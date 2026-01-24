Handbal feminin: Rapid Bucureşti - VfL Oldenburg, scor 34-30, în European League
News.ro, 24 ianuarie 2026 18:40
Echipa Rapid Bucureşti a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, prima victorie din grupa C a European League, scor 34-30 (17-16), cu formaţia VfL Oldenburg.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
18:50
Echipa italiană Como a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 6-0, gruparea Torino, în etapa a 22-a din Serie A.
Acum 30 minute
18:40
Echipa Rapid Bucureşti a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, prima victorie din grupa C a European League, scor 34-30 (17-16), cu formaţia VfL Oldenburg.
18:40
Nicuşor Dan, despre numirile la şefia SRI şi cea a SIE: Toate numele pe care le-am văzut în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine, referindu-se la propunerile pentru şefia Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi cea a Serviciului de Informaţii Externe (SIE), că toate numele vehiculate până acum nu au legătură cu realitatea şi nici cu ”creierul” său, dar admite că este posibil să fie oameni numiţi din zona politică.
18:30
Nicuşor Dan, despre atacurile PSD la adresa premierului Bolojan: Este democraţie şi există libertatea ca fiecare să spună ce vrea. Dacă percepţia este negativă pe pieţe financiare, România se împrumută mai scump # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la atacurile unor lideri PSD la premierul Ilie Bolojan, că în democraţie ”fiecare e liber să spună ce vrea”, dar că, potrivit acordului între partidele coaliţiei, PNL deţine funcţia de prim-ministru până în aprilie anul viitor.
18:30
Echipa Corona Braşov a remizat sâmbătă, în deplasare, cu formaţia Viborg HK, scor 33-33 (19-17), în etapa a III-a din grupa D a European League.
Acum o oră
18:20
Tenis: Doi jucători arestaţi după un meci, pentru gesturi rasiste către public şi insulte la adresa unui copil de mingi # News.ro
Venezuelanul Luis David Martínez şi columbianul Cristian Rodríguez nu vor mai pune piciorul pe un teren de tenis în curând. Asociaţi în proba de dublu la turneul de la Itajaí, din statul Santa Catarina (Brazilia), cei doi au fost arestaţi de poliţia militară după înfrângerea din sferturile de finală, din cauza comportamentului lor reprobabil.
18:20
A doua zi de negocieri Ucraina-SUA-Rusia de la Abu Dhabi s-a încheiat fără a se anunţa un acord. Discuţiile, „constructive”, ar putea continua săptămâna viitoare, spune Zelenski # News.ro
Ucraina şi Rusia au încheiat sâmbătă a doua zi de negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi fără a ajunge la un acord, după atacurile aeriene ruseşti din timpul nopţii care au lăsat fără energie electrică, în plin ger, peste un milion de ucraineni, însă există perspectiva unor întâlniri viitoare, posibil chiar săptămâna viitoare, relatează Reuters.
18:20
Percheziţii ale procurorilor DIICOT şi ale poliţiştilor din Timişoara la locuinţele celor doi băieţi de 15 ani care au fost impliccaţi în uciderea prietenului lor de aceeaşi vârstă # News.ro
Procurorii DIICOT din Timişoara şi poliţiştii antidrog au făcut, sâmbătă, percheziţii la trei adrese din localitatea Cenei, judeţul Timiş, la locuinţele celor doi băieţi de 15 ani implicaţi în uciderea prietenului lor de aceeaşi vârstă, Mario Berinde. Percheziţiile vin după ce cei doi băieţi au declarat că ar fi consumat droguri, după crimă. Tot sâmbătă, băiatul ucis a fost înmormântat, la ceremonie participând şi mai mulţi motociclişti.
18:10
Nicuşor Dan susţine că acordul UE-Mercosur este ”extrem de benefic” pentru România: Pe industria auto exporturile României vor creşte cu 10-15 la sută # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că acordul UE-Mercosur este ”ceva extrem de benefic” pentru România, el precizând că numai exporturile pe zona auto a României ar urma să fie mai mari cu 10-15 la sută.
18:00
Nicuşor Dan, despre huiduielile de la Iaşi: Nu trăim vremuri uşoare, dar sunt momente în care, dacă putem, trebuie să ne bucurăm, iar, dacă nu putem să ne bucurăm, şi asta e normal, atunci să respectăm # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, referindu-se la faptul că a fost huiduit în timpul manifestărilor de Ziua Unirii Principatelor, că nu sunt vremuri uşoare. ”Sunt momente în care, dacă putem, trebuie să ne bucurăm, iar, dacă nu putem să ne bucurăm, şi asta e normal, atunci să respectăm, pentru că e memoria unor oameni”, a afirmat el.
Acum 2 ore
17:50
Schioarea americană Mikaela Shiffrin a reuşit sâmbătă să urce pe locul al treilea în proba de slalom uriaş de la Spindleruv Mlyn, prima performanţă de acest gen după accidentarea suferită în 2024.
17:40
Handbal feminin: Echipele calificate în optimile de finale ale Cupei României; SCM Rm. Vâlcea, 50 goluri marcate # News.ro
Sâmbătă s-au încheiat partidele din primul tur al Cupei României, în care nu au fost angrenate şi echipele calificate în cupele europene. Au obţinut calificarea în optimi 11 formaţii.
17:20
Echipa spaniolă Osasuna s-a impus sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, în faţa formaţiei Rayo Vallecano, în etapa a 21-a din La Liga. Andrei Raţiu nu a evoluat la învinşi, fiind accidentat.
17:10
Trump ameninţă Canada cu o taxă vamală de 100% în cazul unui eventual acord comercial cu China # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă că va impune tarife vamale de 100% asupra importurilor canadiene în Statele Unite în cazul unui acord comercial între Canada şi China, după ce premierul canadian, Mark Carney, a anunţat la Beijing, săptămâna trecută, un acord preliminar în acest sens, relatează AFP.
17:00
Constanţa: Căutările adolescentei care ar fi căzut de pe podul de la Agigea în Canalul Dunăre - Marea Neagră, reluate # News.ro
Căutările adolescentei de 15 ani despre care se presupune că a căzut de pe podul de la Agigea în Canalul Dunăre - Marea Neagră au fost reluate, sâmbătă, la intervenţie participând scafandri.
Acum 4 ore
16:40
UPDATE - Nicuşor Dan, către cei care l-au contestat la Iaşi: Vă rog să nu mai huiduiţi pe imnul naţional şi pe ceremonii de comemorare a eroilor/ Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem/ El s-a prins în Hora Unirii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a spus, sâmbătă după-amiază, celor prezenţi la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii Princiapatelor Române să nu mai huiduie atunci când se intonează imnul naţional sau când sunt organizate ceremonii de comerare a eroilor. ”Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a adăugat el. Preşedintele Nicuşor Dan a făcut fotografii cu zeci de persoane prezente în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, un ieşean spunându-i şefului statului: ”Bravo, domnule preşedinte. 24 ianuarie nu este doar al celor care răcnesc”.
16:30
Bloomberg: SUA propun Italiei să se alăture Forţei de Securitate din Gaza în calitate de membru fondator # News.ro
SUA au cerut Italiei să adere la Forţa Internaţională de Stabilizare (ISF) pentru Gaza în calitate de membru fondator, au declarat pentru Bloomberg persoane familiarizate cu acest subiect, în contextul în care administraţia Trump încearcă să consolideze credibilitatea iniţiativei.
16:20
„Uităm cât de preţioasă este viaţa”: Mărturia emoţionantă a lui Xavi Simons despre bunica sa bolnavă de Alzheimer - VIDEO # News.ro
Fotbalistul echipei Tottenham Hotspur, Xavi Simons, a vorbit despre lupta bunicii sale împotriva simptomelor devastatoare ale bolii Alzheimer, care provoacă pierderi ireversibile de memorie.
16:10
Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările SUA de a împărţi resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogăţii naturale a teritoriului arctic, relatează POLITICO.
16:00
Nicuşor Dan, către cei care l-au contestat la Iaşi: Vă rog să nu mai huiduiţi pe imnul naţional şi pe ceremonii de comemorare a eroilor/ Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a spus, sâmbătă după-amiază, celor prezenţi la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii Princiapatelor Române să nu mai huiduie atunci când se intonează imnul naţional sau când sunt organizate ceremonii de comerare a eroilor. ”Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a adăugat el.
15:50
China anchetează doi oficiali militari de rang înalt, Zhang Youxia şi Liu Zhenli. Zhang este cel mai apropiat aliat al lui Xi în Armata Populară de Eliberare şi o figură cheie în modernizarea armatei chineze # News.ro
Partidul Comunist Chinez a decis să deschidă o anchetă asupra a doi oficiali militari de rang înalt, Zhang Youxia şi Liu Zhenli, pentru suspiciuni de încălcări grave ale disciplinei şi legii, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din China. Zhang este membru al Biroului Politic al Partidului Comunist şi vicepreşedinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), în timp ce Liu este şeful Departamentului de Stat Major al CMC, relatează Reuters.
15:40
Oana Gheorghiu, despre Ilie Bolojan: Face ceva ce nu mulţi ar fi avut curajul să facă – să facă curăţenie după alţii şi să fie înjurat / Sunt supărati pe cel care a venit să repare casa şi să facă curăţenie, după ce altcineva a lăsat robinetul deschis # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că nu este ”nici bolojenistă şi nici nicuşoristă”, dar îl respectă pe Ilie Bolojan care are curajul să facă ceva ce nu mulţi ar face – ”să facă curăţenie după alţii şi să fie înjurat”. Ea a precizat că înţelege nemulţumirea oamenilor, dar aceştia sunt supăraţi tocmai pe cel care ”a venit să repare casa şi să facă curăţenie, după ce altcineva a lăsat robinetul deschis”.
15:30
UPDATE - Puternic incendiu în Bucureşti – Focul se manifestă la case şi anexe gospodăreşti/ Două persoane, evaluate de medici/ Incendiul, localizat - VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şi se manifestă cu degajare mare de fum. Focul s-a extins la anexele locuinţelor, întrucât construcţiile sunt lipite. Incendiul a fost localizat de pompieri, care acţionează de pe patru laturi pentru stingerea acestuia.
15:30
Oana Gheorghiu: Eu n-am avut o relaţie cu domnul Grindeanu şi nici cu PSD înainte/ Nu m-am întâlnit cu domnul Grindeanu niciodată / Nu fac politică, nu mă interesează, n-am miză, nu caut electorat # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că nu are niciun fel de relaţie cu PSD şi cu Sorin Grindeanu, care a criticat-o în momentul desemnării pentru această funcţie. Ea a precizat că nu s-a întâlniti niciodată cu Grindeanu, precizând că nu face politică şi nu cauză electorat. Vicepremierul a precizat că lucrează bine cu toată lumea şi că nu simte niciun război în Guvern.
15:20
Oana Gheorghiu, despre reforma companiilor: Cred că este momentul să înţelegem că nu mai putem lua decizii pe genunchi, nu mai putem lua decizii pe instinct / Dacă vine cineva şi vă spune că aceste companii pot să fie reformate într-un an de zile, vă mint # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că nu mai pot fi luate decizii ”pe genunchi” în ceea ce priveşte reformarea companiilor de stat. Reforma trebuie făcută de către profesionişti. De asemenea, Gheorghiu a explicat care sunt planurile pentru 2026.
15:20
Fotbal american: Un fost jucător din NFL a fost ucis într-o tabără pentru persoane fără adăpost unde locuia. El avea 55 de ani # News.ro
Kevin Johnson, fost jucător în NFL, a fost găsit mort într-o tabără pentru persoane fără adăpost din Los Angeles. El a decedat în urma unui „traumatism cranian şi a unor lovituri cu cuţitul”.
15:20
Oana Gheorghiu: Există o emoţie la nivelul societăţii pentru Tarom / Într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe / Mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că Tarom are un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care se finalizează la sfârşitul acestui an şi a constatat că ”pentru această companie există o emoţie la nivelul societăţii”, de aceea ea va trebui ca, ”într-o formă saun alta”, să-şi continue activitatea. ”Mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private”, a transmis vicepremierul, explicând că situaţia Tarom arată că ce s-a fpcut până acum nu a fost bine şi trebuie schimbată paradigma.
15:10
„Încălcări grave ale disciplinei”: China deschide o anchetă privind doi responsabili de rang înalt din comandamentului său militar # News.ro
China a anunţat, sâmbătă, deschiderea unei anchete privindu-l pe unul dintre cei mai importanţi responsabili ai comandamentului său militar suprem pentru „încălcări grave ale disciplinei”, un eufemism frecvent utilizat pentru a desemna corupţia, informează AFP.
15:10
Nicuşor Dan, la manifestările de Ziua Unirii de la Iaşi / Mii de oameni prezenţi în piaţă / Preşedintele a fost huiduit de susţinători AUR şi SOS - VIDEO # News.ro
Mii de persoane asistă la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României Nicuşor Dan.
15:10
„Repatriaţi aurul!”. Economiştii germani cred că schimbarea relaţiilor şi imprevizibilitatea lui Donald Trump fac „riscantă” depozitarea unei cantităţi de aur atât de mari în SUA # News.ro
Germania se confruntă cu cereri de retragere a aurului său depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a schimbării relaţiilor transatlantice şi a imprevizibilităţii lui Donald Trump, scrie The Guardian.
15:00
Oana Gheorghiu: Schimbarea pe care o aşteptăm în companiile de stat se poate face / Provocarea – consiliile de administraţie / Nu putem să promităm miracole, nu toate consiliile de administraţie vor fi perfecte # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că cele peste 1.500 de companii de stat aveau, la finalul anului 2024, datorii de 14 miliarde de lei, situaţie care va fi actualizată în luna mai, cu datele pentru anul 2025. Ea a precizat că reforma a început deja, cea mai mare provocare fiind alegerea consiliilor de administraţie. Legislaţia a fost schimbată şi s-a creat un mecanism care funcţionează şi care nu mai poate fi întors din drum. ”Atunci când se schimbă guverne, ministri, ministere, vom reuşi să ducem mai departe această schimbare în companiile de stat”, a declarat Gheorghiu. ”Nu putem să promităm miracole, nu toate consiliile de administraţie vor fi perfecte”, a afirmat Oana Gheorghiu.
Acum 6 ore
14:50
Opoziţia din Ungaria apelează la un expert în energie pentru a se ocupa de politica externă înaintea alegerilor. Cine este Anita Orban # News.ro
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor din 12 aprilie, a numit-o pe experta internaţională în energie Anita Orban să se ocupe de politica externă, relatează Reuters.
14:40
UPDATE - Puternic incendiu în Bucureşti – Focul se manifestă la case şi anexe gospodăreşti / Două persoane, evaluate de medici # News.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şi se manifestă cu degajare mare de fum.
14:30
Puternic incendiu în Bucureşti – Focul se manifestă la case şi anexe gospodăreşti / O persoană necesită îngrijiri medicale # News.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şis e manifestă cu degajare mare de fum. O persoană necesită îngrijiri medicale.
14:30
Inteligenţa artificială: Papa Leon avertizează din nou în legătură cu pericolele acestei «enorme forţe invizibile» # News.ro
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenţei artificiale (AI) şi „lipsei de transparenţă în crearea algoritmilor” care reglementează funcţionarea diferitelor chatbot-uri, informează AFP.
14:20
Cambodgia: O navă de război americană face o escală fără precedent într-o bază renovată de China # News.ro
Un vas de război american a acostat sâmbătă la baza navală cambodgiană din Ream, o premieră de la renovarea acesteia de către Beijing, informează AFP.
14:20
Apa din dozatoarele comerciale poate avea o încărcătură microbiană mai mare decât cea de la robinet, avertizează experţii # News.ro
Distribuitoarele de apă din spaţiile comerciale, percepute adesea ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, pot deveni rapid surse de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate regulat. Un nou studiu arată că, în anumite condiţii, apa furnizată de aceste sisteme poate avea un nivel de contaminare mai mare decât apa din reţeaua publică.
14:20
Schi alpin: Italianul Giovanni Franzoni a câştigat proba de coborâre de la Kitzbühel / Marco Odermatt a fost al doilea # News.ro
Schiorul italian Giovanni Franzoni a realizat o cursă extraordinară, câştigând, sâmbătă, proba de coborâre de la Kitzbühel.
13:30
Novak Djokovici, victoria cu numărul 400 la un Grand Slam. El a reuşit accederea în optimi la Australian Open, după un meci în care a riscat descalificarea - VIDEO # News.ro
Un gest de frustrare al lui Novak Djokovici, sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, ar fi putut să-l coste foarte scump. Deşi conducea la scor, sârbul şi-a pierdut cumpătul lovind o minge care era să lovească o fată de mingi. În cele din urmă, el s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).
13:20
Stan Wawrinka a jucat ultimul său meci la Australian Open. El a băut la final o bere cu ghimbir - VIDEO # News.ro
Stan Wawrinka a dat totul, dar în cele din urmă a fost depăşit de vârstă în faţa lui Taylor Fritz (7-6 [5], 2-6, 6-4, 6-4). Elveţianul a disputat astfel ultimul său meci la Openul Australiei.
13:10
O femeie a fost ucisă de un motostivuitor, în curtea unui depozit de materiale de construcţii din Arad / Utilajul, condus de un bărbat cu o îmbibaţie alcoolică ce 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat # News.ro
O femeie a murit, după ce a fost acroşată de un motostivuitor, în curtea unui depozit de materiale de construcţii din Arad. Utilajul era condus de un bărbat cu o îmbibaţie alcoolică ce 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat, şoferul fiind reţinut.
13:00
Ministrul PSD al Agriculturii îi reproşează lui Bolojan că vorbeşte foarte rar cu miniştrii din Guvernul său - VIDEO # News.ro
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproşează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniştrii din Cabinetul său.
13:00
Ministrul Agriculturii, cu doctorat la Universitatea din Craiova: 1,6- 1,8% plagiat. Avem aviz de la Ministerul Educaţiei - VIDEO # News.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu anunţă că lucrarea sa de doctorat, susţinută la Universitatea din Craiova, conţine doar 1,6%-1,8% text plagiat, conform softului folosit de Ministerul Educaţiei. Întrebat dacă se simte vizat de o anchetă jurnalistică a Emiliei Şercan, ministrul Agriculturii a răspuns: ”Nici nu o cunosc pe doamna şi nici nu mă interesează”. Şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a obţinut doctoratul la Universitatea din Craiova, iar Emilia Şercan susţine că 140 de pagini din cele 247 ale lucrării sunt plagiate. În replică, Radu Marinescu a declarat că teza sa de doctorat a fost redactată ”în conformitate cu normele timpului”. Iar preşedintele Nicuşor Dan, chestionat pe subiect, a declarat că are ”bătălii mai importante” în care să se implice.
Acum 8 ore
12:50
Florin Barbu susţine că agricultura de azi e mai productivă decât pe vremea lui Ceauşescu: Avem cel mai performant sistem de irigaţii la nivelul UE - VIDEO # News.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu susţine că în prezent există mai multă productivitate în domeniul agricol comparativ cu epoca Ceauşescu datorită utilajelor şi a sistemelor de irigaţii moderne. ”Avem cel mai performant sistem de irigaţie la nivelul Uniunii Europene”, a explicat ministrul. În urmă cu 10 ani, erau irigate doar 180.000 de hectare în România, în timp ce în momentul de faţă am ajuns la 1,4 milioane de hectare irigate.
12:50
Aproape 30% din terenul arabil al României este deţinut de firme străine. Ministrul Agriculturii: Nu pot să plece cu terenul # News.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anunţat că 28% din terenul arabil din România este arendat de companii străine. Întrebat dacă e o problemă de siguranţă naţională, ministrul Agriculturii a răspuns: ”Păi, nu poate să plece cu terenul”. Sunt şi situaţii în care mii de hectare sunt deţinute de familii mixte. Spre exemplu, la Timişoara, un bărbat cu cetăţenie italiană deţine 7.000 de hectare de teren alături de soţia sa din România.
12:40
Florin Barbu: Am pus accent foarte mare pe partea de procesare / După trei ani de zile, România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator / Investiţiile la Ministerul Agriculturii au fost unele haotice / Ce exportă România # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că a pus accent mare pe realizarea de unităţi de procesare în România, fiind semnate contracte în valoare de 2 miliarde de euro. În trei ani de zile, unităţile ar trebui finalizate, iar ”România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator”.
12:40
Cambodgia: O navă de război american face o escală fără precedent într-o bază renovată de China # News.ro
Un vas de război american a acostat sâmbătă la baza navală cambodgiană din Ream, o premieră de la renovarea acesteia de către Beijing, informează AFP.
12:30
Ministrul Agriculturii: Mercosur nu este decât un acord economic şi de interese, pentru anumite companii care vor să importe şi să inunde pieţele din Uniunea Europeană cu produse de slabă calitate / Florin Barbu susţine # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susţine că ”Mercosur nu este decât un acord economic şi de interese”, fiind gândit ”pentru anumite companii care vor să importe şi să inunde pieţele din Uniunea Europeană cu produse de slabă calitate”. Florin Barbu afirmă că a cerut o perioadă de graţie de 2 ani pentru aplicarea în sectorul agricol, pentru a fi protejaţi fermierii, dar şi pentru a fi făcute pregătirile necesare, având în vedere că în zona Mercosur se folosesc pesticide, hormoni şi alte substanţe interzise în Uniunea Europeană.
12:30
Călin Georgescu a depus o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti / Zeci de susţinători s-au strâns şi scandează: ”Călin Georgescu este preşedinte” / Dispozitiv de jandarmi # News.ro
Fostul candidat independent la alegerile rpezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi. ”Călin Georgescu este preşedinte”, scandează aceştia.
12:30
Kievul denunţă o „noapte de teroare rusă” înaintea unei noi runde de negocieri la Abu Dhabi # News.ro
Ucraina a denunţat o „noapte de teroare” marcată de atacuri ruseşti care au provocat cel puţin un mort şi 27 de răniţi, înaintea unei a doua zile de negocieri sâmbătă între ucraineni, ruşi şi americani la Abu Dhabi pentru a discuta condiţiile unui acord de soluţionare a conflictului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.