Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au semnat un acord de finanţare privind Tribunalul Special pentru Ucraina

Președintele României sfătuiește tinerii să facă primii ani din facultate în România, în detrimentul facultăților din alte țări europene. Șeful statului susține că există riscul ca generațiile tinere să piardă contactul cu „ce este semnificativ în țară”. În acest context, Nicușor Dan a recunoscut că sistemul universitar din România este mai slab decât în alte state, însă a punctat că s-au făcut și progrese.„Eu aș sfătui tinerii să facă primii ani de universitate în România. Primii ani de universitate sunt anii în care prima oară pleci de acasă, descoperi lumea într-un anume fel și locul în care o faci e important. Probabil că, în momentul în care te specializezi, să găsești o mare universitate străină e un lucru bun. Dar dacă pleci de la 18 ani, există riscul să pierzi contactul cu ce e semnificativ, valoros la tine în țară și să nu ai o referință despre unde ai putea să te întorci”, a declarat Nicușor Dan, la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde a răspuns mai multor întrebări venite din partea elevilor.Nicușor Dan a punctat faptul că sistemul de educație din România „are un anumit nivel”, însă susține că s-au făcut progrese în ultimi 30 de ani.„Bineînțeles că sistemul de educație românesc are, nu trebuie să ne amăgim, are un anumit nivel. Pe multe zone, dacă vorbim de universitar, sunt universități străine care sunt mult mai bune decât universitățile noastre. Pe de altă parte, sistemul universitar românesc a facut progrese în acești 30 de ani, colaborarea cu instituții europene, fonduri europene, s-au făcut progrese. La nivel individual de formare, orice experiență acolo unde te informezi și afli că există competență e foarte bună”, a declarat acesta.Șeful statului a reamintit și faptul că țara noastră are „mari oportunități” și a evidențiat că „e o mare satisfacție să poți să faci lucruri care nu funcționează într-o societate care are un potențial decât să fii o rotiță într-un mecanism care funcționează”.Nicușor Dan a fost întrebat și cum a găsit un loc de muncă după ce s-a întors din Franța. Șeful statului susține că a acceptat imediat postul oferit de Institutul de Matematică al Academiei, fiind și singurul loc de muncă pe care l-a avut înainte de a intra în politică.„Din fericire, Institutul de Matematică al Academiei a fost tot timpul foarte deschis, e o instituție în care nimeni nu vrea să fie director, spre deosebire de foarte multe instituții din țara asta. E o instituție care a fost foarte generoasă în a atrage oameni și imediat m-au invitat și am acceptat. E singurul meu loc de muncă înainte de a avea aceste demnități publice. Aici mai avem multe de făcut. Noi ca societate, sunt încă probleme în recunoașterea unor specializări, e o muncă de făcut.