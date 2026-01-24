Nicuşor Dan despre lipsa de la Davos: Încerc să folosesc deplasările externe pentru a obţine lucruri pentru România
PressHub, 24 ianuarie 2026 20:50
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că deplasările externe trebuie evaluate prin rezultate concrete pe care le poate aduce României, şi a respins criticile privind lipsa sa la Forumul Economic Mondial de la Davos, informează Agerpres. Întrebat fiind dacă cataloghează o vizită la Davos ca fiind „un umblat teleleu”, preşedintele României a declarat […] Articolul Nicuşor Dan despre lipsa de la Davos: Încerc să folosesc deplasările externe pentru a obţine lucruri pentru România apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum o oră
20:50
Nicuşor Dan despre lipsa de la Davos: Încerc să folosesc deplasările externe pentru a obţine lucruri pentru România # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că deplasările externe trebuie evaluate prin rezultate concrete pe care le poate aduce României, şi a respins criticile privind lipsa sa la Forumul Economic Mondial de la Davos, informează Agerpres. Întrebat fiind dacă cataloghează o vizită la Davos ca fiind „un umblat teleleu”, preşedintele României a declarat […] Articolul Nicuşor Dan despre lipsa de la Davos: Încerc să folosesc deplasările externe pentru a obţine lucruri pentru România apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
19:50
Milioane de ucraineni fără încălzire la -13 °C după un atac masiv al Rusiei cu drone și rachete # PressHub
Rusia a lansat un „atac masiv” cu drone și rachete asupra celor mai mari două orașe din Ucraina și a întrerupt alimentarea cu energie electrică a 1,2 milioane de clădiri la nivel național. Ministrul de Externe al Ucrainei a condamnat violența „cinică” a lui Vladimir Putin, în timp ce negocierile de pace cu Moscova și […] Articolul Milioane de ucraineni fără încălzire la -13 °C după un atac masiv al Rusiei cu drone și rachete apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
17:50
Aktual24 | Cine se numără printre susținătorii din anturajul lui Călin Georgescu: adulator al lui Ceaușescu și al Securității comuniste # PressHub
Călin Georgescu a depus sâmbătă o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, în prezenţa a zeci de susţinători. Unul dintre cei mai apropiați susținători, care de altfel i-a și ținut coroana de flori, este un individ care s-a remarcat prin adularea lui Nicolae Ceaușescu și a fostei Securităși […] Articolul Aktual24 | Cine se numără printre susținătorii din anturajul lui Călin Georgescu: adulator al lui Ceaușescu și al Securității comuniste apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
16:50
Preşedintele Nicuşor Dan, huiduit și la Iași: „Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național și pe ceremonii de comemorare a eroilor” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a fost fluierat de o parte dintre cei prezenți la manifestările de Ziua Unirii Principatelor organizate la Iași. La fel ca la Focșani, președintele s-a adresat direct mulțimii. Nicuşor Dan le-a recomandat, sâmbătă, protestatarilor prezenţi manifestările dedicate Zilei Unirii de la Iaşi, să înceteze huiduielile pe timpul intonării imnului naţional, dar şi […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan, huiduit și la Iași: „Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național și pe ceremonii de comemorare a eroilor” apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
14:10
Nicușor Dan s-a adresat direct celor care îl huiduiau în discursul de Ziua Unirii Principatelor: „Dragi focșăneni, care huiduiți autoritățile publice / Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit / Dar vine cu o responsabilitate” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a participat, sâmbătă, la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române desfășurate în Piața Unirii din Focșani. Șeful statului a fost aplaudat de cei prezenți la sărbătoare, dar și huiduit de un grup de persoane, iar Nicușor Dan li s-a adresat direct celor care îl contestau, alegând să le vorbească liber. „La […] Articolul Nicușor Dan s-a adresat direct celor care îl huiduiau în discursul de Ziua Unirii Principatelor: „Dragi focșăneni, care huiduiți autoritățile publice / Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oameni au murit / Dar vine cu o responsabilitate” apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
13:10
Dezbaterea despre parcursul european al Republicii Moldova este dominată de calendarul politic al aderării. Mai puțină atenție este acordată faptului că, dincolo de acest calendar, integrarea economică și infrastructurală avansează deja pe coordonate proprii. Republica Moldova a fost mereu un teritoriu periferic. Pentru cnejii polonezi a reprezentat capătul unui sistem fluvial de liber schimb Baltico-Pontic […] Articolul Spre Europa, via România: cum intră Republica Moldova în Europa fără să fi aderat apare prima dată în PRESShub.
12:10
ApaVital, societate la care CJ Iași este principal acționar, a dat peste 665.000 lei pe „combaterea dezinformării” # PressHub
Trei achiziții făcute pe final de an de către ApaVital Iași pentru servicii de comunicare au costat societatea de apă peste 665.000 de lei, scrie Ziarul de Iași. Este vorba de servicii de realizare a unei strategii de comunicare, respectiv de gestiunea situațiilor de criză – care impune inclusiv „activități de comunicare directă, «la firul […] Articolul ApaVital, societate la care CJ Iași este principal acționar, a dat peste 665.000 lei pe „combaterea dezinformării” apare prima dată în PRESShub.
11:30
EMA reafirmă siguranța paracetamolului în sarcină: niciun risc dovedit pentru autism sau ADHD # PressHub
Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunțat joi, la Amsterdam, că utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii rămâne sigură, în urma unei noi analize științifice de amploare. Concluziile, bazate pe o revizuire sistematică publicată într-o revistă medicală de top, nu indică o creștere a riscului de tulburări de neurodezvoltare sau de malformații congenitale, confirmând recomandările în […] Articolul EMA reafirmă siguranța paracetamolului în sarcină: niciun risc dovedit pentru autism sau ADHD apare prima dată în PRESShub.
11:20
Nicușor Dan: Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori şi este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Focşani, că trăim într-o societate în care există o confuzie de valori şi este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate, scrie Agerpres. Preşedintele a vizitat, sâmbătă dimineaţă, Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani, unde a înmânat conducerii instituţiei […] Articolul Nicușor Dan: Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori şi este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate apare prima dată în PRESShub.
10:10
Ministerul Educației a lansat vineri în consultare publică proiectul de structură a anului școlar 2026 – 2027. În varianta propusă de Ministerul Educației, cursurile anului școlar 2026 – 2027 încep pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027. Pentru clasa a VIII-a cursurile se încheie pe 11 iunie 2027, iar pentru clasa […] Articolul Proiectul de structură a anului școlar 2026 – 2027, în consultare publică apare prima dată în PRESShub.
09:10
Alte 10 tramvaie moderne pentru Timișoara, din fonduri europene. Municipalitatea a investit 700 de milioane de lei pentru a înnoi flota de transport public # PressHub
Primăria Timișoara a atribuit contractul pentru furnizarea altor 10 tramvaie noi, cu peste 150 de locuri, cu podea coborâtă, sisteme avansate de siguranță, climatizare și alte dotări moderne. Acestea vor fi livrate de compania Bozankaya până în primăvara anului viitor și vor putea fi introduse pe linia 9, care asigură legătura între Gara de Nord […] Articolul Alte 10 tramvaie moderne pentru Timișoara, din fonduri europene. Municipalitatea a investit 700 de milioane de lei pentru a înnoi flota de transport public apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
08:10
Dorian Galbinski, cel mai longeviv reporter din Secţia română a BBC – „Libertatea a însemnat chiar viața mea / Asistăm, poate, la moartea democrației liberale. Sper să ne înșelăm” INTERVIU # PressHub
Dorian Galbinski este originar din Constanţa. S-a născut şi a trăit aici până când, în anii ’60, a emigrat, alături de familia sa, în Israel. Înscris de socrul său la un concurs pentru Secția română a BBC, după mai multe probe, ajunge, în decembrie 1970, acolo unde și-a construit cariera: în Marea Britanie, la BBC. […] Articolul Dorian Galbinski, cel mai longeviv reporter din Secţia română a BBC – „Libertatea a însemnat chiar viața mea / Asistăm, poate, la moartea democrației liberale. Sper să ne înșelăm” INTERVIU apare prima dată în PRESShub.
23 ianuarie 2026
23:00
Ilie Bolojan: Anul acesta nu mai cresc taxele / Să mutăm nota de plată pe aparatul de stat # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri seară, la Digi 24, că taxele nu vor mai crește în acest an și că „nota de plată” trebuie mutată pe aparatul de stat. „Anul acesta nu mai cresc taxele. Ceea ce trebuie să facem este să corectăm aceste nedreptăți care au fost acumulate și să mutăm și nota […] Articolul Ilie Bolojan: Anul acesta nu mai cresc taxele / Să mutăm nota de plată pe aparatul de stat apare prima dată în PRESShub.
Ieri
21:10
Aktual24 | Bătălia dintre gruparea Marius Lulea din AUR și George Simion a ajuns la nivel de înjurături # PressHub
Unul dintre cele mai cunoscute site-uri de propagandă ale partidului AUR, aflat însă sub controlul lui Marius Lulea (potrivit jurnaliștilor de investigații), are titluri în care liderul George Simion este catalogat ”prost” și ”lichea putinistă”, scrie Aktual24. Marius Lulea este co-fondator al Alianței pentru Unirea Românilor și a fost până recent, în decembrie anul trecut, […] Articolul Aktual24 | Bătălia dintre gruparea Marius Lulea din AUR și George Simion a ajuns la nivel de înjurături apare prima dată în PRESShub.
21:00
Cel mai vechi muzeu din România, Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, reuşeşte să aducă la viaţă în mediul online, tablourile din colecţiile sale, cu ajutorul inteligenţei artificiale, în aşa fel încât scenele pictate în urmă cu aproape 200 de ani acum sunt „puse în mişcare.” O selecţie de lucrări cu tematică de iarnă a fost […] Articolul Muzeul Brukenthal aduce tablourile la viaţă cu ajutorul inteligenţei artificiale apare prima dată în PRESShub.
20:30
International Press Instititute a lansat o nouă alertă pe platforma Mapping Media Freedom în legătură cu atacurile publice la adresa Emiliei Șercan # PressHub
International Press Instititute (IPI) a introdus vineri o nouă alertă în platforma Mapping Media Freedom în legătură cu atacurile publice la adresa Emiliei Șercan. Este a doua alertă indexată de IPI în Mapping Media Freedom care sesizează amenințări la adresa jurnalistei de investigații, prima fiind transmisă în 16 ianuarie. „La trei ore după ce azi […] Articolul International Press Instititute a lansat o nouă alertă pe platforma Mapping Media Freedom în legătură cu atacurile publice la adresa Emiliei Șercan apare prima dată în PRESShub.
19:50
Ilie Bolojan: Pentru a dezvolta România în anii următori, trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a participat vineri, la Radio Romania Actualități (RRA), la o ediție specială „Probleme la zi” în care a vorbit despre planurile Executivului pentru acest an, taxele și impozitele locale, reforma administrației și pensiile magistraților, acuzația de plagiat care-l vizează pe ministrul Justiției. Principalele declarații ale premierului în interviul pentru RRA: Despre reforma […] Articolul Ilie Bolojan: Pentru a dezvolta România în anii următori, trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase apare prima dată în PRESShub.
19:10
După crima din Timișoara, „Legea Mario” propune răspundere penală de la 10 ani pentru omor # PressHub
Joi a fost lansată o petiție care solicită modificarea legii, pentru ca minorii sub 14 ani să poată răspundă penal pentru infracțiunile de omor sau omor calificat, dacă este dovedită intenția. Intitulată „Legea Mario”, după numele adolescentului din Timiș ucis luni de trei prieteni, aceasta a strâns deja peste 31.000 de semnături în mai puțin […] Articolul După crima din Timișoara, „Legea Mario” propune răspundere penală de la 10 ani pentru omor apare prima dată în PRESShub.
18:40
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava este primul din România care dispune de un cabinet stomatologic pentru copii, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Şoldan. Potrivit acestuia, cabinetul, care funcţionează în Ambulatoriul de specialitate al spitalului, a costat peste un milion de lei şi a fost realizat în baza […] Articolul Primul spital din România care are un cabinet stomatologic pentru copii apare prima dată în PRESShub.
16:20
„Caccini – Le nuove musiche”. Un regal în deschiderea Stagiunii de Muzică Veche București # PressHub
Stagiunea de Muzică Veche București propune o deschidere spectaculoasă a ediției 2026 alături de lăutistul Xavier Díaz-Latorre și baritonul Furio Zanasi, două figuri majore ale muzicii vechi europene. Aceștia prezintă Caccini– Le nuove musiche. Pe 25 Ianuarie, de la ora 19.00, la Sala Auditorium (Muzeul Național de Artă al României). Pentru bilete, aici. Le Nuove […] Articolul „Caccini – Le nuove musiche”. Un regal în deschiderea Stagiunii de Muzică Veche București apare prima dată în PRESShub.
16:00
Lovitură pentru mafia lemnului: Ministrul Mediului a închis „portița” din SUMAL. Cum funcționa metoda „Offline” prin care se furau pădurile # PressHub
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat o modificare crucială în aplicația SUMAL (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos), menită să blocheze una dintre cele mai răspândite metode de furt de lemn: transportul cu aviz generat, dar neîncărcat în sistem. Decizia vine în urma consultărilor cu societatea civilă, în speță, activistul civic Daniel Bodnar, cunoscut pentru […] Articolul Lovitură pentru mafia lemnului: Ministrul Mediului a închis „portița” din SUMAL. Cum funcționa metoda „Offline” prin care se furau pădurile apare prima dată în PRESShub.
15:30
Interviu Aktual24 | Sociologul Gelu Duminică: „George Simion este un păcălici politic, la fel cum au fost foarte mulți în România în ultimii 35 de ani” # PressHub
Sociologul Gelu Duminică prezintă într-un interviu pentru Aktual24 o analiză clară și percutantă a dinamicilor sociale care au făcut ca în România curentele extremiste să cunoască o recrudescență de neimaginat cu doar câțiva ani în urmă. Aktual24: În ultimul an am asistat la o creștere a cazurilor de agresiune verbală și fizică la adresa imigranților […] Articolul Interviu Aktual24 | Sociologul Gelu Duminică: „George Simion este un păcălici politic, la fel cum au fost foarte mulți în România în ultimii 35 de ani” apare prima dată în PRESShub.
14:30
Peste 65% din funcțiile de conducere din instanțe sunt ocupate prin delegare. Judecător CSM: „O soluție excepțională a devenit regulă” # PressHub
Funcțiile de conducere din instanțele judecătorești sunt ocupate, în majoritate covârșitoare, prin delegare, deși legea prevede această modalitate ca fiind una strict excepțională. Datele oficiale publicate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), analizate de judecătoarea Grătiela Milu, arată o generalizare a delegării la toate nivelurile sistemului judiciar, cu un vârf la nivelul judecătoriilor. Potrivit datelor […] Articolul Peste 65% din funcțiile de conducere din instanțe sunt ocupate prin delegare. Judecător CSM: „O soluție excepțională a devenit regulă” apare prima dată în PRESShub.
14:10
DNA, lăsată singură în lupta anticorupție? Marius Voineag acuză „incapacitatea” instituțiilor de control, o prăbușire a sesizărilor față de epoca Kovesi # PressHub
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, a lansat un avertisment cu privire la izolarea instituției pe care o conduce. Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, șeful parchetului anticorupție a reclamat „incapacitatea” instituțiilor de control ale statului – precum Curtea de Conturi, ANPC sau corpurile de control ministeriale – de a furniza materie primă […] Articolul DNA, lăsată singură în lupta anticorupție? Marius Voineag acuză „incapacitatea” instituțiilor de control, o prăbușire a sesizărilor față de epoca Kovesi apare prima dată în PRESShub.
13:30
António Costa trasează liniile roșii ale UE: Groenlanda nu se negociază, iar pacea în Ucraina ridică semne de întrebare # PressHub
După o reuniune informală joi, a Consiliului European, președintele António Costa a transmis un mesaj ferm către Washington: relația transatlantică rămâne esențială, dar nu poate funcționa pe baza presiunii sau a ambiguităților strategice. Salutând decizia Statelor Unite de a renunța noile tarife punitive, Costa a reafirmat sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru Danemarca și Groenlanda […] Articolul António Costa trasează liniile roșii ale UE: Groenlanda nu se negociază, iar pacea în Ucraina ridică semne de întrebare apare prima dată în PRESShub.
13:20
Grup infracțional acuzat că opera un site de contractare a asasinilor, destructurat de DIICOT # PressHub
Pe data de 14 ianuarie 2026, DIICOT a efectuat trei percheziții domiciliare în București și Râmnicu Vâlcea. Persoanele vizate erau suspectate de constitutirea unui grup infracțional organizat care ar fi deținut o pagină web utilizată pentru contractarea de asasini. Acțiunea s-a realizat la solicitarea juridică a Poliției din Marea Britanie. Doi cetățeni români au fost […] Articolul Grup infracțional acuzat că opera un site de contractare a asasinilor, destructurat de DIICOT apare prima dată în PRESShub.
13:10
Derapaje în lanț la Realitatea Plus: Amenzi usturătoare de la CNA. Postul a fost sancționat pentru 14 emisiuni care au promovat teorii ale conspirației și dezinformări # PressHub
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a taxat dur joi, 22 ianuarie, modul în care postul de televiziune Realitatea Plus a înțeles să respecte legislația audiovizuală. În urma unui maraton de verificări care a vizat nu mai puțin de 47 de rapoarte de monitorizare aferente lunii octombrie 2025, membrii CNA au decis aplicarea a două amenzi […] Articolul Derapaje în lanț la Realitatea Plus: Amenzi usturătoare de la CNA. Postul a fost sancționat pentru 14 emisiuni care au promovat teorii ale conspirației și dezinformări apare prima dată în PRESShub.
13:00
73 de percheziții și 96 de suspecți: cum era falsificată cetățenia română în județul Botoșani # PressHub
Polițiști și procurori au făcut, vineri, 73 de percheziții domiciliare în județul Botoșani. Scopul a fost destructurarea unei rețele care ajuta cetățeni din Moldova, Ucraina sau Rusia să obțină cetățenie românească. Anchetatorii au descoperit că suspecții au folosit imobile părăsite, aflate în paragină, pe post de adrese fictive. 96 de suspecți urmează să fie chemați […] Articolul 73 de percheziții și 96 de suspecți: cum era falsificată cetățenia română în județul Botoșani apare prima dată în PRESShub.
12:50
Pasagerii europeni merită respect, nu scuze. De ce ne opunem tăierii compensațiilor pentru zborurile întârziate # PressHub
Zborul cu avionul a devenit o necesitate cotidiană, dar experiența pasagerilor este tot mai degradată de întârzieri și birocrație. Consiliul UE propune reguli care ar îngreuna obținerea despăgubirilor, însă Parlamentul European se opune ferm. Analiza explică de ce timpul pasagerilor nu este negociabil, de ce bagajul de mână trebuie să fie gratuit și cum noile […] Articolul Pasagerii europeni merită respect, nu scuze. De ce ne opunem tăierii compensațiilor pentru zborurile întârziate apare prima dată în PRESShub.
12:30
Președintele american Richard Nixon a demisionat la 8 august 1974, pentru a evita procedura de impeachment, declanșată în urma scandalului Watergate, fiind primul și, până în prezent, singurul președinte al SUA care a demisionat, la presiunea opiniei publice, desigur dar mai ales a aleșilor din partidul său Republican. S-ar putea întâmpla același lucru cu actualul […] Articolul Despre Donald Trump și Constituția SUA: ce este amendamentul 25? apare prima dată în PRESShub.
12:10
Și Ucraina? Zelenski cere din nou aliaților europeni să fie uniți, în timp pe emisarii speciali americani discută cu Putin # PressHub
„Documentele pentru încheierea acestui război sunt aproape gata. Ucraina acționează cu onestitate și hotărâre. Rusia trebuie, la rândul ei, constrânsă să pună capăt acestei agresiuni.” „Chiar anul trecut, aici, la Davos, mi-am încheiat discursul spunând că Europa trebuie să știe cum să se apere”, a declarat Volodimir Zelenski. „A trecut un an și nimic nu […] Articolul Și Ucraina? Zelenski cere din nou aliaților europeni să fie uniți, în timp pe emisarii speciali americani discută cu Putin apare prima dată în PRESShub.
11:30
Neregulile de la clubul sportiv al Primăriei Iași, sesizate la DNA. Iașul are de plată 2,1 milioane de lei către un antrenor și trei jucătoare care nu au muncit o secundă la club # PressHub
O comisie a Federației Române de Handbal a obligat CSM Iași 2020, clubul sportiv al Primăriei Iași, să plătească unui antrenor și către trei jucătoare, cumulat, circa 425 000 de euro. Banii ar trebui achitați pentru o perioadă în care cei patru nu au muncit o secundă pentru clubul din ieșean, scrie Ziarul de Iași. […] Articolul Neregulile de la clubul sportiv al Primăriei Iași, sesizate la DNA. Iașul are de plată 2,1 milioane de lei către un antrenor și trei jucătoare care nu au muncit o secundă la club apare prima dată în PRESShub.
11:20
Revoltă în justiție. O judecătoare de la Tribunalul București denunță blocarea concursurilor și delegările „de avarie” transformate în regulă # PressHub
Judecătoarea Ana-Maria Puiu de la Tribunalul București a ieșit public pe pagina de Facebook și reclamă practica păguboasă a delegărilor de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a unor persoane agreate pe funcții de conducere. În plus, judecătoarea atrage atenția asupra faptului că Laura Radu, membru al CSM și fost președinte al Tribunalului București, a […] Articolul Revoltă în justiție. O judecătoare de la Tribunalul București denunță blocarea concursurilor și delegările „de avarie” transformate în regulă apare prima dată în PRESShub.
10:40
După summitul UE: von der Leyen vorbește despre ruptura în relațiile transatlantice. Nicușor Dan despre „turbulențe și discontinuități” # PressHub
„Știm că trebuie să funcționăm ca o Europă independentă”, le-a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, jurnaliștilor, la finalul reuniunii de cinci ore a Consiliului European, convocat în urgență pe fundalul conflictului dintre administrația Trump și aliații europeni, pe tema Groenlandei. Întâlnirea a marcat discret, potrivit a patru diplomați europeni și unui oficial […] Articolul După summitul UE: von der Leyen vorbește despre ruptura în relațiile transatlantice. Nicușor Dan despre „turbulențe și discontinuități” apare prima dată în PRESShub.
09:10
Aproape jumătate dintre salariaţi români folosesc inteligenţa artificială de mai multe ori pe zi # PressHub
Patru din zece angajaţi folosesc inteligenţa artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viaţa personală, cei mai mulţi cerând sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, pentru a genera text, imagine sau sunet ori pentru a căuta produse şi servicii, relevă un sondaj realizat de o platformă de recrutare, potrivit Agerpres. […] Articolul Aproape jumătate dintre salariaţi români folosesc inteligenţa artificială de mai multe ori pe zi apare prima dată în PRESShub.
08:10
Cea mai lungă pârtie de schi din România, în lungime de 8,2 kilometri, a fost deschisă în staţiunea Straja, turiştii având acum posibilitatea să schieze din vârful Straja, de la o altitudine de 1.868 metri, până la staţia de plecare a telegondolei din Lupeni. „Deschiderea pârtiei de pe vârful Straja este un eveniment mult aşteptat […] Articolul Cea mai lungă pârtie de schi din România, deschisă în staţiunea Straja apare prima dată în PRESShub.
07:10
De la guvernul Ponta la Bolojan: Ion Claudiu Teodorescu, din nou Secretar General al Justiției # PressHub
Pe 21 ianuarie, prin decizia Primului Ministru, Ilie Bolojan, Ion Claudiu Teodorescu a fost numit Secretar General Provizoriu al Ministerului Justiției. Acesta îl înlocuiește, astfel, pe Bogdan Mateescu, care a părăsit funcția în decembrie. Teodorescu a ocupat funcții importante în Justiție din timpul guvernului Ponta, până în 2020, când a fost concediat de Ministrul Justiției […] Articolul De la guvernul Ponta la Bolojan: Ion Claudiu Teodorescu, din nou Secretar General al Justiției apare prima dată în PRESShub.
22 ianuarie 2026
22:50
Preşedintele Nicuşor Dan, întrebat despre Groenlanda înaintea reuniunii Consiliului European: Suveranitatea este ceva important care ține de dreptul internațional. Orice chestiuni care țin de Apărare trebuie purtate pe dialog # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut, joi, declarații de presă înaintea participării la reuniunea informală a Consiliului European de la Bruxelles. • Despre poziția României cu privire la Groenlanda: „În primul rând, e un Consiliu European informal care are ca obiect relația transatlantică, și asta are mai multe componente: cum intuiți, Groenlanda, tarife, Ucraina – […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan, întrebat despre Groenlanda înaintea reuniunii Consiliului European: Suveranitatea este ceva important care ține de dreptul internațional. Orice chestiuni care țin de Apărare trebuie purtate pe dialog apare prima dată în PRESShub.
21:50
Aktual24 | Casa Albă a inclus greșit Belgia printre semnatarii cartei Consiliului pentru Pace. A confundat-o cu Belarus # PressHub
Casa Albă a inclus în mod eronat Belgia printre semnatarii cartei Consiliului pentru Pace l al președintelui american Donald Trump, după ce a confundat Belgia cu Belarus, a confirmat o sursă guvernamentală din Belgia pentru site-ul belgian VRT. Lista statelor a fost publicată de Casa Albă cu puțin timp înainte de semnarea acordului privind înființarea […] Articolul Aktual24 | Casa Albă a inclus greșit Belgia printre semnatarii cartei Consiliului pentru Pace. A confundat-o cu Belarus apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Mass-Media: „Sunt îngrijorat de hărțuirea, discreditarea și amenințările grave semnalate, inclusiv amenințări cu moartea, la adresa jurnalistei Emilia Șercan” # PressHub
Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Mass-Media, Jan Braathu (foto), s-a declarat îngrijorat de hărțuirea Emiliei Șercan și de amenințările grave, inclusiv cu moartea, semnalate la adresa jurnalistei și a transmis că oficialii publici din România ar trebui să se abțină de la comportamente care pot submina siguranța jurnaliștilor. “Sunt îngrijorat de hărțuirea, discreditarea și amenințările grave […] Articolul Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Mass-Media: „Sunt îngrijorat de hărțuirea, discreditarea și amenințările grave semnalate, inclusiv amenințări cu moartea, la adresa jurnalistei Emilia Șercan” apare prima dată în PRESShub.
20:50
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunţat, joi, revizuirea politicii fiscale locale şi reducerea mai multor impozite, după reacţiile venite din partea comunităţii. Anunţul a fost făcut de primarul Antal Arpad (foto), printr-o declaraţie publicată, joi, pe pagina sa de Facebook. Edilul, aflat în funcţie de 17 ani, a explicat că decizia vine în urma discuţiilor […] Articolul Primăria Sfântu Gheorghe revine asupra impozitelor în urma nemulţumirilor cetățenilor apare prima dată în PRESShub.
19:50
Noua lege a cetăţeniei adoptată de Ucraina scoate România de pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie, dar MAE susține că românii ucraineni nu vor fi afectați. Cu toate că România a sprijinit material și moral Ucraina după invazia rusă, relațiile dintre Kiev și București nu au avansat foarte mult. Concesiile în favoarea minorității […] Articolul Scârțâie relația dintre România și Ucraina? apare prima dată în PRESShub.
18:30
Eurodeputații au respins joi o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene. Moțiunea, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 165 de voturi pentru, 390 împotrivă și 10 abțineri. Votul a fost precedat de o dezbatere în plen cu comisarul Maroš Šefčovič, care a avut loc luni, 19 ianuarie. Grupul politic Patrioți pentru […] Articolul Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene apare prima dată în PRESShub.
18:10
Fonduri de peste 180 de milioane de euro pentru județele Gorj și Dolj în Programul Tranziție Justă # PressHub
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) a anunțat calendarul apelurilor pentru Programul Tranziție Justă (PTJ), punând pe masă peste 184 de milioane de euro pentru județele Gorj și Dolj, scrie publicația Sud Vest. Acest „pachet de salvare” este împărțit în patru piloni esențiali, fiecare adresând o vulnerabilitate specifică a regiunii: 1. Pilonul de Infrastructură și Afaceri […] Articolul Fonduri de peste 180 de milioane de euro pentru județele Gorj și Dolj în Programul Tranziție Justă apare prima dată în PRESShub.
17:20
Contestații repetate și o decizie controversată: cum a fost desființată pedeapsa de 11 ani închisoare a lui Nelu Iordache # PressHub
Contestația în anulare aprobată de Curtea de Apel București în cazul lui Nelu Iordache a fost al patrulea demers de acest gen al afaceristului condamnat la 11 ani închisoare. Înainte de a discuta admisibilitatea în principiu, trebuia pusă în discuție autoritatea de lucru judecat, care este prioritară. Prin cereri succesive cu același obiect se mărește, […] Articolul Contestații repetate și o decizie controversată: cum a fost desființată pedeapsa de 11 ani închisoare a lui Nelu Iordache apare prima dată în PRESShub.
17:10
Cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis, respinsă definitiv # PressHub
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, joi, cererea de instituire a sechestrului asigurător formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, informează Agerpres. Decizia este definitivă. „Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul Statul Român, prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor […] Articolul Cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis, respinsă definitiv apare prima dată în PRESShub.
16:30
Thomas Hampson și Giordano Bellincampi, invitați de excepție ai Filarmonicii George Enescu # PressHub
Cu multiple nominalizări și premii Gramophone Awards, GRAMMY, Edison Award și Grand Prix du Disque, legendarul bariton american Thomas Hampson, una dintre cele mai importante personalități ale scenei lirice internaționale, colaborează pentru prima oară cu dirijorul Giordano Bellincampi, artist apreciat pentru forța și bucuria autentică a gestului său dirijoral, în două concerte sold-out susținute de […] Articolul Thomas Hampson și Giordano Bellincampi, invitați de excepție ai Filarmonicii George Enescu apare prima dată în PRESShub.
16:00
Un român, numit în boardul Agenției Uniunii Europene de Reglementare în domeniul Energiei # PressHub
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), a anunțat joi Consiliul Concurenței. ACER este agenţia Uniunii Europene care contribuie la garantarea bunei funcţionări a pieţei europene a energiei electrice, hidrogenului şi a gazelor naturale. ACER […] Articolul Un român, numit în boardul Agenției Uniunii Europene de Reglementare în domeniul Energiei apare prima dată în PRESShub.
16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a repetat mesajul prin care spune că Unirea cu România este una din soluțiile care pot asigura Republicii Moldova protecție în fața agresiunii Rusiei. „Republica Moldova are două soluții pentru a menține pacea și a rămâne parte a lumii libere – aderarea la Uniunea Europeană și dacă ar fi sub […] Articolul Președinta Republicii Moldova repetă mesajul pro-Unire cu România apare prima dată în PRESShub.
15:50
Curtea de Apel Ploieşti a decis, joi, să rejudece decizia care l-a obligat pe Liviu Luca să achite suma de 15.591.262 de lei (3.000 de euro) către PSV Company SA. Fostul sindicalist a fost implicat într-un dosar de însușire a fondurilor companiei. În decembrie 2023, Tribunalul Prahova s-a pronunțat în defavoarea acestuia, transmite Agerpres. Conform […] Articolul Curtea de Apel Ploiești dispune rejudecarea despăgubirilor în dosarul Liviu Luca apare prima dată în PRESShub.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.