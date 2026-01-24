Madison Keys şi Jessica Pegula, calificate în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare

09:30

Preşedintele Nicuşor Dan, care a decorat, sâmbătă, Colegiul Naţional ”Unirea” din Focşani la 160 de la înfiinţare, a transmis că ”este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate” şi le-a cerut elevilor să continue să creadă în această ţară, chiar dacă pentru generaţia lor nu este uşor. Profesorilor le-a mulţumit pentru tot ceea ce fac, chiar dacă socoetatea nu i-a tratat întptdeauna aşa cum merită.