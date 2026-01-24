Strategia Națională de Apărare SUA 2026: Priorități Trump – Apărare Internă, China și NATO

22:40

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au transmis, vineri seara, că au deschis un dosar penal și fac cercetări in rem pentru trafic și deținere de droguri, după ce copilul de 13 ani care și-ar fi ucis colegul,ar fi consumat psihoactive.