„Toată lumea e la cuțite”: Regizorul James Cameron spune că a părăsit definitiv SUA

Premierul Ilie Bolojan a declarat vienri că este necesară corectarea investițiilor realizate defectuos în ultimii ani, arătând că unele proiecte publice au dus la risipirea fondurilor, fără a produce efecte reale pentru comunități. ”Să nu mai facem stadioane în orașe care nu au echipă de fotbal sau să avem două stadioane într-un oraș care are […]