nu este una de imagine, ci capacitatea de a construi relații, de a deschide punți de dialog și de a crea oportunități concrete pentru țară, în special în domeniul energiei și al parteneriatelor strategice.
19:30
Aplicația SUMAL a fost actualizată pentru a opri furtul de lemn. Ministra Diana Buzoianu anunță ce obligații vor avea transportatorii # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, vineri, actualizarea aplicaţiei SUMAL, astfel încât încărcarea pe server a avizelor să se poată face doar în perimetrul depozitelor, pentru a elimina, astfel, una dintre metodele folosite la sustragerea lemnelor. Pentru a crea impresia de legalitate, erau emise avize de însoţire a lemnelor, dar nu erau încărcate în aplicaţie decât în cazul unui control. În ultimele șase luni, aproape 7.000 de avize au fost încărcate în sistem la o diferrenţă mai mare de jumătate de oră de la emitere.
19:20
SUA, sub amenințarea unei furtuni de iarnă: stare de urgență în 12 state și zboruri anulate ca măsură de precauție # Digi24.ro
Douăsprezece state americane au declarat stare de urgenţă înainte de sosirea a ceea ce ar putea fi una dintre cele mai severe furtuni de iarnă din ultimii ani, relatează agenţia DPA care citează media americane, potrivit Agerpres.
19:10
Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în revoltele din Iran, potrivit unui ONG. Accesul la internet a fost parțial reluat # Digi24.ro
Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în revoltele care au zguduit Iranul la începutul acestei luni, marea majoritate fiind demonstranţi, a semnalat vineri un ONG din SUA, în timp ce un alt ONG a observat o ridicare parţială a restricţiilor impuse de autorităţile de la Teheran asupra aplicaţiilor de mesagerie şi de lucru, relatează agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres.
19:00
Premieră: O primărie reduce taxele, după ce le-a mărit la începutul anului. Cei care au plătit majorat vor primi diferența înapoi # Digi24.ro
Decizie în premieră în municipiul Sfântu Gheorghe. Primăria reduce impozitele mărite la începutul anului pentru că localnicii au protestat. Măsura intră în vigoare peste o săptămână, iar cei care nu au plătit au fost rugați să aștepte. Totodată, cei care au plătit deja vor primi diferența înapoi. Anamaria Ianc vine cu toate informațiile.
18:50
Pentru a se alinia variantei oficiale, un tribunal rus a șters decizia conform căreia crucișătorul Moskva a fost scufundat de ucraineni # Digi24.ro
Narațiunea oficială a Kremlinului este că nava de luptă Moskva s-a scufundat cu pierderi mari de vieți omenești din cauza incendiilor de la bord în marea agitată și că rachetele antinavale ucrainene nu au lovit nimic. Atâta doar că versiunea oficială a fost la un pas să fie contrazisă de verdictul unei curți de justiție, și el extrem de bizar.
Acum 24 ore
18:30
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi Italia își întăresc alianța în plan militar # Digi24.ro
Pe măsură ce motorul tradițional franco-german al Europei începe „să scârțâie”, cancelarul german Friedrich Merz își îndreaptă atenția către întărirea parteneriatului cu prim-ministrul italian de extremă dreapta Giorgia Meloni. Cei doi și-au anunțat participarea, vineri, la un summit în opulenta Villa Doria Pamphilj din Roma pentru a-și consolida alianța. Ambii sunt atlantici de dreapta care doresc să calmeze tensiunile cu președintele american Donald Trump. Și amândoi sunt frustrați de președintele francez Emmanuel Macron, scrie Politico.
18:30
Mize mari, așteptări limitate. Cum a intrat Ucraina în negocierile trilaterale cu SUA și Rusia. „Totul se reduce la teritoriu” # Digi24.ro
Negociatorii din Rusia, Ucraina și SUA se întâlnesc la Abu Dhabi pentru primele discuții trilaterale de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022. Sunt implicați înalți oficiali din toate cele trei țări. Și, deși discuțiile au un format nou, diferențele fundamentale rămân aceleași. Miza este mare, dar așteptările sunt limitate, relatează BBC.
18:20
Liderul PSD Vâlcea: „Ideea mea este să plece PNL şi USR, şi să guvernăm noi. Suntem politicieni foarte experimentaţi şi abili” # Digi24.ro
Liderul social-democraţilor vâlceni, Constantin Rădulescu, este de părere că PSD ar trebui să rămână să guverneze, iar dacă trebuie să plece cineva din actuala coaliţie, atunci să plece PNL şi USR.
18:10
Intervenție de urgență la Agigea. Căutări după ce o fată ar fi căzut în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Salvatorii i-au găsit rucsacul # Digi24.ro
Pompierii din Constanța au intervenit, vineri, pentru căutarea unei persoane care ar fi căzut în Canalul Dunăre–Marea Neagră, de pe podul rutier de la Agigea. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, este vorba despre o adolescentă de 15 ani, dată dispărută după ce nu a mai ajuns la școală, iar lucrurile sale au fost găsite pe pod.
18:10
Franţa: Un român a fost condamnat la Paris la 4 ani de închisoare cu executare pentru atacuri informatice. Care este prejudiciul # Digi24.ro
Un român, arestat şi predat Franţei în cadrul unei anchete referitoare la atacurile informatice cu ransomware-ul „Umbrella” care au vizat companii europene, a fost condamnat la Paris la 5 ani de închisoare, dintre care unul cu suspendare, transmite vineri AFP.
18:00
După săptămâni de tensiuni, Danemarca a acceptat, de principiu, că NATO trebuie să consolideze securitatea în Arctica. Un acord a fost stabilit în urma unei întâlniri între premierul danez și secretarul general al NATO.
17:50
Criza energetică pune la încercare grădina zoologică din Kiev: cuștile animalelor sunt „capcane din gheață” la minus 18 grade Celsius # Digi24.ro
Personalul grădinii zoologice din Kiev lucrează non-stop pentru a-i ține pe gorila Tony - vedeta așezământului - și pe celelalte animale la căldură, în timp ce atacurile aeriene rusești vizează infrastructura energetică a Ucrainei, pe fondul temperaturilor înghețate de iarnă, arată Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.