Nicuşor Dan despre lipsa de la Davos: Încerc să folosesc deplasările externe pentru a obţine lucruri pentru România

14:10

Președintele Nicușor Dan a participat, sâmbătă, la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române desfășurate în Piața Unirii din Focșani. Șeful statului a fost aplaudat de cei prezenți la sărbătoare, dar și huiduit de un grup de persoane, iar Nicușor Dan li s-a adresat direct celor care îl contestau, alegând să le vorbească liber. „La […] Articolul Nicușor Dan s-a adresat direct celor care îl huiduiau în discursul de Ziua Unirii Principatelor: „Dragi focșăneni, care huiduiți autoritățile publice / Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit / Dar vine cu o responsabilitate” apare prima dată în PRESShub.