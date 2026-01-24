Ministrul Agriculturii: Mercosur nu este decât un acord economic şi de interese, pentru anumite companii care vor să importe şi să inunde pieţele din Uniunea Europeană cu produse de slabă calitate / Florin Barbu susţine

10:00

Preşedintele Nicuşor Dan i-a spus unui elevi din Focşani că a intrat în politică după ce ani de zile în zona de ONG i-au arătat că puterea de acţiune este limitată. ”Pentru mine politica a fost o necesitate”, a precizat preşedintele. ”Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârghii şi atunci am candidat la Preşedinţie”, a glumit şeful statului. Acesta a adăugat că ”trebuie să fie un bun echilibru între specialişti în specialitate şi oameni cu competenţe care să vină în politică”.