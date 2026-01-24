Cine este Anita Orban, cea la care partidul Tisza apelează pentru a se ocupa de politica externă maghiară în preajma alegerilor
Digi24.ro, 24 ianuarie 2026 15:20
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor din 12 aprilie, a numit-o pe experta internaţională în energie Anita Orban să se ocupe de politica externă, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
15:40
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a devenit acum riscantă: „Repatriați aurul” # Digi24.ro
Germania se confruntă cu cereri de retragere a aurului său depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a schimbării relaţiilor transatlantice şi a imprevizibilităţii lui Donald Trump, scrie The Guardian.
Acum 30 minute
15:30
Papa Leon avertizează asupra pericolelor inteligenței artificiale: „Controlul AI trebuie guvernat, nu oprit” # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a avertizat asupra pericolelor inteligenței artificiale și „lipsei de transparență în crearea algoritmilor” care reglementează funcționarea diferitelor chatbot-uri, potrivit News.ro, care citează AFP.
Acum o oră
15:20
Cine este Anita Orban, cea la care partidul Tisza apelează pentru a se ocupa de politica externă maghiară în preajma alegerilor # Digi24.ro
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor din 12 aprilie, a numit-o pe experta internaţională în energie Anita Orban să se ocupe de politica externă, relatează Reuters.
15:00
Pompierii intervin sâmbătă după-amiază pentru stingerea unui incendiu în Bucureşti, pe o suprafaţă estimată de 700 de metri pătraţi, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dealul Spirii Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).
Acum 2 ore
14:50
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au semnat un acord de finanţare privind Tribunalul Special pentru Ucraina # Digi24.ro
Consiliul Europei (CoE) şi Uniunea Europeană (UE) au semnat un acord privind finanţarea unei echipe avansate pentru înfiinţarea Tribunalului Special pentru Delictul de Agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Consiliului Europei, a anunțat sâmbătă CoE într-un comunicat de presă.
14:50
Vizită simbolică a unei nave americane la baza navală Ream din Cambodgia, lângă nave chineze # Digi24.ro
O navă de război americană a acostat la baza navală Ream din Cambodgia, fiind prima vizită de acest gen de la renovarea bazei de către China, potrivit Agerpres, care citează AFP. Nava a acostat la aproximativ 150 de metri de alte două nave de război chineze.
Acum 4 ore
13:50
Ministrul Agriculturii îi reproșează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniștrii din cabinetul său. Florin Barbu spune că are o relație instituțională „destul de bună” cu premierul, iar singurul reproș este nevoia unei comunicări mai bune.
13:20
Călin Georgescu și zeci de susţinători au mers în Parcul Carol din Capitală. Fostul candidat la președinție a depus o coroană de flori # Digi24.ro
Fostul candidat independent la alegerile rpezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi. „Călin Georgescu este preşedinte”, scandează aceştia.
13:20
Nicușor Dan, despre miliardul pentru consiliul lui Trump: Pentru trei ani nu se pune problema să plătim # Digi24.ro
Participarea României la Consiliul pentru Pace este analizată de Ministerul de Externe, susține președintele țării. Nicușor Dan a declarat că, potrivit propunerii actuale, România nu ar urma să plătească un miliard de dolari pentru a face parte din inițiativă în primii trei ani.
12:40
Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs sâmbătă la prânz în zona seismică Vrancea, la 35 de kilometri de Focșani, anunță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
12:30
Nicușor Dan: „Pentru prosperitate este nevoie de competență. Justiția din România nu o prea dovedește încă” # Digi24.ro
Nicușor Dan a lansat critici la adresa justiției, în cadrul unei intervenții susținute sâmbătă la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, de Ziua Unirii Principatelor. Șeful statului a vorbit despre nevoia de competență și excelență în societate și a subliniat că justiția nu ține încă pasul cu evoluția economică.
12:20
Rușii au bombardat Kiev și Harkov: un mort și 15 răniți. Aproape 6.000 de clădiri din capitala Ucrainei nu au căldură în timpul gerului # Digi24.ro
Rusia a lansat, sâmbătă dimineaţa, atacuri asupra celor mai mari două oraşe din Ucraina, soldate cu cel puţin un mort şi alte 15 persoane rănite în capitala Kiev şi în Harkov, în nord-estul ţării, relatează Reuters. Aproape 6.000 de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire, a declarat primarul Vitali Klitschko.
12:00
Nicușor Dan sfătuiește elevii să facă facultatea în România: Există riscul să pierzi ceva semnificativ # Digi24.ro
Președintele României sfătuiește tinerii să facă primii ani din facultate în România, în detrimentul facultăților din alte țări europene. Șeful statului susține că există riscul ca generațiile tinere să piardă contactul cu „ce este semnificativ în țară”. În acest context, Nicușor Dan a recunoscut că sistemul universitar din România este mai slab decât în alte state, însă a punctat că s-au făcut și progrese.„Eu aș sfătui tinerii să facă primii ani de universitate în România. Primii ani de universitate sunt anii în care prima oară pleci de acasă, descoperi lumea într-un anume fel și locul în care o faci e important. Probabil că, în momentul în care te specializezi, să găsești o mare universitate străină e un lucru bun. Dar dacă pleci de la 18 ani, există riscul să pierzi contactul cu ce e semnificativ, valoros la tine în țară și să nu ai o referință despre unde ai putea să te întorci”, a declarat Nicușor Dan, la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde a răspuns mai multor întrebări venite din partea elevilor.Nicușor Dan a punctat faptul că sistemul de educație din România „are un anumit nivel”, însă susține că s-au făcut progrese în ultimi 30 de ani.„Bineînțeles că sistemul de educație românesc are, nu trebuie să ne amăgim, are un anumit nivel. Pe multe zone, dacă vorbim de universitar, sunt universități străine care sunt mult mai bune decât universitățile noastre. Pe de altă parte, sistemul universitar românesc a facut progrese în acești 30 de ani, colaborarea cu instituții europene, fonduri europene, s-au făcut progrese. La nivel individual de formare, orice experiență acolo unde te informezi și afli că există competență e foarte bună”, a declarat acesta.Șeful statului a reamintit și faptul că țara noastră are „mari oportunități” și a evidențiat că „e o mare satisfacție să poți să faci lucruri care nu funcționează într-o societate care are un potențial decât să fii o rotiță într-un mecanism care funcționează”.Nicușor Dan a fost întrebat și cum a găsit un loc de muncă după ce s-a întors din Franța. Șeful statului susține că a acceptat imediat postul oferit de Institutul de Matematică al Academiei, fiind și singurul loc de muncă pe care l-a avut înainte de a intra în politică.„Din fericire, Institutul de Matematică al Academiei a fost tot timpul foarte deschis, e o instituție în care nimeni nu vrea să fie director, spre deosebire de foarte multe instituții din țara asta. E o instituție care a fost foarte generoasă în a atrage oameni și imediat m-au invitat și am acceptat. E singurul meu loc de muncă înainte de a avea aceste demnități publice. Aici mai avem multe de făcut. Noi ca societate, sunt încă probleme în recunoașterea unor specializări, e o muncă de făcut.
Acum 6 ore
11:40
Vremea se încălzește în următoarea perioadă. „Traversăm epoca extremelor meteorologice”. Unde vor fi 14 grade Celsius # Digi24.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat, sâmbătă, la Digi24 că „traversăm epoca «extremelor meteorologice»”, iar începând de duminică temperaturile vor crește în aproape toată țara. Vor fi de asemenea precipitații în următoarea perioadă, predominant sub formă de ploaie. Estimările pentru săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie arată o probabilitate mare de a înregistra cantități excedentare în aproape toată țara, dar mai ales în partea de sud a teritoriului. După 9 februarie, temperaturile probabil vor scădea, nefiind excluse ninsorile.
11:20
Preţul unei călătorii metropolitane cu mijloacele de transport în comun urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei.
11:10
Cum definește Nicușor Dan fericirea: „Bucuria de a fi parte dintr-o construcție mai mare decât tine” # Digi24.ro
Președintele României a răspuns astăzi, de Mica Unire, mai multor întrebări adresate de elevii Colegiului Național „Unirea” din Focșani. Șeful statului a fost întrebat despre pasiunea pentru matematică și a declarat că, pentru el, fericirea înseamnă să facă parte din „procesul de cunoaștere în care generații succesive au construit un edificiu”.
10:50
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier: Coaliția are un acord # Digi24.ro
Președintele României susține că nu va numi un nou premier și aduce în discuție acordul dintre cele patru partide aflate în Coaliție. Astfel, șeful statului a reamintit faptul că în protocolul stabilit este menționat faptul că PNL are funcție de premier până în primăvara anului 2027.
10:20
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului, relatează AFP.
10:20
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat sâmbătă, la Focșani, că a intrat în politică după ce anii petrecuți în zona de ONG i-au arătat că puterea de acţiune este limitată. „Pentru mine politica a fost o necesitate”, a spus preşedintele.
Acum 8 ore
09:40
Iranul amenință cu „cel mai dur” răspuns la orice atac împotriva sa, în timp ce o flotă americană se îndreaptă spre regiunea Golfului # Digi24.ro
Teheranul va considera orice atac „ca un război total împotriva noastră”, a declarat, vineri, un oficial iranian de rang înalt, înainte de sosirea, printre altele, a navelor armatei americane în Orientul Mijlociu.
09:20
Preşedintele Nicuşor Dan, la Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani: „Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi, unde va participa la manifestări organizate cu ocazia evenimentului. Premierul Ilie Bolojan va participa la ceremonia organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti.
09:10
Ce spune un sociolog despre cazul cumplitei crime din Timiș. „Astfel de evenimente nu apar în vid” # Digi24.ro
Sociologul Gelu Duminică afirmă că, în spatele faptelor celor trei adolescenţi care au ucis un altul în judeţul Timiş, „stau poveşti de viaţă care încep cu multe lipsuri şi frustrare” - lipsa de acompaniere din partea părinţilor, lipsa unui mediu unde copilul să fie echilibrat emotional, lipsa unor instituţii solide, lipsa de sprijin, lipsa de modele, lipsa de speranţă. Situaţia, crede specialistul, nu a apărut „în vid” şi nu este doar despre ce s-a întâmplat, ci despre tot ce nu am făcut cu toţii la timpul potrivit.
08:50
Armata SUA a scufundat în Pacific încă o barcă suspectată pentru trafic de droguri: doi morți și un supraviețuitor # Digi24.ro
Armata SUA a efectuat vineri încă un atac împotriva unei alte ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Barca a fost scufundată și două persoane au murit, potrivit Comandamentului Sud al Statelor Unite, care a precizat că există și un supraviețuitor.
08:30
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 ianuarie
08:20
Armata americană intenţionează să acorde un sprijin „mai limitat” aliaţilor SUA din Europa, pentru a acorda prioritate securităţii interne şi descurajării Chinei, a anunţat, vineri, Pentagonul în noua sa strategie de apărare.
08:10
Cum identifici alunițele cu risc de cancer. Dermatologii explică semnele importante care necesită evaluare urgentă # Digi24.ro
Majoritatea alunițelor sunt inofensive și trec adesea neobservate, însă unele pot ascunde riscuri semnificative pentru sănătate. Monitorizarea atentă a pielii, consulturile dermatologice periodice și respectarea recomandărilor preventive sunt esențiale pentru depistarea timpurie a melanomului.
08:00
Băsescu, atac frontal la partide: „Depăşesc orice limită a bunului simţ”. Ce l-a enervat pe fostul președinte # Digi24.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că partidele politice „depăşesc orice limită a bunului simţ” când vine vorba despre numirea unor noi şefi la parchete şi la servciile secrete. El spune că sunt câteva atribuţii ale preşedintelui României în care partidele nu ar trebui să se bage.
Acum 12 ore
07:30
Preşedintele Nicuşor Dan merge la Focşani şi Iaşi de Ziua Micii Uniri. Premierul Ilie Bolojan, la Bucureşti # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi, unde va participa la manifestări organizate cu ocazia evenimentului. Premierul Ilie Bolojan va participa la ceremonia organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti.
07:10
De la F-35 la un nou „super-avion” de luptă: Pariul riscant care ar putea schimba echilibrul militar global # Digi24.ro
După ani de dependenţă de programele militare americane, o ţară din Europa pariază acum pe dezvoltarea propriei capacităţi tehnologice, printr-un proiect evaluat la miliarde de euro, care ar putea redefini poziţia sa în arhitectura de securitate globală. Trecerea de la F-35 la un nou „super-avion” de luptă marchează una dintre cele mai riscante mutări din aviaţia militară a ultimelor decenii.
07:10
„Mica Unire” de la 24 ianuarie 1859: Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în formarea statului român modern # Digi24.ro
Ziua de 24 ianuarie 1859 marchează unul dintre momentele definitorii ale istoriei naționale, când Moldova și Țara Românească s-au unit sub conducerea aceluiași domnitor, Alexandru Ioan Cuza. Unirea Principatelor Române, cunoscută drept Mica Unire, a depășit semnificația unei simple apropieri teritoriale.
07:10
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat joi, în mod oficial, nou-înființatul „Consiliu pentru Pace” la Forumul Economic Mondial de la Davos, înconjurat de mai mulți lideri mondiali care au acceptat să se alăture inițiativei, care se va concentra inițial pe reconstrucția Gazei. Inițiativa a primit sprijinul unor puteri cheie din Orientul Mijlociu, printre care Arabia Saudită, Turcia, Egiptul și Qatarul, în timp ce aliații tradiționali ai SUA, precum țările europene și Canada, au refuzat să participe sau rămân ezitanți în a se angaja, anunță Anadolu Ajansi.
07:10
Boala care afectează milioane de femei primește recunoaștere oficială în România. Angajatele beneficiază de o zi liberă plătită lunar # Digi24.ro
Endometrioza este o afecțiune ginecologică răspândită, dar adesea neidentificată la timp, care afectează un număr considerabil de femei din România și poate provoca dureri persistente în organism, oboseală accentuată și dificultăți în viața socială și profesională.
07:10
„Rachetele zombi” cu care Rusia încearcă să copleșească apărarea Ucrainei – o dilemă de aproape 100 de milioane de dolari # Digi24.ro
Un atac recent al Rusiei cu zeci de rachete și sute de drone a inclus și o armă care i-a luat prin surprindere pe ucraineni: o rachetă scoasă din uz, care a fost cândva folosită ca țintă de antrenament pentru sistemele de apărare antiaeriană S-300 și S-400. Armata rusă a reabilitat aceste „rachete zombi” ca să crească volumul muniției folosite contra Ucrainei, care se vede nevoită să epuizeze resurse prețioase pentru a le intercepta.
07:10
Retragerea tactică de la Davos și adevărata amenințare a lui Donald Trump. Pentru ce noi „ofensive” trebuie să se pregătească Europa # Digi24.ro
După ce a amenințat Europa în legătură cu Groenlanda, Donald Trump a părut mult mai împăciuitor la întâlnirea de la Davos: a renunțat la tarifele comerciale, a exclus folosirea forței militare și a lăudat apoi un posibil nou acord privind viitorul insulei. Aliații SUA răsuflă ușurați, însă schimbarea de atitudine din partea președintelui american ar putea fi doar o retragere tactică. Capitalele europene ar trebui să rămână în alertă maximă, întrucât disprețul pe care Trump continuă să îl arate față de alianța NATO riscă să declanșeze noi conflicte care nu se vor limita la Groenlanda, potrivit unei analize The Economist.
07:10
Lista ajutoarelor sociale de care beneficiază românii în 2026. Cuantumul indemnizațiilor lunare și condițiile de acordare # Digi24.ro
În 2026, sistemul de asistență socială din România sprijină categoriile vulnerabile prin indemnizații și servicii dedicate copiilor, persoanelor cu dizabilități și familiilor aflate în dificultate, asigurând un trai minim și acces echitabil la oportunități.
07:10
Bruierea semnalelor pentru drone a provocat oprirea bruscă și refuzul de a porni la mașinile Porsche și BMW din Rusia, a explicat o reprezentanță Porsche straniul eveniment care a afectat sute de mașini de lux la finele anului trecut și începutul acestui an.
07:10
Zeci de nave ruseşti traversează lunar Canalul Mânecii. Cum ocoleşte Rusia sancţiunile chiar sub ochii Europei # Digi24.ro
În ciuda sancţiunilor occidentale şi a avertismentelor lansate de autorităţi, zeci de petroliere ruseşti continuă să tranziteze lunar Canalul Mânecii fără a fi oprite. Datele analizate de BBC arată cum Moscova reuşeşte să ocolească restricţiile chiar sub ochii Europei.
07:10
Pensia de stat versus pensia privată: Ce opțiune de economisire îți asigură mai mulți bani la bătrânețe, potrivit specialiștilor # Digi24.ro
Pensia de stat oferă o bază financiară garantată, însă limitată, în timp ce pensiile private - obligatorii și facultative - constituie o modalitate de a completa economiile și de a beneficia de resurse suplimentare după retragerea din activitate.
Acum 24 ore
01:20
SUA, sub amenințarea unei furtuni de iarnă: stare de urgență în 12 state și zboruri anulate ca măsură de precauție # Digi24.ro
Douăsprezece state americane au declarat stare de urgenţă înainte de sosirea a ceea ce ar putea fi una dintre cele mai severe furtuni de iarnă din ultimii ani, relatează agenţia DPA care citează media americane, potrivit Agerpres.
00:10
Putin râde de Trump și de occidentali: Suntem lideri în cercetarea Arcticii, avem 34 de spărgătoare de gheață, 8 nucleare # Digi24.ro
Vladimir Putin ironizează interesul brusc al lui Donald Trump și al europenilor pentru zona Arctică. Liderul de la Kremlin spune că, înainte de asta, Rusia a fost zeci de ani la rând lidera cercetării în zonă și că are inclusiv navele necesare pentru asta.
00:00
Peste 100 de lideri religioși, arestați în Minneapolis în timp ce protestau împotriva forțelor anti imigrație ICE # Digi24.ro
Zeci de lideri religioși au fost arestați în timp ce protestau vineri la Aeroportul Internațional Minneapolis-St. Paul, spun organizatorii, ca parte a eforturilor de a solicita încetarea arestărilor efectuate de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) în zonă.
00:00
Putin râde de Trump și occidentali: Suntem lideri în cercetarea Arcticii, avem 34 de spărgătoare de gheață, 8 nucelare # Digi24.ro
Vladimir Putin ironizează interesul brusc al lui Donald Trump și al europenilor pentru zona Arctică. Liderul de la Kremlin spune că, înainte de asta, Rusia a fost zeci de ani la rând lidera cercetării în zonă și că are inclusiv navele necesare pentru asta.
23 ianuarie 2026
23:40
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de miliarde. Avem o problemă” # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, vineri, după participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, că, deși ediția din acest an a fost dominată de discuții despre securitate, miza centrală a rămas economia și cooperarea internațională. Oficialul român a participat la sesiunea strategică Next-Generation Trade Facilitation, alături de miniștri ai comerțului și economiei din peste 10 țări de pe patru continente, precum și de lideri ai organizațiilor economice internaționale, și a atras atenția asupra dezechilibrelor comerciale ale României și nevoii unei diplomații economice active.
23:00
UE trimite generatoare de urgenţă în Ucraina, după ce atacurile ruseşti au lăsat un milion de oameni fără curent electric # Digi24.ro
Comisia Europeană a trimis vineri 447 de generatoare de urgenţă, în valoare de 3,7 milioane de euro, din rezervele strategice rescEU găzduite de Polonia, pentru a reface alimentarea cu energie a spitalelor, a adăposturilor şi a serviciilor critice, în contextul în care peste un milion de ucraineni au rămas fără energie electrică, apă şi încălzire în urma atacurilor neîncetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, informează un comunicat al executivului UE.
23:00
Reorganizarea serviciilor secrete, modalitatea prin care Volodimir Zelenski speră să-l câștige pe Donald Trump de partea sa # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reorganizat conducerea serviciilor secrete pentru a repara relațiile cu Statele Unite și a liniști partenerii occidentali îngrijorați de corupția din cadrul eforturilor de război, au declarat surse din interiorul guvernului, relatează The Times.
22:40
Coproprietarul barului din Crans-Montana, în care au murit 40 de oameni, a fost eliberat din arest. 70 de victime sunt încă în spital # Digi24.ro
Jacques Moretti, coproprietarul barului „La Constellation”, care a ars în noaptea de Revelion în staţiunea elveţiană Crans-Montana, va fi eliberat vineri, după ce a stat două săptămâni în arest, a decis justiţia din cantonul Valais. Tragedia, provocată de lumânări cu artificii, s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi. Dintre aceştia, 70 sunt în continuare în spital, relatează AFP.
22:30
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați 168 milioane euro pentru CET și nu s-a făcut? # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns, vineri seară, la Digi24, acuzațiilor lansate de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care l-a atacat dur spunând că a lăsat locuitorii orașului și compania Ford fără căldură prin refuzul de a aloca fonduri pentru repararea grupurilor energetice.
22:20
Reducerea impozitelor e posibilă „dacă este peste plafonul stabilit prin lege”, spune Bolojan. „Este strategia fiecărei primării” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a afirmat vineri, 23 ianuarie, la Digi24, că primarii vor avea la dispoziție mai mulți bani decât anul trecut, precizând faptul că „majorarea impozitului pe proprietate reprezintă un venit direct al primăriilor”. Totodată, în contextul în care primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunțat reducerea impozitelor, premierul a explicat că acest lucru poate fi făcut „dacă este peste plafonul care este stabilit prin lege”.
22:20
Ilie Bolojan apără acordul Mercosur: „O decizie luată de comun acord de către Guvern și Președinție. Nu a fost niciun fel de dispută” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi24, în cadrul emisiunii „Ediție Specială”, că susținerea României pentru acordul comercial UE–Mercosur a fost rezultatul unei decizii comune între Guvern și Președinție, bazată pe consultări interministeriale și pe negocierile de la nivel european. „Indiferent ce se spune despre Mercosur, când faci un astfel de acord vorbim de o proiecție care ține de Comisia Europeană. Toate discuțiile legate de Mercosur au fost purtate în grupurile din Parlamentul European”, a spus Bolojan. Potrivit premierului, modificările aduse acordului includ garanții suplimentare pentru protejarea agricultorilor, iar beneficiile pentru România sunt în principal indirecte, prin consolidarea economiei europene.
22:00
Georgia Meloni: Dacă Donald Trump oprește războiul din Ucraina, îl vom nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat, vineri, că speră ca președintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, potrivit News.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.