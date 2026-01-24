Cea mai dureroasă imagine de la înmormântarea lui Mario. Părinții adolescentului, în hohote de lacrimi, la căpătâiul lui. Ce au făcut colegii în memoria lui
SpyNews, 24 ianuarie 2026 22:50
Momente cumplite astăzi, în Cenei, la înmormântarea lui Mario Berinde. Tatăl lui a fost adus sub escortă în localitate. Bărbatul nu și-a putut stăpâni lacrimile. Și mama lui a izbucnit în hohote, la căpătâiul fiului ei.
• • •
Îţi mai aminteşti de Cristi din Banat! Câștigă mii de euro pe lună! Din ce face bani cântărețul stabilit în Spania de peste 21 de ani. Declarații exclusive # SpyNews
Chiar dacă s-a retras din lumina reflectoarelor, Cristi din Banat, cunoscut datorită melodiei virale „Ca o apă cristalină”, câștigă lunar mii de euro! În exclusivitate pentru Spynews.ro, bărbatul ne-a povestit cum reușește să facă bani frumoși, fără să aibă un job fizic. De peste 21 de ani, Cristi locuiește în Spania, alături de mama sa.
Decizie de ultimă oră luată de nora lui Nicolae Botgros! Adriana Ochișanu, pusă la zid in cauza scandalului în care e implicat fiul # SpyNews
Cum face față Adriana Ochișanu, nora lui Botgros, valului de critici la adresa fiului ei! Ce spune artista despre gura lumii, dar și despre ce își dorește cu adevărat pentru familia și copiii ei. Declarații exclusive!
S-au încins spiritele între Adrian Beleuț, la Survivor, și fosta lui echipă, după schimbul cu Gabi Tamaș. Ce i-a enervat la culme pe Războinici # SpyNews
Adrian Beleuț a ajuns în echipa Faimoșilor, în timp ce Gabi Tamaș este la Războinici. La întâlnirea dinainte de jocul pentru imunitate, s-au încins spiritele între Adrian Beleuț și foștii lui colegi. Credibilitatea lui a fost pusă la îndoială de Războinici.
Mama suspectului de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde, se dezice de băiatul ei. Gestul făcut de femeie, în ziua înmormântării lui # SpyNews
După sutele de comentarii negative pe care mama suspectului de 13 ani le-a primit de la oameni simpli, dar șocați de crima din Cenei, femeia pare să se dezică de fiul ei, chiar în ziua în care Mario Berinde a fost înmormântat. Chiar și așa, oamenii au continuat să reacționeze și să o critice pentru crima oribilă de care este acuzat fiul ei.
Percheziții în Cenei, după înmormântarea lui Mario Berinde. Un tânăr de 17 ani, acuzat că i-a dat substanțe interzise criminalului de 13 ani # SpyNews
Percheziții DIICOT, în Cenei, după înmormântarea de astăzi a lui Mario Berinde. Un adolescent de 17 ani este acuzat că i-a dat substanțe interzise criminalului de 13 ani. La câteva ore după prima descindere, un alt adolescent a fost reținut.
Imagini emoționante cu motocicliștii care au mers la înmormântarea lui Mario Berinde! Ți se face piele de găină # SpyNews
O mulțime de oameni au venit la înmormântarea lui Mario Berinde, în Cenei. Sute de motocicliști s-au adunat pentru a fi prezenți în ziua în care a fost condus pe ultimul drum. Imagini emoționante.
Dana Roba a participat la înmormântarea lui Mario Berinde: „Trebuie să ieșim toți în stradă!” # SpyNews
Momente sfâșietoare astăzi, în Cenei, acolo unde Mario Berinde a fost înmormântat. Printre cei care au fost prezenți se numără și Dana Roba, șocată de crima din Timiș. Make-up artista a îndemnat lumea să iasă în stradă. Vedeta a făcut declarații tulburătoare.
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit! Kilogramele se topesc foarte repede! Cum arată acum # SpyNews
Gabriela Cristea a reușit să surprindă din nou. Fanii ei au observat că a slăbit enorm și se pare că nu se oprește din a scăpa de kilogramele în plus. Vedeta s-a afișat, din nou, iar urmăritorii ei au sesizat că acum are talia mult mai mică și picioarele subțiri.
De ce a dispărut Andreea Raicu din mediul online de la începutul anului. Vedeta a stat, din nou, mai multe zile fără telefon # SpyNews
Andreea Raicu a dispărut pentru câteva săptămâni din mediul online. Vedeta a fost plecată, în acest timp, într-o binemeritată vacanță, de unde a postat imagini. A renunțat, din nou, la telefon, lucru pe care l-a mai făcut și anul trecut.
Familia lui Mario Berinde, primele declarații după înmormântarea adolescentului de 15 ani. Scena care l-a revoltat pe unchiul lui: „Ei râdeau în spital” # SpyNews
Familia lui Mario este copleșită de durere, după ce astăzi adolescentul a fost înmormântat, în Cemei. Unchiul lui este revoltat, mai ales după ce a aflat ce s-ar fi întâmplat în ziua în care suspectul de 13 ani a fost testat pentru substanțele interzise.
Tiktokerița care s-a trezit cu poliția în timpul unui live, un nou scandal cu vecinii. De ce au venit oamenii legii de trei ori într-o singură seară # SpyNews
Tiktokerița care s-a trezit cu poliția la ușă, în timpul unui live, a avut din nou probleme cu vecinii, după ce doi dintre ei ar fi chemat iar oamenii legii. Tânăra susține că se simte hărțuită de o vecină și nu vrea să lase lucrurile așa.
Zi specială pentru Alina Eremia! Cântăreața își sărbătorește astăzi soțul și i-a pregătit o surpriză la care cu siguranță nu se aștepta. Puțini bărbați au parte de un astfel de cadou din partea soțiilor!
Un român s-a cazat cu 15 lei într-o cameră de hotel din India! Ce a primit pentru această sumă: ”Nu te simți singur niciodată” # SpyNews
Un român a avut parte de o experiență unică din toate punctele de vedere! S-a cazat într-o cameră de hotel din India, pentru care a plătit suma de 15 lei. A filmat toată experiența și a împărtășit-o cu fanii de pe rețelele de socializare.
Mario Berinde a fost înmormântat. Imaginile durerii cu părinții îndoliați. Sute de oameni au fost prezenți # SpyNews
Zi extrem de grea pentru familia lui Mario Berinde. Adolescentul de 15 ani, ucis în Timiș, a fost înmormântat astăzi. Părinții lui și-au strigat durerea. Tatăl lui a fost adus din închisoare sub escortă la înmormântare, în timp ce mama lui s-a desprins cu greu de sicriu.
Bogdan Mocanu, mesaj dubios: ”În caz că îmi verifici story-urile...”. Are probleme în paradis? # SpyNews
Bogdan Mocanu pare că trece printr-o nouă despărțire de Iasmina! De această dată, el este cel care suferă și care o așteaptă acasă, după cum chiar el a declarat. Acesta i-a transmis brunetei un mesaj pe care l-a văzut toată lumea.
Mira a avut parte de un șoc în Dubai! Cântăreața și-a cumpărat trei perechi de șosete de la un magazin de articole sport, fără să se uite la preț. Acest lucru a costat-o câteva sute de lei, pentru că prețul lor era mult peste media din piață.
Este alertă în Rahova! Un incendiu devastator a izbucnit, sâmbătă după-amiază, pe strada Garoafei. Pompierii au intervenit de urgență, după ce mai multe case au luat foc. Locatarii au fost evacuați.
Mihaela și Ștefan de la Mireasa au dezvăluit ce vor face cu banii din donații. Casa incendiată nu mai poate fi salvată # SpyNews
Mihaela și Ștefan de la Mireasa au dezvăluit ce se va întâmpla cu banii pe care îi primesc din donații, după ce casa lor a luat foc. Locuința nu mai poate fi salvată, pentru că a fost extrem de grav afectată de flăcări și a ars complet.
Ucigașul lui Mario Berinde a încercat să îi ducă pe polițiști pe o pistă falsă! Cum a justificat urmele de sânge # SpyNews
Ucigașul lui Mario Berinde a încercat să ducă polițiștii pe o pistă falsă, după ce au găsite urme de sânge. Unchiul victimei a fost cel care a făcut descoperirea îngrozitoare și cel care l-a convins pe individul de 13 ani să mărturisească tot.
Tatăl lui Mario va fi participa la înmormântarea fiului său. Bărbatul va fi scos din închisoare sub escortă # SpyNews
Tatăl lui Mario Berinde a primit permisiunea de a participa la înmormântarea băiatului său. Bărbatul urmează să fie scos din închisoare sub escortă și să fie dus la cimitirul din Cenei, acolo unde are loc evenimentul sfâșietor.
Cum arată Anca, iubita lui Alex Bodi, când nu face sală. A dezvăluit cum își menține corpul tonifiat: ”Nu există magie” # SpyNews
Iubita lui Alex Bodi are un corp perfect, bine lucrat la sală. Anca are grijă de felul în care arată și controlează tot, de la alimentație până la sportul pe care îl face la sala de fitness. Iubita afaceristului a dezvăluit cum arată când nu merge la sală!
Cât plătesc cele mai cunoscute vedete să locuiască în New York! Zonele favorite ale celebrităților # SpyNews
Viața în New York este un vis pentru unii și o realitate pentru alții. O zonă a orașului celebru din Statele Unite ale Americii este locuită de vedete, iar prețurile pe care le-au plătit sunt amețitoare.
Oana Roman, enervată la culme de o categorie de mame! Ce mesaj le-a transmis: ”Se vaită de dimineață până seară” # SpyNews
Oana Roman și-a exprimat părerea cu privire la o categorie de mame, care a reușit să o enerveze. Vedeta s-a săturat să vadă o astfel de atitudine, motiv pentru care a făcut o declarație acidă pe rețelele de socializare.
După o nouă victorie a Faimoșilor și o misiune secretă ce poate schimba evoluția jocului, diseară, la Survivor, se luptă pentru Imunitate! # SpyNews
A început etapa care a surprins, care a reamintit că în jungla Dominicană, nimic nu este constant și niciodată nu poți considera că ești pregătit pentru ce te așteaptă. Cele două triburi s-au văzut nevoite să ia decizii vitale, care vor avea efect pe termen scurt și care vor arăta, de fapt, unele dintre strategiile echipelor. Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine Survivor, singurul format de televiziune în care concurenții își testează constant limitele și uită de confort și viața de zi cu zi.
Tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare după uciderea fiului său! Bărbatul a cerut să fie lăsat la înmormântare # SpyNews
Tatăl lui Mario Berinde ar fi cerut permisiune de la Penitenciarul Timișoara pentru a putea participa la înmormântarea fiului său. Bărbatul ar fi extrem de revoltat și ar plănui să se răzbune.
Imagini dureroase de la priveghiul lui Mario. Curtea băiatului s-a transformat într-un altar de lumânări și candele # SpyNews
O mulțime de persoane s-au adunat acasă la Mario Berinde, seara trecută, pentru a participa la priveghiul acestuia. Apropiații și-au exprimat durerea și regretul prin lumânări și candele, care au umplut curtea acestuia.
Mario ar fi încercat să trimită un mesaj prin postările sale! Trecea printr-o mare dezamăgire: ”Nimic nu rămâne neplătit” # SpyNews
Postările pe care le făcea Mario Berinde au stârnit o mulțime de reacții de tristețe. Dacă atunci au fost ignorate, acum mesajele pe care le reposta au prevestit tragedia care a șocat o țară întreagă.
Faimoșii au câștigat jocul pentru recompensă, însă au aflat o veste care nu va fi deloc în avantajul lor. Una dintre coechipiere a fost nevoită să părăsească emisiunea, pe motive medicale. Haideți să aflăm în următoarele rânduri despre cine este vorba!
Sabrina, acuzată că a aruncat cadourile de la Andrei Perneș la gunoi! Sora lui a izbucnit când s-a trezit cu ele la ușă: ”Așa arată ani de relație și căsnicie” # SpyNews
Este război între Sabrina Imbrea și familia lui Andrei Perneș! Fosta soție a acestuia este acuzată că a aruncat la gunoi toate cadourile și obiectele care îi aduc aminte de el. Cineva le-a găsit și le-a dus familiei sale.
Patronul barului din Crans-Montana, eliberat pe cauțiune! Suma colosală pe care a plătit-o # SpyNews
40 de persoane și-au pierdut viața, în urma tragediei din Crans-Montana din noaptea de Revelion. Peste 100 de oameni au fost răniți, iar Jessica și Jacques Moretti, patronii barului, sunt principalii acuzați în anchetă. Jacques Moretti a fost arestat de pe data de 9 ianuarie, însă, a reușit să iasă pe cauțiune. Iată ce sumă a plătit!
Cât a costat apartamentul din Dubai al lui Adi de la Vâlcea. Cântărețul este rezident acolo: ”Am casa mea” # SpyNews
Adi de la Vâlcea s-a stabilit parțial în Dubai. Deși revine des în România pentru a onora concertele la care este invitat, cântărețul a dezvăluit că este rezident în Dubai, unde are și propriul său apartament. Iată cât a costat!
Decizie definitivă în scandalul senatoarei care acuza că a fost păruită de soția geloasă a prietenului ei | EXCLUSIV # SpyNews
Mariana Valentina Aldea, senatoarea care acuza că a fost păruită și bătută de nevasta geloasă a prietenului ei, a pierdut definitiv procesul în care cerea ordin de protectie.
Probleme la Survivor pentru Yasmin Awad. Ce i s-a întâmplat concurentei: "Probabil că a recidivat" # SpyNews
Problemele continuă în echipa Faimoșilor! După ce s-a accidentat la nas, Yasmin Awad a primit o altă lovitură. Concurenta trece acum prin momente grele. Iată ce s-a întâmplat la Survivor!
Valentin Sanfira s-a împăcat cu cei care i-au făcut rău! Cum a reușit artistul să ierte și să treacă peste momentele dificile # SpyNews
Valentin Sanfira, interviu sincer pentru Spynews.ro. Artistul ne-a mărturisit cum a reușit să treacă peste momentele dificile, dar vorbește și despre iertare. Ce spune cântărețul de muzică populară despre cei care au încercat să îi pună piedici. Declarații exclusive.
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii s-au mutat în casa visurilor lor! Ce o nemulțumește pe fosta concurentă la noua locuință: ”Sunt puțin supărată...” # SpyNews
Iustina și Cornel Luchian, foștii concurenți de la Insula Iubirii, s-au mutat în casa visurilor lor. După ce anul trecut au anunțat că sunt în plin proces de renovare, de o săptămână cei doi împreună cu fiica lor locuiesc deja în mult așteptata locuință. Chiar și așa, Iustina are o mică nemulțumire și, în exclusivitate pentru Spynews.ro, ne spune care este aceasta. De ce e supărată soția lui Cornel?
Tupeu incredibil! Ce mesaje i-a transmis suspectul de 13 ani lui Mario, după ce băiatul a fost ucis # SpyNews
A fost făcut public schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și suspectul de 13 ani. Au fost ultimele cuvinte ale copilului din Cenei, înainte să fie ucis. După crimă, adolescentul a făcut un gest tulburător pentru a încerca să se excludă de pe lista de suspecți.
Cutremurător! A fost confirmat un alt deces, în urma exploziei din Rahova. Acum sunt patru morți # SpyNews
Filmul tragediei din Rahova nu s-a încheiat! Nenorocirea s-a întâmplat loc în urmă cu trei luni, atunci când o explozie puternică a izbucnit într-un bloc. Acum a mai fost confirmat un alt deces, așadar, în loc de trei persoane decedate sunt patru!
Larisa a dezvăluit dacă poate să accepte sau nu trecutul lui Ben. Ce a deranjat-o pe concurentă # SpyNews
Ben și Larisa de la Mireasa au avut o discuție importantă după ce concurentul și-a exprimat atracția față de ea. Concurenta a dezvăluit ce gen de bărbat își dorește alături de ea și dacă este dispusă sau nu să accepte trecutul acestuia.
Faimoșii au decis! Pe cine își doresc să elimine cât mai repede din Survivor: "Ea crede că ceilalți o votează din cauza mea" # SpyNews
Chiar dacă se joacă pentru recompensă, Faimoșii se gândesc deja la concursul pentru eliminare. O parte din tribul roșu de la Survivor a decis deja pe cine va nominaliza, în cazul în care jocul pentru eliminare va fi câștigat de Războinici.
Măsuri dure împotriva băiatului de 13 ani, suspectat că l-a ucis pe Mario! Autoritățile se tem că ar putea repeta faptele # SpyNews
Autoritățile s-au autosesizat în cazul adolescentului de 13 ani, suspectat că l-a ucis pe Mario Berinde. Chiar dacă nu se află în arest, Protecția Copilului a luat măsuri dure împotriva acestuia. Toată lumea se teme că ar putea să recidiveze.
Robert Lele s-a afișat așa cum nu l-ai mai văzut! Cântărețul s-a filmat cu fațeta dentară spartă, explicând că vinovata ar fi soția lui, Andra Volos. Imaginile vorbesc de la sine!
Ce mesaj au soția lui Gabi Tamaș și fiica lui pentru concurentul de la Survivor! Au recunoscut că le lipsește mult # SpyNews
Gabi Tamaș are o familie frumoasă, care îi duce lipsa de când a plecat la Survivor! Concurentul din tribul Faimoșilor a primit un mesaj foarte emoționant din partea fiicei și a soției sale, care îl susțin necondiționat.
Ștefan și Mihaela de la Mireasa au început reconstrucția casei după incendiu. Cine îi ajută # SpyNews
Ștefan și Mihaela trec prin cea mai dificilă perioadă, după ce casa fostului concurent de la Mireasa a luat foc. Cei doi au început reconstrucția locuinței și sunt recunoscători că au parte de ajutor.
Care a fost ultima postare a adolescentului ucis din Timiș. Mario Berinde s-a afișat făcând ceea ce iubea cel mai mult # SpyNews
Mario Berinde a lăsat multă durere în urma sa. Viața adolescentului din Timiș s-a sfârșit mult prea repede și într-un mod crunt. Cu toate acestea, tânărul și-a petrecut ultimele clipe făcând ceea ce îi plăcea cel mai mult, așa cum arată și postările sale din mediul online. Iată ce a publicat ultima dată!
După ce a primit lovitură după lovitură, Bisoi Petruț a venit cu o veste buna. Vloggerul s-a fotografiat cu un permis de conducere în mână și a anunțat că va deveni participat în trafic.
Un concurent s-a rănit grav la Survivor! A fost transportat de urgență la spital. Adi Vasile: ”A îngrijorat foarte mult tribul” # SpyNews
Adi Vasile a venit cu vești proaste la Survivor - Povești din junglă. Un concurent s-a rănit extrem de grav și a fost nevoie de transportarea acestuia de urgență la spital. Starea lui de sănătate a îngrijorat tribul.
Andra, prima reacție după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisie. Cântăreața a izbucnit în plâns # SpyNews
Cătălin Măruță a anunțat în urmă cu ceva timp faptul că va rămâne fără emisie, începând cu luna februarie. Andra, soția lui, a făcut și primele declarații referitoare la acest aspect. Îndrăgita cântăreață a izbucnit în plâns!
Alexia Eram și-a surprins fanii! Influencerița s-a afișat roșcată pe Internet pentru prima dată, iar reacția urmăritorilor ei a fost peste așteptări! Iată cum arată Alexia Eram cu o altă culoare a părului, alta decât cea cu care erau obișnuiți fanii.
Rezultatele autopsiei lui Mario Berinde. Care este cauza reală a morții băiatului din Timiș # SpyNews
Medicii legiști au finalizat autopsia lui Mario Berinde și a fost făcută publică cauza reală a decesului acestuia. Tânărul de 15 ani din comuna Cenei din Timiș și-a dat ultima suflare în casa unuia dintre suspecți, după mai multe lovituri.
