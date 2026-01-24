Cum ne poate îmbolnăvi ceea ce mâncăm. Medicul Marius Sava: „Anumite tipuri de cancer pot fi prevenite doar prin schimbarea alimentației”
Click.ro, 24 ianuarie 2026 19:50
Medicul Marius Sava, devenit viral în mediul online datorită postărilor sale informative cu privire la sănătate, trage un semnal de alarmă asupra modului în care alimentația pe care o avem poate declanșa boli grave.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
20:20
Horoscop duminică, 25 ianuarie. Berbecii au probleme financiare, iar Capricornii se lasă pradă pasiunii # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 25 ianuarie.
Acum 30 minute
20:00
Unde a „dispărut” Andreea Raicu, la începutul anului 2026: „Ca de obicei, fără telefon. Fără notificări. Fără postări” # Click.ro
Andreea Raicu și-a îngrijorat fanii cu o scurtă dispariție din mediul online. Vedeta a apelat la un „ritual” pe care l-a mai făcut și anul trecut. Revenită recent în mediul online, a povestit ce s-a întâmplat cu ea în ultimele săptămâni.
Acum o oră
19:50
Cum ne poate îmbolnăvi ceea ce mâncăm. Medicul Marius Sava: „Anumite tipuri de cancer pot fi prevenite doar prin schimbarea alimentației” # Click.ro
Medicul Marius Sava, devenit viral în mediul online datorită postărilor sale informative cu privire la sănătate, trage un semnal de alarmă asupra modului în care alimentația pe care o avem poate declanșa boli grave.
19:50
Un român din UK compară prețurile la benzină: surpriză pentru șoferii din România: „Cum naiba s-a ajuns la situația asta?” # Click.ro
O postare apărută recent pe rețelele sociale a stârnit reacții puternice în rândul șoferilor români. Un român stabilit în Marea Britanie a pus față în față prețurile carburanților din cele două țări și a ajuns la o concluzie care, la prima vedere.
19:30
Ce trebuie să pui în ciorba de os ca să iasă așa cum o făceau bunicile noastre. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte # Click.ro
Puține preparate au puterea de a trezi amintiri atât de vii precum o ciorbă de os făcută încet, fără grabă, așa cum fierbea odinioară în bucătăriile de la țară.
Acum 2 ore
19:10
Zodiile care primesc protecție Divină de la îngeri și Fecioara Maria pe 1 februarie. În viața lor se întâmplă un miracol # Click.ro
Ziua de 1 februarie vine cu o încărcătură spirituală aparte. Este un moment în care energia credinței, a speranței și a protecției divine se simte mai puternic decât de obicei.
19:10
Oana Lis nu se mai abține și îi pune la punct pe cei care o judecă. Soția lui Viorel Lis, mesaj tranșant: „Nu au capacitatea și empatia să înțeleagă” # Click.ro
De ani de zile Oana (46 de ani) și Viorel Lis (81 de ani) au un stil de viață anevoios, marcat de problemele de sănătate ale fostului edil al Capitalei și dificultăți financiare. Viorel este susținut de soția sa, Oana, care face eforturi imense pentru a-i oferi acestuia îngrijirea necesară. Cu toate
18:30
Ce este „vârful de fericire”, conceptul folosit de industria alimentară în dezavantajul oamenilor? Mihaela Bilic: „Provoacă frenezie alimentară” # Click.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aspect important al industriei alimentare, denumit „vârful de fericire”. Acest concept este mai puțin cunoscut publicului larg și face referire la modul în care comportamentul alimentar al oamenilor este influențat negativ.
Acum 4 ore
18:10
Ploaie de bani în februarie! Patru zodii lovite de noroc financiar neașteptat – vezi dacă ești pe listă! # Click.ro
Unele luni trec fără să lase urme. Altele schimbă complet jocul banilor. Februarie 2026 intră în a doua categorie: horoscopul financiar indică oportunități rapide, uși care se deschid brusc și fluxuri de bani care pot surprinde chiar și pe cei obișnuiți să își calculeze fiecare pas.
18:00
Serialul viral în care poți vedea explicit cum naște o femeie. Sezonul 2 tocmai ce a fost lansat, are multă dramă și te va face să plângi # Click.ro
The Pitt este un serial dramatic medical care urmărește un singur schimb de lucru, de 15 ore, într-un spital de urgență din Pittsburgh.
17:30
Telenovela „Inimă de Țigan” revine pe micile ecrane. Când și unde va fi difuzat primul episod # Click.ro
„Inimă de țigan”, telenovela care a cucerit milioane de români, revine pe micile ecrane. Producția românească difuzată între 2007 și 2008 va putea fi revăzută pe Acasă TV, în weekend.
17:20
Cum au găsit oamenii de știință secretul longevității. Care este legătura cu mâncarea raționalizată pe cartelă # Click.ro
Ideea că a mânca mai puțin poate însemna a trăi mai mult nu mai este de mult o simplă vorbă din bătrâni. În ultimele decenii, cercetările medicale au confirmat că mesele frugale, alcătuite din alimente de calitate și consumate fără excese, pot prelungi viața și pot reduce riscul multor boli.
17:20
Dana Roba vrea dreptate pentru Mario Berinde. Vedeta, prezentă la înmormântare, cere schimbarea legii din România # Click.ro
Dana Roba a participat astăzi, 24 ianuarie 2026, la înmormântarea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei, ucis cu sânge rece și îngropat într-o curte de cei trei prieteni ai săi. Vedeta face un apel către românii care vor să se facă dreptate în acest caz.
16:40
Cele mai conflictuale 3 zodii. Sunt adesea ocolite de cei din jur din cauza atitudinii lor toxice # Click.ro
Potrivit astrologilor, există anumite semne zodiacale care sunt recunoscute pentru comportamentul lor conflictual, motiv pentru care mulți dintre apropiații lor evită să aibă de-a face cu ei. Toxicitatea de care dau dovadă uneori Berbecul, Scorpionul și Leul cu greu poate fi gestionată sau acceptată
16:40
Destinația de iarnă ideală pentru românii pasionați de schi. Pârtii mai libere și mai ieftine decât în Brașov și Valea Prahovei. Cât costă o supă # Click.ro
Pentru românii care iubesc sporturile de iarnă, dar vor să evite aglomerația din Poiana Brașov sau de pe Valea Prahovei, județul Harghita devine tot mai clar o alternativă atractivă. Nu promite pârtii foarte lungi, însă oferă liniște, natură și prețuri echilibrate.
Acum 6 ore
15:50
Moment special la „Românii au talent”. Cine este Bianca Muntean, cea care a primit Golden Buzz-ul din partea Andrei și Evei Măruță # Click.ro
Bianca Muntean este adolescenta de 14 ani care a impresionat publicul și jurații emisiunii „Românii au talent”. În ediția din 23 ianuarie 2026, Bianca a fost trimisă direct în semifinală, după ce a primit Golden Buzz al sezonului 16, oferit de Andra Măruță și fiica sa, Eva.
15:10
Cum se vor modifica facturile la gaze după încheierea plafonării. Explicațiile șefului ANRE: „Mă aștept să văd oferte sub 0,30/kWh” # Click.ro
Schema de plafonare a prețurilor la gaze naturale se apropie de final, iar autoritățile pregătesc consumatorii pentru perioada care urmează. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.
14:40
Mai mulți constănțeni, victimele fruadei bancare, după ce au accesat un test IQ, pe Facebook. Recomandările specialiștilor # Click.ro
Mai mulți locuitori din Constanța au devenit victimele unei fraude bancare după ce au accesat, prin intermediul Facebook, test de inteligență, promovat la prețul de un euro. Iată cum au căzut în capcana care le-a retras sume de bani din cont, fără ca mulți să-și dea seama.
14:40
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO # Click.ro
România este încă sub șoc după crima care a zguduit comunitatea din Timiș. Mario, un adolescent de 15 ani, a fost ucis de propriii prieteni, iar astăzi, 24 ianuarie, familia îl conduce pe ultimul drum. Scenele de la priveghi sunt sfâșietoare, iar durerea mamei sale întrece orice limită.
Acum 8 ore
13:50
Sofia Vicoveanca, primele declarații după infarctul suferit în urmă cu două săptămâni. Când revine artista pe scenă? # Click.ro
Îndrăgita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a trecut prin momente grele, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, când a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, fiind internată la Spitalul din Suceava, după ce a suferit un infarct. Recent, artista a făcut noi declarații despre starea sa de săn
13:40
Lupu Rednic s-a botezat în Apa Iordanului: „Așa am simțit!”. Totul despre călătoria de suflet în „Țara Sfântă”: „Să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ai!” FOTO # Click.ro
Lupu Rednic s-a botezat în Apa Iordanului. Totul despre călătoria de suflet în Israel: „Trebuie să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce ai” FOTO
13:40
Trump și pinguinul în Groenlanda, poza Casei Albe care a trimis geografia în vacanță. Internetul a erupt # Click.ro
După ce Donald Trump a confundat în repetate rânduri Islanda cu Groenlanda, a venit rândul Casei Albe să gafeze tot la georgrafie. O imagine generată cu inteligență artificială, publicată de contul oficial al Casei Albe
12:50
Un fizician de la Harvard susține că l-a localizat pe Dumnezeu și a calculat distanța la care se află de Pământ # Click.ro
Un fost fizician de la Harvard, dr. Michael Guillén, a stârnit controverse susținând că Dumnezeu ar putea avea o locație fizică în univers, la o distanță colosală de 439 miliarde de trilioane de kilometri. El leagă această idee de „orizontul cosmic”
12:40
Tragedia care i-a marcat viața lui Constantin Zamfirescu. Prima fetiță a actorului din „Trăsniții” i-a murit în brațe # Click.ro
Constantin Zamfirescu (60 de ani), cunoscut drept Gogoașă din „Trăsniții”, a făcut mărturisiri dureroase despre cea mai mare dramă pe care a trăit-o: moartea fiicei sale, Anastasia, după 19 zile de la naștere. Actorul a mărturisit cum s-a produs tragedia și cine a fost vinovat.
12:40
Mare atenție la detox! Cum să nu ajungi la spital: „Nu există plante minune. Este nevoie de setare mentală” # Click.ro
Curele de detoxifiere au devenit tot mai populare, mai ales după perioadele de excese alimentare, însă aplicate greșit pot face mai mult rău decât bine.
Acum 12 ore
12:20
Monica Pop, sfaturi pentru îngrijirea ochilor pe timpul iernii. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă: „Nu cereți sfaturi în farmacie” # Click.ro
Medicul oftalmolog Monica Pop (72 de ani) a venit cu o serie de sfaturi importante care vizează protecția ochilor pe timpul iernii. Prin intermediul unei postări pe Facebook, specialistul oftalmolog a explicat cum trebuie să fie aplicată igiena corectă a ochilor, și cum trebuie să procedăm dacă avem
11:30
Răsturnare de situație în crima din Cenei! Un suspect dezvăluie ce s-a întâmplat cu Mario: „Era deja mort” # Click.ro
O nouă mărturie zguduie ancheta în cazul crimei din comuna timișeană Cenei. Mama unuia dintre suspecții de 15 ani, băiatul care ar fi fost chemat după comiterea crimei pentru a ajuta la îngroparea cadavrului lui Mario, a făcut publice declarațiile fiului său despre noaptea tragediei.
11:30
Cine este „Micul geniu” din Caracal. Povestea copilului fenomenal care iubește matematica și citește dimineața # Click.ro
La doar câțiva ani de când a învățat tabla înmulțirii la grădiniță, Florin Eduard Ștefan, elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal, a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți copii pasionați de matematică din România.
11:30
Filmele românești continuă să surprindă pe platforma de streaming, dar de data aceasta ritmul este incredibil. La doar câteva zile după ce a fost adăugat pe Netflix, această producție autohtonă a urcat rapid în topul filmelor preferate
11:00
Cum au ajuns trei minori să-și ucidă colegul? Mesaj dur al sociologului Gelu Duminică despre crima șocantă din Timiș # Click.ro
Tragedia din Timiș, unde trei adolescenți și-au ucis un coleg, scoate la iveală „rănile unei societăți care i-au lăsat în urmă pe cei mai vulnerabili: copiii”, scrie sociologul Gelu Duminică într-o postare pe Facebook.
10:50
Dan Negru reacționează ferm și cere schimbarea legilor din România, după uciderea lui Mario Berinde: „În multe state americane ar fi fost deja în pușcărie” # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) cere schimbarea legilor din România, în urma cazului de crimă a lui Mario Alin Berinde, care a șocat o țară întreagă. Prezentatorul de televiziune susține că modul în care sunt aplicate legile pentru minori în România, comparativ cu Statele Unite ale Americii, este mult prea bl
10:50
Care este adevărata cauză a morții lui Mario, adolescentul ucis de doi prieteni. Rezultatele necropsiei au fost făcute publice # Click.ro
Raportul medico-legal a stabilit cauza exactă a morții lui Mario, adolescentul de 15 ani găsit îngropat în curtea unei case din comuna timișeană Cenei. Rezultatele autopsiei clarifică modul în care s-a produs tragedia care a șocat opinia publică.
10:40
Bănel Nicoliță și sacrificiile din spatele carierei sale. Fostul fotbalist a spus ce planuri de viitor are # Click.ro
Bănel Nicoliță, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai României, a împlinit recent vârsta de 48 de ani, prilej cu care a făcut câteva mărturisiri despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru cariera sa.
10:40
Durere fără margini la înmormântarea lui Mario Berinde. Tatăl, adus din penitenciar să-și ia la revedere # Click.ro
Familia lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de colegii săi, se pregătește să-l conducă pe ultimul drum în localitatea natală, comuna timișeană Cenei. La ceremonia de înmormântare va fi adus sub escortă și tatăl băiatului, aflat în detenție, pentru a-și lua rămas-bun de la fiul său.
10:00
Cod Roșu în SUA. Milioane de oameni și-au făcut aprovizionări masive în așteptarea unei furtuni istorice|VIDEO # Click.ro
Statele Unite se pregătesc pentru una dintre cele mai intense furtuni de iarnă din ultimele decenii. Peste 160 de milioane de oameni din zeci de state se află sub avertizări, în timp ce temperaturile record, zăpada abundentă și ploile înghețate amenință infrastructura, transportul și alimentarea cu
09:00
România depășește Italia și Grecia și urcă în top trei al celor mai afectate țări de valurile de căldură # Click.ro
Datele climatice analizate la nivel continental indică o creștere accelerată a temperaturilor extreme, cu impact direct asupra sănătății publice, infrastructurii și economiei. Europa de Est devine un nou focar al caniculei, depășind chiar regiuni considerate tradițional mai fierbinți. Specialiștii a
08:30
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri # Click.ro
După ce Iașul a anunțat un proiect inovator de tren suspendat de tip monorail, autoritățile vin cu o nouă veste majoră pentru infrastructura națională. România se pregătește pentru primul tren de mare viteză din istoria sa.
08:10
Simona Trașcă, în focuri cu pregătirile pentru nuntă! Ce vis premonitoriu a avut: „M-am visat, chiar ieri noapte” Cine e persoana importantă care i-a dat binecuvântarea? # Click.ro
Simona Trașcă și Marian Buzilă fac nunta în luna mai, după Paște. Va purta două rochii de mireasă de la Sonia Trifan.
Acum 24 ore
07:10
Un asistent medical este suspectat că a ucis 100 de pacienți: „Se credea stăpân al vieții și al morții!” # Click.ro
Un fost asistent medical, condamnat pentru uciderea a 10 pacienți în vestul Germaniei, ar putea fi implicat în peste 100 de decese suplimentare, a declarat un oficial.
06:10
De ce să nu mai cumperi chiflele procesate și pline de aditivi din supermarket. Rețeta care te va convinge să le faci acasă. VIDEO # Click.ro
Mirosul de pâine caldă rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri ale confortului de acasă. Într-o perioadă în care tot mai mulți consumatori devin atenți la ingredientele din produsele cumpărate, pâinica de casă revine în prim-plan. Fără aditivi, fără conservanți și cu un gust autentic, aceast
05:50
Țările rare care poartă numele unor personalități istorice. Unele se află chiar în Europa # Click.ro
Dacă ne vom uita pe o hartă, vom vedea că cele mai multe țări de pe glob se ghidează după aceleași principii, atunci când vine vorba despre modul în care sunt denumite.
02:10
Varianta de ciorbă rădăuțeană sănătoasă și sățioasă, ideală în diete, recomandată de Carmen Brumă. Iată cât de simplu este de făcut # Click.ro
Carmen Brumă (48 de ani) vine în fața urmăritorilor săi cu o rețetă de ciorbă rădăuțeană pregătită după bunul plac, pentru o masă sănătoasă, gustoasă și sățioasă. Specialista în nutriție a postat rețeta pe rețelele de socializare, spre încântarea fanilor ei.
01:10
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi # Click.ro
Intrarea lui Marte în Vărsător aduce o energie benefică pentru acțiune creativă și rezolvarea problemelor. În această perioadă, progresul vine prin experimentare și gândire inovatoare, nu prin forță și perseverență. Energia Vărsătorului ne ajută să ne relaxăm, să ne deschidem mintea și să privim luc
00:10
Șoferii care poartă ochelari, atenție! Ce reguli trebuie să respecte ca să nu fie opriți de poliție # Click.ro
Pe lângă intensificarea controalelor rutiere, o nouă lege aduce schimbări pentru șoferii care poartă ochelari. Aceștia trebuie să cunoască schimbările legislative, pentru a nu primi amenzi din partea autorităților atunci când se află la volan.
23 ianuarie 2026
23:40
În ziua de astăzi, tot mai multor români le este dificil să facă față taxelor, facturilor ridicate și prețurilor tot mai mari. Însă, astfel de noțiuni economice nu sunt un fenomen tocmai nou, ci o maturizare a unor concepte mult mai vechi.
23:10
Ingredientul secret ce trebuie folosit mereu la șnițele. Așa vor ieși mai fragede și mai pufoase # Click.ro
Indiferent de cât de simple de făcut sunt șnițelele, tot mai există unele secrete pe care această rețetă le păstrează. De exemplu, există un ingredient simplu de care nu trebuie să uităm, atunci când vrem să pregătim șnițele cât mai fragede la interior, dar crocante la exterior.
22:40
Livia Graur, de neconsolat după moartea tatălui! Ce dorință a avut părintele vedetei de la Prima TV, pe patul de moarte?! „L-am incinerat” # Click.ro
Livia Graur și-a pierdut tatăl, la începutul lunii decembrie.
22:10
O insulă perfect circulară a atras atenția oamenilor de știință din întreaga lume. Are o mișcare neobișnuită # Click.ro
O formațiune naturală din nordul Argentinei a atras atenția oamenilor de știință din întreaga lume, dintr-un motiv de-a dreptul uluitor. Această mică insulă perfect circulară a devenit faimoasă datorită faptului că se mișcă.
22:10
Verdictul lui Cătălin Botezatu despre ochelarii de soare stil „Top Gun” ai lui Emmanuel Macron: „A transmis autoritate și control.” La ce preț se vând? # Click.ro
Verdictul lui Cătălin Botezatu despre ochelarii de soare în stil „Top Gun”: „Emmanuel Macron a transmis autoritate și control.” La ce preț se vând?
21:40
Număr unic la „Românii au talent”. Cine este Yubio, fenomenul care face muzică doar pocnind din degete: „Nu am mai văzut așa ceva” # Click.ro
„Românii au talent” sezonul 16 a început! Într-un decor complet nou, Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete stau la masa juriului, iar Pavel Bartoș și Smiley, din culise, urmăresc fiecare moment, gata să descopere și să împărtășească telespectatorilor momentele celor care au curajul s
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.