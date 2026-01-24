Cristi Chivu a fost ales să poarte flacăra olimpică pentru JO Milano Cortina

09:20

Sania din lemn de altădată s-a modernizat. Pe pârtiile de tubing, turiştii coboară pe derdeluş în colace din cauciuc, concepute pentru a prinde viteză, astfel încât adrenalina să ajungă la cote maxime. Noul tip de săniuş se poate face pe trasee special amenajate. Unul dintre cele mai mari parcuri de tubing din România este în Poiana Braşov, acolo unde turiştii iau pauză de la schiat pentru a se simţi din nou copii, chiar şi pentru o oră.