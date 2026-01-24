Proiect: Preţul călătoriei cu STB urmează să crească de la 3 la 5 lei | AUDIO

20:40

Anul 2026 vine, la Constanța, cu noi impozite și taxe locale pe care contribuabilii sunt obligați să le plătească. Din acest an, cei care au plaje închiriate plătesc impozit pe suprafața de nisip în care își desfășoară activitatea. Iar proprietarii apartamentelor din Mamaia, care le folosesc în scop turistic, sunt taxați cu câte 500 de […]