Femeie sechestrată de fostul iubit într-un apartament din Capitală. Trupele speciale au intervenit în forţă

07:30

Căutări dramatice în judeţul Cluj. Un copil de patru ani din Gherla e dispărut de ore bune, după ce a căzut în apele reci ale Someşului Mic. Băieţelul era la derdeluş pe malul râului, împreună cu un verişor, iar la un moment dat au alunecat în apă. Un adolescent de 17 ani a reuşit să îl aducă la mal doar pe unul dintre ei. După apelul la 112, la faţa locului au ajuns pompieri, poliţişti şi scafandri, însă căutările au fost oprite la lăsarea întunericului. Incidentul vine la nici o săptămână de când o fetiţă de 5 ani a fost salvată la limită din apa îngheţată a unui lac din Craiova.