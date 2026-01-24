400 de radare pe drumurile naționale. CNAIR a scos la licitație proiectul e-Sigur
PSNews.ro, 24 ianuarie 2026 17:00
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitație pentru implementarea sistemului e-Sigur. Este un proiect în valoare de 82 de milioane de lei. Acest sistem va include montarea a 400 de radare cu cameră pe drumurile naționale, având scopul de a monitoriza viteza medie a vehiculelor pe anumite porțiuni. De exemplu, […]
• • •
Acum 30 minute
17:00
Ce spune Bolojan despre scenariul că ar ajunge interimar la Justiţie şi va alege şefii parchetelor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a respins scenariul potrivit căruia, din cauza plagiatului de care este acuzat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ar putea ajunge el ministru interimar la Justiţie, iar din această calitate să aleagă şefii pachetelor. "Cei care au făcut asta au tot felul de idei, ştiu din propria experienţă", a afirmat Bolojan, precizând că nu […]
17:00
Gheorghiu: Schimbarea pe care o aşteptăm în companiile de stat se poate face. Provocarea, consiliile de administraţie # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că cele peste 1.500 de companii de stat aveau, la finalul anului 2024, datorii de 14 miliarde de lei, situaţie care va fi actualizată în luna mai, cu datele pentru anul 2025. Ea a precizat că reforma a început deja, cea mai mare provocare fiind alegerea consiliilor de administraţie. Legislaţia a […]
17:00
Indignare în Ungaria după ce ministrul transporturilor a spus că romii ar trebui „să frece toaletele murdare” # PSNews.ro
Opoziţia maghiară şi asociaţiile romilor au cerut vineri demisia ministrului transporturilor, Janos Lazar. Acesta a declarat că respectiva comunitate ar trebui să „frece toaletele murdare" din trenuri. Guvernul nu acceptă solicitanţi de azil dispuşi să facă această muncă, a menţionat el. „Ei bine, dacă nu există imigranţi şi cineva trebuie să cureţe toaletele din trenuri, […]
17:00
Barbu: Agricultura de azi e mai productivă decât pe vremea lui Ceauşescu. Avem cel mai performant sistem de irigaţii # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu susţine că în prezent există mai multă productivitate în domeniul agricol comparativ cu epoca Ceauşescu datorită utilajelor şi a sistemelor de irigaţii moderne. "Avem cel mai performant sistem de irigaţie la nivelul Uniunii Europene", a explicat ministrul. În urmă cu 10 ani, erau irigate doar 180.000 de hectare în România, în […]
17:00
Indicii ROBOR și IRCC intră în 2026 pe un platou relativ ridicat, dar cu presiune lent descendentă, ceea ce sugerează un an de stabilizare ușoară, nu de scăderi spectaculoase ale ratelor la credite. Pentru debitorii cu credite variabile în lei, efectul probabil este o ușoară relaxare a ratelor pe parcursul anului, cu impact mai rapid […]
17:00
Acum 2 ore
15:50
Bogdan Ivan despre importanţa participării României la Forumul de la Davos: Construirea de relații și oportunități # PSNews.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a evidențiat că scopul participării României la Forumul Economic Mondial de la Davos nu este doar de imagine. Se concentrează pe construirea de relații și deschiderea de dialoguri pentru a crea oportunități concrete. Aceasta în special în sectorul energetic. Pe rețelele sociale, Ivan a menționat discuțiile directe avute cu personalități de […]
15:50
În emisiunea Marius Tucă Show, fostul premier Victor Ponta a lansat o critică la adresa conducerii actuale de la București. O acuză că a ratat o oportunitate istorică odată cu revenirea lui Donald Trump la putere. Discuția s-a axat pe scenariul în care Nicușor Dan ar fi rămas în fruntea României, putând negocia direct cu […]
15:50
Radu Miruță la manifestările de Ziua Unirii Principatelor: România astăzi are nevoie de a uni încrederea # PSNews.ro
Vicepremierul României, Radu Miruță, a participat sâmbătă la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române de la Focșani, alături de președintele Nicușor Dan. Acesta a susținut un discurs în fața locuitorilor orașului și a participanților la eveniment. Radu Miruță a vorbit despre cât de importante sunt unitatea, solidaritatea și responsabilitatea civică. A făcut legătura între actul […]
15:50
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şi se manifestă cu degajare mare de fum. "Intervenim pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case şi anexe gospodăreşti în stradă Garoafei, suprafaţă estimată de 700mp. Au fost luate măsuri pentru evacuarea locatarilor", a transmis, sâmbătă, […]
15:50
Marș AUR la Iaşi, de Ziua Unirii. Petrișor Peiu: „A început un drum care nu s-a sfârșit încă” # PSNews.ro
Ziua Unirii Principatelor Române a fost marcată sâmbătă, la Iași, printr-un marș la care au participat peste 2.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Evenimentul a fost organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și a avut loc în contextul manifestărilor dedicate momentului din 1859, considerat începutul construcției statului român modern sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. […]
15:50
Meloni avertizează: Lupta cu Trump ar fi o greşeală pentru Europa. „Nu-l considerați nebun sau imprevizibil” # PSNews.ro
Giorgia Meloni a încercat să tempereze tensiunile dintre Uniunea Europeană și președintele american Donald Trump. Surse participante la summitul de urgență de la Bruxelles au dezvăluit acest lucru. Într-o ședință închisă, Meloni le-a spus liderilor europeni că a se confrunta cu Trump ar fi „contra-productiv". Ea a avertizat că Europa are totul de pierdut dintr-un eventual […]
15:50
Managerul spitalului „Victor Babeș” propune o campanie de vaccinare antigripală similară cu cea antifumat # PSNews.ro
Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale 'Dr. Victor Babeș', prof. univ. dr. Simin-Aysel Florescu, a lansat o propunere pe 22 ianuarie pentru o campanie de promovare a vaccinării antigripale, asemănătoare cu campaniile împotriva fumatului. Ea a subliniat importanța utilizării mass-mediei pentru a ilustra complicațiile gripei, precum bronhopneumonia și detresa respiratorie acută, prin imagini […]
Acum 4 ore
14:50
Nicuşor Dan despre Consiliul pentru Pace: Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească # PSNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a României la Consiliul pentru Pace. El a vorbit şi despre plata unui miliard de dolari pentru a face parte din acest Consiliu. A precizat că nu se pune problema plăţii pentru următorii trei ani. "Analizăm compatibilitatea între […]
14:50
Primăria Sectorului 6, veste bună pentru bucureşteni: „Vă scăpăm de haosul din jurul Autogării Militari!” # PSNews.ro
„Vă scăpăm de haosul din jurul Autogării Militari! Acum, microbuzele sunt parcate peste tot. Și nu doar!", este anunțul transmis de Primăria sector 6, din capitală. Pe Strada Preciziei 18 au început lucrările pentru amenajarea unei parcări, de 4.000 mp, dedicată exclusiv șoferilor de microbuze și autobuze. În felul acesta, nu va mai fi blocat […]
14:50
Ilie Bolojan către PSD-iștii care cer schimbarea ”lăutarului”: Cineva trebuia să-și asume guvernarea # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre declaraţia lui Claudiu Manda care a spus că s-ar putea schimba „lăutarul", şeful Guvernului răspunzând că cineva trebuia să îşi asume responsabilitatea când România trecea printr-o situaţie dificilă. Ilie Bolojan s-a referit, vineri seara, la Digi 24, la declaraţiile liderilor PSD – preşedintele Sorin Grindeanu şi fostul preşedinte […]
14:50
Zelenski, după prima zi de negocieri SUA-Ucraina-Rusia: Este încă prea devreme pentru a trage concluzii # PSNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, după prima zi de negocieri dintre Rusia, Ucraina și SUA, că „este încă prea devreme pentru a trage concluzii". Discuțiile continuă sâmbătă, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. La Abu Dhabi au început negocierile între Rusia, Ucraina și SUA privind încheierea războiului care a început în februarie 2022. […]
14:50
Pesimismul politic în România și în lume. Radiografia fenomenului. Două cercetări sociale # PSNews.ro
În contextul transformărilor tehnologice accelerate și al tensiunilor geopolitice tot mai vizibile, peisajul social contemporan este marcat de o tendință îngrijorătoare spre izolare și neîncredere. Două studii de referință publicate la începutul anului 2026, „2026 Edelman Trust Barometer" și „Barometrul Informat.ro" realizat de INSCOP Research, oferă o radiografie detaliată a acestui fenomen, subliniind o fractură […]
14:50
Ziua Unirii Principatelor. Grindeanu: „Este o lecție pe care nu trebuie să o uităm”. Mesaje de 24 ianuarie # PSNews.ro
Ziua de 24 ianuarie, care marchează Unirea Principatelor Române din 1859, a fost prilej pentru oficiali să sublinieze importanța acestui moment istoric și să reamintească rolul unității, respectului pentru lege și al responsabilității în construcția statului român modern. Președinta Curții Constituționale, Elena Simina Tănăsescu, a subliniat, sâmbătă, că Unirea Principatelor Române realizată în 1859 de […]
14:50
Un ministru îi reproşează lui Bolojan că vorbeşte foarte rar cu miniştrii din Guvernul său # PSNews.ro
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproşează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniştrii. "Cea mai mare greşeală a premierilor din ultimii ani a fost că nu au avut o colaborare. Nu şi-au făcut timp ca o dată pe săptămână, o oră, două ore, să stea de vorbă cu miniştrii", a spus Florin […]
14:50
Daniel Băluţă anunţă stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii. A patra secțiune a noii plăci de beton a fost turnată # PSNews.ro
Daniel Băluță a anunțat pe Facebook că lucrările de refacere a Planșeului Unirii continuă în ritm susținut. „Constructorii au turnat astăzi a patra secțiune a noii plăci de beton din Piața Unirii. Pentru realizarea acesteia (lățime de 32 metri, lungime de 22 de metri și grosime de 1,4 metri), au fost folosiți 432 de metri […]
14:50
Bolojan îi răspunde Olguței Vasilescu: Pentru un CET s-au alocat 4 ani 168 de milioane de euro şi nu s-au făcut lucrări # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro, pentru termoficare, dar că nu s-au făcut lucrări. El spune că n-a avut nicio vină şi nicio implicare, potrivit News.ro. În plus, Bolojan consideră că aceste situaţii nu se rezolvă prin căutarea unui vinovat acum. Se rezolvă prin implementarea unui […]
14:50
Moment decisiv pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doiceşti. Avansează spre decizia finală de investiţie # PSNews.ro
Nuclearelectrica anunţă, vineri, că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti avansează spre decizia finală de investiţie. Proiectul SMR de la Doiceşti, tehnologie NuScale, vă avea o capacitate instalata de 462 MW, constând în 6 module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Nuclearelectrica anunţă că solicitarea de completare a ordinii de zi […]
13:40
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj-manifest pe social-media. Este un gest de revoltă împotriva acuzațiilor care i s-au adus de-a lungul timpul, din cauza ideilor exprimate în spațiul public. „MARȘ LA MOSCOVA! Nu l-ai votat pe Nicușor? Marș la Moscova! Ai păreri proprii? Marș la Moscova! Îți iubești țara? Marș la Moscova! Vrei […]
13:40
Ponta: Donald Trump are meritul de a arunca în aer ipocrizia în care trăim după pandemie # PSNews.ro
Victor Ponta a vorbit despre intențiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. El a comentat şi reacția liderilor europeni cu privire la aceste declarații. Ponta susține că politicienii români care ar fi fost de acord în trecut cu diverse abuzuri înfăptuite în justiția românească, acum, cu ipocrizie, critică acțiunile lui Donald Trump privind Groenlanda. „Toți […]
13:40
Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi # PSNews.ro
Preşedintele României Nicuşor Dan a fost huiduit, dar şi aplaudat, în timp ce îşi rostea discursul la Focşani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii. Şeful statului i-a îndemnat pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care îşi pun speranţele. Să gândească nu doar primul pas, ci şi următorul. Şeful statului s-a […]
13:40
Călin Georgescu a depus o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut. Au venit să-l susţină zeci de oameni # PSNews.ro
Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi. "Călin Georgescu este preşedinte", scandează aceştia. Călin Georgescu şi-a mobilizat susţinătorii pe reţelele de socializare pentru a participa la un eveniment în […]
13:40
Florin Barbu: După trei ani de zile, România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că a pus accent mare pe realizarea de unităţi de procesare
13:40
Șeful PSD Vâlcea: PNL și USR sunt cei care ar trebui să iasă de la guvernare. Cu AUR lucrez foarte bine # PSNews.ro
Liderul social-democraţilor vâlceni, Constantin Rădulescu, este de părere că PSD ar trebui să rămână să guverneze. Dacă trebuie să plece cineva din actuala coaliţie, atunci să plece PNL şi USR, spune el. „Să plece ei! USR, PNL… Evident că ieşirea de la guvernare, pentru unii, pare o salvare pentru PSD. O să vedeţi ce se […] Articolul Șeful PSD Vâlcea: PNL și USR sunt cei care ar trebui să iasă de la guvernare. Cu AUR lucrez foarte bine apare prima dată în PS News.
13:40
Importăm anual bunuri de 120 de miliarde de euro și exportăm de 90 de miliarde. Oana Ţoiu: Avem o problemă # PSNews.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a afirmat, vineri, că deși s-a vorbit mult despre securitate anul acesta la Forumul Economic Mondial de la Davos, conferința a rămas, în esență, despre economie și colaborare. „Deși anul acesta la Davos s-a vorbit mult despre securitate, conferința rămâne, în esență, despre economie și colaborare. Pentru că un comerț […] Articolul Importăm anual bunuri de 120 de miliarde de euro și exportăm de 90 de miliarde. Oana Ţoiu: Avem o problemă apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:40
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina. Astfel îl va putea nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Guardian. „Sper că într-o zi vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Am încredere că, dacă va face o diferenţă în […] Articolul Giorgia Meloni speră să-l nominalizeze pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în PS News.
12:40
Ciucu acuză existența unor sabotori în PNL, care ar prefera ca partidul să rămână în „îmbrățișarea sufocantă” a PSD # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a dat de înțeles că există sabotori în interiorul PNL. Ei ar prefera ca Bolojan să fie debarcat de la conducere și partidul să rămână în „îmbrățișarea sufocantă” a PSD. Edilul liberal i-a avertizat și pe social-democrați că PNL și-a recâștigat sufletul de când este condus de Ilie Bolojan. Nu mai […] Articolul Ciucu acuză existența unor sabotori în PNL, care ar prefera ca partidul să rămână în „îmbrățișarea sufocantă” a PSD apare prima dată în PS News.
12:40
Anul acesta nu vor mai crește taxele. Bolojan: Vor trebui însă îndreptate problemele sistemice # PSNews.ro
Prezent la Digi24, premierul Ilie Bolojan a spus că anul acesta nu vor mai crește taxele, dar că trebuie îndreptate unele nedreptăți și probleme sistemice. „Da, anul acesta nu mai cresc taxele”, a spus el. „Ceea ce trebuie să facem este să corectăm aceste nedreptăți care au fost acumulate și să mutăm și în nota […] Articolul Anul acesta nu vor mai crește taxele. Bolojan: Vor trebui însă îndreptate problemele sistemice apare prima dată în PS News.
12:40
Studiu Harvard: România, poveste de succes a integrării economice. Caramitru: Concluzii contrare la ce zic zuzuraniştii # PSNews.ro
Analistul economic Andrei Caramitru prezintă, într-o postare pe Facebook, faptul că o analiză Harvard arată că România a devenit o economie sofisticată, depășind așteptările. “Harvard e olecuta mai credibil decât cegeu și istericii cu 4 clase de pe TikTok sau securilii frustrați și afundați in alcool ai lui ceașcă, totuși”, precizează el. Am reușit asta […] Articolul Studiu Harvard: România, poveste de succes a integrării economice. Caramitru: Concluzii contrare la ce zic zuzuraniştii apare prima dată în PS News.
12:10
Sâmbătă avem o zi cu mulți nori, însă precipitațiile apar doar pe spații mici. Avem burniță sau fulguieli în sud și în est, iar în extremitatea nordică o să fie lapoviță. Temperaturile cresc în vest, în nord-vest, în centru și la munte, iar maximele pleacă de la -2 grade în nordul Moldovei și ajung pe […] Articolul METEO Vremea azi, 24 ianuarie. Burniţă şi mulţi nori. Temperaturile cresc apare prima dată în PS News.
12:10
Ziua Unirii Principatelor. Călin Georgescu și-a chemat susținătorii în Parcul Carol din București # PSNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu i-a chemat pe sustinătorii săi, sâmbătă, în parcul Carol din Capitală. El va depune o coroană de flori la Monumentul Eroului Necunoscut. Călin Georgescu va veni în Parcul Carol la orele prânzului, la ora 12:00, notează gandul.ro. „Unirea se face prin unire. (…) Vă invit să cinstim, prin gest […] Articolul Ziua Unirii Principatelor. Călin Georgescu și-a chemat susținătorii în Parcul Carol din București apare prima dată în PS News.
12:10
Impozitele, reduse la Sfântu Gheorghe după protestele cetățenilor. Când intră în vigoare măsura # PSNews.ro
În premieră, Primăria Sfântu Gheorghe a decis să reducă impozitele. Aceasta ca urmare a protestelor cetățenilor nemulțumiți de majorarea acestora la începutul anului. Peste 100 de locuitori au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de taxele prea mari. În urma acestor reacții, primarul a anunțat pe rețelele sociale că impozitele pentru locuințe și […] Articolul Impozitele, reduse la Sfântu Gheorghe după protestele cetățenilor. Când intră în vigoare măsura apare prima dată în PS News.
11:30
România va analiza împreună cu ţările europene în ceea ce priveşte aderarea la Consiliul pentru Pace, spune Ilie Bolojan. În privinţa taxei de un miliard de dolari, Bolojan a declarat că ţara noastră are posibilitatea să aloce această sumă. Însă trebuie justificat interesul naţional. ”România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene, ceea ce s-a […] Articolul Va face parte România din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump? Ce spune premierul apare prima dată în PS News.
11:30
Top 5 Partide în spațiul online românesc. Temele din ultima săptămână. NewsVibe: PS News, în topul surselor online # PSNews.ro
Pe parcursul ultimei săptămâni, spațiul online a fost dominat de o serie de subiecte relevante din politica internă și externă. Au fost dezbateri despre poziționarea României pe plan internațional şi controverse generate de acțiunile și mesajele liderilor politici Au fost și discuții despre dinamica partidelor și intențiile de vot reflectate în sondaje INSCOP. Acest material […] Articolul Top 5 Partide în spațiul online românesc. Temele din ultima săptămână. NewsVibe: PS News, în topul surselor online apare prima dată în PS News.
11:30
Nicuşor Dan despre unirea R. Moldova cu România: Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Moldovei # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, după ce a fost întrebat despre o posibilă unire a Republicii Moldova cu România, că România are un angajament faţă de ţara vecină de a o susţine în parcursul ei european. ”Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Republicii Moldova, reprezint România. România are un angajament faţă de […] Articolul Nicuşor Dan despre unirea R. Moldova cu România: Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Moldovei apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
10:30
Dan și Bolojan, în orașe diferite de Ziua Unirii Principatelor. Președintele la Iași și Focșani, premierul în Capitală # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan va fi prezent sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani și Iași. Premierul Ilie Bolojan va lua parte la ceremonia organizată la București, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, șeful statului își va începe ziua la Focșani, unde va vizita Colegiul Național „Unirea”. Cu această ocazie, […] Articolul Dan și Bolojan, în orașe diferite de Ziua Unirii Principatelor. Președintele la Iași și Focșani, premierul în Capitală apare prima dată în PS News.
10:30
Antrenorul clubului italian de fotbal FC Internazionale Milano, românul Cristian Chivu, va purta torța olimpică pentru Milano Cortina 2026. Reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 au anunțat, vineri seara, pe Instagram, că antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torței pentru Milano Cortina 2026. Anunțul este însoțit de o fotografie cu Cristian Chivu, antrenorul […] Articolul Mândrie la Milano. Cristian Chivu va purta torța olimpică pentru JO de Iarnă apare prima dată în PS News.
09:30
Recunoașterea performanței: Dr. George Marinescu, avansat la gradul de general de brigadă # PSNews.ro
Prin decret al Președintelui României, colonelul (r) dr. George Marinescu a fost avansat la gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere, în semn de recunoaștere a unei cariere militare și medicale desfășurate cu profesionalism, loialitate și devotament față de valorile fundamentale ale Armatei României. Medic primar în Medicină Nucleară, cu a doua […] Articolul Recunoașterea performanței: Dr. George Marinescu, avansat la gradul de general de brigadă apare prima dată în PS News.
09:30
24 ianuarie 1859 – 166 de ani de la Unirea Principatelor: Între mitul fondator și capcana nostalgiei # PSNews.ro
Pe 24 ianuarie 1859, România nu s-a născut dintr-un simplu noroc istoric, ci dintr-un act de curaj care a sfidat marile puteri. Acum 167 de ani, proiectul statului român modern ieșea din sfera utopiei pentru a deveni realitate. Mica Unire nu a fost doar o simplă formalitate administrativă, ci o victorie strategică obținută sub o […] Articolul 24 ianuarie 1859 – 166 de ani de la Unirea Principatelor: Între mitul fondator și capcana nostalgiei apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:20
VIDEO Lansarea AIR la București. Dragu: Investițiile românești în Moldova vor genera creștere economică pe termen lung # PSNews.ro
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) și-a lansat oficial reprezentanța la București, la Palatul Parlamentului, într-un eveniment care marchează consolidarea legăturilor economice între cele două state și maturizarea comunității de investitori români activi peste Prut. Ps News a prezentat live evenimentul. La eveniment, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a evidențiat oportunitățile […] Articolul VIDEO Lansarea AIR la București. Dragu: Investițiile românești în Moldova vor genera creștere economică pe termen lung apare prima dată în PS News.
21:20
PE SCURT: O fractură a șinei de tren pare să fi provocat accidentul feroviar de duminica trecută din Spania, care a dus la moartea a 45 de persoane în provincia Cordoba. În Marea Britanie, farmaciile se confruntă cu o penurie severă de aspirină, afectând pacienții cu afecțiuni cardiace și accidente vasculare. La Atena, inundațiile provocate […] Articolul Știri din capitalele Europei, 23 ianuarie apare prima dată în PS News.
21:20
Americanii nu vor pleca de aici, dar oportunitățile trebuie negociate, nu ignorate – Aurel Cazacu # PSNews.ro
România a intrat tot mai des pe radarul companiilor americane, într-un context global în care securitatea, lanțurile de producție și poziționarea geografică au devenit criterii decisive. Analistul militar Aurel Cazacu susține că acest interes nu este întâmplător. „Consider că era bine ca domnul președinte să se gândească, să ia din cele patru partide de bază […] Articolul Americanii nu vor pleca de aici, dar oportunitățile trebuie negociate, nu ignorate – Aurel Cazacu apare prima dată în PS News.
20:00
Bogdan Ivan dezvăluie miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă vineri că miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relaţii, de a deschide punţi de dialog şi de a crea oportunităţi concrete pentru ţara ta. ”Miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi […] Articolul Bogdan Ivan dezvăluie miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos apare prima dată în PS News.
20:00
Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie # PSNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că România riscă să rămână fără relevanță strategică dacă nu își adaptează rapid politica externă la noile realități geopolitice. Într-o analiză amplă publicată pe rețelele sociale, liderul UDMR susține că „anexarea Crimeii de către Rusia, în 2014, a marcat începutul sfârșitului pentru ordinea internațională cunoscută după Războiul Rece” și a […] Articolul Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie apare prima dată în PS News.
20:00
Christine Lagarde: Mulțumim celor care ne urăsc pentru că au impulsionat Europa să avanseze # PSNews.ro
Christine Lagarde a spus că observațiile negative la adresa Europei au avut un efect pozitiv, pentru că au determinat blocul european să fie mai productivi. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a transmis vineri un mesaj neașteptat criticilor Europei: mulțumiri. La Forumul Economic Mondial, Christine Lagarde a fost întrebată dacă relațiile transatlantice au suferit daune iremediabile după […] Articolul Christine Lagarde: Mulțumim celor care ne urăsc pentru că au impulsionat Europa să avanseze apare prima dată în PS News.
