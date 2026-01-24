Donald Trump spune Canadei că îi va administra taxe vamale de 100%, legate de acordul comercial cu China
Newsweek.ro, 24 ianuarie 2026 18:10
Donald Trump ameninţă Canada că îi va impune taxe vamale de 100%, legate de continuarea acordului co...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
18:20
Ministrul Minelor din Groenlanda, către Donald Trump: "Nu vă atingeţi de mineralele noastre!" # Newsweek.ro
Ministrul Minelor din Groenlanda, replică dură către Donald Trump: "Nu vă atingeţi de mineralele noa...
Acum 30 minute
18:10
Donald Trump spune Canadei că îi va administra taxe vamale de 100%, legate de acordul comercial cu China # Newsweek.ro
Donald Trump ameninţă Canada că îi va impune taxe vamale de 100%, legate de continuarea acordului co...
Acum o oră
17:50
Politehnica București devine hub de excelență pentru semiconductori. Sunt proiecte strategice pentru ţară # Newsweek.ro
Universitatea Politehnică București devine hub de excelență pentru semiconductori. Sunt patru proiec...
Acum 2 ore
17:00
Cum să decongelezi corect carnea și legumele? Greșeli de evitat. Care este cea mai sigură metodă? # Newsweek.ro
Decongelarea corectă a cărnii și legumelor este esențială pentru siguranța alimentară și păstrarea g...
17:00
Mihai Daraban demontează „frica” de Acordul Mercosur: „Agricultura e doar 30%. România câștigă prin industrie” # Newsweek.ro
Mihai Daraban, președintele Camera de Comerț și Industrie a României, explică, într-un interviu acor...
16:40
Plantele pe care nu ai voie să le crești în interiorul casei, conform Feng Shui. Aduc energie negativă # Newsweek.ro
Plantele pe care nu ai voie să le crești în interiorul casei, conform Feng Shui. Aduc energie negati...
Acum 4 ore
16:20
Cum să-ți protejezi casa pe tot parcursul iernii? Activitățile care mențin siguranța și reduc facturile # Newsweek.ro
Iarna aduce frumusețe și momente plăcute, dar și provocări pentru casa ta. Pe lângă frig și zăpadă, ...
15:50
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou sâmbătă în legătură cu pericolele inteligenţei artificiale ...
15:40
Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează, în prezent, din cauza unor probleme tehnice # Newsweek.ro
Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează momentan din cauza unor probleme tehnice, a i...
15:20
ONRC: 7.553 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în 2025, în creştere cu 3,84% faţă de 2024 # Newsweek.ro
Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă anul...
15:10
Întrebată despre criticile virulente ale premierului britanic Keir Starmer la adresa remarcilor preş...
15:10
Care pensionari iau între 438 și 628 lei în plus la pensie, lunar? În ce localități se dau mai mulți bani? # Newsweek.ro
Statul este nevoit să ofere miliarde de lei anual pentru un număr foarte mare de pensionari. Pentru ...
14:50
Pompierii încearcă să stingă un incendiu care a apărut în Sectorul 5. În intervenție sunt implicate ...
14:40
Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, nr.4 mondial, s-a calificat sâmbătă în optimile de finală al...
Acum 6 ore
14:20
SUA îşi îndeamnă toţi aliaţii să crească cheltuielile pentru apărare la peste 5% din PIB # Newsweek.ro
Noua strategie de apărare a SUA, publicată vineri de Pentagon pe site-ul său, îndeamnă toţi aliaţii ...
14:10
Escală inedită a unei nave de război americane la o bază cambodgiană renovată de China # Newsweek.ro
O navă de război americană a acostat sâmbătă la baza navală Ream din Cambodgia, fiind prima vizită d...
13:50
Consiliul Județean Bihor a lansat procedura de achiziție a 14 tram-trenuri pentru Oradea. Care este suma? # Newsweek.ro
Consiliul Județean Bihor a lansat licitația publică de achiziție a 14 tram-trenuri pentru Oradea, în...
13:30
NATO își va spori stocurile de arme și muniții pe flancul estic și va desfășura sisteme robotizate # Newsweek.ro
NATO intenționează să extindă semnificativ stocurile de arme și muniții de-a lungul flancului său es...
13:20
Președintele Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi # Newsweek.ro
Președintele Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care h...
13:00
Un cutremur a avut loc sâmbătă la prânz în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cerce...
12:50
Bolojan: Unirea Principatelor Române, posibilă prin decizii asumate de lideri care au acționat responsabil # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că Unirea Țării Românești cu Moldova de la 24 ianuarie 1...
12:40
Nicuşor Dan, despre Consiliul pentru Pace al lui Trump: Analiza este la Ministerul Afacerilor Externe # Newsweek.ro
Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a Româ...
Acum 8 ore
12:20
Propuneri de noi tarife pentru biletele STB. Cu cât va crește prețul unei călătorii în capitală # Newsweek.ro
Preţul unei călătorii metropolitane cu mijloacele de transport în comun urmează să crească de la 3 l...
12:10
Ministrul ucrainean de externe acuză că Putin a atacat „cinic” în timpul negocierilor de pace # Newsweek.ro
Ministrul de externe al Ucrainei l-a acuzat sâmbătă pe președintele rus Vladimir Putin că a ordonat ...
12:00
Marele Horoscop februarie. Balanța - dragoste, Fecioară - bani, Leu, Rac - scandal, Gemeni - carieră # Newsweek.ro
Planetele care se învârt în zodia Peștilor, o eclipsă solară și Mercur retrograd ne pregătesc pentru...
11:30
Nicușor Dan susține că nu se impune un referendum pe tema unirii României cu Republica Moldova # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a respins, sâmbătă, ideea organizării unui referendum pe tema un...
11:10
VIDEO Impozitarea veniturilor din chirii în 2026: dispar normele de venit, cresc obligațiile proprietarilor # Newsweek.ro
Regimul de impozitare a veniturilor din chirii se modifică din 2026. Consultantul fiscal Mădălina Io...
10:40
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari # Newsweek.ro
Cifre proaspete de la Casa de Pensii care ne informează cât e pensia contributivă, de invaliditate, ...
10:30
Ziua de naștere a lui Ceaușescu, „sărbătoare națională”:Cum era sărbătorit „cel mai iubit fiul al poporului”? # Newsweek.ro
Ca la orice dictator care se respectă, 26 ianuarie, ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu era „săr...
Acum 12 ore
10:10
Efectul crizei geopolitice: Argintul trece pragul istoric de 100 $/uncie, aurul se apropie de 5.000 $ # Newsweek.ro
Argintul a trecut pragul istoric de 100 $/uncie, iar aurul se apropie de 5.000 $/uncie, în contextul...
10:10
Apocalipsa insectelor: gerul de -10°C le îngheață de vii, iar natura resimte deja primele efecte dramatice # Newsweek.ro
Frigul extrem din ultimele săptămâni și-a avut deja primele consecințe în natură: unele specii de in...
09:40
Se scumpesc sau nu polițele RCA în 2026? Vicele ASF explică situația de pe piață și evoluția acesteia # Newsweek.ro
2026 este primul an în care piața RCA din România intră fără tarife plafonate, acestea fiind elimina...
09:10
„Război” Bolojan – Olguța Vasilescu, din cauza căldurii în Craiova: 168.000.000 € pentru CET și nu s-a făcut # Newsweek.ro
Frigul din apartamentele craiovenilor și de la fabrica Ford au declanșat un „război” între premierul...
08:40
Noua strategie militară a SUA sub Trump: Securitatea internă și China, priorități. Ce înseamnă pentru România? # Newsweek.ro
America condusă de Trump și-a dezvăluit noua strategie militară. Securitatea internă și descurajarea...
08:20
Ziua Unirii Principatelor Române: Președintele, la Focșani și Iași, premierul, la București # Newsweek.ro
Pe 24 ianuarie 2026 se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnit...
08:10
Cum îți dai seama când căsnicia ta are probleme? Semnul care îl trădează pe soț când se detașează # Newsweek.ro
Cum îți dai seama dacă căsnicia ta are probleme? Uneori, cel mai clar semn că ceva nu e în regulă es...
08:00
Un cunoscut retailer de îmbrăcăminte sport, atacat de hackeri. Au furat 72.000.000 de adrese de e-mail # Newsweek.ro
Un cunoscut retailer de îmbrăcăminte și încălțăminte sport investighează o încălcare a datelor care ...
08:00
Vizită secretă a directorului CIA în Polonia. Se știe care este punctul vulnerabil într-un război cu Rusia # Newsweek.ro
Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită secretă în Polonia săptămâna aceasta, purtând di...
07:50
Bagaj de mână gratuit și despăgubiri mai mari? Reforma drepturilor pasagerilor UE riscă să eșueze # Newsweek.ro
Bagaj de mână gratuit, compensații pentru întârzieri, locuri alăturate pentru copii și părinți: UE r...
07:40
Ungaria anunță un salariu mediu net cu 1.400 lei mai mare ca în România. Creștere de10%, „îngheț” la București # Newsweek.ro
Cifre oficiale arată o creștere cu 10% a salariului în Ungaria. Potrivit presei ungare, salariul med...
07:30
Escrocheria care l-a lăsat pe un pensionar fără bani. A primit un apel. La scurt timp, contul bancar era gol # Newsweek.ro
Un pensionar a rămas fără bani la pensie după ce a răspuns la telefon de la o persoană care pretinde...
07:20
Cum poți vedea un mesaj pe WhatsApp fără să apară ca „citit”. Ce funcție trebuie să dezactivezi # Newsweek.ro
Tot mai mulți utilizatori caută soluții pentru a citi mesajele pe WhatsApp fără ca expeditorul să șt...
07:10
Horoscop 25 ianuarie. Luna în Berbec aduce o zi cu avantaje pentru Vărsători. Taurii, apreciați de șefi # Newsweek.ro
Horoscop 25 ianuarie. Luna în Berbec aduce o zi cu avantaje pentru Vărsători. Taurii, apreciați de ș...
06:50
Nebunia cărților Pokémon ajunge la Pentagon: Pikachu de 830 $ într-un automat din sediul Apărării SUA # Newsweek.ro
Un automat cu cărți Pokémon rare se află acum în Pentagon – premiul principal fiind o carte Pikachu ...
06:30
Mica Recalculare îi lasă pe mulți pensionari cu bani mai puțini la pensie. „Nu se merită efortul”. De ce? # Newsweek.ro
Mica Recalculare a pensiilor aduce mai multă frustrare decât beneficii pentru mulți pensionari. Deși...
Acum 24 ore
22:10
Nuclearelectrica: Proiectul reactoarelor SMR de la Doicești avansează spre decizia finală de investiție # Newsweek.ro
S.N. Nuclearelectrica anunţă că proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești avansează ...
21:50
Gata cu şmecheriile. Revoluţie pregătită pe piaţa imobiliară. Dezvoltatorii imobiliari trebuie să se schimbe # Newsweek.ro
Gata cu şmecheriile. Revoluţie pregătită de Guvern, pe piaţa imobiliară. Dezvoltatorii imobiliari tr...
21:40
VIDEO Încă un petrolier al lui Putin abordat în Mediterana? La nici 24 de ore de când Franța a reținut unul # Newsweek.ro
La mai puțin de 24 de ore după ce nava comercială Grinch a fost reținută de personalul militar franc...
21:20
Ilie Bolojan: Impozitului pe proprietate majorat se constituie în venit direct al primăriilor. Vor avea bani # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a delarat că impozitul pe proprietate majorat se constituie în venit dir...
21:10
Ilie Bolojan: România a început să capete credibilitate pe pieţele financiare internaţionale # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că România a început să capete credibilitate pe pieţele finan...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.