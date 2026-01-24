Radu Drăgușin, umilit la Tottenham. Românul a evoluat un singur minut în ultima etapă + Transferul la AS Roma, suspendat
Viitorul lui Radu Drăgușin rămâne incert, astfel că transferul internaționalului nu s-a concretizat încă.
„Tigroaicele“ au un început perfect de an.
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului". Soluția unui cunoscut economist ca bucureștenii să nu mai înghețe iarna
Sute de mii de bucureșteni au răbdat frig și au uitat cum este să se spele cu apă caldă, în ultimii ani, din cauza deficiențelor sistemului de termoficare centralizat. Profesorul Cristian Păun, de la ASE București, vine cu soluții.
Trump dezvăluie arma secretă care a făcut imposibilă apărarea lui Maduro în Venezuela. Cum a funcționat „discombobulatorul"
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu că o armă secretă a fost esențială pentru succesul operațiunii din Venezuela.
Casa Albă, ironizată din cauza unei imagini generate de AI, în care Trump merge de mână cu un pinguin: „Personalul său confundă Antarctica cu Groenlanda"
De această dată, pe contul oficial al Casei Albe, a fost publicată o imagine generată cu inteligență artificială în care liderul american apare mergând printr-un peisaj înghețat alături de un pinguin.
Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și facturi mai mici la gaze: „Nu o să fie același scenariu negru"
Ministrul Energiei spune că scăderea prețurilor la benzină și motorină este posibilă odată cu îmbunătățirea situației bugetare.
Copil de 11 ani, dat dispărut în București. A plecat dintr-un parc din Sectorul 2 și nu a mai revenit
Un copil în vârstă de 11 ani este dat dispărut și căutat de Poliția Capitalei. Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția unui minor, care a plecat în data de 24 ianuarie 2026 dintr-un parc din Sectorul 2 al Bucureștiului și nu a mai revenit până în prezent.
Locuințele consilierului lui Bolojan, Marilen Pirtea, și a managerului Spitalului „Victor Babeș" au fost sparte de hoți
În cursul serii de sâmbătă, 24 ianuarie, locuința consilierului onorific al lui Ilie Bolojan, Marilen Pirtea, a fost spartă de hoți.
Trump revine asupra afirmațiilor sale despre militarii NATO, care ar fi evitat frontul din Afganistan. Însă îi gratulează doar pe britanici
Donald Trump a adus un omagiu „marilor și foarte curajoșilor soldați ai Regatului Unit”, după ce declarațiile sale anterioare potrivit cărora trupele britanice ar fi stat „puțin în spatele frontului” în Afganistan au stârnit indignare în Marea Britanie.
Încă o persoană a fost împușcată mortal de agenții ICE în Minneapolis, la o săptămână după scandalul femeii ucise în propria mașină
O persoană a fost împușcată mortal de agenți federali ICE în Minneapolis, în timpul unei operațiuni de aplicare a legislației privind imigrați. Incidentul a declanșat confruntări violente cu protestatarii și reacții dure din partea autorităților statului Minnesota.
Nicușor Dan spune că ar adera România la Consiliul pentru Pace propus de Trump, însă există o „problemă de drept internațional"
Președintele Nicuşor Dan a declarat că România își dorește să se asocieze unui demers condus de partenerul său strategic, precum Consiliul pentru Pace
Caz grav de violență domestică în Capitală. O mamă și copilul de un an, ținuți cu forța în locuință, au fost eliberați de polițiști. Femeia amenința că se aruncă de la etaj
O femeie și copilul ei de un an au fost salvați vineri, după o intervenție în forță a polițiștilor și a trupelor speciale, într-un apartament din București.
Rogobete anunță inaugurarea noului ambulatoriu de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu". Proiect de 22 de milioane de lei
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat inaugurarea noului ambulatoriu de specialitate de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, o investiție realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 22 de milioane de lei.
Banii din SAFE pentru Ungaria stârnesc îngrijorări la Strasbourg. Vicepreședinte PE: „Nu este normal să dăm atâția bani unui stat care nu e sigur de ce parte joacă"
Eurodeputații și-au exprimat îngrijorările, la Strasbourg, în cadrul unei dezbateri în Parlamentul European, cu privire la banii alocați Ungariei prin programul SAFE.
Ce poate face PSD după analiza internă privind participarea la guvernare: „Este o presiune care îl vizează pe Bolojan. Va fi folosită în negocieri"
Deși ieșirea PSD de la guvernare nu ar avea efecte asupra partidului, social-democrații au lansat la finalul anului trecut o analiză internă care poate duce la un astfel de deznodământ. Politologul Cristian Pîrvulescu explică însă că în spatele acestei analize nu stă neapărat nevoia unei decizii.
Nicușor Dan clarifică zvonurile despre SRI și SIE: „Numele din presă nu au legătură cu realitatea sau cu creierul meu"
Președintele României, Nicușor Dan, respinge ferm informațiile apărute în spațiul public privind viitoarele numiri la conducerea SRI și SIE.
Joe Biden a dispărut din viața publică după plecarea de la Casa Albă, dar Trump continuă să-l facă principalul vinovat pentru starea SUA
La un an de la încheierea mandatului, fostul președinte american Joe Biden pare să fi dispărut aproape complet din scena politică, în timp ce succesorul său, Donald Trump, continuă să îl folosească drept principal responsabil pentru problemele Statelor Unite.
„Repatriați aurul". Economiștii germani sfătuiesc guvernul să retragă rezervele de aur din SUA
Emanuel Mönch, un economist proeminent și fost șef de cercetare la banca federală a Germaniei, Bundesbank, a făcut apel ca aurul depozitat în SUA să fie repatriat pe fondul noilor relații transatlantice marcate de natura imprevizibilă a administrației Trump.
Zelenski anunță progrese în negocierile cu Rusia și SUA: „Discuțiile au fost constructive"
Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, desfășurate în Emiratele Arabe Unite, au avut un caracter constructiv.
Trump amenință Canada cu taxe de 100% dacă încheie un acord cu China: „O va devora complet"
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat sâmbătă Canada cu impunerea unor taxe vamale de 100% asupra exporturilor către Statele Unite.
Adrian Băzăvan de la „Lupii Tricolori", oprit de jandarmi în parcul Carol, unde se desfășura mitingul pro-Georgescu: „Întinează memoria pașoptiștilor și a făuritorilor Unirii"
Mișcarea Lupii Tricolori îi acuză pe Călin Georgescu și pe cei pe care îi numește „securiștii săi” că ar folosi simbolurile naționale fundamentale în scopuri politice.
Groenlanda, într-un schimb complex între SUA, Danemarca și Germania. De ce s-a renunțat la această variantă și cum au evoluat în timp intențiile americanilor
În 2019, președintele american Donald Trump și-a exprimat dorința de a cumpăra Groenlanda, teritoriu danez de aproximativ 300 de ani.
Mărturiile fugarilor din România comunistă ajunși în lagărele iugoslave: „Bucuria de un minut că ai trecut granița, urmată de haos"
În anii ’80, mii de români și-au pus în pericol viața în încercările temerare de a părăsi România, pe Dunăre sau pe uscat. Mulți dintre supraviețuitori au păstrat amintiri tulburătoare despre drumul presărat cu obstacole spre libertatea visată. Lagărele iugoslave era unul dintre acestea.
Președintele, despre negocierile Mercosur: „România are o poziție de susținere de vreo 10 ani". Cum explică absența sa de la Davos
Președintele Nicușor Dan a făcut declarații despre negocierile Mercosur, situația din coaliția de guvernare, referendumuri și vizita la Iași.
S-au dat drept Regele Belgie pentru a escroca mai mulți demnitari. Infractorii au folosit imagini video create cu inteligența artificială
Mai mulți escroci care s-au dat drept regele Belgiei au încercat să obțină sume de bani de la demnitari străini şi directori de companii, folosind emailuri, apeluri telefonice şi chiar înregistrări video generate cu ajutorul inteligenței artificiale. În caz, a fost deschisă o anchetă.
Bărbat de 29 de ani, arestat preventiv după ce a provocat un incendiu într-o biserică din Brașov și a bătut femeia care vindea lumânări
Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a provocat un incendiu în interiorul unei biserici din Brașov și a agresat o femeie care se ocupa de vânzarea lumânărilor.
Cum fură un livrator un iPhone de 1.500 de euro. Păgubitul a prezentat dovada video după ce fusese anunțat că a primit pachetul
Un șofer DPD a fost concediat după ce a pretins că livrează un iPhone de 1.200 de lire (aproximativ 1.455 de euro), dar l-a păstrat pentru el.
Oana Gheorghiu: „Nu sunt nici bolojenistă, nici nicușoristă. Nu cred că mulți oameni ar fi avut curajul să facă curățenie după alții". Ce spune despre Grindeanu
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că nu se consideră „nici bolojenistă, nici nicușoristă”, dar îl respectă pe premierul Ilie Bolojan pentru curajul de a lua măsuri dificile și nepopulare, menite să repare problemele lăsate de alții.
Nu pentru „eșecul Groenlanda" era atât de supărat Trump. Și avea dreptate: Marele Joc se face în altă parte
În termenii vechilor practici comerciale, în cazul Groenlandei Trump a încercat și a eșuat în a executa o operațiune clasică de tip „preluare ostilă” care să demonstreze întregii lumi că SUA își păstrează neștirbită posibilitatea de a impune soluții definitive.
Desfășurarea lucrărilor Forumului Economic Mondial de la Davos arată un fenomen extrem de interesant. Majoritatea vorbitorilor au realizat nevoia de a-l izola pe Trump, de a-l critica sau persifla, în urma unui comportament inadmisibil.
Tragedie la Arad: o femeie a murit după ce a fost acroșată de un motostivuitor condus de un șofer băut
O femeie a murit după ce a fost acroșată de un motostivuitor, în curtea unui depozit de materiale de construcții din municipiul Arad.
Țările care nu au răspuns până acum invitației lui Trump de a adera la Consiliul pentru Pace
Joi, la Davos, a avut loc ceremonia de înființare a Consiliului pentru pace, proiect lansat de președintele american Donald Trump pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, ca parte a celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului între Israel și Hamas.
Incendiu puternic la mai multe case din Sectorul 5. Un bărbat imobilizat la pat și o femeie căreia i se făcuse rău au fost evacuați
Un incendiu de amploare a izbucnit la mai multe case și anexe gospodărești de pe strada Garoafei din București, Sector 5. Flăcările au afectat o suprafață estimată la aproximativ 700 de metri pătrați.
Un român din Marea Britanie susține că prețurile la carburanți sunt mai mici decât în România: „Cum naiba s-a ajuns la situația asta?"
Un român a comparat prețurile carburanților din România cu cele din Marea Britanie, pe rețelele sociale, arătând că benzina și motorina sunt mai ieftine în Anglia decât la noi, în ciuda diferențelor uriașe de salarii.
Marș de Ziua Unirii la Iași. AUR susține că a adunat peste 2.000 de persoane. Petrișor Peiu: „A început un drum care nu s-a sfârșit încă"
Ziua Unirii Principatelor Române a fost marcată sâmbătă, la Iași, printr-un marș la care au participat peste 2.000 de persoane, potrivit organizatorilor.
Agentul FBI care a investigat incidentul în care un ofițer ICE a împușcat mortal o femeie și-a dat demisia
Tracee Mergen, supervizoarea în exercițiu a Brigăzii de Corupție Publică a FBI din cadrul biroului local din Minneapolis, a demisionat săptămâna trecută.
Andra a surprins fanii cu un nou look în platoul „La Măruță", înainte de startul „Românii au talent": „Zâmbetul tău era și este perfect!"
Andra Măruță a reușit să atragă toate privirile vineri, 23 ianuarie, în platoul emisiunii „La Măruță”, chiar înainte de debutul noului sezonul al „Românii au talent”, unde artista este jurat. Soția lui Cătălin Măruță a apărut cu un look schimbat.
Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open! Duelul cu Sorana Cîrstea a avut un impact direct asupra japonezei
Retragerea lui Naomi Osaka a permis lui Maddison Inglis să avanseze direct în optimile Australian Open 2026.
Ministrul Agriculturii îl acuză pe premierul Bolojan de lipsă de comunicare cu miniștrii
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproșează premierului Ilie Bolojan că vorbește foarte rar cu membrii Cabinetului său.
Bărbat cu antecedente penale, reținut în Sectorul 2 pentru tentativă de tâlhărie. A vrut să fure rucsacul unei femei
Un bărbat de 43 de ani este cercetat pentru tentativă de tâlhărie calificată, după ce ar fi încercat să sustragă rucsacul unei femei. Individul fusese eliberat în vara anului trecut și se afla sub control judiciar din decembrie.
Lupta „anticorupție" în comunism. Populația era terorizată, casta conducătoare era răsfățată. Istoric: „Ceaușescu a tolerat derivele consumiste"
Istoricul Cosmin Popa explică cum a construit comunismul n mecanism de control care permitea sancționarea selectivă a cadrelor, reglarea conflictelor interne și intimidarea societății. Campaniile anticorupție apăreau ciclic, în funcție de nevoile politice ale regimului.
Președintele Parlamentului moldovean, de Mica Unire: ,,O lecție despre unitate, demnitate și responsabilitate"
Președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu, susține că ziua de 24 ianuarie 2026, când se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor, rămâne o lecție despre unitate, demnitate și responsabilitate față de viitor.
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă". Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care îi exasperează pe ceilalți călători
O nouă tendință iritantă în aeroporturi, numită „păduchi de poartă”, îi face pe unii pasageri să se înghesuie la poarta de îmbarcare chiar înainte ca avionul să fie gata de îmbarcare.
Veteranii danezi se declară „șocați" de declarațiile lui Trump privind aliații din NATO după ce au luptat alături de SUA
Veteranii din Danemarca și din alte țări europene care au luptat alături de armata SUA în Afganistan și în alte misiuni au reacționat cu revoltă la declarațiile președintelui american Donald Trump la Davos potrivit cărora trupele aliate ar fi stat relativ departe de linia frontului.
Topul țărilor cu cele mai mari armate din lume. Pe ce loc se află Statele Unite, țara cu cel mai mare buget militar de pe glob
Tehnologia militară avansează rapid, dar forța umană rămâne o componentă esențială a puterii militare. Numărul trupelor active este unul dintre indicatorii principali ai capacității și influenței unui stat în domeniul apărării.
Cum ajung coafezele și nepricepuții să conducă România. Specialist în angajări la stat: „În 99% din cazuri, partidul alege"
Doar 1% dintre cei care conduc cele peste 1.500 de companii de stat din România au fost aleși de o agenție de recrutare specializată, spune George Butunoiu, expert HR care a participat la peste 800 de astfel de proceduri de selecție. El explică și care este soluția „celei mai mari probleme a țării.
Încă o viață pierdută în timpul protestelor sângeroase din Iran. Decesul fostului portar al naționalei a fost confirmat
Mai mulți sportivi și-au pierdut viața în timpul protestelor anti-guvernamentale din Iran, subliniind cât de gravă și periculoasă a devenit situația din țară.
Singurul tip de cancer a cărui rată de decese nu a scăzut în ultimii ani. Ce spun cercetătorii
Un nou studiu arată că numărul cazurilor de deces în urma cancerului la adulții sub 50 de ani au scăzut cu 44% în ultimele trei decenii, însă excepția semnificativă o reprezintă creșterea mortalității din cauza cancerului de colon.
Cu cât vor crește prețurile pentru călătorii și abonamentele STB. Primăria Capitalei a publicat proiectul
Călătoriile cu tramvaiul, autobuzul și troleibuzul în București vor fi mai scumpe. Potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de vineri, 30 ianuarie, prețul unei călătorii cu valabilitatea de 90 minute va fi majorat de la 3 lei la 5 lei.
Olimpiu Moruțan, la Rapid: „Vreau să le arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră!"
Olimpiu Moruțan și-a propus să revină la forma care l-a consacrat și să aducă un impact imediat la Rapid.
