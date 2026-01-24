UPDATE - Nicuşor Dan, către cei care l-au contestat la Iaşi: Vă rog să nu mai huiduiţi pe imnul naţional şi pe ceremonii de comemorare a eroilor/ Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem/ El s-a prins în Hora Unirii
News.ro
,
24 ianuarie 2026 16:40
Preşedintele Nicuşor Dan le-a spus, sâmbătă după-amiază, celor prezenţi la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii Princiapatelor Române să nu mai huiduie atunci când se intonează imnul naţional sau când sunt organizate ceremonii de comerare a eroilor. ”Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a adăugat el. Preşedintele Nicuşor Dan a făcut fotografii cu zeci de persoane prezente în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, un ieşean spunându-i şefului statului: ”Bravo, domnule preşedinte. 24 ianuarie nu este doar al celor care răcnesc”.
16:40
16:30
SUA au cerut Italiei să adere la Forţa Internaţională de Stabilizare (ISF) pentru Gaza în calitate de membru fondator, au declarat pentru Bloomberg persoane familiarizate cu acest subiect, în contextul în care administraţia Trump încearcă să consolideze credibilitatea iniţiativei.
16:20
Fotbalistul echipei Tottenham Hotspur, Xavi Simons, a vorbit despre lupta bunicii sale împotriva simptomelor devastatoare ale bolii Alzheimer, care provoacă pierderi ireversibile de memorie.
16:10
Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările SUA de a împărţi resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogăţii naturale a teritoriului arctic, relatează POLITICO.
16:00
15:50
Partidul Comunist Chinez a decis să deschidă o anchetă asupra a doi oficiali militari de rang înalt, Zhang Youxia şi Liu Zhenli, pentru suspiciuni de încălcări grave ale disciplinei şi legii, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din China. Zhang este membru al Biroului Politic al Partidului Comunist şi vicepreşedinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), în timp ce Liu este şeful Departamentului de Stat Major al CMC, relatează Reuters.
15:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că nu este ”nici bolojenistă şi nici nicuşoristă”, dar îl respectă pe Ilie Bolojan care are curajul să facă ceva ce nu mulţi ar face – ”să facă curăţenie după alţii şi să fie înjurat”. Ea a precizat că înţelege nemulţumirea oamenilor, dar aceştia sunt supăraţi tocmai pe cel care ”a venit să repare casa şi să facă curăţenie, după ce altcineva a lăsat robinetul deschis”.
15:30
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şi se manifestă cu degajare mare de fum. Focul s-a extins la anexele locuinţelor, întrucât construcţiile sunt lipite. Incendiul a fost localizat de pompieri, care acţionează de pe patru laturi pentru stingerea acestuia.
15:30
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că nu are niciun fel de relaţie cu PSD şi cu Sorin Grindeanu, care a criticat-o în momentul desemnării pentru această funcţie. Ea a precizat că nu s-a întâlniti niciodată cu Grindeanu, precizând că nu face politică şi nu cauză electorat. Vicepremierul a precizat că lucrează bine cu toată lumea şi că nu simte niciun război în Guvern.
15:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că nu mai pot fi luate decizii ”pe genunchi” în ceea ce priveşte reformarea companiilor de stat. Reforma trebuie făcută de către profesionişti. De asemenea, Gheorghiu a explicat care sunt planurile pentru 2026.
15:20
Kevin Johnson, fost jucător în NFL, a fost găsit mort într-o tabără pentru persoane fără adăpost din Los Angeles. El a decedat în urma unui „traumatism cranian şi a unor lovituri cu cuţitul”.
15:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că Tarom are un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care se finalizează la sfârşitul acestui an şi a constatat că ”pentru această companie există o emoţie la nivelul societăţii”, de aceea ea va trebui ca, ”într-o formă saun alta”, să-şi continue activitatea. ”Mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private”, a transmis vicepremierul, explicând că situaţia Tarom arată că ce s-a fpcut până acum nu a fost bine şi trebuie schimbată paradigma.
15:10
China a anunţat, sâmbătă, deschiderea unei anchete privindu-l pe unul dintre cei mai importanţi responsabili ai comandamentului său militar suprem pentru „încălcări grave ale disciplinei”, un eufemism frecvent utilizat pentru a desemna corupţia, informează AFP.
15:10
Mii de persoane asistă la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României Nicuşor Dan.
15:10
Germania se confruntă cu cereri de retragere a aurului său depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a schimbării relaţiilor transatlantice şi a imprevizibilităţii lui Donald Trump, scrie The Guardian.
15:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că cele peste 1.500 de companii de stat aveau, la finalul anului 2024, datorii de 14 miliarde de lei, situaţie care va fi actualizată în luna mai, cu datele pentru anul 2025. Ea a precizat că reforma a început deja, cea mai mare provocare fiind alegerea consiliilor de administraţie. Legislaţia a fost schimbată şi s-a creat un mecanism care funcţionează şi care nu mai poate fi întors din drum. ”Atunci când se schimbă guverne, ministri, ministere, vom reuşi să ducem mai departe această schimbare în companiile de stat”, a declarat Gheorghiu. ”Nu putem să promităm miracole, nu toate consiliile de administraţie vor fi perfecte”, a afirmat Oana Gheorghiu.
14:50
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor din 12 aprilie, a numit-o pe experta internaţională în energie Anita Orban să se ocupe de politica externă, relatează Reuters.
14:40
14:30
14:30
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenţei artificiale (AI) şi „lipsei de transparenţă în crearea algoritmilor” care reglementează funcţionarea diferitelor chatbot-uri, informează AFP.
14:20
Un vas de război american a acostat sâmbătă la baza navală cambodgiană din Ream, o premieră de la renovarea acesteia de către Beijing, informează AFP.
14:20
Distribuitoarele de apă din spaţiile comerciale, percepute adesea ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, pot deveni rapid surse de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate regulat. Un nou studiu arată că, în anumite condiţii, apa furnizată de aceste sisteme poate avea un nivel de contaminare mai mare decât apa din reţeaua publică.
14:20
Schiorul italian Giovanni Franzoni a realizat o cursă extraordinară, câştigând, sâmbătă, proba de coborâre de la Kitzbühel.
13:30
Un gest de frustrare al lui Novak Djokovici, sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, ar fi putut să-l coste foarte scump. Deşi conducea la scor, sârbul şi-a pierdut cumpătul lovind o minge care era să lovească o fată de mingi. În cele din urmă, el s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).
13:20
Stan Wawrinka a dat totul, dar în cele din urmă a fost depăşit de vârstă în faţa lui Taylor Fritz (7-6 [5], 2-6, 6-4, 6-4). Elveţianul a disputat astfel ultimul său meci la Openul Australiei.
13:10
O femeie a murit, după ce a fost acroşată de un motostivuitor, în curtea unui depozit de materiale de construcţii din Arad. Utilajul era condus de un bărbat cu o îmbibaţie alcoolică ce 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat, şoferul fiind reţinut.
13:00
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproşează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniştrii din Cabinetul său.
13:00
Ministrul Agriculturii Florin Barbu anunţă că lucrarea sa de doctorat, susţinută la Universitatea din Craiova, conţine doar 1,6%-1,8% text plagiat, conform softului folosit de Ministerul Educaţiei. Întrebat dacă se simte vizat de o anchetă jurnalistică a Emiliei Şercan, ministrul Agriculturii a răspuns: ”Nici nu o cunosc pe doamna şi nici nu mă interesează”. Şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a obţinut doctoratul la Universitatea din Craiova, iar Emilia Şercan susţine că 140 de pagini din cele 247 ale lucrării sunt plagiate. În replică, Radu Marinescu a declarat că teza sa de doctorat a fost redactată ”în conformitate cu normele timpului”. Iar preşedintele Nicuşor Dan, chestionat pe subiect, a declarat că are ”bătălii mai importante” în care să se implice.
12:50
Ministrul Agriculturii Florin Barbu susţine că în prezent există mai multă productivitate în domeniul agricol comparativ cu epoca Ceauşescu datorită utilajelor şi a sistemelor de irigaţii moderne. ”Avem cel mai performant sistem de irigaţie la nivelul Uniunii Europene”, a explicat ministrul. În urmă cu 10 ani, erau irigate doar 180.000 de hectare în România, în timp ce în momentul de faţă am ajuns la 1,4 milioane de hectare irigate.
12:50
Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anunţat că 28% din terenul arabil din România este arendat de companii străine. Întrebat dacă e o problemă de siguranţă naţională, ministrul Agriculturii a răspuns: ”Păi, nu poate să plece cu terenul”. Sunt şi situaţii în care mii de hectare sunt deţinute de familii mixte. Spre exemplu, la Timişoara, un bărbat cu cetăţenie italiană deţine 7.000 de hectare de teren alături de soţia sa din România.
12:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că a pus accent mare pe realizarea de unităţi de procesare în România, fiind semnate contracte în valoare de 2 miliarde de euro. În trei ani de zile, unităţile ar trebui finalizate, iar ”România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator”.
12:40
12:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susţine că ”Mercosur nu este decât un acord economic şi de interese”, fiind gândit ”pentru anumite companii care vor să importe şi să inunde pieţele din Uniunea Europeană cu produse de slabă calitate”. Florin Barbu afirmă că a cerut o perioadă de graţie de 2 ani pentru aplicarea în sectorul agricol, pentru a fi protejaţi fermierii, dar şi pentru a fi făcute pregătirile necesare, având în vedere că în zona Mercosur se folosesc pesticide, hormoni şi alte substanţe interzise în Uniunea Europeană.
12:30
12:30
Ucraina a denunţat o „noapte de teroare” marcată de atacuri ruseşti care au provocat cel puţin un mort şi 27 de răniţi, înaintea unei a doua zile de negocieri sâmbătă între ucraineni, ruşi şi americani la Abu Dhabi pentru a discuta condiţiile unui acord de soluţionare a conflictului.
12:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat, sâmbătă, că Acordul UE-Mercosur, deşi semnat, nu va produce efecte până când nu se va pronunţa Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. El consideră că o eventuală forţare a ratificării şi aplicării lui va face ca lucrurile să degenereze la nivelul Comisiei Europene.
12:20
12:20
Cu câteva ore înainte de a intra pe Rod Laver Arena pentru a o înfrunta pe australianca Maddison Inglis sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, japoneza Naomi Osaka a anunţat pe contul său de Instagram că este nevoită să se retragă.
12:20
Fostul candidat independent la alegerile rpezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi. ”Călin Georgescu este preşedinte”, scandează aceştia.
12:10
Senatorul PNL Lucian Rusu le cere oamenilor care vor participa la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii să se bucure de această zi şi să renunţe la injurii, huiduieli sau sloganuri care instigă la ură şi conflict.
12:10
Echipa Minaur Baia Mare anunţă, sâmbătă, prelungirea contractului cu pivotul Alba Spugnini pe următoarele două sezoane.
12:00
Preşedintele României Nicuşor Dan a fost huiduit, dar şi aplaudat, în timp ce îşi rostea discursul la Focşani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii, şeful statului îndemnându-i pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care îşi pun speranţele şi să gândească nu doar primul pas, ci şi următorul. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii.
12:00
Un cetăţean olandez de 50 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a fost prins în Bucureşti cu două trolere în care se aflau 12 kilograme din aşa-numitul ”drog zombie”. Substanţa, care se vinde cu 10 lei plicul de 0,10 grame, a fost introdusă în ţară printr-o firmă internaţională de transport.
11:40
Preşedintele Ncuşor Dan a declarat, sâmbătă, că, în momentul în care Guvernul îşi asumă răspunderea pe o lege sau pe un pachet de legi, acest lucru înseamnă că şi partidele din coaliţie îl susţin. Întrebat dacă ar fi de acord să numească un nou premier, Dan a spus că, în prezent, coaliţia are un acord care spune că, până în aprilie 2027, premierul este dat de PNL.
11:30
Preşedintele Nicuşor Dan, care aparticipat, sâmbătă, la o dezbatere cu elevii de la Colegiul Naţional ”Unirea” din Focşani, a afirmat, că România este o ţară cu mari oportunităţi, dublându-şi PIB-ul în ultimii 10 ani.
11:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sîmbătă, după ce a fost întrebat despre o posibilă unire a Republicii Moldova cu România, că România are un angajament faţă de ţara vecină de a o susţine în parcursul ei european.
11:20
FC Hermannstadt a anunţat, sâmbătă, achiziţionarea lui Aviel Zargary, un mijlocaş defensiv israelian în vârstă de 23 de ani.
11:20
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat, sâmbătă, recunoştinţa faţă de ei care au avut viziunea şi curajul de a înfăptui Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Bolojan spune că, privind spre anul 1859, înţelegem necesitatea reformelor.
11:20
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat nemulţumirea, vineri, când a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de persoane au pierit într-un teribil incendiu.
11:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a României la Consiliul pentru Pace. În ceea ce priveşte plata unui miliard de dolari pentru a face parte din acest Consiliu, şeful statului a precizat că nu se pune problema plăţii pentru următorii trei ani.