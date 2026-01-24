SONDAJ: Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?

08:40

Pentru mulţi numărul 112 reprezintă doar apelul care salvează vieţi, însă pentru un bărbat din Roman acesta are o însemnătate aparte. Este numărul la care îi vin apelurile de urgenţă atunci când este la serviciu, dar şi numărul de donări la care a ajuns săptămâna aceasta. În anul 2002 a fost prima dată când a donat sânge pentru un cunoscut, iar până în prezent i s-au recoltat aproape 50 de litri. Acesta a înţeles suferinţa celor care au nevoie disperată de sânge şi îşi doreşte ca tot mai multă lume să îşi îndrepte paşii spre punctele de recoltare