Filmul săptămânii: „Hamnet”, despre pierderea care a dat naștere unei capodopere shakespeariene
Timis Online, 24 ianuarie 2026 10:50
Recomandarea de film din această săptămână este „Hamnet”, o poveste emoționantă despre pierderea fiului din familia Shakespeare și despre modul în care durerea lor a inspirat una dintre cele mai faimoase piese ale literaturii universale.
• • •
Acum 10 minute
11:10
Dezastru în Indonezia: mai mulți morți și peste 80 de dispăruți după o alunecare de teren devastatoare în Java de Vest # Timis Online
Șapte persoane au murit, iar 82 sunt date dispărute după o alunecare de teren produsă în provincia Java de Vest din Indonezia, pe fondul ploilor torențiale. Tragedia a afectat un sat din regiunea Bandung de Vest, iar autoritățile continuă operațiunile de căutare și salvare, în condițiile unor avertizări de vreme extremă emise pentru zonă.
Acum 30 minute
10:50
Acum 2 ore
10:00
Investiție majoră în Moșnița Nouă: peste 40 de milioane de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare # Timis Online
Comuna Moșnița Nouă face un pas important în modernizarea infrastructurii edilitare. Primăria a semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră din comuna Moșnița Nouă, județul Timiș”.
Acum 4 ore
09:10
Primăria Timișoara readuce pe agenda CL desființarea DGPLMSTF, direcție înființată pentru Culiță Chiș, cel care a avut o relație marcată de controverse și conflicte cu actuala administrație. După ce proiectul a picat la vot, Chiș a plecat la CJ Timiș, iar inițiativa este acum reluată.
Acum 12 ore
00:10
Grok, chatbotul lui Elon Musk, generază imagini sexuale cu minori. Investigații în desfășurare # Timis Online
Un studiu CCDH arată că chatbotul Grok ar fi generat circa trei milioane de imagini sexualizate în 11 zile, inclusiv aproximativ 23.000 cu minori. xAI este investigată, iar unele țări au blocat accesul la aplicație.
00:10
Sâmbătă puteți merge la mai multe spectacole, petreceri și proiecții.
Acum 24 ore
18:10
ADVERTORIAL. În multe locuințe, bucătăria este spațiul în care rutina se împletește cu momentele petrecute împreună, iar felul în care este organizată influențează direct confortul. Fiecare element ales contribuie la starea generală a încăperii, de la texturi până la modul în care se îmbină culorile. O bucătărie bine configurată oferă eficiență, dar și o atmosferă plăcută, ceea ce face activitățile zilnice mai ușoare. Tocmai de aceea selecția pieselor trebuie gândită atent. Fiecare decizie influențează modul în care este utilizat spațiul.
17:20
Lansare de carte la Timișoara: „Harta invizibilă a atașamentului”, un ghid esențial pentru înțelegerea relațiilor profunde # Timis Online
Timișoara devine, la final de ianuarie, punct de întâlnire pentru psihologie, dialog autentic și reflecție asupra relațiilor umane. Joi, 29 ianuarie, de la ora 19:00, în Sala Rotonda a Facultății de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie (strada Oituz nr. 4), va avea loc lansarea volumului „Harta invizibilă a atașamentului – Călătoria spre înțelegerea relațiilor apropiate”, semnat de psihoterapeuta Andreea Ionescu și apărut recent la Editura Trei.
15:30
Școală online, ca soluție temporară pentru băiatul de 13 ani implicat în uciderea lui Alin Mario Berinde # Timis Online
Cazul tragic al lui Alin Mario Berinde, adolescentul ucis în localitatea Cenei, continuă să ridice să provoace emoție puternică în comunitate. Protecția Copilului a decis instituirea unor măsuri speciale de protecție și supraveghere în cazul minorului de doar 13 ani implicat în evenimentul care a dus la moartea adolescentului.
13:50
13:40
Recuperarea medicală nu este un proces automat. Nu se întâmplă doar pentru că durerea a mai scăzut sau pentru că ai făcut o pauză mai lungă. De multe ori, corpul rămâne blocat într-un tipar greșit de mișcare, iar disconfortul revine exact atunci când începi să îți reiei activitățile normale. Aici apare întrebarea esențială: cât de mult contează kinetoterapia atunci când vrei o recuperare reală, nu doar o ameliorare temporară?
13:40
Fundația Comunitară Timișoara a deschis apelul programului Științescu, destinat finanțării proiectelor educative care urmăresc să stimuleze interesul pentru știință și tehnologie în rândul elevilor din județele Timiș, Arad și Hunedoara. Fondul disponibil pentru acest an este de 200.000 de lei, iar fiecare proiect poate primi până la 20.000 de lei.
13:20
„Ghilotina” revine pe Calea Dorobanților. Trafic pe o singură bandă pentru tăierea cablurilor ilegale # Timis Online
Traficul rutier pe Calea Dorobanților va fi restricționat pe timp de noapte, între 26 ianuarie și 10 februarie, în urma aprobării Comisiei de circulație. Măsura este necesară pentru desfășurarea operațiunii „Ghilotina”, care vizează eliminarea cablurilor aeriene amplasate ilegal.
13:20
Moartea lui Alin Mario Berinde: priveghi, escortă moto și reacții dure la adresa sistemului # Timis Online
Comuna Cenei este cuprinsă de durere după moartea tragică a lui Alin Mario Berinde, un destin frânt mult prea devreme. Familia tânărului a anunțat programul ceremoniilor funerare, iar comunitatea se pregătește să îl conducă, sâmbătă, pe ultimul drum.
12:50
Primăria Timișoara a atribuit contractul pentru 10 tramvaie mai scurte, destinate liniilor 7 și 9, companiei Bozankaya - cea care a mai livrat Timișoarei și tramvaiele lungi și noile troleibuze. Contractul are o valoare de 105,7 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Regional Vest 2021–2027.
12:30
Muzeul Național al Banatului invită publicul, sâmbătă, 24 ianuarie, la un eveniment special dedicat Zilei Unirii Principatelor Române. Vizitatorii vor avea parte de o experiență culturală care îmbină istoria, muzica și memoria colectivă într-un parcurs multisenzorial.
12:20
Scandal la MAE: fostă consilieră pusă sub acuzare de DNA pentru salarii ilegale de peste 8 milioane lei # Timis Online
O fostă angajată a MAE a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei, fiind acuzată de DNA că ar fi virat ilegal peste 8,4 milioane de lei prin falsificarea statelor de plată.
12:20
Previziuni versus realitate. În 2025, CJT nu a reușit să investească nici jumătate din cât și-a propus # Timis Online
Execuția bugetară a Consiliului Județean Timiș pe 2025 arată un contrast puternic între funcționare și dezvoltare. Deși la funcționare veniturile au depășit așteptările, iar cheltuielile au fost reduse, pe partea de investiții CJT a realizat doar 28% din veniturile prognozate și a cheltuit sub jumătate din sumele prevăzute.
12:00
TikTok a creat o societate mixtă în SUA pentru a evita interzicerea aplicaţiei. Noua structură, deţinută majoritar de investitori americani, va păstra 20% pentru ByteDance și include garanţii privind securitatea datelor și algoritmilor. Anunţul vine ca urmare a unei legi adoptate sub Joe Biden, iar Donald Trump a salutat soluţia, mulţumindu-i lui Xi Jinping pentru aprobare.
11:30
România evită „diplomația de vitrină” la Forumul Economic Mondial de la Davos. De ce lipsește președintele Nicușor Dan # Timis Online
Forumului Economic Mondial (World Economic Forum - WEF) are loc între 19 și 23 ianuarie în Davos, Elveția. Președintele Nicușor Dan a explicat că nu participă la reuniune pentru a evita prezențele de formă, susținând că România trebuie să meargă la astfel de evenimente doar cu strategii și obiective clare.
11:30
„Legea Mario”, petiția prin care românii cer pedepse pentru crimele comise de minori cu discernământ # Timis Online
O petiție lansată la nivel național de timișoreanca Lavinia Bichler readuce în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme ale societății românești: răspunderea penală în cazul crimelor comise de minori. Sub denumirea „Legea Mario”, inițiativa urmărește modificarea Codului penal astfel încât autorii infracțiunilor de omor să fie trași la răspundere penală, indiferent de vârstă, atunci când fapta este comisă cu discernământ.
Ieri
11:00
La secția de Chirurgie Generală a Spitalului Municipal Timișoara sunt tratați pacienții cu urgențe chirurgicale și cazuri complexe, de la traumatisme severe la intervenții hepatice și pancreatice. Intervențiile dificile se realizează prin colaborarea mai multor specialități medicale.
08:10
(P) Anunț privind lansarea proiectului „Modelarea viitorului îngrijirii chirurgicale” # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara sprijină asigurarea accesului egal la servicii medicale și consolidarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv a asistenței medicale primare, promovând tranziția de la îngrijirea instituționalizată la cea comunitară, în parteneriat cu Universitatea din Szeged, Ungaria și alături de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara.
08:10
00:10
Vineri puteți merge la film în oraș, la proiecții și la stand-up comedy.
22 ianuarie 2026
21:10
Un șofer la spital, o femeie aruncată într-un cap de pod în urma unui accident rutier # Timis Online
Accident în Giroc: un șofer rănit și o femeie aruncată într-un cap de pod, joi seara pe strada Mureș. Poliția cercetează circumstanțele în care a avut loc accidentul.
19:10
Copiii violenți sunt copii răniți. Salvați Copiii explică de ce violența extremă între minori este un eșec al întregii societăți # Timis Online
Violența extremă între minori nu apare din neant și nu poate fi redusă la un simplu act individual. Specialiștii organizației „Salvați Copiii” avertizează că astfel de tragedii sunt rezultatul unui cumul de factori psihologici, sociali, culturali și situaționali, care, ignorați sau minimalizați, pot duce la consecințe dramatice.
19:10
Un accident rutier produs joi după-amiază pe DN 69, în localitatea Sânandrei, s-a soldat cu rănirea a două tinere, care au fost transportate la spital.
18:40
Săptămâna viitoare, Cinema Studio vă invită la seria de proiecții „Cu ochii pe Iran”, care prezintă patru filme, fiecare cu propria poveste despre rezistență, libertate și provocările cenzurii.
18:10
Știai că statutul tău de student este reglementat prin lege, iar drepturile și obligațiile tale sunt clar definite la nivel național? Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului, reglementat prin Ordinul ministrului nr. 4394/2024, este documentul care stabilește cadrul oficial în care se desfășoară viața academică a unui student, de la evaluare și burse, până la reprezentare și condiții de studiu.
17:10
FOTO. Aflată la 250 km de Timișoara, stațiunea Straja este paradisul schiorilor în inima Munților Vâlcan # Timis Online
Stațiunea Straja, situată în județul Hunedoara, în inima Munților Vâlcan, continuă să fie una dintre cele mai îndrăgite destinații montane din vestul țării și din România, atât pentru familiile cu copii, cât și pentru grupurile de prieteni aflați în căutare de adrenalină, relaxare și experiențe autentice.
16:10
Fetița de 5 ani, rănită grav ieri în accidentul în care mama ei și-a pierdut viața, a murit astăzi la Spitalul de Copii din Timișoara # Timis Online
După accidentul grav de ieri, în care o tânără mamă a murit, din păcate și fetița ei de 5 ani, transportată în stare critică la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, a murit astăzi, în ciuda eforturilor medicilor.
15:50
Avize emise în trei zile și zone de drop-off. Noi reguli pentru accesul auto în centrul Timișoarei # Timis Online
Primăria Timișoara a schimbat regulile de acces în Zona Cetate: avizele se emit mai rapid, în maximum 3 zile lucrătoare, iar din februarie apar 13 locații de drop-off pentru aprovizionare. Cererile pot fi depuse deja online sau la sediul municipalității.
15:00
Trump lansează „Consiliul pentru Pace” la Davos. Nou organism global, cu Rusia gata să contribuie cu un miliard de dolari # Timis Online
Donald Trump a lansat la Davos Consiliul pentru Pace, un nou organism pe care îl va prezida și care ar putea avea un rol global în gestionarea conflictelor, fiind văzut de critici ca o alternativă la ONU. Rusia a anunțat că ar putea direcționa un miliard de dolari din activele sale înghețate în SUA către reconstrucția Palestinei prin intermediul acestui Consiliu.
15:00
Taylor Swift intră în istorie: la 36 de ani, devine una dintre cele mai tinere artiste incluse în Songwriters Hall of Fame # Timis Online
Taylor Swift va fi inclusă în Songwriters Hall of Fame, devenind la 36 de ani a doua cea mai tânără compozitoare care primește această distincție, după Stevie Wonder, care avea 33 de ani la nominalizarea sa din 1983. Anunțul a fost făcut miercuri de organizație, potrivit Reuters, citată de Agerpres.
14:40
Noi probleme pe căile ferate spaniole: tren de navetiști implicat într-un accident în Murcia # Timis Online
Un tren de navetiști a lovit o macara de construcții în Cartagena, regiunea Murcia, mai multe persoane fiind rănite, una grav. Circulația feroviară a fost suspendată. Incidentul vine la scurt timp după alte două accidente feroviare grave produse în Spania în ultimele zile.
13:50
VIDEO. Tragedia de la Cenei zguduie comunitatea: autoritățile intervin pentru sprijinirea copiilor și prevenirea unor noi drame # Timis Online
Cazul cutremurător al băiatului de 15 ani ucis în localitatea Cenei a dus întreaga comunitate într-o stare de șoc și durere profundă. Asistăm cu toții la o tragedie care ridică întrebări grave despre siguranța copiilor, responsabilitatea comunității și nevoia urgentă de intervenție și prevenție.
13:00
Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Informatică, organizează vineri, 23 ianuarie, evenimentul „Computer Science Student Prototype Fair”, o inițiativă care aduce față în față studenți, cadre didactice și reprezentanți ai mediului de business.
12:40
POS-uri noi în autobuzele și tramvaiele din Timișoara. STPT caută un nou operator pentru plățile cu cardul # Timis Online
Societatea de Transport Public Timișoara caută un nou operator pentru serviciile bancare de plată a titlurilor de călătorie cu cardul și vrea să instaleze 300 de noi POS-uri în mijloacele de transport. Contractul scos la licitație are o valoare de peste 750.000 de lei, cu TVA, și se va derula pe 12 luni.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Femeie de 75 de ani, găsită moartă în curtea casei, la Brebu. Ar fi fost mușcată de câine # Timis Online
O femeie în vârstă de 75 de ani a fost găsită moartă, miercuri, în curtea unui imobil din localitatea Brebu din județul Caraș-Severin. Primele date indică posibilitatea ca aceasta să fi fost mușcată de un câine.
10:50
Primăria Timișoara vrea să amenajeze un nou teren de baschet pe malul Begăi, în zona bazelor sportive CSȘ Bega. Proiectul prevede un teren gratuit, iluminat modern și alei pietonale, ca parte a programului de extindere a infrastructurii sportive publice.
10:40
Doi tineri egipteni opriți de polițiștii de frontieră la Jimbolia. Erau în drum spre Vest # Timis Online
Doi tineri egipteni au fost prinși la Jimbolia încercând să treacă ilegal granița în Serbia, în timp ce intenționau să ajungă în state din vestul Europei.
10:20
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează în perioada februarie – iulie cea de-a XIX-a ediție a Festivalului - Concurs „Lada cu Zestre”. Program major de promovare a culturii tradiționale timișene, evenimentul aduce în competiție cântăreți, dansatori, tarafuri, poeți în grai bănățean,meștelugari și gospodine ce știu secretele deliciilor din cuinele de-odinioară.
10:10
Un bărbat în vârstă de 58 de ani, căutat de autoritățile române pentru executarea unei pedepse cu închisoarea, a fost depistat de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Lunga, în timpul unui control de rutină.
10:00
Lugojul se pregătește să marcheze unul dintre cele mai importante momente din istoria României – Unirea Principatelor Române, cunoscută drept „Mica Unire”. Evenimentul, celebrat anual la data de 24 ianuarie, simbolizează unificarea Moldovei și Țării Românești într-un stat modern, punând bazele României de astăzi.
09:40
Lupta lui Andrei continuă: trei luni decisive în Italia și un apel disperat la solidaritate # Timis Online
După sărbătorile de iarnă, pentru Andrei nu a urmat liniștea, ci unele dintre cele mai grele zile ale luptei sale cu leucemia. Copilul a trecut din nou prin transfuzii de sânge, iar efectele tratamentelor agresive nu au întârziat să apară: și-a pierdut din nou părul, un semn dureros al bătăliei pe care o duce zilnic pentru viață.
09:30
Caz șocant în județul Timiș: doi minori au fost reținuți pentru omor calificat, fiind suspectați că au ucis cu o violență extremă un alt adolescent și au încercat să îi ascundă cadavrul.
09:30
ADVERTORIAL. Criptomonedele nu mai sunt doar un trend, ele devin parte din rutina financiară a tot mai multor români. În 2025–2026, termenii cei mai căutați pe Google, precum buy crypto, crypto mining sau crypto wallet, arată că oamenii caută soluții simple, sigure și eficiente pentru a intra în lumea activelor digitale.
09:00
Joi, 22 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:10
Joi puteți merge la mai multe spectacole, expoziții și proiecții.
