Accident cu două victime în comuna Găgești, județul Vaslui

10:20

Incident şocant în comuna Ţepu din judeţul Galaţi. Un consilier local a fost filmat în timp ce agresa un adolescent pe terenul de sport al unei şcoli.În imaginile surprinse de un alt elev se observă cum bărbatul îi pune mâinile la gât băiatului şi îl lipeşte de gard, după care îl loveşte peste faţă. Totul […]