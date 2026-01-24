Incendiu puternic la mai multe case din Sectorul 5. Un bărbat imobilizat la pat și o femeie căreia i se făcuse rău au fost evacuați
Un incendiu de amploare a izbucnit la mai multe case și anexe gospodărești de pe strada Garoafei din București, Sector 5. Flăcările au afectat o suprafață estimată la aproximativ 700 de metri pătrați.
Țările care nu au răspuns până acum invitației lui Trump de a adera la Consiliul pentru Pace # Adevarul.ro
Joi, la Davos, a avut loc ceremonia de înființare a Consiliului pentru pace, proiect lansat de președintele american Donald Trump pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, ca parte a celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului între Israel și Hamas.
Un român din Marea Britanie susține că prețurile la carburanți sunt mai mici decât în România: „Cum naiba s-a ajuns la situația asta?” # Adevarul.ro
Un român a comparat prețurile carburanților din România cu cele din Marea Britanie, pe rețelele sociale, arătând că benzina și motorina sunt mai ieftine în Anglia decât la noi, în ciuda diferențelor uriașe de salarii.
Marș de Ziua Unirii la Iași. AUR susține că a adunat peste 2.000 de persoane. Petrișor Peiu: „A început un drum care nu s-a sfârșit încă” # Adevarul.ro
Ziua Unirii Principatelor Române a fost marcată sâmbătă, la Iași, printr-un marș la care au participat peste 2.000 de persoane, potrivit organizatorilor.
Agentul FBI care a investigat incidentul în care un ofițer ICE a împușcat mortal o femeie și-a dat demisia # Adevarul.ro
Tracee Mergen, supervizoarea în exercițiu a Brigăzii de Corupție Publică a FBI din cadrul biroului local din Minneapolis, a demisionat săptămâna trecută.
Andra a surprins fanii cu un nou look în platoul „La Măruță”, înainte de startul „Românii au talent”: „Zâmbetul tău era și este perfect!” # Adevarul.ro
Andra Măruță a reușit să atragă toate privirile vineri, 23 ianuarie, în platoul emisiunii „La Măruță”, chiar înainte de debutul noului sezonul al „Românii au talent”, unde artista este jurat. Soția lui Cătălin Măruță a apărut cu un look schimbat.
Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open! Duelul cu Sorana Cîrstea a avut un impact direct asupra japonezei # Adevarul.ro
Retragerea lui Naomi Osaka a permis lui Maddison Inglis să avanseze direct în optimile Australian Open 2026.
Ministrul Agriculturii îl acuză pe premierul Bolojan de lipsă de comunicare cu miniștrii # Adevarul.ro
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproșează premierului Ilie Bolojan că vorbește foarte rar cu membrii Cabinetului său.
Bărbat cu antecedente penale, reținut în Sectorul 2 pentru tentativă de tâlhărie. A vrut să fure rucsacul unei femei # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani este cercetat pentru tentativă de tâlhărie calificată, după ce ar fi încercat să sustragă rucsacul unei femei. Individul fusese eliberat în vara anului trecut și se afla sub control judiciar din decembrie.
Lupta „anticorupție” în comunism. Populația era terorizată, casta conducătoare era răsfățată. Istoric: „Ceaușescu a tolerat derivele consumiste” # Adevarul.ro
Istoricul Cosmin Popa explică cum a construit comunismul n mecanism de control care permitea sancționarea selectivă a cadrelor, reglarea conflictelor interne și intimidarea societății. Campaniile anticorupție apăreau ciclic, în funcție de nevoile politice ale regimului.
Președintele Parlamentului moldovean, de Mica Unire: ,,O lecție despre unitate, demnitate și responsabilitate” # Adevarul.ro
Președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu, susține că ziua de 24 ianuarie 2026, când se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor, rămâne o lecție despre unitate, demnitate și responsabilitate față de viitor.
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care îi exasperează pe ceilalți călători # Adevarul.ro
O nouă tendință iritantă în aeroporturi, numită „păduchi de poartă”, îi face pe unii pasageri să se înghesuie la poarta de îmbarcare chiar înainte ca avionul să fie gata de îmbarcare.
Veteranii danezi se declară „șocați” de declarațiile lui Trump privind aliații din NATO după ce au luptat alături de SUA # Adevarul.ro
Veteranii din Danemarca și din alte țări europene care au luptat alături de armata SUA în Afganistan și în alte misiuni au reacționat cu revoltă la declarațiile președintelui american Donald Trump la Davos potrivit cărora trupele aliate ar fi stat relativ departe de linia frontului.
Topul țărilor cu cele mai mari armate din lume. Pe ce loc se află Statele Unite, țara cu cel mai mare buget militar de pe glob # Adevarul.ro
Tehnologia militară avansează rapid, dar forța umană rămâne o componentă esențială a puterii militare. Numărul trupelor active este unul dintre indicatorii principali ai capacității și influenței unui stat în domeniul apărării.
Cum ajung coafezele și nepricepuții să conducă România. Specialist în angajări la stat: „În 99% din cazuri, partidul alege” # Adevarul.ro
Doar 1% dintre cei care conduc cele peste 1.500 de companii de stat din România au fost aleși de o agenție de recrutare specializată, spune George Butunoiu, expert HR care a participat la peste 800 de astfel de proceduri de selecție. El explică și care este soluția „celei mai mari probleme a țării.
Încă o viață pierdută în timpul protestelor sângeroase din Iran. Decesul fostului portar al naționalei a fost confirmat # Adevarul.ro
Mai mulți sportivi și-au pierdut viața în timpul protestelor anti-guvernamentale din Iran, subliniind cât de gravă și periculoasă a devenit situația din țară.
Singurul tip de cancer a cărui rată de decese nu a scăzut în ultimii ani. Ce spun cercetătorii # Adevarul.ro
Un nou studiu arată că numărul cazurilor de deces în urma cancerului la adulții sub 50 de ani au scăzut cu 44% în ultimele trei decenii, însă excepția semnificativă o reprezintă creșterea mortalității din cauza cancerului de colon.
Cu cât vor crește prețurile pentru călătorii și abonamentele STB. Primăria Capitalei a publicat proiectul # Adevarul.ro
Călătoriile cu tramvaiul, autobuzul și troleibuzul în București vor fi mai scumpe. Potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de vineri, 30 ianuarie, prețul unei călătorii cu valabilitatea de 90 minute va fi majorat de la 3 lei la 5 lei.
Olimpiu Moruțan, la Rapid: „Vreau să le arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră!” # Adevarul.ro
Olimpiu Moruțan și-a propus să revină la forma care l-a consacrat și să aducă un impact imediat la Rapid.
Minor de 13 ani agresat de un alt copil în Constanța. Victima a ajuns la spital, iar medicii au anunțat oamenii legii # Adevarul.ro
Un adolescent de 13 ani a fost agresat fizic de un alt minor de aceeași vârstă, în apropierea unui loc de joacă din municipiul Constanța. Victima a ajuns la spital, iar medicii au anunțat Poliția despre cele întâmplate.
A doua zi de discuții SUA-Ucraina-Rusia la Abu Dhabi. Retragerea Ucrainei din Donbas, principalul obstacol în negocieri, admite Rusia # Adevarul.ro
Rusia admite că retragerea trupelor ucrainene din Donbas, cerința sa principală în vederea unui acord de pace, este principalul obstacol în negocierile trilaterale mediate de SUA, relatează EFE.
Agenții ICE au arestat o fetiță de 2 ani și au deportat-o ilegal într-un alt stat. Avocat: „Lipsa de umanitate este dincolo de orice cuvinte” # Adevarul.ro
Un copil de doi ani și tatăl său au fost reținuți joi de agenți federali de imigrare ICE în Minneapolis și transportați în Texas, înainte ca o instanță federală să ordone eliberarea fetiței, potrivit documentelor judiciare și declarațiilor avocaților familiei.
Susținătorii lui Călin Georgescu se adună în Parcul Carol. Autoritățile au instituit măsuri speciale de securitate # Adevarul.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu au început să se adune în Parcul Carol din București, în timp ce autoritățile au instituit măsuri sporite de securitate.
Unirea României cu Moldova: ce e posibil și ce nu. Mesajul Maiei Sandu, explicat de un istoric din Germania # Adevarul.ro
Declarațiile Maiei Sandu despre unirea Republicii Moldova cu România relansează o dezbatere care devenise mult timp un subiect tabu. Din mediul academic german, istoricul Svetlana Suveică explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, în ce condiții am putea avea din nou o mare unire.
Premierul Danemarcei, vizită-surpriză în Groenlanda: „Ne aflăm încă într-o situație gravă” # Adevarul.ro
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a efectuat vineri o vizită neanunțată în Groenlanda, în contextul în planurilor SUA privind insula care stârnește îngrijorări în rândul oficialilor și populației, relatează NYT.
Budăi îl acuză pe premierul Bolojan de dezinformare: „Dacă tot vă raportați la UE, atunci nu mai luați doar datele care vă convin!” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Muncii și actual deputat PSD, Marius Budăi, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că „dezinformează românii” atunci când compară situația economică a României cu media Uniunii Europene, în special în privința taxelor și finanțării autorităților locale.
Nicușor Dan, la Focșani: „Statul trebuie să se reformeze”. Ce spune președintele despre susținerea pentru Ilie Bolojan # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, aflat sâmbătă la Focșani, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, a declarat că nu există riscul unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului.
Mesaje de Ziua Unirii Principatelor. Grindeanu: „Este o lecție pe care nu trebuie să o uităm”. Ce a transmis premierul # Adevarul.ro
Ziua de 24 ianuarie, care marchează Unirea Principatelor Române din 1859, a fost prilej pentru oficiali să sublinieze importanța acestui moment istoric.
Armata SUA a scufundat o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri în Oceanul Pacific: „Doi narco-teroriști au fost uciși, iar unul a supraviețuit” # Adevarul.ro
Armata Statelor Unite a efectuat vineri, 23 ianuarie, încă un atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Două persoane și-au pierdut viața, iar una a supraviețuit, a anunțat Comandamentul Sud al SUA (SOUTHCOM).
Cât noroc! Organizatorii i-au decis soarta lui Jannik Sinner în turul 3 la AO 2026. Italianul a trecut mai departe, după ce a vomitat în prosop și a vrut să se retragă # Adevarul.ro
Jannik Sinner a reușit o revenire spectaculoasă în fața lui Eliot Spizzirri la Australian Open 2026.
Cât de mare e distanța de la „băieții se mai bat câteodată” la crimă. „Astfel de evenimente nu apar niciodată din senin” # Adevarul.ro
La evenimente de o agresivitate extremă, precum crima comisă de doi adolescenți la Cenei, nu se ajunge dintr-un act spontan, sunt de părere specialiștii. Semne ale unui comportament care necesită intervenție de specialitate există, dar sunt adesea ignorate.
Ce le-a spus Nicușor Dan elevilor din Focșani despre începuturile sale politice: „Nu e confortabil să intri în politică, dar uneori e necesar” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat sâmbătă, la Focșani, că a intrat în politică după ani de activitate în ONG-uri, unde a realizat că impactul pe care îl poate avea este limitat.
Iranul amenință cu „războiul total” în cazul unui atac. SUA trimit o grupare navală în regiune, iar mai multe companii aeriene își suspendă zborurile # Adevarul.ro
Iranul va trata orice atac asupra teritoriului său drept un „război total” și va răspunde „în cel mai dur mod posibil”, a declarat un oficial iranian, pe fondul tensiunilor crescânde cu Statele Unite și al desfășurării unei importante forțe navale americane în regiune.
Noua strategie de securitate a SUA. Washingtonul rămâne un aliat important al NATO, dar își concentrează prioritățile pe securitatea internă și descurajarea Chinei # Adevarul.ro
SUA vor continua să fie un pilon central al NATO și un partener important al Europei, însă își vor orienta eforturile în primul rând către apărarea teritoriului național.
Oamenii din umbră care a făcut posibilă Unirea Principatelor. Trio-ul fantastic cu „Moș Pisoi”, vărul și amanta lui Cuza # Adevarul.ro
Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza drept primul domnitor al Principatelor Române s-a datorat unui concurs fericit de împrejurări, dar și unui efort supraomenesc al unei elite culturale și intelectuale românești. În special s-a remarcat un trio fantastic care din umbră a rezolvat Unirea.
Mario Berinde este înmormântat în localitatea natală. Tatăl lui va fi adus de la penitenciar sub escortă pentru a-și lua rămas-bun # Adevarul.ro
Familia lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de colegii săi, pregătește ultimele detalii pentru înmormântare. Tânărul va fi îngropat sâmbătă în localitatea natală, comuna timișeană Cenei.
ANM a emis sâmbătă o nouă serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceață densă și polei, valabile în zone din 20 de județe ale țării
Mândrie românească la Milano! Cristi Chivu va purta flacăra olimpică înainte de JO 2026 # Adevarul.ro
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor reuni mii de sportivi din întreaga lume.
Rusia lovește Kievul și Harkov în timp ce au loc discuții de pace la Abu Dhabi. Un mort și cel puțin 15 răniți # Adevarul.ro
Atacuri rusești cu drone și rachete au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă Kievul și orașul Harkov, soldându-se cu un mort și cel puțin 15 răniți
Protest de proporții în Minneapolis, față de operațiunea ICE. Afaceri închise și copii reținuți în timpul raidurilor. Se cere grevă generală # Adevarul.ro
Mii de manifestanți au ieșit în stradă în centrul orașului Minneapolis, în cadrul unei mobilizări de solidaritate împotriva operațiunii „Metro Surge”, desfășurate de autoritățile americane. Organizatorii manifestației cer retragerea ICE din Minnesota
Impresara Anamaria Prodan, trimisă acasă din Republica Dominicană. Emisiunea i s-a anulat în plin sezon # Adevarul.ro
Producția, înlocuită de Antena 1 cu un show în reluare.
Fost olimpic canadian, acuzat de trafic de droguri și comandarea de asasinate, arestat în Mexic. A participat la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002 # Adevarul.ro
A fost arestat un fost sportiv olimpic canadian, Ryan Wedding, acuzat de trafic de droguri și de comandarea unor asasinate, au relatat vineri mai multe publicații din Statele Unite.
Ceremonii militare și religioase în toată țara de Ziua Unirii Principatelor. Programul manifestărilor # Adevarul.ro
România marchează sâmbătă 167 de ani de la Unirea Principatelor prin ceremonii militare și religioase organizate în mai multe garnizoane din țară.
Președintele și premierul marchează Ziua Unirii Principatelor în orașe diferite. Nicușor Dan, la Focșani și Iași; Ilie Bolojan, la București # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan va fi prezent sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani și Iași, în timp ce premierul Ilie Bolojan va lua parte la ceremonia organizată la București.
Economia românească atârnă de un fir de ață: companii mari nu-și mai pot plăti datoriile # Adevarul.ro
Economia românească pare că atârnă de un fir de ață, cu afaceri tot mai vulnerabile. Pe fondul efectelor inflației, a creșterii taxelor, a accentuării blocajului financiar, lipsei de finanțare și în absența unor planuri de business predictibile.
Cea mai bine plătită fotbalistă din lume este fiica celebrului Dennis Rodman. Contract de 2 milioane de dolari pe an # Adevarul.ro
Trinity Rodman este una dintre cele mai talentate și promițătoare fotbaliste americane.
Sorana Cîrstea, susținută de nume mari în conflictul cu Osaka. Soția lui Novak Djokovic o acuză pe japoneză de lipsă de respect: „Faci asta dacă vrei să provoci” # Adevarul.ro
Duelul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, din turul al doilea de la Australian Open, s-a sfârșit cu un conflict de proporții.
Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în toate spațiile publice închise. Inițiator: „Reglementarea internă niciodată nu o să fie eficientă ca o lege” # Adevarul.ro
O petiție prin care se cere interzicerea fumatului cu orice tip de dispozitive, cu sau fără tutun, în toate spațiile publice închise, a adunat mii de semnături în doar 24 de ore. Inițiator este medicul Mihail Pautov, care cere schimbarea legii.
Bijuteria pe patru roți care a dispărut subit din colecția lui Ion Țiriac. Valoare uriașă: „Nu știu cine a furat-o, nu am vândut-o niciodată” # Adevarul.ro
Ion Țiriac rămâne una dintre cele mai influente și respectate figuri din România.
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în viață” # Adevarul.ro
Programul „Work and Travel” în Statele Unite ale Americii atrage anual mii de studenți români, dornici să muncească și să călătorească peste Ocean în timpul verii, însă tentația de a trăi „visul american” a ajuns subiect de controverse.
