Arabia Saudită declară că deține rezerve de minerale în valoare de 2,5 trilioane de dolari / Asta ar face-o un jucător cheie în cursa pentru pământuri rare

Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în revoltele care au zguduit Iranul la începutul acestei luni, marea majoritate fiind demonstranţi, a semnalat vineri un ONG din SUA, în timp ce un alt ONG a observat o ridicare parţială a restricţiilor impuse de autorităţile de la Teheran asupra aplicaţiilor de mesagerie şi de lucru, […]