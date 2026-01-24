Entuziasm și îngrijorare: Alpinistul Alex Honnold va urca pe a doua cea mai înaltă clădire din lume fără corzi, în direct la televizor
Aktual24, 24 ianuarie 2026 09:20
Ascensiunea fără coardă a alpinistului profesionist Alex Honnold pe clădirea Taipei 101, a doua cea mai înaltă clădire din lume, a fost amânată de organizatori cu 24 de ore din cauza vremii ploioase. Escalada liberă a lui Honnold pe clădirea emblematică din capitala Taiwanului urma să fie transmisă în direct pe Netflix sâmbătă, ora locală […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
09:40
TikTok a anunțat încheierea unui acord care îi permite să continue să opereze în SUA. Dar, având în vedere că viitorul platformei în țară este aparent asigurat, se așteaptă ca cei 200 de milioane de utilizatori americani săi să vadă unele schimbări, scrie BBC. Care este acordul cu TikTok în SUA? Un consiliu de administrație […]
09:40
Kievul, lăsat din nou în beznă de un atac rusesc cu drone și rachete, în timp ce Casa Albă laudă „implicarea sinceră a Rusiei în negocierile de pace” # Aktual24
În noaptea de 23 spre 24 ianuarie 2026, capitala Ucrainei a fost ținta unui atac masiv lansat de Rusia, la doar câteva ore după discuții trilaterale care au implicat Ucraina, Rusia și Statele Unite și au determinat Casa Albă să laude „implicarea sinceră a Rusiei în negocierile de pace”. Potrivit oficialilor ucraineni, citați de Kyiv […]
Acum 30 minute
09:20
Entuziasm și îngrijorare: Alpinistul Alex Honnold va urca pe a doua cea mai înaltă clădire din lume fără corzi, în direct la televizor # Aktual24
Acum o oră
09:10
Gafă jenantă: Casa Albă a publicat o imagine generată cu AI în care Donald Trump merge alături de un pinguin în Groenlanda… doar că acolo nu trăiesc pinguini! # Aktual24
Administrația președintelui american Donald Trump se confruntă cu un nou val de critici după ce pe un cont oficial a fost publicată o imagine generată cu inteligență artificială în care șeful statului apare alături de un pinguin într-un peisaj asociat Groenlandei. Postarea a atras rapid atenția publicului și a specialiștilor, care au semnalat o eroare […]
Acum 2 ore
08:40
Val de critici după ce renumitul serviciu feroviar francez TGV interzice accesul copiilor într-un nou vagon de clasă premium # Aktual24
Serviciu feroviar de mare viteză din Franța, TGV INOUI, se confruntă cu reacții negative după introducerea unui nou vagon de clasă premium care interzice accesul copiilor. Începând cu 8 ianuarie, operatorul feroviar național SNCF oferă clasa „Optimum” pe multe rute ale TGV INOUI către și dinspre Paris, potrivit site-ului web SNCF Connect, care comercializează bilete, […]
08:40
Zeci de clerici de diferite confesiuni, arestați la Minneapolis pe când protestau împotriva brutalității agenților ICE – VIDEO # Aktual24
În statul american Minnesota, aproximativ o sută de membri ai clerului au fost arestați vineri în timpul unui protest pașnic desfășurat la Minneapolis-Saint Paul International Airport. Demonstranții s-au adunat pentru a protesta împotriva deciziei administrației americane de a trimite mii de agenți federali de imigrare în zona metropolitană a Twin Cities, acțiune care a generat […]
08:20
Locuitorii unui oraș din statul american Montana nu pot explica un mister local vechi de câțiva ani: prezența a trei biciclete pe un buștean în mijlocul râului Missouri. Cele trei biciclete sunt prinse pe bușteanul din Great Falls cel puțin din toamna anului 2020 și, în ciuda eforturilor de a rezolva misterul inclusiv pe internet, […]
08:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române organizate la Focşani şi Iaşi # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă sâmbătă la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate la Focşani şi Iaşi, două oraşe-simbol pentru evenimentul istoric de la 24 ianuarie 1859. Programul oficial al preşedintelui începe la Focşani, unde, la ora 9.00, Nicuşor Dan va vizita Colegiul Naţional „Unirea”, relatează News.ro. Instituţia de învăţământ va fi decorată cu […]
Acum 12 ore
00:30
Compania aeriană franceză Air France s-a alăturat companiei aeriene olandeze KLM în anularea zborurilor de weekend către Israel, pe fondul tensiunilor regionale sporite în materie de securitate, relatează presa israeliană. Această măsură vine în urma deciziei KLM de a suspenda ruta Tel Aviv până duminică, împreună cu zborurile către Dubai și Arabia Saudită.
00:30
Punctul de trecere a frontierei Rafah se va redeschide săptămâna viitoare, sub supravegherea Israelului. Redeschiderea acestuia a fost impusă Israelului, au declarat un oficial american și un diplomat arab pentru The Times of Israel. Diplomatul arab spune că mediatorii armistițiului din Gaza au recunoscut că Israelul nu va fi de acord să redeschidă punctul de […]
23 ianuarie 2026
23:50
Raport initial privind tragedia feroviară din Spania: Șina era fisurată înainte de trecerea trenului care a deraiat # Aktual24
O fisură într-o secțiune dreaptă a șinei „a apărut înainte de trecerea” trenului de mare viteză care a deraiat, provocând dezastrul feroviar de duminica trecută din Spania, în care au murit 45 de persoane, conform unui raport inițial, informează BBC. Un tren operat de compania privată Iryo a deraiat duminica trecută, iar vagoanele sale din […]
23:30
Reconstrucția Gazei: Complex finanțat de EAU în Rafah, unde palestinienii vor fi supuși „verificării de securitate” și „documentării biometrice” # Aktual24
Emiratele Arabe Unite intenționează să finanțeze „prima comunitate planificată din Gaza” la periferia orașului Rafah din sudul Gazei. Palestinienii de acolo vor avea acces la servicii de bază precum educație, asistență medicală și apă curentă, atâta timp cât se supun colectării datelor biometrice și verificării de securitate, conform documentelor de planificare și persoanelor familiarizate cu […]
23:00
SUA nu renunță la dezvoltarea de resorturi turistice și zone industriale. Jared Kushner și-a prezentat, la Davos, viziunea privind reconstrucția Gazei. Care sunt obstacolele majore # Aktual24
Orașe moderne cu zgârie-nori elegante, un litoral imaculată care atrage turiști și un port de ultimă generație la Mediterana. Aceasta este ceea ce Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și consilier pentru Orientul Mijlociu, spune că ar putea deveni Gaza, conform unei prezentări pe care a susținut-o la Forumul economic de la Davos, Elveția. […]
22:50
Bolojan, despre scandalul Simion-Groenlanda: ”Dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României, ne-am fi simţit bine?” # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a sancționat vineri seară că gestul liderului AUR, George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul Statelor Unite: ”Trebuie să ne gândim, ca români, dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României, dacă ne-am fi simţit bine”. Întrebat, la Digi 24, despre gestul făcut […]
22:50
Trebuie România să intre în Consiliul lui Trump? Bolojan: ”România are posibilitatea să aloce un miliard, dar fiecare leu trebuie cât se poate de clar justificat de interesul naţional şi de situaţia economică în care ne găsim” # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat vineri seară că România va analiza, împreună cu celelalte ţări europene, posibilitatea de a participa la Consiliul pentru Pace iniţiat de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, subliniind că orice decizie privind o eventuală contribuţie financiară trebuie fundamentată pe interesul naţional şi pe contextul economic actual. „România trebuie să analizeze împreună […]
22:30
Bolojan o pune la punct pe Olguța Vasilescu: ”La Craiova au fost alocaţi 168 de milioane de euro pentru termoficare fără a se face lucrări” # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat vineri seară că, în cazul Craiovei, au fost alocate în ultimii ani 168 de milioane de euro pentru termoficare, fără ca lucrările necesare să fie realizate, subliniind că nu a avut nicio vină şi nicio implicare în această situaţie. El a arătat că problemele din sistemul de termoficare nu se […]
22:10
Cristian Chivu este unul dintre purtătorii torței olimpice pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 # Aktual24
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano este oficial unul dintre purtătorii torței olimpice pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina 2026, au anunțat reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă. De asemenea, și echipa de fotbal Inter Milano al cărei antrenor este românul a făcut acest anunț pe Facebook. „CRISTIAN CHIVU VA PURTA TORȚA OLIMPICĂ […]
22:00
Povestea privind anexarea de către Donald Trump a Groenlandei și amenințările la adresa statelor europene, pe lângă poveștile mai vechi cu războaiele tarifare și alte atitudini ostile, au afectat grav relațiile transatlantice. Atât de grav încât acum Europa a luat-o pe drumul fără întoarcere al autonomiei strategice. Chiar dacă la Casa Albă va veni un […]
21:40
Doi copii de 4 și 5 ani din Gherla, care se dădeau pe derdeluș, au căzut în Someș. Unul dintre ei a fost salvat # Aktual24
Un copil de 4 ani și unul de 5 ani din Gherla, care se dădeau pe un derdeluș pe malul Someșului, au căzut în apă. Copilul de 5 ania fost scos de un adolescent, iar cel de 4 ani a fost căutat de scafandri, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj. La fața locului […]
21:20
Unchiul copilului ucis în Timiș este convins că mama ucigașului de 13 ani a „ascuns” omorul: „Să vii de la lucru dimineața, să fie 10 metri pătrați de sânge și tu să nu știi nimic și seara să pleci la lucru” # Aktual24
Unchiul băiatului de 15 ani din Cenei, Timiș, ucis de prietenii săi și îngropat în grădină, cel care l-a făcut pe ucigașul de 13 ani să recunoască crima, este convins că mama acestuia a știut de grozăvia care s-a petrecut și ar fi ales să ascundă totul ca să-și protejeze copilul, scrie Opinia Timișoarei. „Implicată […]
21:10
21:00
Petiție online pe tema răspunderii penale a minorilor în situații de violență extremă după uciderea adolescentului din Cenei. Cel mai mic dintre ucigași are 13 ani și nu răspunde penal # Aktual24
La scurt timp după uciderea copilului din Cenei, județul Timiș, în spațiul online a apărut o petiție intitulată „Adoptarea Legii Mario”, prin care oamenii cer modificarea Codului penal în cazul infracțiunilor grave comise de minori. Petiția a fost publicată pe platforma Petitieonline.com. Demersul nu reprezintă un proiect de lege și nu aparține vreunei instituții publice, […]
21:00
Medicina dentară a fost întotdeauna un domeniu în care precizia face diferența dintre un rezultat bun și unul excepțional. Timp de zeci de ani, stomatologii au lucrat cu amprente fizice, modele din ghips și înregistrări statice ale mușcăturii, încercând să reproducă cât mai fidel realitatea biologică a fiecărui pacient. Însă realitatea este că maxilarul nu […]
Acum 24 ore
20:30
Inteligența Artificială care gîndește singură: DeepSeek și Alibaba Cloud schimbă regulile jocului # Aktual24
Într-o descoperire care pare desprinsă din paginile unui roman SF, două dintre cele mai avansate modele de inteligență artificială, DeepSeek și Alibaba Cloud, au demonstrat că sunt capabile să „gândească” independent. Potrivit unui studiu recent realizat de Google, aceste modele nu doar că procesează informații, ci dezvoltă mecanisme interne complexe de raționament, asemănătoare inteligenței colective […]
20:20
UE, prima reacție oficială la Consiliul pentru Pace: ”Puterea se concentrează în mâinile lui Trump” # Aktual24
Serviciul diplomatic al Uniunii Europene a ridicat semne de întrebare cu privire la puterile extinse ale preşedintelui american Donald Trump în cadrul noii sale iniţiative intitulate Consiliul pentru Pace, indică un document intern, consultat vineri de Reuters, arată Agerpres. Trump le-a cerut liderilor din întreaga lume să se alăture acestei iniţiative menite să contribuie la […]
20:20
Presshub: Peste 65% din funcțiile de conducere din instanțe sunt ocupate prin delegare. Judecător CSM: „O soluție excepțională a devenit regulă” # Aktual24
Funcțiile de conducere din instanțele judecătorești sunt ocupate, în majoritate covârșitoare, prin delegare, deși legea prevede această modalitate ca fiind una strict excepțională. Datele oficiale publicate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), analizate de judecătoarea Grațiela Milu (foto), arată o generalizare a delegării la toate nivelurile sistemului judiciar, cu un vârf la nivelul judecătoriilor. Potrivit […]
20:10
Anemia este una dintre cele mai frecvente boli din lume, dar adesea este neînțeleasă și subestimată. Mulți asociază anemia doar cu deficitul de fier, însă realitatea este mai complexă. Anemia nu este doar o problemă de fier, ci un semnal al organismului că ceva nu funcționează corect, iar ignorarea acesteia poate fi periculoasă. Această boală […]
20:10
A fost eliberat proprietarului clubului din Crans-Montana care a luat foc de Anul Nou. Și un român a decedat în incendiu # Aktual24
O instanță din Elveția a anunțat vineri că proprietarul barului care a luat foc în ziua de Anul Nou poate fi eliberat, după ce autoritățile au primit fondurile necesare pentru plata cauțiunii. Jacques Moretti și soția sa, Jessica, sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, inclusiv ucidere din culpă. Jacques Moretti a fost reținut la 9 […]
20:00
Un lider PSD cere guvernare PSD-AUR: ”Să plece ei! USR, PNL… O să vedeţi ce se va întâmpla” # Aktual24
Președintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat, vineri, că partidul său este criticat indiferent dacă rămâne sau nu la guvernare și a afirmat că o soluție ar fi ca USR și PNL să părăsească actuala coaliție, exprimându-și totodată deschiderea față de o guvernare în care ar putea fi implicat și AUR. „Să plece ei! USR, […]
19:40
„Pur și simplu nu avem timp” Zelenski a identificat un obstacol cheie în calea creării unei armate unice a UE # Aktual24
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că armata ucraineană ar putea deveni baza forțelor unite ale Europei, dar Ucraina, având în vedere războiul în desfășurare, „nu are timp pentru asta”. El a spus acest lucru în timpul unei conversații online cu presa, relatează European Pravda. După cum a remarcat Zelenski, toată lumea înțelege că Ucraina are […]
19:40
București: Minor găsit inconștient în toaleta Liceului Goethe, posibil după consum de substanțe # Aktual24
Un apel la numărul de urgență 112 a fost înregistrat, luni, în jurul orei 18:30, prin care a fost anunțat faptul că, în toaleta Liceului Goethe, situat pe strada Cihoschi nr. 17, în sectorul 1 al Capitalei, a fost găsit un minor în vârstă de 16 ani, inconștient. Potrivit informațiilor transmise aktual24.ro, există suspiciunea că […]
18:50
Caz grav în județul Argeș: un elev a fost agresat de trei colegi de școală. Ancheta a scos la iveală alte două incidente de violență # Aktual24
Un incident de o gravitate deosebită a avut loc în orașul Costești, județul Argeș, unde un elev de 16 ani a fost bătut cu sălbăticie de trei colegi, în apropierea Liceului Tehnologic. Scenele violente, surprinse pe video și distribuite în mediul online, au determinat intervenția rapidă a poliției și declanșarea unei anchete penale. În imagini […]
18:40
India și-a stabilit obiective ambițioase de creștere economică, urmărind să tripleze exporturile țării până în 2035. Guvernul prim-ministrului Narendra Modi intenționează să stimuleze producția în 15 sectoare, inclusiv semiconductori, metale și industria pielăriei, care necesită multă forță de muncă. Doi oficiali guvernamentali au anunțat vineri, potrivit Reuters, că obiectivul este creșterea volumului anual al exporturilor […]
18:10
Ultimele sondaje au arătat o tendință care s-a conturat foarte clar în ultimul an. O împărțire extrem de clară și practic egală între partidele extremist-populiste și cele din coaliția de guvernare. Cu AUR detașat pe primul loc, la peste 40%, și partidele din arcul guvernamental cu scoruri sub 20%. Cum nu este doar o chestiune […]
18:10
Blat PSD-AUR. Cei doi PSD-iști din CNA au refuzat din nou amendarea postului Realitatea Plus. Șase emisiuni ale Ancăi Alexandrescu s-au remarcat prin derapaje # Aktual24
Consiliul Național al Audiovizualului a decis aplicarea a două amenzi postului Realitatea Plus, în urma unui maraton de vizionări care a vizat emisiuni difuzate în luna octombrie, sancțiunile fiind adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția celor doi reprezentanți ai PSD în CNA. Forul audiovizual a analizat 47 de rapoarte de monitorizare, corespunzătoare unui […]
17:50
Vicecancelarul Germaniei: Nu putem reveni la normal după criza Groenlandei. Am fost extrem de frustrat pe răspunsul Comisiei # Aktual24
Vicecancelarul Germaniei, Lars Klingbeil, a transmis un mesaj dur la adresa modului în care Uniunea Europeană a gestionat „criza Groenlandei”, spunând că blocul nu are voie să respire ușurat și să revină la rutina de dinainte, chiar dacă președintele SUA, Donald Trump, a făcut un pas înapoi de la amenințările privind preluarea teritoriului arctic și […]
17:50
Ministerul Educației propune noi schimbări la vacanțele elevilor. Cum va arăta anul școlar 2026–2027 # Aktual24
Ministerul Educației și Cercetării a pus vineri în consultare publică un proiect ce prevede modificări importante în structura anului școlar 2026–2027. Potrivit propunerii, elevii din toată țara ar urma să înceapă cursurile pe 7 septembrie 2026, iar acestea s-ar încheia pe 18 iunie 2027. Pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a sunt prevăzute date […]
17:50
Ger extrem, meteorologii avertizează: Vortexul polar ar putea slăbi, aerul arctic posibil să coboare spre Europa în februarie # Aktual24
Meteorologii avertizează asupra unei posibile schimbări majore în circulația atmosferică de deasupra Arcticii, cu efecte directe asupra Europei în luna februarie, potrivit unei analize publicate de severe-weather.eu. Conform sursei citate, modelele meteorologice indică apariția unui eveniment de încălzire bruscă a stratosferei, fenomen care ar putea duce la slăbirea accentuată sau chiar la colapsul vortexului polar. […]
17:50
„Mai e de lucrat”. Zelenski încă n-a semnat cu Trump „premiul” de 800 de miliarde pentru refacerea Ucrainei # Aktual24
Kievul și Washingtonul mai au de lucru înainte de semnarea așa-numitului „plan de prosperitate”, menit să sprijine redresarea economică a Ucrainei și care era inițial așteptat să fie semnat la Davos, le-a spus președintele Volodimir Zelenski jurnaliștilor pe 23 ianuarie. Descriind planul — avansat pentru prima dată în decembrie — drept „un pachet de documente”, […]
17:40
Vicepreședintele JD Vance apără ICE după reținerea unui copil de 5 ani în Minnesota: ”Tatăl lui a fugit” # Aktual24
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a călătorit joi în Minnesota, epicentrul actial al protestelor împotriva aplicării legilor privind imigrația. El a sosit în timp ce ICE își continuă represiunea împotriva imigranților din oraș, recenta arestare a unui copil de 5 ani provocând indignare pe scară largă, relatează DW. Guvernul federal a desfășurat câteva mii de agenți […]
17:20
Trump dă în judecată banca JPMorgan și CEO-ul Jamie Dimon pentru 5 miliarde de dolari pentru că i-a închis conturile în 2021 din motive politice # Aktual24
Președintele Donald Trump a dat în judecată JPMorgan Chase și CEO-ul său, Jamie Dimon, joi pentru închiderea conturilor aparținând lui Trump și entităților afiliate la începutul anului 2021, în ceea ce avocații președintelui numesc acțiuni politice. Închiderea conturilor au venit imediat după revolta din 6 ianuarie 2021 a susținătorilor lui Trump la Capitoliul și încheierea […]
17:20
Navele Marinei Regale britanice monitorizează activitatea vaselor rusești pe Canalul Mânecii. Două au fost interceptate # Aktual24
Navele rusești Boikiy și MT General Skobelev au fost interceptate și însoțite de navele și avioanele Marinei Regale britanice pe parcursul traversării Canalului Mânecii, într-o operațiune de două zile desfășurată împreună cu aliații NATO, într-un context de supraveghere strategică și creștere a tensiunilor în apele europene, potrivit UK Defence Journal. Patrulele HMS Mersey și HMS […]
17:10
Piața produselor de lux din România a fost zguduită recent de o decizie importantă a Consiliului Concurenței. Celebrul distribuitor și producător Thelios SpA, reprezentant exclusiv al grupului LVMH, care deține branduri prestigioase precum Louis Vuitton, Moët & Chandon și Hennessy, a fost sancționat cu o amendă uriașă de 4,5 milioane de lei, aproximativ 915.000 de […]
17:10
Bătălie epică în AUR. Simion a devenit ”celebru prin prostie”, ”trădător”, ”peluzar”, ”lacheu putinist” # Aktual24
Bătălia dintre gruparea Marius Lulea din AUR și George Simion a ajuns la nivel de înjurături și apelative foarte agresive. Unul dintre cele mai cunoscute site-uri de propagandă ale AUR, aflat însă sub controlul lui Marius Lulea (conform jurnaliștilor de investigații), are titluri în care Simion este catalogat ”prost” și ”lichea putinistă”. Marius Lulea este […]
16:30
Kremlinul cere ca trupele ucrainene să „părăsească” Donbasul pentru ca un eventual acord de pace să fie durabil # Aktual24
Discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite încep vineri la Abu Dhabi pentru a discuta probleme de securitate, a anunțat Kremlinul. Schimburile diplomatice sunt așteptate să continue timp de două zile. Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă din estul Ucrainei, spunând că este o condiție necesară pentru găsirea unei ieșiri […]
16:00
Bolojan atacă cheltuielile aberante făcute de primarii PSD: ”Să nu mai facem stadioane în orașe care nu au echipă de fotbal” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat vienri că este necesară corectarea investițiilor realizate defectuos în ultimii ani, arătând că unele proiecte publice au dus la risipirea fondurilor, fără a produce efecte reale pentru comunități. ”Să nu mai facem stadioane în orașe care nu au echipă de fotbal sau să avem două stadioane într-un oraș care are […]
15:50
Presshub: Revoltă în justiție. O judecătoare de la Tribunalul București denunță blocarea concursurilor și delegările „de avarie” transformate în regulă # Aktual24
Judecătoarea Ana-Maria Puiu de la Tribunalul București a ieșit public pe pagina de Facebook și reclamă practica păguboasă a delegărilor de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a unor persoane agreate pe funcții de conducere. În plus, judecătoarea atrage atenția asupra faptului că Laura Radu, membru al CSM și fost președinte al Tribunalului București, a […]
15:40
În timp ce motorul tradițional franco-german al Europei dă rateuri, cancelarul german Friedrich Merz caută din ce în ce mai mult să facă echipă cu prim-ministrul italian de extremă dreapta Giorgia Meloni, în calitate de copilot în conducerea UE. Cei doi urmează să se întâlnească vineri la un summit în opulenta Villa Doria Pamphilj din […]
15:40
Într-o replică nervoasă adresată lui Ludovic Orban, Marcel Ciolacu susține că premierul Ilie Bolojan nu mai are susținere în PNL. ”Faptul că principalul apărător public al lui Ilie Bolojan a ajuns șomerul politic Orban arată absența asurzitoare a susținerii sale din partea PNL!”, a pretins șeful CJ Buzău, Marcel Ciolacu. El a continuat apoi cu […]
15:30
Bolojan dă drumul schimbărilor ăn administrașie: ”Guvernul vrea să-și angajeze răspunderea până la 1 februarie. Aparatul de stat este supradimensionat” # Aktual24
Guvernul vrea să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale şi centrale, la pachet cu măsurile de relansare economică, înainte de data de 1 februarie, a declarat premierul Ilie Bolojan. El a fost întrebat, vineri, dacă angajarea răspunderii Guvernului în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale şi centrale, la pachet cu măsurile de […]
