Trump amenință Canada globalistului Mark Carney, pe care îl numește ”guvernator”, cu taxe de 100%: Face o mare greșeală regretabilă
ActiveNews.ro, 24 ianuarie 2026 19:50
Donald Trump amenință Canada globalistului Mark Carney cu taxe de 100% din cauza acordului cu China.
• • •
Acum o oră
19:50
19:30
AUR revendică viitoarea guvernare. George Simion: „Vom face dreptate pentru români și îi vom aduce acasă pe cei din diaspora. Dreptate pentru România” – Modelul polonez ca reper VIDEO # ActiveNews.ro
Liderii AUR lansează un mesaj tranșant în contextul tensiunilor politice actuale, acuzând actuala putere că a blocat accesul românilor la o democrație reală.
Acum 2 ore
19:00
Mii de români au sărbătorit Unirea Principatelor alături de Călin Georgescu la Monumentul Eroului din Parcul Carol: România nu duce lipsă de resurse și oameni capabili, ci de adevărul care nu a fost spus până la capăt. Istoria se scrie prin oameni drepți # ActiveNews.ro
Azi, de ziua Unirii Principatelor Române, Călin Georgescu va fi în mijlocul romanilor. Acum 167 de ani romanii au făcut un pas decisiv ce a marcat cursul istoriei, unirea. În această zi importantă, acesta va fi prezent, alături de oameni în Capitală. Realitatea Plus vă va transmite cele mai imagini și informații speciale din întreaga țară.
18:50
Bogdan Tiberiu Iacob: Coldea, discurs exploziv la Davos: Serviciile secrete să devină puteri executive în stat # ActiveNews.ro
Fostul prim-adjunct al SRI, gen(r) Florian Coldea, a susținut marți la un forum organizat în siajul Forumului de la Davos un discurs cel puțin exploziv, în care spune că, date fiind schimbările majore care se petrec în lume, viitorul trebuie să aducă un rol mult mai mare al serviciilor secrete.
18:30
Manifestare de protest în Piața Victoriei împotriva loviturii de stat din 6 decembrie și a măsurilor de austeritate ale guvernului Bolojan. Oamenii au strigat ”Noi am votat, voi ați furat” VIDEO # ActiveNews.ro
Sute de persoane au pornit într-un marș pașnic din Parcul Carol, unde au sărbătorit 167 de ani de la Unirea Principatelor alături de Călin Georgescu, către Piața Victoriei, pentru a-și exprima nemulțumirea față de politicile economice ale guvernului Bolojan și față de anularea alegerilor din 2024.
Acum 4 ore
18:10
Gest ORIBIL. Premierul Ilie Bolojan A REFUZAT să intre în Catedrala Patriarhală de Ziua Unirii și apoi să se prindă în horă, la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, de frica huiuduielilor, deși perimetrul îngust a fost securizat de forțe ample al Jandarmeriei # ActiveNews.ro
La împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, moment cu profundă semnificație istorică, națională și spirituală, prezența premierului Ilie Bolojan pe Dealul Mitropoliei a fost marcată de un gest care a scandalizat
17:50
Comandor (r) Ștefan Popa: ”VĂ IUBIȚI PATRIA, VEȚI ȘTI A O ÎNTĂRI. TRĂIASCĂ ROMÂNIA!” # ActiveNews.ro
Iată „Jurământul lui Cuza”: „Jur în numele Sfintei Treimi și în fața țării mele, că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesul Patriei
17:30
VOX POPULI: ”TRĂDĂTORII! LA PUȘCĂRIE!” - Huiduit copios la Focșani și la Iași de Ziua Principatelor Române, președintele Nicușor Dan a gafat din nou. A mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială și apoi a rostit un discurs complet penibil - VIDEO # ActiveNews.ro
În ciuda încercărilor oficiale de a menține solemnitatea evenimentului în „Orașul Unirii”, nemulțumirea unei părți a publicului a acoperit discursurile oficiale, transformând ceremonia într-o manifestație de protest față de politicile noului mandat de la Cotroceni.
17:20
17:10
17:00
Acum 6 ore
16:10
16:10
Revolta artistului Florin Chilian: Nu poți lua la întruna de undeva fără să pui ceva la loc mă proștilor! Vaca aia de o tot mulgeți voi a început sa dea sânge, nu lapte! Bolojane, gata bă! # ActiveNews.ro
Nu poti lua la intruna de undeva fara sa pui ceva la loc ma prostilor!
15:50
15:40
Mihai Târnoveanu: Basarabia se poate reuni cu România dacă extragem cuplul Soros-Ursula din politica ei # ActiveNews.ro
Acesta este adevărul bazat atât pe argumentele istorice (Transilvania și Basarabia sunt provincii milenare românești) dar si pe cele strict "tehnice", care contrazic teoria că dacă "luăm" Basarabia, pierdem Transilvania
15:00
Acum 8 ore
14:10
Viktor Orban: Un document confidențial UE prevede aderarea Ucrainei până în 2027 și o finanțare de până la 1,6 trilioane de dolari pentru Kiev. Generațiile viitoare vor duce această povară financiară # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a vorbit despre existența unui document confidențial în care se preconizează că Ucraina va adera la Uniunea Europeană până în 2027 și ar putea primi o finanțare de 1,6 trilioane de dolari până în 2040.
13:30
13:30
Peste 2.000 de români, la Iași, locul în care s-a făcut Unirea din 1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, la Marșul Unirii organizat de AUR - VIDEO # ActiveNews.ro
AUR Iași a sărbătorit, ca în fiecare an, ziua de 24 ianuarie la Iași, locul în care s-a făcut Unirea din 1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.
13:20
Elon Musk acuzăOpenAI că și-a trădat „misiunea fondatoare”, aceea de a dezvolta inteligențaartificială pentru binele umanității, ca organizație non-profit.
13:10
JD Vance, un nou atac dur la adresa Europei: ”A apucat-o pe calea sinuciderii civilizației. Nu poți să-ți conduci economia spre prăpastie” # ActiveNews.ro
Vicepreședintele Statelor Unite JD Vance a lansat joi un nou atac dur la adresa Europei, afirmând că statele europene se află pe un drum periculos care ar putea duce la declinul civilizațional.
12:50
12:40
12:30
Acum 12 ore
12:00
11:50
Evsevia (cu numele de călugărie Xenia) a fost fiica unui însemnat dregător din Roma. Și-a părăsit părinții și lumea cu plăcerile ei și bucuriile ei, pentru a trăi tot restul vieții în rugăciune către Dumnezeu, în post și priveghere și în sărăcie de bună voie.
11:50
24 ianuarie: Unirea Principatelor Române. Cuza: Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie. Vă iubiți Patria, veți ști a o întări. Să trăiască România! HORA UNIRII cântată de frumoasa noastră Maria Tănase (VIDEO) # ActiveNews.ro
La 24 ianuarie 1859 a avut loc Unirea Principatelor Române, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. „Mica unire”, cum este cunoscută unirea Țării Românești cu Moldova, reprezintă primul pas important pe calea infăptuirii statului național unitar român.
Acum 24 ore
00:00
23 ianuarie 2026
23:30
Gânduri, mărturisiri și îndemnuri ale Doamnei Aspazia Oțel Petrescu: ”Fraților, vă încredințez, cu o încredere de nezdruncinat, că Domnul nu ne părăsește nici o singură clipă. Să nu vă fie frică! CU NOI ESTE DUMNEZEU!” (+23 ianuarie 2018) # ActiveNews.ro
Știi ce-l distruge pe dușman? Nu ne vine a crede, dar așa este. Îl distruge iubirea. Iubirea ne învață să nu blamăm răul. Lucrul acesta ni se pare un paradox, dar nu este, dacă te gândești bine.
23:30
În momentul în care eu am renunțat la cipul lor, m-am opus, eu mi-am câștigat mântuirea. Mă salvez spunând un singur ”NU”. Prin acel ”NU” m-am făcut ostaș al lui Hristos! - Doamna Aspazia Oțel Petrescu (9 decembrie 1923 - 23 ianuarie 2018) # ActiveNews.ro
Gânduri și mărturisiri ale sfintei închisorilor comuniste, Aspazia Oțel Petrescu, despre martiri, cipuri, rugăciune, jertfă și domnia lui Antihrist: „Nicio jertfă n-a fost zadarnică. Ea a rodit”
23:20
22:20
21:10
Anularea alegerilor, și tot ce a urmat după, constituie o catastrofă pentru țară. Ajunge să privim la ce se întâmplă chiar la vârful acestui stat.
Ieri
20:20
Drum de întoarcere sau cale de reparare pentru cancerul generalizat în care ne aflăm nu cred că mai există. Și, în același timp, aș spune, APĂRAREA ÎMPOTRIVA UNEI ASEMENEA REALITĂȚI într-un stat bezmetic și lovit de morbul absurdității DEVINE, PE ZI CE TRECE, O CHESTIUNE STRICT INDIVIDUALĂ!
20:00
Cristina Isabela Lăpădătoni: Davos 2026 - M-a fascinat Oana Țoiu. Macron? Top Gun la ședință de bloc. Văd că românașii noștri iar se pun de-a curmezișul cu marile puteri. Acum ne uităm urât și la Trump? Unde ne mai duc ăștia? # ActiveNews.ro
M-am uitat și eu, ca tot omul curios și neinvitat, la ce s-a întâmplat la Davos. Și m-am gândit să fac o mică retrospectivă… prin ochii mei de blondă.
20:00
19:50
Basilica: S-au împlinit opt ani de la mutarea la Domnul a mărturisitoarei Aspazia Oțel Petrescu (VIDEO) # ActiveNews.ro
Doamna Aspazia Oțel Petrescu a trecut la cele veșnice în urmă cu opt ani, în data de 23 ianuarie 2018. A fost una dintre mărturisitoarele Ortodoxiei în timpul regimului comunistm transmite agenția de presă a Patriarhiei Române, Basilica.ro:
19:50
19:40
Lumea se îndrăcește în ritm galopant. Am scris în mai multerânduri despre asta, pe care îl trăim în aceste vremuri mocirloase și fetide.
19:30
23 ianuarie 1595: Bătălia de la Șerpătești, prima mare victorie a lui Mihai Viteazul. Domnul român i-a nimicit pe turci după o campanie strălucită, încununată cu un atac de noapte # ActiveNews.ro
Istoria națională cuprinde multe pagini de vitejie ale poporului român, încă prea multe necunoscute suficient de public. Una dintre aceste pagini o constituie victoria strălucită a trupelor române conduse de Mihai Viteazul, la Șerpătești pe 23 ianuarie 1595.
19:20
Rebeliunea Legionară din 21-23 ianuarie 1941: Un 13-15 iunie ’90 perfectat de NKVD? Historia: Agenți ai serviciilor secrete sovietice infiltrați în Mișcarea Legionară. Evenimentul Istoric: Filmările au ajuns la Moscova. FOTOGRAFII INEDITE # ActiveNews.ro
Tiberiu Tănase a luat la puricat toate arhivele existente în România, de la cele ale SRI (CNSAS) la cele naționale (DANIC), ale MAPN și ale Academiei Române, efort din care „a reieșit implicarea în evenimentele din 21-23 ianuarie 1941 atât a unor comuniști români cât și a altor agenți ai serviciilor secrete sovietice”.
19:20
18:50
Armata română, ca pe timpul lui Moș Teacă. Dezvăluiri-bombă ale unui general: Soldatul român nu are bocanci și nu știe să utilizeze drone. E singurul soldat din NATO care nu poate lupta pe timp de noapte # ActiveNews.ro
Generalul Dorin Toma, fost comandant al Diviziei Multinaționale Sud‑Est a NATO, a readus în atenție o problemă veche, dar rar discutată public: nivelul real de dotare și pregătire al soldatului român
18:30
Ștefan Secăreanu: Uneltele propagandei neomarxiste, mai ales cele de pe malurile Prutului, se screm din toate încheieturile pentru a-i menține cumva pe valul de plutire pe gangsterii globaliști de la cârma UE # ActiveNews.ro
Uneltele propagandei neomarxiste, mai ales cele de pe malurile Prutului, se screm din toate încheieturile pentru a-i menține cumva pe valul de plutire pe gangsterii globaliști de la cârma UE, care se duc tot mai la fund după loviturile aplicate la Davos asupra lor de Donald J. Trump.
18:10
Țoiu și MAE – complici cu Zelensky în asimilarea românilor din Ucraina. Maia Sandu a redevenit moldovenistă! „La hartă” – o ediție bombă! VIDEO # ActiveNews.ro
Atac încrucișat de la Kiev și Moscova împotriva intereselor românești;
17:30
Epidemiolog: Vaccinurile” anti- COVID-19 reprezintă una dintre CELE MAI MARI expuneri la CANCER din istoria modernă. Vaccinurile pe bază de ARNm cresc riscul de a dezvolta șapte tipuri de cancer # ActiveNews.ro
În ultimii ani, autoritățile sanitare și companiile farmaceutice au negat vehement posibilitatea ca vaccinurile cu ARNm să influențeze sau să modifice ADN-ul uman. Orice sugestie în acest sens a fost rapid catalogată drept
17:20
TRUMP surpă Noua Ordine Mondială - UE&ONU&OMS, venezueleanca ”prigonită” de SUA vine la Casa Albă iar ”suveraniștii de podcast” plâng de mila inuiților. Apropo, de unde vin inuiții? Povestea cu TORTUL: a cui Transilvanie e Groenlanda? # ActiveNews.ro
Dictatura impusă în România de sistemul satanist de la Bruxelles prin lovitura de stat care a dus la anularea alegerilor și călcarea pe gât cu bocancii justiției transformate în arma regimului a reprezentantului suveraniștilor români, Călin Georgescu, este călare peste noi și pe „suveraniștii” țoiști anti-georgiști și anti-trumpiști îi
17:00
16:50
S-au dus vremurile în care Zelensky părea un milog la poarta Europei, capabil de orice giumbușluc pentru a primi de pomană încă zece tancuri, trei avioane și niște miliarde de euro.
16:30
Veste bună pentru libertatea de exprimare a americanilor: TikTok rămâne în SUA și va fi controlat de investitori americani. Trump: ”Îi mulțumesc lui Xi pentru că a colaborat cu noi” # ActiveNews.ro
Platforma TikTok va fi deținută în majoritate de investitori americani, după ce compania a ajuns la un acord care îi permite să își continue activitatea în Statele Unite. Președintele SUA, Donald Trump, a salutat public tranzacția.
