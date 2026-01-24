Plantele pe care nu ai voie să le crești în interiorul casei, conform Feng Shui. Aduc energie negativă

Newsweek.ro, 24 ianuarie 2026 16:40

Plantele pe care nu ai voie să le crești în interiorul casei, conform Feng Shui. Aduc energie negati...

Acum 30 minute
16:40
Plantele pe care nu ai voie să le crești în interiorul casei, conform Feng Shui. Aduc energie negativă Newsweek.ro
Plantele pe care nu ai voie să le crești în interiorul casei, conform Feng Shui. Aduc energie negati...
Acum o oră
16:20
Cum să-ți protejezi casa pe tot parcursul iernii? Activitățile care mențin siguranța și reduc facturile Newsweek.ro
Iarna aduce frumusețe și momente plăcute, dar și provocări pentru casa ta. Pe lângă frig și zăpadă, ...
Acum 2 ore
15:50
Papa Leon al XIV-lea avertizează din nou asupra pericolelor inteligenţei artificiale Newsweek.ro
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou sâmbătă în legătură cu pericolele inteligenţei artificiale ...
15:40
Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează, în prezent, din cauza unor probleme tehnice Newsweek.ro
Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează momentan din cauza unor probleme tehnice, a i...
15:20
ONRC: 7.553 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în 2025, în creştere cu 3,84% faţă de 2024 Newsweek.ro
Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă anul...
15:10
Casa Albă insistă că SUA au făcut pentru NATO mai mult decât orice altă ţară Newsweek.ro
Întrebată despre criticile virulente ale premierului britanic Keir Starmer la adresa remarcilor preş...
15:10
Care pensionari iau între 438 și 628 lei în plus la pensie, lunar? În ce localități se dau mai mulți bani? Newsweek.ro
Statul este nevoit să ofere miliarde de lei anual pentru un număr foarte mare de pensionari. Pentru ...
Acum 4 ore
14:50
Puternic incendiu în Sectorul 5. 9 maișini de pompieri intervin. Persoane evacuate Newsweek.ro
Pompierii încearcă să stingă un incendiu care a apărut în Sectorul 5. În intervenție sunt implicate ...
14:40
Novak Djokovic, calificat în trei seturi în optimile de finală la Australian Open Newsweek.ro
Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, nr.4 mondial, s-a calificat sâmbătă în optimile de finală al...
14:20
SUA îşi îndeamnă toţi aliaţii să crească cheltuielile pentru apărare la peste 5% din PIB Newsweek.ro
Noua strategie de apărare a SUA, publicată vineri de Pentagon pe site-ul său, îndeamnă toţi aliaţii ...
14:10
Escală inedită a unei nave de război americane la o bază cambodgiană renovată de China Newsweek.ro
O navă de război americană a acostat sâmbătă la baza navală Ream din Cambodgia, fiind prima vizită d...
13:50
Consiliul Județean Bihor a lansat procedura de achiziție a 14 tram-trenuri pentru Oradea. Care este suma? Newsweek.ro
Consiliul Județean Bihor a lansat licitația publică de achiziție a 14 tram-trenuri pentru Oradea, în...
13:30
NATO își va spori stocurile de arme și muniții pe flancul estic și va desfășura sisteme robotizate Newsweek.ro
NATO intenționează să extindă semnificativ stocurile de arme și muniții de-a lungul flancului său es...
13:20
Președintele Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi Newsweek.ro
Președintele Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care h...
13:00
Cutremur sâmbătă la prânz în Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul? Newsweek.ro
Un cutremur a avut loc sâmbătă la prânz în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cerce...
Acum 6 ore
12:50
Bolojan: Unirea Principatelor Române, posibilă prin decizii asumate de lideri care au acționat responsabil Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că Unirea Țării Românești cu Moldova de la 24 ianuarie 1...
12:40
Nicuşor Dan, despre Consiliul pentru Pace al lui Trump: Analiza este la Ministerul Afacerilor Externe Newsweek.ro
Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a Româ...
12:20
Propuneri de noi tarife pentru biletele STB. Cu cât va crește prețul unei călătorii în capitală Newsweek.ro
Preţul unei călătorii metropolitane cu mijloacele de transport în comun urmează să crească de la 3 l...
12:10
Ministrul ucrainean de externe acuză că Putin a atacat „cinic” în timpul negocierilor de pace Newsweek.ro
Ministrul de externe al Ucrainei l-a acuzat sâmbătă pe președintele rus Vladimir Putin că a ordonat ...
12:00
Marele Horoscop februarie. Balanța - dragoste, Fecioară - bani, Leu, Rac - scandal, Gemeni - carieră Newsweek.ro
Planetele care se învârt în zodia Peștilor, o eclipsă solară și Mercur retrograd ne pregătesc pentru...
11:30
Nicușor Dan susține că nu se impune un referendum pe tema unirii României cu Republica Moldova Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a respins, sâmbătă, ideea organizării unui referendum pe tema un...
11:10
VIDEO Impozitarea veniturilor din chirii în 2026: dispar normele de venit, cresc obligațiile proprietarilor Newsweek.ro
Regimul de impozitare a veniturilor din chirii se modifică din 2026. Consultantul fiscal Mădălina Io...
Acum 8 ore
10:40
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari Newsweek.ro
Cifre proaspete de la Casa de Pensii care ne informează cât e pensia contributivă, de invaliditate, ...
10:30
Ziua de naștere a lui Ceaușescu, „sărbătoare națională”:Cum era sărbătorit „cel mai iubit fiul al poporului”? Newsweek.ro
Ca la orice dictator care se respectă, 26 ianuarie, ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu era „săr...
10:10
Efectul crizei geopolitice: Argintul trece pragul istoric de 100 $/uncie, aurul se apropie de 5.000 $ Newsweek.ro
Argintul a trecut pragul istoric de 100 $/uncie, iar aurul se apropie de 5.000 $/uncie, în contextul...
10:10
Apocalipsa insectelor: gerul de -10°C le îngheață de vii, iar natura resimte deja primele efecte dramatice Newsweek.ro
Frigul extrem din ultimele săptămâni și-a avut deja primele consecințe în natură: unele specii de in...
09:40
Se scumpesc sau nu polițele RCA în 2026? Vicele ASF explică situația de pe piață și evoluția acesteia Newsweek.ro
2026 este primul an în care piața RCA din România intră fără tarife plafonate, acestea fiind elimina...
09:10
„Război” Bolojan – Olguța Vasilescu, din cauza căldurii în Craiova: 168.000.000 € pentru CET și nu s-a făcut Newsweek.ro
Frigul din apartamentele craiovenilor și de la fabrica Ford au declanșat un „război” între premierul...
Acum 12 ore
08:40
Noua strategie militară a SUA sub Trump: Securitatea internă și China, priorități. Ce înseamnă pentru România? Newsweek.ro
America condusă de Trump și-a dezvăluit noua strategie militară. Securitatea internă și descurajarea...
08:20
Ziua Unirii Principatelor Române: Președintele, la Focșani și Iași, premierul, la București Newsweek.ro
Pe 24 ianuarie 2026 se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnit...
08:10
Cum îți dai seama când căsnicia ta are probleme? Semnul care îl trădează pe soț când se detașează Newsweek.ro
Cum îți dai seama dacă căsnicia ta are probleme? Uneori, cel mai clar semn că ceva nu e în regulă es...
08:00
Un cunoscut retailer de îmbrăcăminte sport, atacat de hackeri. Au furat 72.000.000 de adrese de e-mail Newsweek.ro
Un cunoscut retailer de îmbrăcăminte și încălțăminte sport investighează o încălcare a datelor care ...
08:00
Vizită secretă a directorului CIA în Polonia. Se știe care este punctul vulnerabil într-un război cu Rusia Newsweek.ro
Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită secretă în Polonia săptămâna aceasta, purtând di...
07:50
Bagaj de mână gratuit și despăgubiri mai mari? Reforma drepturilor pasagerilor UE riscă să eșueze Newsweek.ro
Bagaj de mână gratuit, compensații pentru întârzieri, locuri alăturate pentru copii și părinți: UE r...
07:40
Ungaria anunță un salariu mediu net cu 1.400 lei mai mare ca în România. Creștere de10%, „îngheț” la București Newsweek.ro
Cifre oficiale arată o creștere cu 10% a salariului în Ungaria. Potrivit presei ungare, salariul med...
07:30
Escrocheria care l-a lăsat pe un pensionar fără bani. A primit un apel. La scurt timp, contul bancar era gol Newsweek.ro
Un pensionar a rămas fără bani la pensie după ce a răspuns la telefon de la o persoană care pretinde...
07:20
Cum poți vedea un mesaj pe WhatsApp fără să apară ca „citit”. Ce funcție trebuie să dezactivezi Newsweek.ro
Tot mai mulți utilizatori caută soluții pentru a citi mesajele pe WhatsApp fără ca expeditorul să șt...
07:10
Horoscop 25 ianuarie. Luna în Berbec aduce o zi cu avantaje pentru Vărsători. Taurii, apreciați de șefi Newsweek.ro
Horoscop 25 ianuarie. Luna în Berbec aduce o zi cu avantaje pentru Vărsători. Taurii, apreciați de ș...
06:50
Nebunia cărților Pokémon ajunge la Pentagon: Pikachu de 830 $ într-un automat din sediul Apărării SUA Newsweek.ro
Un automat cu cărți Pokémon rare se află acum în Pentagon – premiul principal fiind o carte Pikachu ...
06:30
Mica Recalculare îi lasă pe mulți pensionari cu bani mai puțini la pensie. „Nu se merită efortul”. De ce? Newsweek.ro
Mica Recalculare a pensiilor aduce mai multă frustrare decât beneficii pentru mulți pensionari. Deși...
Acum 24 ore
22:10
Nuclearelectrica: Proiectul reactoarelor SMR de la Doicești avansează spre decizia finală de investiție Newsweek.ro
S.N. Nuclearelectrica anunţă că proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești avansează ...
21:50
Gata cu şmecheriile. Revoluţie pregătită pe piaţa imobiliară. Dezvoltatorii imobiliari trebuie să se schimbe Newsweek.ro
Gata cu şmecheriile. Revoluţie pregătită de Guvern, pe piaţa imobiliară. Dezvoltatorii imobiliari tr...
21:40
VIDEO Încă un petrolier al lui Putin abordat în Mediterana? La nici 24 de ore de când Franța a reținut unul Newsweek.ro
La mai puțin de 24 de ore după ce nava comercială Grinch a fost reținută de personalul militar franc...
21:20
Ilie Bolojan: Impozitului pe proprietate majorat se constituie în venit direct al primăriilor. Vor avea bani Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a delarat că impozitul pe proprietate majorat se constituie în venit dir...
21:10
Ilie Bolojan: România a început să capete credibilitate pe pieţele financiare internaţionale Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că România a început să capete credibilitate pe pieţele finan...
20:50
Ciprian Ciucu: &#34;PSD să facă planuri pentru PSD, să nu facă planuri pentru PNL&#34; Newsweek.ro
Ciprian Ciucu reacţionează la atacurile vectorilor politici ai PSD: "PSD să facă planuri pentru PSD,...
20:40
Trump nu putea lua Groenlanda. Finlandezii i-au forțat pe americani să se predea într-o operațiune în Arctica Newsweek.ro
Forțele SUA sunt slab pregătite pentru lupte în condiții arctice. Trupele finlandeze le-au forțat să...
20:20
Medicamentul împotriva puricilor animalului tău de companie ar putea distruge planeta. Ce s-a descoperit? Newsweek.ro
O clasă populară de medicamente împotriva puricilor și căpușelor pentru animale de companie ar putea...
20:10
Cum să-ți începi dimineața în forță? Ritualul care te ajută să ai o zi productivă și norocoasă Newsweek.ro
Cum să-ți începi dimineața în forță? Ritualul care te ajută să ai o zi productivă și norocoasă. Modu...
19:50
Trump dă în judecată JP Morgan şi pe CEO-ul Jamie Dimon pentru că au renunţat la el ca client după 6 ianuarie Newsweek.ro
Donald Trump dă în judecată pe gigantul JPMorgan Chase și pe Jamie Dimon, cel mai puternic bancher d...
