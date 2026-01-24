Femeie sechestrată de fostul iubit într-un apartament din Capitală. Trupele speciale au intervenit în forţă
ObservatorNews, 24 ianuarie 2026 18:40
Intervenţie în forţă a poliţiştilor din Capitală, dupăce un bărbat şi-a sechestrat fost iubită sub ameninţarea cuţitului. În casă se afla şi copilul acesteia în vârstă de un an.
Acum 15 minute
18:40
Acum 2 ore
17:40
Negocierile de la Abu Dhabi între Rusia, Ucraina și SUA s-au încheiat fără rezultate concrete # ObservatorNews
Negocierile directe de pace între Rusia, Ucraina și SUA, desfășurate la Abu Dhabi, s-au încheiat sâmbătă după două zile de discuții, fără a fi anunțate concluzii sau pași concreți. Ministerul rus de Externe a precizat că Moscova rămâne deschisă dialogului, în timp ce problema teritorială din Donbas rămâne cel mai dificil punct de pe agenda discuțiilor.
17:30
Incendiu puternic în Rahova. Patru case cuprinse de flăcări, pompierii au intervenit cu 9 autospeciale # ObservatorNews
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şi se manifestă cu degajare mare de fum.
17:10
Nicuşor Dan, protestatarilor de la Iași: "Și eu am huiduit politicieni, dar vă rog să nu mai huiduiți imnul" # ObservatorNews
Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj de unitate, dialog și respect cu ocazia manifestărilor dedicate Unirii Principatelor Române, desfășurate la Iași.
17:10
Președintele Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune o taxă vamală de 100% asupra bunurilor importate din Canada dacă ţara vecină va continua acordul comercial cu China. Amenințarea vine în contextul unor tensiuni tot mai mari între cei doi lideri și pe fondul disputelor comerciale și al controverselor legate de suveranitatea canadiană.
Acum 4 ore
16:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu despre Bolojan: Îl respect. Face curățenie după alții și este înjurat pentru asta # ObservatorNews
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că nu este "nici bolojenistă, nici nicuşoristă", dar îl respectă pe premierul Ilie Bolojan pentru curajul de a "face curățenie după alții și de a fi înjurat". Ea a explicat că înțelege nemulțumirea oamenilor, dar aceștia sunt supărați tocmai pe cel care încearcă să repare problemele lăsate de alții și a subliniat că, deși măsurile luate sunt dificile, altă soluție nu exista.
16:20
Iranul avertizează SUA că forța sa paramilitară este "mai pregătită ca niciodată, cu degetul pe trăgaci" # ObservatorNews
Comandantul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a transmis un avertisment dur către Statele Unite, afirmând că forța paramilitară este "mai pregătită ca niciodată, cu degetul pe trăgaci", pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al deplasării unor nave de război americane spre regiune, relatează ABC News.
16:00
Pârtiile, animate de turiști și de evenimente dedicate Zilei Unirii Principatelor Române # ObservatorNews
A început weekendul, iar pârtiile s-au umplut din nou de turiști. Vremea e numai bună pentru sporturi de iarnă. La Durău, în județul Neamț, stratul de omăt este unul consistent, iar cine nu schiază are la dispoziție sănii sau tubbing.
15:50
A început weekendul, iar pârtiile s-au umplut din nou de turiști. Vremea e numai bună pentru sporturi de iarnă. La Durău, în județul Neamț, stratul de omăt este unul consistent, iar cine nu schiază are la dispoziție sănii sau tubbing.
15:50
Vremea de mâine 25 ianuarie. Maxime de până la 15 grade, dar cu ploi în mai multe regiuni # ObservatorNews
Prognoza meteo anunță cer mai mult noros, precipitații slabe în mai multe regiuni și temperaturi ușor peste normalul perioadei, în ceea ce priveşte următoarele ore şi ziua de mâine. Local se poate forma polei și ceață, iar vântul va avea intensificări, mai ales în zonele montane.
15:40
Criminolog, despre ucigaşul de 13 ani din Timiş: Un eșec al familiei, școlii și legii # ObservatorNews
Lipsa controlului parental, comunicarea deficitară dintre familie și școală, dar și lacunele legislative sunt printre principalele cauze care favorizează comiterea de infracțiuni grave de către minori, avertizează Dan Antonescu, colonel în rezervă, criminolog și fost șef al Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. Precizările sale vin în contextul tragediei din Timiş, acolo unde un băiat de 15 ani a fost ucis şi îngropat de trei colegi de şcoală.
15:20
Incendiu puternic în Rahova. Mai multe case cuprinse de flăcări, pompierii intervin cu 9 autospeciale # ObservatorNews
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şi se manifestă cu degajare mare de fum.
15:20
400 de camere noi pe drumuri și autostrăzi. Detectează lipsa centurii de siguranță și folosirea telefonului # ObservatorNews
400 de camere video cu radar vor împânzi drumurile naţionale şi autostrăzile. Niciun şofer care apasă prea tare pedeala de acceleraţie nu va mai avea scăpare. Autorităţile au lansat deja licitaţia pentru achiziţie.
Acum 6 ore
14:30
Mărturia adolescentului care a întrat în Someş să salveze copilul de 5 ani. Verişorul de 4 ani, de negăsit # ObservatorNews
Căutări contracronometru în județul Cluj, după dispariția unui copil de doar patru ani. Băiatul din Gherla a căzut ieri în apele reci ale Someșului Mic și este căutat în continuare de scafandri. Copilul se afla pe malul râului, împreună cu un verișor, când amândoi au alunecat în apă. Un adolescent a reușit să-l salveze doar pe unul dintre ei.
14:30
Nicuşor Dan, huiduit la Focşani de Ziua Unirii Principatelor: "Este un drept pe care l-ați câștigat" # ObservatorNews
Prezent la ceremoniile de la Focşani cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, preşedintele Nicuşor Dan a fost primit atât cu aplauze, cât şi cu huiduieli de public. Şeful statului i-a îndemnat pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care îşi pun speranţele şi să gândească nu doar primul pas, ci şi următorul.
14:00
Putin renunţă la "delirul său de grandoare" şi se mulţumeşte cu Donbasul. Comentariu EFE # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin pare să fie lăsat deoparte, măcar pentru moment, delirul său de grandoare. El se mulţumeşte în schimb cu controlul provinciei ucrainene Donbas ca principală victorie a sa după patru ani de război, comentează sâmbătă agenţia de presă EFE.
13:50
Novak Djokovici, victorie în meciul cu Van De Zandschulp, deşi a riscat descalificarea. Ce a făcut # ObservatorNews
Un gest de frustrare al lui Novak Djokovici, sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, ar fi putut să-l coste foarte scump. Deşi conducea la scor, sârbul şi-a pierdut cumpătul lovind o minge care era să lovească o fată de mingi. În cele din urmă, el s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).
13:50
Femeie, ucisă de un şofer de motostivuitor în curtea unui depozit din Arad. Bărbatul s-a urcat băut la volan # ObservatorNews
O femeie și-a pierdut viața într-un accident grav petrecut în curtea unui depozit de materiale de construcții din Arad, după ce a fost lovită de un motostivuitor. Utilajul era condus de un bărbat care consumase alcool, potrivit poliției, iar acesta a fost reținut pentru ucidere din culpă.
13:30
Cum ajung copiii să comită acte de violenţă extremă. "Eşecul este colectiv, nu un act individual" # ObservatorNews
Cum se ajunge la acte de violenţă extremă între copii? Organizaţia Salvaţi Copiii a încercat să puncteze câţiva factori. Dar concluzia trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toţi: "Eşecul este colectiv, nu un act individual. Responsabilitatea este împărţită între familie, şcoală, comunitate şi sistem".
13:30
Cum este aşteptat Nicuşor Dan la manifestaţiile de Mica Unire, la Iaşi. Mesajul preşedintelui pentru români # ObservatorNews
Se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor, așa că românii iau parte la evenimente ce marchează unul dintre momentele care au schimbat istoria țării. Printre cei care li se alătură se numără și președintele Nicuşor Dan, ajuns astăzi la Focşani şi urmează ca mai târziu să ajungă și la Iaşi.
13:10
Bilanțul alarmant al gripei: 40 de morţi în câteva săptămâni. Tinerii, cei mai reticenți față de vaccin # ObservatorNews
În săptămâna în care decesele din cauza gripei s-au dublat şi bilanţul negru a ajuns la 40, un sondaj INSCOP realizat pe un eșantion de peste o mie de părinți și bunici arată că persoanele mai în vârstă au mai mare încredere în vaccin. La polul opus, tinerii sunt mai reticenţi.
Acum 8 ore
12:50
Olandez prins în Bucureşti cu 12 kilograme de "droguri zombie", ascunse în două geamantane # ObservatorNews
Un cetățean olandez a fost surprins, în București, cu două valize în care erau droguri aduse în România, prin intermediul unei firme internaționale de transport. Procurorii DIICOT l-au reținut.
12:50
Primele ipoteze în cazul elevului găsit inconştient în baia unui liceu din Bucureşti. Ce ar fi consumat # ObservatorNews
Caz şocant la un liceu de prestigiu din Bucureşti! Un elev în vârstă de 16 ani a ajuns de urgenţă la spital după ce colegii acestuia l-au găsit inconştient în baia instituţiei. Poliţiştii bănuiesc că băiatul a consumat droguri şi aşteaptă doar rezultatele care să confirme suspiciunile.
12:50
Băiat de 13 ani, bătut de un amic într-un parc din Constanţa. Scena, filmată cu telefonul de un alt minor # ObservatorNews
Cazurile de violenţă între copii par tot mai multe de la o zi la alta. Un alt băieţel de 13 ani a ajuns ieri la spital după ce a fost bătut de un amic, la un loc de joacă. Totul a fost filmat de un al treilea copil.
12:20
Misterul morţii jurnalistului Hunter S. Thompson, elucidat după 20 de ani: "Relaxează-te, nu va durea" # ObservatorNews
Anchetă extinsă asupra cazului morții scriitorului și jurnalistului Hunter S. Thompson, survenită în 2005, care a inclus și raportul autopsiei, a confirmat concluzia inițială a autorităților, potrivit căreia acesta s-a sinucis, a transmis vineri Biroul de Investigații din Colorado (CBI).
11:50
Biletele pentru transportul public din București se scumpesc. Prețul unei călătorii aproape se dublează, iar abonamentul anual va ajunge la 900 de lei. Totodată, pensionarii cu venituri ridicate nu vor mai beneficia de gratuitate. Măsura a fost anunțată de primarul general Ciprian Ciucu, care admite că decizia este nepopulară, dar susține că este necesară.
11:40
Va plăti România un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump? Răspunsul lui Nicuşor Dan # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a exclus varianta ca România să plătească taxa de un miliard de dolari cerută de liderul SUA Donald Trump pentru participarea, în calitate de membru permanent, în Consiliul pentru Pace pe care acesta l-a lansat la Davos. "Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească" a precizat Nicuşor Dan.
11:30
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi" # ObservatorNews
Un turist român aflat în India a atras atenția în mediul online după ce a arătat condițiile dintr-o cazare care costă echivalentul a 15 lei pe noapte. Dan Has The Munchies, creator de conținut pe TikTok, a documentat experiența într-un hotel ieftin din Mumbai, iar imaginile au stârnit reacții puternice.
11:10
O destinaţie de vis îşi măreşte taxele pentru vizitatori. Ce trebuie să ştie turiştii înainte de plecare # ObservatorNews
Pentru mulți, o vacanță în Japonia este un vis devenit realitate. Însă începând cu acest an, o escapadă în ţara de vis va deveni mai scumpă. Japonia introduce mai multe taxe care ar putea face ca vacanța în această țară asiatică să fie mult mai costisitoare, scrie The Sun.
Acum 12 ore
10:10
Mesajul lui Nicuşor Dan pentru profesori şi elevi, de Ziua Micii Uniri: Continuați să credeți în această țară # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a participat sâmbătă la decorarea Colegiului Național "Unirea" din Focșani, unde a transmis elevilor un mesaj despre adevăr, știință și curajul de a susține valori autentice, într-o societate pe care o consideră marcată de confuzie. Șeful statului le-a cerut tinerilor să continue să creadă în viitorul României și a avut un mesaj special de recunoștință pentru profesori.
10:10
Nicuşor Dan consideră că politica a fost "o necesitate" pentru el. În 2015 nu i s-a dat "nicio şansă" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan le-a spus unor elevi din Focşani că a intrat în politică după ce ani de zile în zona de ONG i-au arătat că puterea de acţiune este limitată. "Pentru mine politica a fost o necesitate", a precizat preşedintele. "Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârghii şi atunci am candidat la Preşedinţie", a glumit şeful statului.
10:00
Călătorie în timp, înainte de îmbarcare. Expoziție inedită pe aeroportul din Brașov # ObservatorNews
Pe aeroportul din Braşov, timpul de aşteptare pare că zboară. Înainte de îmbarcare, călătorii înving plictiseala cu ajutorul unei expoziţii inedite. Acolo, pot admira imagini făcute de primii fotografii emblematici ai Carpaților, dar şi obiecte ale sportivilor români care au scris istorie.
09:50
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile # ObservatorNews
Atenție la testele aparent inofensive din online. Mai mulți constănțeni au căzut victimele unei fraude bancare după ce au accesat, pe Facebook, un așa-zis test de IQ, care costă doar un euro. În realitate, fără un consimțământ clar, site-ul le-a retras ulterior câte 30 de euro lunar, timp de trei luni. Rămași fără altă soluție, oamenii au fost nevoiți să își anuleze cardul bancar.
09:40
Nicușor Dan, prezent la manifestările de Ziua Micii Uniri, alături de români. Vizite la Focșani şi Iaşi # ObservatorNews
Azi se împlinesc 167 de ani de la "Mica Unire", iar în toată țara se organizează evenimente. La Focșani, oraș cu o încărcătură simbolică aparte în istoria națională, ajunge şi președintele Nicușor Dan.
09:30
Prinţul Harry, reacţie după comentariile lui Trump: Sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită respect # ObservatorNews
Forumul Economic de la Davos a schimbat definitiv relaţia dintre Europa şi Statele Unite. Criticaţi la scenă deschisă de Donald Trump, şefii de state şi guverne au tras concluzia că nu se mai pot baza pe Washington. Pe drumul spre casă, liderul de la Casa Albă a explicat că Groenlanda va deveni un punct major în sistemul de apărare antiaeriană american şi a pus la îndoială articolul 5 al Tratatului NATO.
09:20
Locul din România unde săniușul vine la pachet cu o doză de adrenalină. Întrecere cot la cot cu cei mici # ObservatorNews
Sania din lemn de altădată s-a modernizat. Pe pârtiile de tubing, turiştii coboară pe derdeluş în colace din cauciuc, concepute pentru a prinde viteză, astfel încât adrenalina să ajungă la cote maxime. Noul tip de săniuş se poate face pe trasee special amenajate. Unul dintre cele mai mari parcuri de tubing din România este în Poiana Braşov, acolo unde turiştii iau pauză de la schiat pentru a se simţi din nou copii, chiar şi pentru o oră.
09:10
Horoscop 25 ianuarie 2026. Nativii care vor avea de câştigat dacă îşi joacă bine cărţile # ObservatorNews
Horoscop 25 ianuarie 2026. Nu este o zi a deciziilor grăbite. Astrele recomandă prudență, organizare și atenție la detalii, mai ales în plan profesional și în relațiile apropiate.
09:00
Panică în Orientul Mijlociu. Zeci de zboruri în regiune, anulate pe fondul tensiunilor dintre SUA şi Iran # ObservatorNews
Panică şi incertitudine în Orientul Mijlociu, după ce mai multe companii aeriene au anulat zeci de zboruri către numeroase ţări din regiune. Măsura vine în contextul în care preşedintele Trump a anunţat că a trimis spre Iran un portavion şi mai multe distrugătoare, dar şi după ce ministrul turc de Externe a avertizat că Israelul ar urma să lanseze un atac împotriva regimului de la Teheran. Iranul a ameninţat cu război total în cazul oricărui fel de bombardament.
08:40
Românul care a donat sânge de 112 ori în ultimii 20 de ani. Cine poate dona și la ce interval # ObservatorNews
Pentru mulţi numărul 112 reprezintă doar apelul care salvează vieţi, însă pentru un bărbat din Roman acesta are o însemnătate aparte. Este numărul la care îi vin apelurile de urgenţă atunci când este la serviciu, dar şi numărul de donări la care a ajuns săptămâna aceasta. În anul 2002 a fost prima dată când a donat sânge pentru un cunoscut, iar până în prezent i s-au recoltat aproape 50 de litri. Acesta a înţeles suferinţa celor care au nevoie disperată de sânge şi îşi doreşte ca tot mai multă lume să îşi îndrepte paşii spre punctele de recoltare
08:30
Din Botoșani până în Sibiu, elevii au sărbătorit Mica Unire cu hore și lecţii de istorie în aer liber # ObservatorNews
Astăzi, sărbătorim Mica Unire, ziua în care Moldova şi Ţara Românească au ales să fie un întreg. Pentru elevi, însă, momentul nu a fost lăsat să treacă neobservat, ba chiar l-au celebrat în avans. Îmbrăcaţi în haine tradiţionale, au cântat şi au dansat, cu gândul la cei care au scris prima pagină a Unirii.
08:20
Român, mort după ce a fost strivit de un utilaj pe un şantier din Italia. S-a stins la spital după ore de chin # ObservatorNews
Dramă pentru un român stabilit în Italia! Conaţionalul de 59 de ani a murit după ce a fost lovit de un utilaj la locul de muncă. Accidentul a avut loc pe şantierul unei centrale hidroelectrice. Alarma a fost dată de colegi, iar bărbatul a fost transportat la spital! Din păcate, corpul său a cedat. Bărbatul lucra pentru o firmă care construia un rezervor apă. Autorităţile au deschis o anchetă.
08:00
Discuţiile de la Abu Dhabi, încheiate cu bombardamente. Zelenski speră la "unele răspunsuri" de la Kremlin # ObservatorNews
Prima zi de negocieri dintre Ucraina, Rusia şi Statele Unite s-a încheiat cu bombardamente! Peste noapte, armata lui Putin a atacat cele mai mari două oraşe din Ucraina. Cel puţin o persoană a murit la Kiev, iar mai mulţi civili au fost răniţi. Discuţiile de la Abu Dhabi vor fi reluate astăzi. Deocamdată, Zelenski spune că e prea devreme pentru concluzii. Întâlnirea a avut loc la o zi după ce Vladimir Putin a purtat tratative la Moscova cu oamenii lui Donald Trump. Ambele tabere au explicat că mai există un singur lucru care stă în calea unui acord, problema teritoriilor din estul Ucrainei.
07:50
DIICOT a deschis dosar in rem în cazul crimei din Timiș. Surse: tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare # ObservatorNews
Crima între copii din Timiş scoate la iveală noi detalii terifiante. Agresorul de 13 ani a fost depistat pozitiv la droguri, la testele făcute la audieri. În plus, acelaşi copil care nu răspunde penal pentru oribila faptă, i-a trimis victimei un mesaj a doua zi după ce l-a îngropat pe Mario pentru a părea nevinovat în faţa anchetatorilor. Cu toate astea, e liber pentru că nu are vârsta pentru a răspunde penal. Apropiaţii lui Mario cer schimbarea legii astfel încât minorii sub 14 ani să plătească pentru faptele lor.
07:40
167 de ani de la Mica Unire. Ziua în care românii au reuşit să facă istorie şi şi-au scris singuri viitorul # ObservatorNews
Ne-au numit cândva valahi, moldoveni sau munteni. Ne-au despărţit graniţe, ne-au împărţit de la un imperiu la altul și ne-au lăsat, de atâtea ori, pradă războaielor și dezbinării. Dar românii au avut o dorinţă mai mare: aceea de a fi împreună. Pe 24 ianuarie 1859, Moldova și Țara Românească și-au unit destinul, iar Alexandru Ioan Cuza a devenit domnitorul care a aprins scânteia României moderne. Astăzi, după 167 de ani, nu sărbătorim doar o pagină de istorie, ci momentul în care am ales unitatea în locul separării și speranța în locul fricii. Este ziua în care ne amintim cum am dat mână cu mână şi am devenit un singur popor.
07:30
Filmul tragediei din Gherla. Doi verișori, căzuţi în apele îngheţate ale Someșului, unul este de negăsit # ObservatorNews
Căutări dramatice în judeţul Cluj. Un copil de patru ani din Gherla e dispărut de ore bune, după ce a căzut în apele reci ale Someşului Mic. Băieţelul era la derdeluş pe malul râului, împreună cu un verişor, iar la un moment dat au alunecat în apă. Un adolescent de 17 ani a reuşit să îl aducă la mal doar pe unul dintre ei. După apelul la 112, la faţa locului au ajuns pompieri, poliţişti şi scafandri, însă căutările au fost oprite la lăsarea întunericului. Incidentul vine la nici o săptămână de când o fetiţă de 5 ani a fost salvată la limită din apa îngheţată a unui lac din Craiova.
Acum 24 ore
22:30
Survivor România, 23 ianuarie 2026. Lovitură pentru Faimoși: o coechipieră părăsește competiția # ObservatorNews
Episodul 7 din data de 23 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Faimoșii intră în jocul de recompensă cu un dezavantaj major. Yasmin a fost nevoită să părăsească competiția din motive medicale, iar echipa rămâne astfel în inferioritate numerică, chiar înaintea unei probe decisive.
21:50
Elev de 16 ani, găsit inconștient în grupul sanitar al unui liceu din Bucureşti. Ar fi consumat un praf alb # ObservatorNews
Un elev în vârstă de 16 ani a fost găsit inconștient, vineri, într-un grup sanitar al Colegiului German Goethe din București, după ce autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul de urgență 112.
21:30
Bolojan: Dacă decizia CCR privind pensiile magistraţilor întârzie, riscăm să pierdem jalonul de 200 mil. euro # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că dacă decizia Curţii Constituţionale întârzie, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor. El a mai spus că şi pachetul privind administraţia este deosebit de important, pentru că, altfel, eşti pus în situaţia să construieşti bugete care nu se bazează pe aspecte predictibile, scrie News.ro.
21:30
Proprietarul barului din Crans-Montana, eliberat sub cauțiune după incendiul soldat cu 40 de morți # ObservatorNews
Decizie controversată în dosarul incendiului mortal de la Crans-Montana. Proprietarul francez al barului în care 40 de persoane au murit în noaptea de Anul Nou a fost eliberat din detenție provizorie, după ce a plătit o cauțiune de 200.000 de franci elvețieni. Instanța a impus însă măsuri stricte pentru a preveni fuga, în timp ce ancheta penală continuă, transmite AFP, citat de Agerpres.
21:20
"Absolut oribile". Starmer, despre afirmațiile lui Trump că aliații SUA au stat deoparte în Afganistan # ObservatorNews
Premierul britanic Keir Starmer a calificat vineri drept ofensatoare afirmația fostului președinte american Donald Trump, potrivit căreia forțele NATO din Afganistan ar fi evitat confruntările directe cu talibanii, lăsând trupele americane să poarte greul luptelor, transmite agenția EFE, conform Agerpres.
