Locul din România unde săniușul vine la pachet cu o doză de adrenalină. Întrecere cot la cot cu cei mici

Mario a fost ucis cu propria armă de cel care până nu demult îi era prieten. Băiatul de 13 ani era drogat în momentul în care i-a smuls cuţitul din borsetă şi i-a dat lovitura finală. Şi din ce în ce mai multe probe strânse de poliţişti arată că vorbim despre o crimă planificată în detaliu şi pe care autorii, nişte copii practic, au făcut tot posibilul să o ascundă. Cei doi băieţi de 15 ani sunt după gratii acum. Nu şi cel de 13 ani, prea tânăr ca să răspundă penal. Drept revoltă, zeci de mii de oameni cer, într-o petiţie, legea Mario, în care şi copiii sub 14 ani, care comit crime violente, să plătească pentru faptele lor. Mario va fi înmormântat, mâine, la ora 13.