Fotbal american: Un fost jucător din NFL a fost ucis într-o tabără pentru persoane fără adăpost unde locuia. El avea 55 de ani
News.ro, 24 ianuarie 2026 15:20
Kevin Johnson, fost jucător în NFL, a fost găsit mort într-o tabără pentru persoane fără adăpost din Los Angeles. El a decedat în urma unui „traumatism cranian şi a unor lovituri cu cuţitul”.
• • •
China anchetează doi oficiali militari de rang înalt, Zhang Youxia şi Liu Zhenli. Zhang este cel mai apropiat aliat al lui Xi în Armata Populară de Eliberare şi o figură cheie în modernizarea armatei chineze # News.ro
Partidul Comunist Chinez a decis să deschidă o anchetă asupra a doi oficiali militari de rang înalt, Zhang Youxia şi Liu Zhenli, pentru suspiciuni de încălcări grave ale disciplinei şi legii, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din China. Zhang este membru al Biroului Politic al Partidului Comunist şi vicepreşedinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), în timp ce Liu este şeful Departamentului de Stat Major al CMC, relatează Reuters.
Oana Gheorghiu, despre Ilie Bolojan: Face ceva ce nu mulţi ar fi avut curajul să facă – să facă curăţenie după alţii şi să fie înjurat / Sunt supărati pe cel care a venit să repare casa şi să facă curăţenie, după ce altcineva a lăsat robinetul deschis # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că nu este ”nici bolojenistă şi nici nicuşoristă”, dar îl respectă pe Ilie Bolojan care are curajul să facă ceva ce nu mulţi ar face – ”să facă curăţenie după alţii şi să fie înjurat”. Ea a precizat că înţelege nemulţumirea oamenilor, dar aceştia sunt supăraţi tocmai pe cel care ”a venit să repare casa şi să facă curăţenie, după ce altcineva a lăsat robinetul deschis”.
UPDATE - Puternic incendiu în Bucureşti – Focul se manifestă la case şi anexe gospodăreşti/ Două persoane, evaluate de medici/ Incendiul, localizat - VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şi se manifestă cu degajare mare de fum. Focul s-a extins la anexele locuinţelor, întrucât construcţiile sunt lipite. Incendiul a fost localizat de pompieri, care acţionează de pe patru laturi pentru stingerea acestuia.
Oana Gheorghiu: Eu n-am avut o relaţie cu domnul Grindeanu şi nici cu PSD înainte/ Nu m-am întâlnit cu domnul Grindeanu niciodată / Nu fac politică, nu mă interesează, n-am miză, nu caut electorat # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că nu are niciun fel de relaţie cu PSD şi cu Sorin Grindeanu, care a criticat-o în momentul desemnării pentru această funcţie. Ea a precizat că nu s-a întâlniti niciodată cu Grindeanu, precizând că nu face politică şi nu cauză electorat. Vicepremierul a precizat că lucrează bine cu toată lumea şi că nu simte niciun război în Guvern.
Oana Gheorghiu, despre reforma companiilor: Cred că este momentul să înţelegem că nu mai putem lua decizii pe genunchi, nu mai putem lua decizii pe instinct / Dacă vine cineva şi vă spune că aceste companii pot să fie reformate într-un an de zile, vă mint # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că nu mai pot fi luate decizii ”pe genunchi” în ceea ce priveşte reformarea companiilor de stat. Reforma trebuie făcută de către profesionişti. De asemenea, Gheorghiu a explicat care sunt planurile pentru 2026.
Oana Gheorghiu: Există o emoţie la nivelul societăţii pentru Tarom / Într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe / Mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că Tarom are un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care se finalizează la sfârşitul acestui an şi a constatat că ”pentru această companie există o emoţie la nivelul societăţii”, de aceea ea va trebui ca, ”într-o formă saun alta”, să-şi continue activitatea. ”Mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private”, a transmis vicepremierul, explicând că situaţia Tarom arată că ce s-a fpcut până acum nu a fost bine şi trebuie schimbată paradigma.
Nicuşor Dan, la manifestările de Ziua Unirii de la Iaşi / Mii de oameni prezenţi în piaţă / Preşedintele a fost huiduit de susţinători AUR şi SOS - VIDEO # News.ro
Mii de persoane asistă la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României Nicuşor Dan.
„Repatriaţi aurul!”. Economiştii germani cred că schimbarea relaţiilor şi imprevizibilitatea lui Donald Trump fac „riscantă” depozitarea unei cantităţi de aur atât de mari în SUA # News.ro
Germania se confruntă cu cereri de retragere a aurului său depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a schimbării relaţiilor transatlantice şi a imprevizibilităţii lui Donald Trump, scrie The Guardian.
Oana Gheorghiu: Schimbarea pe care o aşteptăm în companiile de stat se poate face / Provocarea – consiliile de administraţie / Nu putem să promităm miracole, nu toate consiliile de administraţie vor fi perfecte # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că cele peste 1.500 de companii de stat aveau, la finalul anului 2024, datorii de 14 miliarde de lei, situaţie care va fi actualizată în luna mai, cu datele pentru anul 2025. Ea a precizat că reforma a început deja, cea mai mare provocare fiind alegerea consiliilor de administraţie. Legislaţia a fost schimbată şi s-a creat un mecanism care funcţionează şi care nu mai poate fi întors din drum. ”Atunci când se schimbă guverne, ministri, ministere, vom reuşi să ducem mai departe această schimbare în companiile de stat”, a declarat Gheorghiu. ”Nu putem să promităm miracole, nu toate consiliile de administraţie vor fi perfecte”, a afirmat Oana Gheorghiu.
Opoziţia din Ungaria apelează la un expert în energie pentru a se ocupa de politica externă înaintea alegerilor. Cine este Anita Orban # News.ro
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor din 12 aprilie, a numit-o pe experta internaţională în energie Anita Orban să se ocupe de politica externă, relatează Reuters.
Inteligenţa artificială: Papa Leon avertizează din nou în legătură cu pericolele acestei «enorme forţe invizibile» # News.ro
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenţei artificiale (AI) şi „lipsei de transparenţă în crearea algoritmilor” care reglementează funcţionarea diferitelor chatbot-uri, informează AFP.
Cambodgia: O navă de război americană face o escală fără precedent într-o bază renovată de China # News.ro
Un vas de război american a acostat sâmbătă la baza navală cambodgiană din Ream, o premieră de la renovarea acesteia de către Beijing, informează AFP.
Apa din dozatoarele comerciale poate avea o încărcătură microbiană mai mare decât cea de la robinet, avertizează experţii # News.ro
Distribuitoarele de apă din spaţiile comerciale, percepute adesea ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, pot deveni rapid surse de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate regulat. Un nou studiu arată că, în anumite condiţii, apa furnizată de aceste sisteme poate avea un nivel de contaminare mai mare decât apa din reţeaua publică.
Schi alpin: Italianul Giovanni Franzoni a câştigat proba de coborâre de la Kitzbühel / Marco Odermatt a fost al doilea # News.ro
Schiorul italian Giovanni Franzoni a realizat o cursă extraordinară, câştigând, sâmbătă, proba de coborâre de la Kitzbühel.
Novak Djokovici, victoria cu numărul 400 la un Grand Slam. El a reuşit accederea în optimi la Australian Open, după un meci în care a riscat descalificarea - VIDEO # News.ro
Un gest de frustrare al lui Novak Djokovici, sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, ar fi putut să-l coste foarte scump. Deşi conducea la scor, sârbul şi-a pierdut cumpătul lovind o minge care era să lovească o fată de mingi. În cele din urmă, el s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).
Stan Wawrinka a jucat ultimul său meci la Australian Open. El a băut la final o bere cu ghimbir - VIDEO # News.ro
Stan Wawrinka a dat totul, dar în cele din urmă a fost depăşit de vârstă în faţa lui Taylor Fritz (7-6 [5], 2-6, 6-4, 6-4). Elveţianul a disputat astfel ultimul său meci la Openul Australiei.
O femeie a fost ucisă de un motostivuitor, în curtea unui depozit de materiale de construcţii din Arad / Utilajul, condus de un bărbat cu o îmbibaţie alcoolică ce 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat # News.ro
O femeie a murit, după ce a fost acroşată de un motostivuitor, în curtea unui depozit de materiale de construcţii din Arad. Utilajul era condus de un bărbat cu o îmbibaţie alcoolică ce 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat, şoferul fiind reţinut.
Ministrul PSD al Agriculturii îi reproşează lui Bolojan că vorbeşte foarte rar cu miniştrii din Guvernul său - VIDEO # News.ro
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproşează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniştrii din Cabinetul său.
Ministrul Agriculturii, cu doctorat la Universitatea din Craiova: 1,6- 1,8% plagiat. Avem aviz de la Ministerul Educaţiei - VIDEO # News.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu anunţă că lucrarea sa de doctorat, susţinută la Universitatea din Craiova, conţine doar 1,6%-1,8% text plagiat, conform softului folosit de Ministerul Educaţiei. Întrebat dacă se simte vizat de o anchetă jurnalistică a Emiliei Şercan, ministrul Agriculturii a răspuns: ”Nici nu o cunosc pe doamna şi nici nu mă interesează”. Şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a obţinut doctoratul la Universitatea din Craiova, iar Emilia Şercan susţine că 140 de pagini din cele 247 ale lucrării sunt plagiate. În replică, Radu Marinescu a declarat că teza sa de doctorat a fost redactată ”în conformitate cu normele timpului”. Iar preşedintele Nicuşor Dan, chestionat pe subiect, a declarat că are ”bătălii mai importante” în care să se implice.
Florin Barbu susţine că agricultura de azi e mai productivă decât pe vremea lui Ceauşescu: Avem cel mai performant sistem de irigaţii la nivelul UE - VIDEO # News.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu susţine că în prezent există mai multă productivitate în domeniul agricol comparativ cu epoca Ceauşescu datorită utilajelor şi a sistemelor de irigaţii moderne. ”Avem cel mai performant sistem de irigaţie la nivelul Uniunii Europene”, a explicat ministrul. În urmă cu 10 ani, erau irigate doar 180.000 de hectare în România, în timp ce în momentul de faţă am ajuns la 1,4 milioane de hectare irigate.
Aproape 30% din terenul arabil al României este deţinut de firme străine. Ministrul Agriculturii: Nu pot să plece cu terenul # News.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anunţat că 28% din terenul arabil din România este arendat de companii străine. Întrebat dacă e o problemă de siguranţă naţională, ministrul Agriculturii a răspuns: ”Păi, nu poate să plece cu terenul”. Sunt şi situaţii în care mii de hectare sunt deţinute de familii mixte. Spre exemplu, la Timişoara, un bărbat cu cetăţenie italiană deţine 7.000 de hectare de teren alături de soţia sa din România.
Florin Barbu: Am pus accent foarte mare pe partea de procesare / După trei ani de zile, România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator / Investiţiile la Ministerul Agriculturii au fost unele haotice / Ce exportă România # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că a pus accent mare pe realizarea de unităţi de procesare în România, fiind semnate contracte în valoare de 2 miliarde de euro. În trei ani de zile, unităţile ar trebui finalizate, iar ”România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator”.
Ministrul Agriculturii: Mercosur nu este decât un acord economic şi de interese, pentru anumite companii care vor să importe şi să inunde pieţele din Uniunea Europeană cu produse de slabă calitate / Florin Barbu susţine # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susţine că ”Mercosur nu este decât un acord economic şi de interese”, fiind gândit ”pentru anumite companii care vor să importe şi să inunde pieţele din Uniunea Europeană cu produse de slabă calitate”. Florin Barbu afirmă că a cerut o perioadă de graţie de 2 ani pentru aplicarea în sectorul agricol, pentru a fi protejaţi fermierii, dar şi pentru a fi făcute pregătirile necesare, având în vedere că în zona Mercosur se folosesc pesticide, hormoni şi alte substanţe interzise în Uniunea Europeană.
Kievul denunţă o „noapte de teroare rusă” înaintea unei noi runde de negocieri la Abu Dhabi # News.ro
Ucraina a denunţat o „noapte de teroare” marcată de atacuri ruseşti care au provocat cel puţin un mort şi 27 de răniţi, înaintea unei a doua zile de negocieri sâmbătă între ucraineni, ruşi şi americani la Abu Dhabi pentru a discuta condiţiile unui acord de soluţionare a conflictului.
Florin Barbu: Eu vă spun sigur că acest Mercosur, până când Curtea Supremă de Justiţie nu se pronunţă, nu va fi aplicabil / Nu avem de câştigat / Dacă se va forţa aplicarea, eu sunt convins ca lucrurile vor degenera # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat, sâmbătă, că Acordul UE-Mercosur, deşi semnat, nu va produce efecte până când nu se va pronunţa Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. El consideră că o eventuală forţare a ratificării şi aplicării lui va face ca lucrurile să degenereze la nivelul Comisiei Europene.
Cu câteva ore înainte de a intra pe Rod Laver Arena pentru a o înfrunta pe australianca Maddison Inglis sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, japoneza Naomi Osaka a anunţat pe contul său de Instagram că este nevoită să se retragă.
Senator liberal, înaintea manifestărilor de la Iaşi de Ziua Unirii: Îi îndemn pe toţi cei care vor fi prezenţi să păstrăm acest moment deasupra oricăror dispute politice, fără injurii, huiduieli şi sloganuri care instigă la ură # News.ro
Senatorul PNL Lucian Rusu le cere oamenilor care vor participa la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii să se bucure de această zi şi să renunţe la injurii, huiduieli sau sloganuri care instigă la ură şi conflict.
Echipa Minaur Baia Mare anunţă, sâmbătă, prelungirea contractului cu pivotul Alba Spugnini pe următoarele două sezoane.
Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi / Acest drept vine şi cu o responsabilitate: Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele / Şeful statului s-a prins în Hora Unirii - VIDEO # News.ro
Preşedintele României Nicuşor Dan a fost huiduit, dar şi aplaudat, în timp ce îşi rostea discursul la Focşani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii, şeful statului îndemnându-i pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care îşi pun speranţele şi să gândească nu doar primul pas, ci şi următorul. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii.
Cetăţean olandez prins în flagrant cu 12 kilograme din aşa-numitul ”drog zombie”, reţinut / Bărbatul se afla într-un taxi, în Bucureşti, cu două trolere pline cu substanţă # News.ro
Un cetăţean olandez de 50 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a fost prins în Bucureşti cu două trolere în care se aflau 12 kilograme din aşa-numitul ”drog zombie”. Substanţa, care se vinde cu 10 lei plicul de 0,10 grame, a fost introdusă în ţară printr-o firmă internaţională de transport.
Nicuşor Dan: În momentul în care Guvernul îşi asumă răspunderea pe o lege sau pe un pachet de legi, este sigur că partidele care îl sprijnă susţin această măsură/ Nu facem comedii din relaţia între Guvern şi Parlament/ Ar numi preşedintele un alt premier? # News.ro
Preşedintele Ncuşor Dan a declarat, sâmbătă, că, în momentul în care Guvernul îşi asumă răspunderea pe o lege sau pe un pachet de legi, acest lucru înseamnă că şi partidele din coaliţie îl susţin. Întrebat dacă ar fi de acord să numească un nou premier, Dan a spus că, în prezent, coaliţia are un acord care spune că, până în aprilie 2027, premierul este dat de PNL.
Nicuşor Dan, cum ar convinge tinerii sa nu plece din ţară: România şi-a dublat PIB-ul în ultimii 10 ani, are nişte zone de economie în care performează, iar pe termen mediu şi lung are mari oportunităţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care aparticipat, sâmbătă, la o dezbatere cu elevii de la Colegiul Naţional ”Unirea” din Focşani, a afirmat, că România este o ţară cu mari oportunităţi, dublându-şi PIB-ul în ultimii 10 ani.
Nicuşor Dan, întrebat de unirea Republicii Moldova cu România: Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Republicii Moldova / România are un angajament faţă de Republica Moldova de a o susţine în parcursul său european # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sîmbătă, după ce a fost întrebat despre o posibilă unire a Republicii Moldova cu România, că România are un angajament faţă de ţara vecină de a o susţine în parcursul ei european.
FC Hermannstadt a anunţat, sâmbătă, achiziţionarea lui Aviel Zargary, un mijlocaş defensiv israelian în vârstă de 23 de ani.
Ilie Bolojan: Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne / Privind către anul 1859, înţelegem că reformele sunt necesare şi că ele trebuie susţinute # News.ro
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat, sâmbătă, recunoştinţa faţă de ei care au avut viziunea şi curajul de a înfăptui Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Bolojan spune că, privind spre anul 1859, înţelegem necesitatea reformelor.
Incendiul din Crans-Montana: Giorgia Meloni denunţă „o insultă” după eliberarea lui Jacques Moretti # News.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat nemulţumirea, vineri, când a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de persoane au pierit într-un teribil incendiu.
Nicuşor Dan, despre Consiliul pentru Pace: Pentru moment, analiza este la Ministerul Afacerilor Externe/ Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a României la Consiliul pentru Pace. În ceea ce priveşte plata unui miliard de dolari pentru a face parte din acest Consiliu, şeful statului a precizat că nu se pune problema plăţii pentru următorii trei ani.
Prof. Mykel J. Kochenderfer (Stanford University), conferinţă la UPT: AI a ajuns la un nivel de inteligenţă generală care îi surprinde chiar şi pe experţi. Avem un drum lung de parcurs pentru a ne asigura că aceste progrese sunt în beneficiul tuturor # News.ro
Inteligenţa Artificială a ajuns la un nivel de inteligenţă generală care îi surprinde chiar şi pe experţi, a declarat, într-o conferinţă susţinută la Universitatea Politehnica Timişoara (UPT) profesorul Mykel J. Kochenderfer, ce la Universitatea Stanford, subliniind ţi că ”avem un drum lung de parcurs pentru a ne asigura că aceste progrese sunt în beneficiul tuturor”.
Nicuşor Dan: Fericirea adevărată este procesul de cunoaştere / Societăţile care valorizează dreptatea şi cunoaşterea, o duc material mult mai bine / Pentru prosperitate e nevoie de competenţă. Justiţia din România nu o prea dovedeşte încă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a vorbit, sâmbătă, elevilor de la Colegiul Naţional ”Unirea” din Focşani despre importanţa educaţiei şi a cunoaşterii. ”Fericirea adevărată este procesul de cunoaştere”, a transmis preşedintele. ”Societăţile care valorizează dreptatea şi cunoaşterea, o duc material mult mai bine”, crede Nicuşor Dan, adăugând că ”pentru prosperitate e nevoie de competenţă”. Şeful statului apreciază că economia românească a evoluat – de la anii 90 când a fi patron de butic era considerat mai valoros decât inginer, dar justiţia din România trebuie ăncă să ajungă sa valorizeze competenţa.
Sadio Mane, primire regală la revenirea la Al Nassr, după ce a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni cu Senegalul. Cristiano Ronaldo i-a oferit prima felie de tort - VIDEO # News.ro
Câştigător al Cupei Africii Naţiunilor cu Senegalul săptămâna trecută, Sadio Mané a fost întâmpinat, vineri, cum se cuvine de clubul său, Al-Nassr. În videoclipurile difuzate pe reţelele sociale de clubul saudit, se poate vedea cum internaţionalul senegalez în vârstă de 33 de ani este întâmpinat călduros şi aplaudat de întreg personalul şi colegii săi înainte de antrenament.
Aproape 6.000 de clădiri din Kiev, fără încălzire după atacul rus din timpul nopţii de vineri spre sâmbătă # News.ro
Aproape 6.000 de clădiri din capitala Ucrainei, Kiev, au rămas fără încălzire după un atac rus nocturn, a declarat primarul Vitali Klitschko.
Nicuşor Dan: În instanţă, tot timpul mi-au plătut oamenii care dau statul în judecată pentru că-l ajută să nu mai greşească / Matematica îţi exersează creierul să desparţi un peisaj complex în mai multe probleme rezolvabile # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care participă, sâmbătă, la o dezbatere cu elevii de la Colegiul Naţional ”Unirea” din Focşani a afirmat, că i-au plăcut tot timpul oamenii care dau statul în judecată, ”pentru că-l ajută să nu mai greşească”. Întrebatb dacă pregătirea de matematician îl ajută ca preşedinte, Niculor Dan a explicat: ”Matematica îţi exersează creierul să desparţi un peisaj complex în mai multe probleme rezolvabile”.
