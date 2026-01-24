Stan Wawrinka a jucat ultimul său meci la Australian Open. El a băut la final o bere cu ghimbir - VIDEO
News.ro, 24 ianuarie 2026 13:20
Stan Wawrinka a dat totul, dar în cele din urmă a fost depăşit de vârstă în faţa lui Taylor Fritz (7-6 [5], 2-6, 6-4, 6-4). Elveţianul a disputat astfel ultimul său meci la Openul Australiei.
• • •
Novak Djokovici, victoria cu numărul 400 la un Grand Slam. El a reuşit accederea în optimi la Australian Open, după un meci în care a riscat descalificarea - VIDEO # News.ro
Un gest de frustrare al lui Novak Djokovici, sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, ar fi putut să-l coste foarte scump. Deşi conducea la scor, sârbul şi-a pierdut cumpătul lovind o minge care era să lovească o fată de mingi. În cele din urmă, el s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).
Stan Wawrinka a jucat ultimul său meci la Australian Open. El a băut la final o bere cu ghimbir - VIDEO
Stan Wawrinka a dat totul, dar în cele din urmă a fost depăşit de vârstă în faţa lui Taylor Fritz (7-6 [5], 2-6, 6-4, 6-4). Elveţianul a disputat astfel ultimul său meci la Openul Australiei.
O femeie a fost ucisă de un motostivuitor, în curtea unui depozit de materiale de construcţii din Arad / Utilajul, condus de un bărbat cu o îmbibaţie alcoolică ce 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat # News.ro
O femeie a murit, după ce a fost acroşată de un motostivuitor, în curtea unui depozit de materiale de construcţii din Arad. Utilajul era condus de un bărbat cu o îmbibaţie alcoolică ce 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat, şoferul fiind reţinut.
Ministrul PSD al Agriculturii îi reproşează lui Bolojan că vorbeşte foarte rar cu miniştrii din Guvernul său - VIDEO # News.ro
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproşează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniştrii din Cabinetul său.
Ministrul Agriculturii, cu doctorat la Universitatea din Craiova: 1,6- 1,8% plagiat. Avem aviz de la Ministerul Educaţiei - VIDEO # News.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu anunţă că lucrarea sa de doctorat, susţinută la Universitatea din Craiova, conţine doar 1,6%-1,8% text plagiat, conform softului folosit de Ministerul Educaţiei. Întrebat dacă se simte vizat de o anchetă jurnalistică a Emiliei Şercan, ministrul Agriculturii a răspuns: ”Nici nu o cunosc pe doamna şi nici nu mă interesează”. Şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a obţinut doctoratul la Universitatea din Craiova, iar Emilia Şercan susţine că 140 de pagini din cele 247 ale lucrării sunt plagiate. În replică, Radu Marinescu a declarat că teza sa de doctorat a fost redactată ”în conformitate cu normele timpului”. Iar preşedintele Nicuşor Dan, chestionat pe subiect, a declarat că are ”bătălii mai importante” în care să se implice.
Florin Barbu susţine că agricultura de azi e mai productivă decât pe vremea lui Ceauşescu: Avem cel mai performant sistem de irigaţii la nivelul UE - VIDEO # News.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu susţine că în prezent există mai multă productivitate în domeniul agricol comparativ cu epoca Ceauşescu datorită utilajelor şi a sistemelor de irigaţii moderne. ”Avem cel mai performant sistem de irigaţie la nivelul Uniunii Europene”, a explicat ministrul. În urmă cu 10 ani, erau irigate doar 180.000 de hectare în România, în timp ce în momentul de faţă am ajuns la 1,4 milioane de hectare irigate.
Aproape 30% din terenul arabil al României este deţinut de firme străine. Ministrul Agriculturii: Nu pot să plece cu terenul # News.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anunţat că 28% din terenul arabil din România este arendat de companii străine. Întrebat dacă e o problemă de siguranţă naţională, ministrul Agriculturii a răspuns: ”Păi, nu poate să plece cu terenul”. Sunt şi situaţii în care mii de hectare sunt deţinute de familii mixte. Spre exemplu, la Timişoara, un bărbat cu cetăţenie italiană deţine 7.000 de hectare de teren alături de soţia sa din România.
Florin Barbu: Am pus accent foarte mare pe partea de procesare / După trei ani de zile, România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator / Investiţiile la Ministerul Agriculturii au fost unele haotice / Ce exportă România # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că a pus accent mare pe realizarea de unităţi de procesare în România, fiind semnate contracte în valoare de 2 miliarde de euro. În trei ani de zile, unităţile ar trebui finalizate, iar ”România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator”.
Cambodgia: O navă de război american face o escală fără precedent într-o bază renovată de China # News.ro
Un vas de război american a acostat sâmbătă la baza navală cambodgiană din Ream, o premieră de la renovarea acesteia de către Beijing, informează AFP.
Ministrul Agriculturii: Mercosur nu este decât un acord economic şi de interese, pentru anumite companii care vor să importe şi să inunde pieţele din Uniunea Europeană cu produse de slabă calitate / Florin Barbu susţine # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susţine că ”Mercosur nu este decât un acord economic şi de interese”, fiind gândit ”pentru anumite companii care vor să importe şi să inunde pieţele din Uniunea Europeană cu produse de slabă calitate”. Florin Barbu afirmă că a cerut o perioadă de graţie de 2 ani pentru aplicarea în sectorul agricol, pentru a fi protejaţi fermierii, dar şi pentru a fi făcute pregătirile necesare, având în vedere că în zona Mercosur se folosesc pesticide, hormoni şi alte substanţe interzise în Uniunea Europeană.
Călin Georgescu a depus o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti / Zeci de susţinători s-au strâns şi scandează: ”Călin Georgescu este preşedinte” / Dispozitiv de jandarmi # News.ro
Fostul candidat independent la alegerile rpezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi. ”Călin Georgescu este preşedinte”, scandează aceştia.
Kievul denunţă o „noapte de teroare rusă” înaintea unei noi runde de negocieri la Abu Dhabi # News.ro
Ucraina a denunţat o „noapte de teroare” marcată de atacuri ruseşti care au provocat cel puţin un mort şi 27 de răniţi, înaintea unei a doua zile de negocieri sâmbătă între ucraineni, ruşi şi americani la Abu Dhabi pentru a discuta condiţiile unui acord de soluţionare a conflictului.
Florin Barbu: Eu vă spun sigur că acest Mercosur, până când Curtea Supremă de Justiţie nu se pronunţă, nu va fi aplicabil / Nu avem de câştigat / Dacă se va forţa aplicarea, eu sunt convins ca lucrurile vor degenera # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat, sâmbătă, că Acordul UE-Mercosur, deşi semnat, nu va produce efecte până când nu se va pronunţa Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. El consideră că o eventuală forţare a ratificării şi aplicării lui va face ca lucrurile să degenereze la nivelul Comisiei Europene.
Cu câteva ore înainte de a intra pe Rod Laver Arena pentru a o înfrunta pe australianca Maddison Inglis sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, japoneza Naomi Osaka a anunţat pe contul său de Instagram că este nevoită să se retragă.
Senator liberal, înaintea manifestărilor de la Iaşi de Ziua Unirii: Îi îndemn pe toţi cei care vor fi prezenţi să păstrăm acest moment deasupra oricăror dispute politice, fără injurii, huiduieli şi sloganuri care instigă la ură # News.ro
Senatorul PNL Lucian Rusu le cere oamenilor care vor participa la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii să se bucure de această zi şi să renunţe la injurii, huiduieli sau sloganuri care instigă la ură şi conflict.
Echipa Minaur Baia Mare anunţă, sâmbătă, prelungirea contractului cu pivotul Alba Spugnini pe următoarele două sezoane.
Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi / Acest drept vine şi cu o responsabilitate: Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele / Şeful statului s-a prins în Hora Unirii - VIDEO # News.ro
Preşedintele României Nicuşor Dan a fost huiduit, dar şi aplaudat, în timp ce îşi rostea discursul la Focşani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii, şeful statului îndemnându-i pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care îşi pun speranţele şi să gândească nu doar primul pas, ci şi următorul. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii.
Cetăţean olandez prins în flagrant cu 12 kilograme din aşa-numitul ”drog zombie”, reţinut / Bărbatul se afla într-un taxi, în Bucureşti, cu două trolere pline cu substanţă # News.ro
Un cetăţean olandez de 50 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a fost prins în Bucureşti cu două trolere în care se aflau 12 kilograme din aşa-numitul ”drog zombie”. Substanţa, care se vinde cu 10 lei plicul de 0,10 grame, a fost introdusă în ţară printr-o firmă internaţională de transport.
Nicuşor Dan: În momentul în care Guvernul îşi asumă răspunderea pe o lege sau pe un pachet de legi, este sigur că partidele care îl sprijnă susţin această măsură/ Nu facem comedii din relaţia între Guvern şi Parlament/ Ar numi preşedintele un alt premier? # News.ro
Preşedintele Ncuşor Dan a declarat, sâmbătă, că, în momentul în care Guvernul îşi asumă răspunderea pe o lege sau pe un pachet de legi, acest lucru înseamnă că şi partidele din coaliţie îl susţin. Întrebat dacă ar fi de acord să numească un nou premier, Dan a spus că, în prezent, coaliţia are un acord care spune că, până în aprilie 2027, premierul este dat de PNL.
Nicuşor Dan, cum ar convinge tinerii sa nu plece din ţară: România şi-a dublat PIB-ul în ultimii 10 ani, are nişte zone de economie în care performează, iar pe termen mediu şi lung are mari oportunităţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care aparticipat, sâmbătă, la o dezbatere cu elevii de la Colegiul Naţional ”Unirea” din Focşani, a afirmat, că România este o ţară cu mari oportunităţi, dublându-şi PIB-ul în ultimii 10 ani.
Nicuşor Dan, întrebat de unirea Republicii Moldova cu România: Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Republicii Moldova / România are un angajament faţă de Republica Moldova de a o susţine în parcursul său european # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sîmbătă, după ce a fost întrebat despre o posibilă unire a Republicii Moldova cu România, că România are un angajament faţă de ţara vecină de a o susţine în parcursul ei european.
FC Hermannstadt a anunţat, sâmbătă, achiziţionarea lui Aviel Zargary, un mijlocaş defensiv israelian în vârstă de 23 de ani.
Ilie Bolojan: Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne / Privind către anul 1859, înţelegem că reformele sunt necesare şi că ele trebuie susţinute # News.ro
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat, sâmbătă, recunoştinţa faţă de ei care au avut viziunea şi curajul de a înfăptui Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Bolojan spune că, privind spre anul 1859, înţelegem necesitatea reformelor.
Incendiul din Crans-Montana: Giorgia Meloni denunţă „o insultă” după eliberarea lui Jacques Moretti # News.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat nemulţumirea, vineri, când a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de persoane au pierit într-un teribil incendiu.
Nicuşor Dan, despre Consiliul pentru Pace: Pentru moment, analiza este la Ministerul Afacerilor Externe/ Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a României la Consiliul pentru Pace. În ceea ce priveşte plata unui miliard de dolari pentru a face parte din acest Consiliu, şeful statului a precizat că nu se pune problema plăţii pentru următorii trei ani.
Prof. Mykel J. Kochenderfer (Stanford University), conferinţă la UPT: AI a ajuns la un nivel de inteligenţă generală care îi surprinde chiar şi pe experţi. Avem un drum lung de parcurs pentru a ne asigura că aceste progrese sunt în beneficiul tuturor # News.ro
Inteligenţa Artificială a ajuns la un nivel de inteligenţă generală care îi surprinde chiar şi pe experţi, a declarat, într-o conferinţă susţinută la Universitatea Politehnica Timişoara (UPT) profesorul Mykel J. Kochenderfer, ce la Universitatea Stanford, subliniind ţi că ”avem un drum lung de parcurs pentru a ne asigura că aceste progrese sunt în beneficiul tuturor”.
Nicuşor Dan: Fericirea adevărată este procesul de cunoaştere / Societăţile care valorizează dreptatea şi cunoaşterea, o duc material mult mai bine / Pentru prosperitate e nevoie de competenţă. Justiţia din România nu o prea dovedeşte încă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a vorbit, sâmbătă, elevilor de la Colegiul Naţional ”Unirea” din Focşani despre importanţa educaţiei şi a cunoaşterii. ”Fericirea adevărată este procesul de cunoaştere”, a transmis preşedintele. ”Societăţile care valorizează dreptatea şi cunoaşterea, o duc material mult mai bine”, crede Nicuşor Dan, adăugând că ”pentru prosperitate e nevoie de competenţă”. Şeful statului apreciază că economia românească a evoluat – de la anii 90 când a fi patron de butic era considerat mai valoros decât inginer, dar justiţia din România trebuie ăncă să ajungă sa valorizeze competenţa.
Sadio Mane, primire regală la revenirea la Al Nassr, după ce a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni cu Senegalul. Cristiano Ronaldo i-a oferit prima felie de tort - VIDEO # News.ro
Câştigător al Cupei Africii Naţiunilor cu Senegalul săptămâna trecută, Sadio Mané a fost întâmpinat, vineri, cum se cuvine de clubul său, Al-Nassr. În videoclipurile difuzate pe reţelele sociale de clubul saudit, se poate vedea cum internaţionalul senegalez în vârstă de 33 de ani este întâmpinat călduros şi aplaudat de întreg personalul şi colegii săi înainte de antrenament.
Aproape 6.000 de clădiri din Kiev, fără încălzire după atacul rus din timpul nopţii de vineri spre sâmbătă # News.ro
Aproape 6.000 de clădiri din capitala Ucrainei, Kiev, au rămas fără încălzire după un atac rus nocturn, a declarat primarul Vitali Klitschko.
Nicuşor Dan: În instanţă, tot timpul mi-au plătut oamenii care dau statul în judecată pentru că-l ajută să nu mai greşească / Matematica îţi exersează creierul să desparţi un peisaj complex în mai multe probleme rezolvabile # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care participă, sâmbătă, la o dezbatere cu elevii de la Colegiul Naţional ”Unirea” din Focşani a afirmat, că i-au plăcut tot timpul oamenii care dau statul în judecată, ”pentru că-l ajută să nu mai greşească”. Întrebatb dacă pregătirea de matematician îl ajută ca preşedinte, Niculor Dan a explicat: ”Matematica îţi exersează creierul să desparţi un peisaj complex în mai multe probleme rezolvabile”.
Nicuşor Dan: Pentru mine politica a fost o necesitate / Am candidat la primărie; nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârghii şi atunci am candidat la Preşedinţie / În 2015 i s-a spus că nu are nicio şansă în politică # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan i-a spus unui elevi din Focşani că a intrat în politică după ce ani de zile în zona de ONG i-au arătat că puterea de acţiune este limitată. ”Pentru mine politica a fost o necesitate”, a precizat preşedintele. ”Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârghii şi atunci am candidat la Preşedinţie”, a glumit şeful statului. Acesta a adăugat că ”trebuie să fie un bun echilibru între specialişti în specialitate şi oameni cu competenţe care să vină în politică”.
Un copil de 12 ani, care a fost internat în spital în urma unui atac de rechin săptămâna trecută în golful Sydney, a murit din cauza rănilor suferite, a anunţat familia sa sâmbătă.
Nicuşor Dan, la decorarea Colegiului ”Unirea” din Focşani: Este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul şi valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate/ Îndemul meu este să continuaţi să credeţi în ţara asta/ Mesaj pentru profesori # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care a decorat, sâmbătă, Colegiul Naţional ”Unirea” din Focşani la 160 de la înfiinţare, a transmis că ”este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate” şi le-a cerut elevilor să continue să creadă în această ţară, chiar dacă pentru generaţia lor nu este uşor. Profesorilor le-a mulţumit pentru tot ceea ce fac, chiar dacă socoetatea nu i-a tratat întptdeauna aşa cum merită.
Madison Keys şi Jessica Pegula, calificate în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare # News.ro
Sportiva americană Madison Keys, deţinătoarea titlului şi favorită 9, s-a calificat, sâmbătă, în optimi la Australian Open, primul grand slam al anului.
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului, relatează AFP.
Tribunalul Bucureşti a constatat nulitatea absolută a deciziei prin care deputatul Radu Ionescu a fost exclus din POT / Decizie similară, pronunţată în cazul Monicăi Ionescu / Radu Ionescu: Partidele nu pot fi conduse după voinţa unei singure persoane # News.ro
Tribunalul Bucureşti a admis plângerea depusă de deputatul Radu Ionescu la decizia de excludere din Partidul Oamenilor Tineri şi a constatat nulitatea absolută a documentului semnat de Anamaria Gavrilă. Radu Ionescu a transmis că decizia instanţei este o reparaţie individuală a prejudiciului de imagine care i-a fost adus, dar şi o dovadă că ”partidele nu pot fi conduse după voinţa unei singure persoane”. Deputatul anunţă, de asemenea, că o decizie similară a fost pronunţată în cazul soţiei sale.
Indonezia: Şapte persoane au murit şi 82 sunt date dispărute după o alunecare de teren în provincia Java de Vest # News.ro
Şapte persoane au murit şi 82 sunt date dispărute după ce o alunecare de teren a lovit provincia Java de Vest din Indonezia, a declarat, sâmbătă, agenţia indoneziană pentru atenuarea efectelor dezastrelor, pe fondul rapoartelor privind ploile torenţiale din zonă.
Jannik Sinner a avut crampe din cauza căldurii, dar s-a calificat în optimi la Australian Open # News.ro
Jannik Sinner a suferit crampe din cauza căldurii extreme şi a pierdut primul set din octombrie, dar campionul en titre al Australian Open a reuşit calificarea în optimi, câştigând cu 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 în faţa americanului Eliot Spizzirri, sâmbătă.
Gelu Duminică, după crima din judeţul Timiş: În spatele faptelor, poveşti de viaţă care încep cu multe lipsuri şi frustrare / Astfel de evenimente nu apar în vid / Tragedia nu este doar despre ce s-a întâmplat, ci despre ce nu am făcut la timpul potrivit # News.ro
Sociologul Gelu Duminică afirmă că, în spatele faptelor celor trei adolescenţi care au ucis un altul în judeţul Timiş, ”stau poveşti de viaţă care încep cu multe lipsuri şi frustrare” - lipsa de acompaniere din partea părinţilor, lipsa unui mediu unde copilul să fie echilibrat emotional, lipsa unor instituţii solide, lipsa de sprijin, lipsa de modele, lipsa de speranţă. Situaţia, crede specialistul, nu a apărut ”în vid” şi nu este doar despre ce s-a întâmplat, ci despre tot ce nu am făcut cu toţii la timpul potrivit.
DJ-ul de la nunta lui Brooklyn Beckham vorbeşte despre dansul „ciudat” al Victoriei: Întreaga situaţie a fost foarte stânjenitoare pentru toţi cei prezenţi în sală # News.ro
DJ-ul nunţii lui Brooklyn Peltz Beckham a povestit ce s-a întâmplat în timpul ceea ce el descrie ca fiind un dans „ciudat” între mire şi mama sa, Victoria, informează BBC.
Cod galben de ceaţă în sute de localităţi din 15 judeţe, până la ora 10.00 / Se poate forma gheţuş # News.ro
Meteorologii au emis, sâmbătă, avertizăări nowcasting de ceaţă pentru sute de localităţi din 15 judeţe. Vizibilitatea este redusă în unele zone şi sub 50 de metri.
Oana Ţoiu: Deciziile geopolitice şi nevoia legitimă de autonomie strategică a statelor remodelează şi pieţele / Soluţia nu este protecţionismul orb, ci diversificarea inteligentă a lanţurilor de valoare şi a pieţelor de desfacere # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă că, în ciuda discuţiilor despre securitate, Forumul Economic Mondial de la Davos a fost, în esenţă, despre economie şi colaborare. ”Deciziile geopolitice şi nevoia legitimă de autonomie strategică a statelor remodelează şi pieţele”, a transmis ministrul, adăugând că soluţia este diversificarea inteligentă a lanţurilor de valoare şi a pieţelor de desfacere.
Vicepreşedintele american JD Vance va vizita Azerbaidjanul şi Armenia luna viitoare, a anunţat vineri Donald Trump, la câteva luni după ce cele două ţări au încheiat un acord de pace negociat sub egida Statelor Unite.
Spitalele de importanţă strategică - Managerul Spitalului Colţea: Nu dorim declasificarea spitalului. Aceasta ar induce o lipsă de bugetare pentru pacientul oncologic / Cerem modificarea criteriilor pentru spitalele de importanţă strategică # News.ro
Managerul Spitalului Colţea din Capitală, medicul Letiţia Coriu, a declarat pentru News.ro, referitor la proiectul de HG privind spitalele de importanţă strategică, faptul că unitatea sanitară nu doreşte declasificarea, care ar induce o lipsă de bugetare pentru pacientul oncologic Din poziţia de manager interimar, medicul Coriu s-a adresat ministrului Sănătăţii Alexandru Rogobete, cerând modificarea criteriilor pentru spitalele de importanţă strategică, astfel încât Spitalul Colţea să poată deveni spital strategic în domeniulORL/ORL Oncologie.
O serie de accidente grave petrecute într-o singură săptămână pe căile ferate spaniole, inclusiv unul dintre cele mai mortale din Europa, a declanşat o dezbatere majoră privind subfinanţarea mentenanţei într-un sistem feroviar aflat sub presiunea unei cereri record, transmite Reuters.
Securitate internă, prioritate în faţa sprijinului acordat aliaţilor: Pentagonul dezvăluie noua sa strategie de apărare # News.ro
Armata americană intenţionează să acorde un sprijin „mai limitat” aliaţilor Washingtonului din Europa pentru a acorda prioritate securităţii interne şi descurajării Chinei, a anunţat, vineri, Pentagonul în noua sa strategie de apărare.
Autorităţile britanice investighează Meta privind acurateţea datelor furnizate despre WhatsApp # News.ro
Autorităţile britanice aU anunţat vineri deschiderea unei investigaţii împotriva Meta Platforms, după ce informaţiile transmise de companie în cadrul unei analize de piaţă referitoare la serviciile de mesagerie în masă nu ar fi fost complete sau corecte, transmite Reuters.
