Cine este cel care i-a ținut coroana lui Georgescu: Nicolae Radu, adulator al lui Ceaușescu și al fostei Securități comuniste. IICCMER i-a făcut plângere penală

18:10

Ultimele sondaje au arătat o tendință care s-a conturat foarte clar în ultimul an. O împărțire extrem de clară și practic egală între partidele extremist-populiste și cele din coaliția de guvernare. Cu AUR detașat pe primul loc, la peste 40%, și partidele din arcul guvernamental cu scoruri sub 20%. Cum nu este doar o chestiune […]