De ce Prințesa de Wales își creează acum propriile haine

21:00

MAI atrage atenția că un clip fals făcut cu AI, care sugerează un incident între un preot și un jandarm, a devenit viral pe internet, conform unei postări făcute vineri seara pe pagina de Facebook a instituției. „În spațiul online circulă un clip manipulat / generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care sugerează în mod fals […] © G4Media.ro.