Tatăl lui Mario va fi participa la înmormântarea fiului său. Bărbatul va fi scos din închisoare sub escortă
SpyNews, 24 ianuarie 2026 13:20
Tatăl lui Mario Berinde a primit permisiunea de a participa la înmormântarea băiatului său. Bărbatul urmează să fie scos din închisoare sub escortă și să fie dus la cimitirul din Cenei, acolo unde are loc evenimentul sfâșietor.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum o oră
13:20
Acum 2 ore
12:50
Cum arată Anca, iubita lui Alex Bodi, când nu face sală. A dezvăluit cum își menține corpul tonifiat: ”Nu există magie” # SpyNews
Iubita lui Alex Bodi are un corp perfect, bine lucrat la sală. Anca are grijă de felul în care arată și controlează tot, de la alimentație până la sportul pe care îl face la sala de fitness. Iubita afaceristului a dezvăluit cum arată când nu merge la sală!
12:10
Cât plătesc cele mai cunoscute vedete să locuiască în New York! Zonele favorite ale celebrităților # SpyNews
Viața în New York este un vis pentru unii și o realitate pentru alții. O zonă a orașului celebru din Statele Unite ale Americii este locuită de vedete, iar prețurile pe care le-au plătit sunt amețitoare.
Acum 4 ore
11:30
Oana Roman, enervată la culme de o categorie de mame! Ce mesaj le-a transmis: ”Se vaită de dimineață până seară” # SpyNews
Oana Roman și-a exprimat părerea cu privire la o categorie de mame, care a reușit să o enerveze. Vedeta s-a săturat să vadă o astfel de atitudine, motiv pentru care a făcut o declarație acidă pe rețelele de socializare.
11:30
După o nouă victorie a Faimoșilor și o misiune secretă ce poate schimba evoluția jocului, diseară, la Survivor, se luptă pentru Imunitate! # SpyNews
A început etapa care a surprins, care a reamintit că în jungla Dominicană, nimic nu este constant și niciodată nu poți considera că ești pregătit pentru ce te așteaptă. Cele două triburi s-au văzut nevoite să ia decizii vitale, care vor avea efect pe termen scurt și care vor arăta, de fapt, unele dintre strategiile echipelor. Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine Survivor, singurul format de televiziune în care concurenții își testează constant limitele și uită de confort și viața de zi cu zi.
10:30
Tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare după uciderea fiului său! Bărbatul a cerut să fie lăsat la înmormântare # SpyNews
Tatăl lui Mario Berinde ar fi cerut permisiune de la Penitenciarul Timișoara pentru a putea participa la înmormântarea fiului său. Bărbatul ar fi extrem de revoltat și ar plănui să se răzbune.
Acum 6 ore
09:50
Imagini dureroase de la priveghiul lui Mario. Curtea băiatului s-a transformat într-un altar de lumânări și candele # SpyNews
O mulțime de persoane s-au adunat acasă la Mario Berinde, seara trecută, pentru a participa la priveghiul acestuia. Apropiații și-au exprimat durerea și regretul prin lumânări și candele, care au umplut curtea acestuia.
Acum 24 ore
00:20
Mario ar fi încercat să trimită un mesaj prin postările sale! Trecea printr-o mare dezamăgire: ”Nimic nu rămâne neplătit” # SpyNews
Postările pe care le făcea Mario Berinde au stârnit o mulțime de reacții de tristețe. Dacă atunci au fost ignorate, acum mesajele pe care le reposta au prevestit tragedia care a șocat o țară întreagă.
23 ianuarie 2026
23:50
Faimoșii au câștigat jocul pentru recompensă, însă au aflat o veste care nu va fi deloc în avantajul lor. Una dintre coechipiere a fost nevoită să părăsească emisiunea, pe motive medicale. Haideți să aflăm în următoarele rânduri despre cine este vorba!
23:30
Sabrina, acuzată că a aruncat cadourile de la Andrei Perneș la gunoi! Sora lui a izbucnit când s-a trezit cu ele la ușă: ”Așa arată ani de relație și căsnicie” # SpyNews
Este război între Sabrina Imbrea și familia lui Andrei Perneș! Fosta soție a acestuia este acuzată că a aruncat la gunoi toate cadourile și obiectele care îi aduc aminte de el. Cineva le-a găsit și le-a dus familiei sale.
23:00
Patronul barului din Crans-Montana, eliberat pe cauțiune! Suma colosală pe care a plătit-o # SpyNews
40 de persoane și-au pierdut viața, în urma tragediei din Crans-Montana din noaptea de Revelion. Peste 100 de oameni au fost răniți, iar Jessica și Jacques Moretti, patronii barului, sunt principalii acuzați în anchetă. Jacques Moretti a fost arestat de pe data de 9 ianuarie, însă, a reușit să iasă pe cauțiune. Iată ce sumă a plătit!
22:50
Cât a costat apartamentul din Dubai al lui Adi de la Vâlcea. Cântărețul este rezident acolo: ”Am casa mea” # SpyNews
Adi de la Vâlcea s-a stabilit parțial în Dubai. Deși revine des în România pentru a onora concertele la care este invitat, cântărețul a dezvăluit că este rezident în Dubai, unde are și propriul său apartament. Iată cât a costat!
22:30
Decizie definitivă în scandalul senatoarei care acuza că a fost păruită de soția geloasă a prietenului ei | EXCLUSIV # SpyNews
Mariana Valentina Aldea, senatoarea care acuza că a fost păruită și bătută de nevasta geloasă a prietenului ei, a pierdut definitiv procesul în care cerea ordin de protectie.
22:30
Probleme la Survivor pentru Yasmin Awad. Ce i s-a întâmplat concurentei: "Probabil că a recidivat" # SpyNews
Problemele continuă în echipa Faimoșilor! După ce s-a accidentat la nas, Yasmin Awad a primit o altă lovitură. Concurenta trece acum prin momente grele. Iată ce s-a întâmplat la Survivor!
22:30
Valentin Sanfira s-a împăcat cu cei care i-au făcut rău! Cum a reușit artistul să ierte și să treacă peste momentele dificile # SpyNews
Valentin Sanfira, interviu sincer pentru Spynews.ro. Artistul ne-a mărturisit cum a reușit să treacă peste momentele dificile, dar vorbește și despre iertare. Ce spune cântărețul de muzică populară despre cei care au încercat să îi pună piedici. Declarații exclusive.
22:30
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii s-au mutat în casa visurilor lor! Ce o nemulțumește pe fosta concurentă la noua locuință: ”Sunt puțin supărată...” # SpyNews
Iustina și Cornel Luchian, foștii concurenți de la Insula Iubirii, s-au mutat în casa visurilor lor. După ce anul trecut au anunțat că sunt în plin proces de renovare, de o săptămână cei doi împreună cu fiica lor locuiesc deja în mult așteptata locuință. Chiar și așa, Iustina are o mică nemulțumire și, în exclusivitate pentru Spynews.ro, ne spune care este aceasta. De ce e supărată soția lui Cornel?
22:20
Tupeu incredibil! Ce mesaje i-a transmis suspectul de 13 ani lui Mario, după ce băiatul a fost ucis # SpyNews
A fost făcut public schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și suspectul de 13 ani. Au fost ultimele cuvinte ale copilului din Cenei, înainte să fie ucis. După crimă, adolescentul a făcut un gest tulburător pentru a încerca să se excludă de pe lista de suspecți.
22:20
Cutremurător! A fost confirmat un alt deces, în urma exploziei din Rahova. Acum sunt patru morți # SpyNews
Filmul tragediei din Rahova nu s-a încheiat! Nenorocirea s-a întâmplat loc în urmă cu trei luni, atunci când o explozie puternică a izbucnit într-un bloc. Acum a mai fost confirmat un alt deces, așadar, în loc de trei persoane decedate sunt patru!
21:40
Larisa a dezvăluit dacă poate să accepte sau nu trecutul lui Ben. Ce a deranjat-o pe concurentă # SpyNews
Ben și Larisa de la Mireasa au avut o discuție importantă după ce concurentul și-a exprimat atracția față de ea. Concurenta a dezvăluit ce gen de bărbat își dorește alături de ea și dacă este dispusă sau nu să accepte trecutul acestuia.
21:40
Faimoșii au decis! Pe cine își doresc să elimine cât mai repede din Survivor: "Ea crede că ceilalți o votează din cauza mea" # SpyNews
Chiar dacă se joacă pentru recompensă, Faimoșii se gândesc deja la concursul pentru eliminare. O parte din tribul roșu de la Survivor a decis deja pe cine va nominaliza, în cazul în care jocul pentru eliminare va fi câștigat de Războinici.
21:10
Măsuri dure împotriva băiatului de 13 ani, suspectat că l-a ucis pe Mario! Autoritățile se tem că ar putea repeta faptele # SpyNews
Autoritățile s-au autosesizat în cazul adolescentului de 13 ani, suspectat că l-a ucis pe Mario Berinde. Chiar dacă nu se află în arest, Protecția Copilului a luat măsuri dure împotriva acestuia. Toată lumea se teme că ar putea să recidiveze.
20:30
Robert Lele s-a afișat așa cum nu l-ai mai văzut! Cântărețul s-a filmat cu fațeta dentară spartă, explicând că vinovata ar fi soția lui, Andra Volos. Imaginile vorbesc de la sine!
20:30
Ce mesaj au soția lui Gabi Tamaș și fiica lui pentru concurentul de la Survivor! Au recunoscut că le lipsește mult # SpyNews
Gabi Tamaș are o familie frumoasă, care îi duce lipsa de când a plecat la Survivor! Concurentul din tribul Faimoșilor a primit un mesaj foarte emoționant din partea fiicei și a soției sale, care îl susțin necondiționat.
19:40
Ștefan și Mihaela de la Mireasa au început reconstrucția casei după incendiu. Cine îi ajută # SpyNews
Ștefan și Mihaela trec prin cea mai dificilă perioadă, după ce casa fostului concurent de la Mireasa a luat foc. Cei doi au început reconstrucția locuinței și sunt recunoscători că au parte de ajutor.
19:40
Care a fost ultima postare a adolescentului ucis din Timiș. Mario Berinde s-a afișat făcând ceea ce iubea cel mai mult # SpyNews
Mario Berinde a lăsat multă durere în urma sa. Viața adolescentului din Timiș s-a sfârșit mult prea repede și într-un mod crunt. Cu toate acestea, tânărul și-a petrecut ultimele clipe făcând ceea ce îi plăcea cel mai mult, așa cum arată și postările sale din mediul online. Iată ce a publicat ultima dată!
19:10
După ce a primit lovitură după lovitură, Bisoi Petruț a venit cu o veste buna. Vloggerul s-a fotografiat cu un permis de conducere în mână și a anunțat că va deveni participat în trafic.
19:00
Un concurent s-a rănit grav la Survivor! A fost transportat de urgență la spital. Adi Vasile: ”A îngrijorat foarte mult tribul” # SpyNews
Adi Vasile a venit cu vești proaste la Survivor - Povești din junglă. Un concurent s-a rănit extrem de grav și a fost nevoie de transportarea acestuia de urgență la spital. Starea lui de sănătate a îngrijorat tribul.
18:30
Andra, prima reacție după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisie. Cântăreața a izbucnit în plâns # SpyNews
Cătălin Măruță a anunțat în urmă cu ceva timp faptul că va rămâne fără emisie, începând cu luna februarie. Andra, soția lui, a făcut și primele declarații referitoare la acest aspect. Îndrăgita cântăreață a izbucnit în plâns!
18:30
Alexia Eram și-a surprins fanii! Influencerița s-a afișat roșcată pe Internet pentru prima dată, iar reacția urmăritorilor ei a fost peste așteptări! Iată cum arată Alexia Eram cu o altă culoare a părului, alta decât cea cu care erau obișnuiți fanii.
18:00
Rezultatele autopsiei lui Mario Berinde. Care este cauza reală a morții băiatului din Timiș # SpyNews
Medicii legiști au finalizat autopsia lui Mario Berinde și a fost făcută publică cauza reală a decesului acestuia. Tânărul de 15 ani din comuna Cenei din Timiș și-a dat ultima suflare în casa unuia dintre suspecți, după mai multe lovituri.
17:50
Un alt caz a cutremurat România! Doi copii cu vârste de 4, respectiv 4 ani au căzut în râul Someșul Mic, după ce s-au dat pe derdeluș. Unul dintre cei doi minori a fost găsit, însă celălalt este în continuare căutat.
17:20
Cadavrul lui Mario Berinde are urme de mușcături! Greșeala făcută de criminali când l-au îngropat # SpyNews
Au apărut detalii șocante despre crima din Timiș. Pe cadavrul lui Mario Berinde au fost găsite urme de mușcături. Criminalii ar fi făcut o gafă uriașă în momentul în care l-au îngropat în curtea unuia dintre suspecți.
17:10
Alex Bodi a făcut un gest curajos, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute. Afaceristul s-a filmat în ipostaze rare, direct în fața cazării de la munte. Nu mulți ar avea curaj să facă așa ceva!
16:40
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde se droga. Au apărut rezultatele toxicologice # SpyNews
Au apărut analizele toxicologice ale celor trei tineri suspectați că l-au ucis pe Mario Berinde. Acestea au confirmat că adolescentul de 13 ani era drogat în momentul în care ar fi recurs la gestul șocant. Iată ce arată analizele în cazul celorlalți doi suspecți.
16:30
Sfâșietor! Ultimele conversații dintre Mario Berinde și un prieten apropiat: "Să nu mă uiți" # SpyNews
Mario Berinde și-a găsit sfârșitul la doar 15 ani, după ce a fost ucis cu sânge rece de doi colegi de școală. Prietenii tânărului, sfâșiați de durere, și-au exprimat regretul față de tragedia care a șocat România. Iată ce a discutat Mario Berinde cu prietenul său, înainte să-și piardă viața!
16:00
Incredibil! Cum arăta Bisoi înainte să fie condamnat la închisoare! A slăbit mai bine de 10 kilograme # SpyNews
Incredibil! Bisoi a trecut printr-o transformare radicală. Acesta a slăbit mai bine de 10 kilograme, în doar 60 de zile. Totul, înainte să fie condamnat la un an de închisoare. Iată cum a reușit influencerul să scadă în greutate!
15:50
Autorul accidentului din Pantelimon, care a ucis un băiat de 9 ani, le-a cerut iertare părinților îndoliați. Mario a mutilat-o pe viață pe sora copilului # SpyNews
Mario avea 16 ani atunci când s-a urcat la volan, deși nu avea permis. A provocat un accident într-o parcare din Parcul Pantelimon, în urma căruia un băiat de nouă ani a murit, iar sora lui, pe atunci în vârstă de șapte ani, a fost rănită. La aproape doi ani de la tragedie, tânărul le-a cerut iertare părinților îndoliați.
15:40
Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei # SpyNews
Cazul crimei din Timiș ia o întorsătură neașteptată! Anchetatorii verifică acum posibila implicare a unui adult în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei.
15:40
15:00
Mobilizare în masă după ce adolescentul din Timiș a fost ucis! Mii de persoane au semnat petiţia "legea Mario" # SpyNews
Crima din județul Timiș a declanșat o mobilizare fără precedent în rândul oamenilor. Mii de persoane au semnat deja petiția „Legea Mario” prin care se cere modificarea codului penal pentru ca aceste fapte comise cu discernământ de cei sub 14 ani să fie pedepsite ca atare.
14:50
Alertă în Constanța, după ce o adolescentă de 15 ani s-ar fi aruncat de pe podul de la Agigea. Ana Maria a dispărut vineri dimineața # SpyNews
Este alertă în Constanța, după ce o adolescentă de 15 ani s-ar fi aruncat în Dunăre. Ana Maria Chivu a dispărut vineri dimineața. A plecat de acasă, din Movilița, spre o unitate de învățământ din Constanța, însă nu a mai ajuns acolo.
14:50
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat # SpyNews
Oamenii au luat foc, în urma crimei din Cenei, județul Timiș! Mario Berinde și-a pierdut viața la numai 15 ani, iar în urma morții sale mai multe persoane au asaltat contul de socializare a mamei unuia dintre criminali. Iată ce au scris mii de internauți!
14:10
ERATĂ - În această seară, la Survivor, Adi Vasile va da o veste care va surprinde ambele triburi: ”Este un moment în care va trebui să luați o decizie foarte importantă” # SpyNews
Două săptămâni din cel mai puternic format de televiziune din lume. Singurul show în care concurenții luptă cu natura înconjurătoare și cu cele mai dure condiții de trai pentru a merge cât mai departe. Un premiu important și miza de a deveni învingător! Survivor. Faimoși vs Războinici continuă de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY și aduce o ediție care nu poate fi ratată, în care miza este mai mare decât s-ar fi putut gândi oricine.
14:10
Un martor cheie din dosarul cimei din Timiș rupe tăcerea! Copiii care au comis crima se drogau? Declarațiile halucinante ale tânărului # SpyNews
Un martor-cheie din dosarul crimei din Timiș a decis să rupă tăcerea! Bărbatul a vorbit despre comportamentul copiilor implicați în uciderea lui Mario. Se drogau cei doi adolescenți de 13 și 15 ani? Declarațiile halucinante ale tânărului care îi cunoștea.
14:00
O profesoară a explicat diferențele dintre studenții români și studenții americani. Ce a observat la tinerii de la noi # SpyNews
O profesoară de la Tiffin University Romania a explicat ce diferențe a observat între studenții români și cei americani. Cadrul didactic spune despre studenții români că sunt extrem de inteligenți, că le place să vină la cursuri, însă că nu respectă neapărat principiile eticii.
Ieri
13:50
Alina Sorescu a făcut dezvăluiri impresionante! Artista a vorbit despre planurile pe care le are în acest an, dar și despre posibilitatea unei noi relații. Vedeta l-a dat uitării pe Alexandru Ciucu, iar acum se axează pe cu totul și cu totul altceva. Iată ce a mărturisit blondina!
13:20
Cum au plănuit cei doi copii crima din Timiș. Pe cine ar fi vrut să dea vina pentru uciderea lui Mario # SpyNews
Cei doi copii implicați în crima din Timiș și-ar fi planificat cu atenție fapta. Unchiul lui Mario, băiatul care a fost ucis cu sânge rece de prieteni, ar fi aflat mai multe detalii chair de la unul dintre copiii implicați în acest caz. Minorii ar fi încercat să dea vina pe o altă persoană pentru moartea adolescentului.
13:20
București, 22 ianuarie 2026 – Anul 2026 începe cu reguli mai stricte și costuri mai mari pentru mulți români. De la 1 ianuarie, au intrat în vigoare noi măsuri fiscale: taxe locale mai mari pe locuințe, terenuri și mașini, impozite ajustate pe câștiguri și o presiune generală asupra cheltuielilor lunare. Toate aceste schimbări vin pe fondul unui efort al statului de a-și echilibra bugetul, după mai mulți ani dificili din punct de vedere economic.
13:10
Camelia Voinea trăiește șocul vieții ei! A aflat de pe Internet că soțul o părăsește. Cum a reacționat antrenoarea # SpyNews
Camelia Voinea trăiește clipe cum nu s-ar fi gândit vreodată! Antrenoarea de gimnastică a primit o nouă lovitură, după ce, recent, a fost în centrul unui scandal mediatic cu mai multe foste eleve de-ale sale. De data aceasta însă, este vorba despre viața sa personală. Mama Sabrinei Voinea a aflat de pe Internet că soțul divorțează de ea!
13:10
În această seară, la Survivor, Adi Vasile va da o veste care va surprinde ambele triburi: „Este un moment în care va trebui să luați o decizie foarte importantă” # SpyNews
Cel mai puternic și urmărit format al momentului, cel care scoate concurenții din zona de confort și le oferă șansa de a se redescoperi, în timp ce luptă pentru condițiile de viață, ajunge la cea de-a doua săptămână. Survivor începe de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție care va arăta ce înseamnă cu adevărat cele mai dure ore din Republica Dominicană, atunci când nici măcar acoperișul nu rezistă.
