Val de spargeri în Timiş: aproape jumătate de milion de euro furaţi din case. Printre păgubiţi, rectorul UVT şi manageri de spitale
Digi24.ro, 25 ianuarie 2026 00:00
Mai multe locuinţe din judeţul Timiş au fost sparte în ultimele zile, hoţii reuşind să fure bani şi bijuterii în valoare de aproape jumătate de milion de euro. Printre persoanele păgubite s-ar număra rectorul Universităţii de Vest din Timişoara şi cel puţin doi manageri de spitale, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor.
Acum 30 minute
00:10
Ce amendă a primit un șofer din Galați, filmat în timp ce trage cu mașina o sanie pe care se aflau 4 tineri # Digi24.ro
Un tânăr de 19 ani din localitatea Cuca, judeţul Galaţi, a fost amendat de poliţişti după ce a fost filmat când conducea un autoturism care tracta o sanie pe care se aflau alţi patru tineri. Scenele au fost filmate de un pasager al maşinii, care era ieşit pe jumătate pe geamul din dreapta faţă.
Acum o oră
00:00
Acum 2 ore
23:10
Cum trăiesc iarna oamenii blocați în satele uitate de lume ale României: „Așa a fost dintotdeauna. Noi suntem departe de civilizație” # Digi24.ro
Fie că este o iarnă grea sau una cu temperaturi peste cele obișnuite, mii de români, locuitorii satelor și cătunelor de munte, în general bătrâni, trăiesc anotimpul în izolare. Accesul către oraș este dificil, magazinele sunt departe sau nu există, iar oamenii trăiesc din proviziile adunate peste an în caz de urgență. Nici ambulanța, nici pompierii nu ar putea ajunge la timp.
23:10
„Rebranding” politic la Moscova. După perioada de retorică agresivă, Dmitri Medvedev caută o revenire în politica de prim-plan a Rusiei # Digi24.ro
De câțiva ani, prezența publică a lui Dmitri Medvedev a fost influențată mai puțin de îndatoririle sale oficiale și mai mult de postările sale incendiare pe rețelele sociale. Acum, surse citate de Meduza afirmă că fostul președinte reformist al Rusiei, devenit un susținător fervent al războiului, dorește să revină în centrul atenției ocupând primul loc pe lista federală a partidului Rusia Unită la alegerile pentru Duma de Stat din 2026.
23:00
23:00
Nicuşor Dan: Respectul față de istorie trebuie să rămână un reper. Imnul național este un simbol al României și nu trebuie huiduit # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj după ce, sâmbătă, a participat la manifestările dedicate Unirii Principatelor Române la Iaşi şi la Focşani. „Respectul față de istoria noastră trebuie să rămână un reper. Imnul național este un simbol al României și nu trebuie huiduit,” se arată în mesajul președintelui.
Acum 4 ore
22:30
22:20
Italia protestează şi își recheamă ambasadorul din Elveția după ce a fost eliberat patronul barului din Crans-Montana # Digi24.ro
Italia a protestat oficial sâmbătă faţă de eliberarea pe cauţiune a proprietarului unui bar elveţian cuprins de un incendiu fatal de Anul Nou şi şi-a rechemat ambasadorul din Elveţia. Decizia instanţei a fost criticată în ambele ţări, relatează Reuters.
22:10
Trump dă înapoi. Președintele SUA a salutat rolul soldaţilor britanici în Afganistan, după ce minimalizase sacrificiile aliaţilor NATO # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a salutat sâmbătă rolul soldaţilor britanici în războiul din Afganistan, după ce a stârnit reacţii virulente în rândul aliaţilor NATO despre care a susţinut anterior că s-ar fi ferit de confruntările armate directe cu talibanii, o remarcă pe care premierul britanic Keir Starmer a descris-o drept jignitoare, iar cei doi lideri au avut sâmbătă o convorbire telefonică, relatează AFP.
21:40
Mesaj RO-Alert în București, după ce un copil de 11 ani a fost dat dispărut. Poliția cere ajutor pentru găsirea lui # Digi24.ro
Poliția a emis un mesaj RO-Alert sâmbătă seara prin care cere ajutorul populației pentru găsirea unui copil de 11 ani, dispărut în București, Sectorul 2. Băiatul se numește Gheorghe Trifu și a dispărut sâmbătă seara.
21:40
Medicii din Italia pot prescrie vizite la muzeu. Arta, introdusă oficial într-un proiect-pilot pentru sănătatea psihică # Digi24.ro
Medicii din regiunea Piemont, Italia, pot prescrie pacienților nu doar medicamente, ci și vizite la muzeu, ateliere artistice și activități culturale, în cadrul unui proiect-pilot care introduce „prescripția socială” în sistemul public de sănătate. Inițiativa, lansată de serviciul sanitar Asl To3, urmărește să sprijine sănătatea psihică și emoțională a persoanelor vulnerabile, prin integrarea artei și culturii în planurile personalizate de tratament, relatează presa italiană.
21:30
O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia va avea loc duminica viitoare. Oficial american: ruşii şi ucrainenii, „aproape prieteni” # Digi24.ro
O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuţiile desfăşurate în acest format vineri şi sâmbătă în capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), chiar dacă nu au condus la vreo înţelegere care să apropie Rusia şi Ucraina de încheierea războiului, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
20:40
Statele Unite: Aproape 10.000 de zboruri au fost anulate. 140 de milioane de persoane se află sub amenințarea furtunii de iarnă # Digi24.ro
Aproape 10.000 de zboruri din SUA care urmau să decoleze în weekend au fost anulate, pe măsură ce o furtună monstruoasă a început să facă ravagii sâmbătă în mare parte a țării și a amenințat să întrerupă alimentarea cu energie electrică pentru câteva zile și să blocheze principalele drumuri cu gheață periculoasă.
Acum 6 ore
20:30
SpaceX se pregătește de listarea la bursă. Elon Musk ar putea vinde un pachet de acțiuni, la o evaluare de 800 de miliarde de dolari # Digi24.ro
SpaceX ia în calcul listarea la bursă, într-o mișcare care ar presupune vânzarea unui pachet de acțiuni. Potrivit The Guardian, Elon Musk poartă discuții cu mari bănci de pe Wall Street pentru o posibilă ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la aproximativ 800 de miliarde de dolari.
19:50
Trump confirmă că raidul din Venezuela nu ar fi fost posibil fără o nouă armă secretă: „Ei au apăsat butoanele, nimic nu a funcționat” # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat presei din Statele Unite că o nouă armă secretă a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro.
19:20
Intervenție în forță într-un apartament din Bucureşti pentru salvarea unei femei și a copilului ei, sechestrați de fostul iubit # Digi24.ro
Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, sâmbătă, într-un apartament din Bucureşti, unde o femeie era sechestrată de fostul iubit, pe numele căruia era emis ordin de protecţie. Femeia era reticentă în discuţiile cu poliţiştii ajunşi la adresă și pentru că exista suspiciunea că bărbatul o ameninţa cu un cuţit, s-a forţat intrarea. Victima şi copilul sunt în siguranţă, iar bărbatul a fost imobilizat.
19:10
Președintele și premierul polonez, furioși, fac front comun împotriva declarațiilor lui Donald Trump: „Soldații polonezi sunt eroi” # Digi24.ro
Polonia, prin președintele și premierul său, a făcut front comun în fața ramarcilor lui Donald Trump. Acesta minimalizase rolul forțelor armate ale aliaților NATO în teatrele de operațiuni.
19:10
O persoană a fost împușcată de agenți federali americani, în Minneapolis, în timpul unei operațiuni de aplicare a legislației anti-imigrație, incidentul declanșând proteste de amploare și reacții dure din partea autorităților locale. Guvernatorul statului Minnesota a anunțat că a discutat cu Casa Albă și a cerut președintelui Donald Trump retragerea „miilor de ofițeri violenți” din stat.
19:00
Percheziţii DIICOT în satul băiatului ucis de prietenii săi, chiar în ziua înmormântării lui Mario. Detalii cutremurătoare din anchetă # Digi24.ro
Anchetă pentru droguri în dosarul crimei din Timiș. DIICOT face sâmbătă percheziții în satul lui Mario, băiatul de 15 ani ucis de prieteni. Descinderile au loc loc sâmbătă, chiar în ziua înmormântării lui Mario Berinde, și se desfășoară acasă la familiile arestaților din cazul crimei și la bunica unuia dintre ei.
18:50
Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat petrolul Venezuelei: „Să spunem așa: ei nu mai au” # Digi24.ro
Donald Trump a amenințat sâmbătă Canada cu tarife vamale de 100% pentru toate exporturile către Statele Unite, în cazul în care Ottawa va încheia un acord comercial cu China, și a anunțat în același timp că administrația sa a confiscat petrol venezuelean de pe mai multe petroliere, cantități care sunt procesate în rafinării din SUA, potrivit The Guardian.
Acum 8 ore
18:20
Exporturile de aur ale Rusiei către China au crescut cu 800%. Livrări record pe fondul sancțiunilor # Digi24.ro
Rusia a majorat de nouă ori exporturile fizice de aur către China în 2025, până la 25,3 tone, ceea ce înseamnă o creștere de 800%, potrivit datelor vămii chineze citate de RIA Novosti. În termeni valorici, livrările au crescut de 14,6 ori, ajungând la 3,29 miliarde de dolari. Atât volumul, cât și valoarea reprezintă maxime istorice pentru relațiile comerciale dintre Rusia și China, informează The Moscow Times.
18:20
Reacția lui Nicușor Dan după huiduielile de la Iași: Nu trăim vremuri uşoare, dar sunt momente în care trebuie să ne bucurăm # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, după ce a fost huiduit în timpul în timpul manifestărilor de Ziua Unirii Principatelor, că nu trăim vremuri uşoare, dar „sunt momente în care trebuie să ne bucurăm, iar dacă nu, atunci să respectăm”.
18:20
Nicușor Dan: problema școlilor din Ucraina cu predare în limba română e una serioasă și „nu o să o băgăm sub preș” # Digi24.ro
Prezent la iași cu ocazia Zilei Unirii, Nicușor Dan a comentat pe marginea noii legi din Ucraina, privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, legea care a stârnit nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, informează Digi24.
18:00
Nicușor Dan: Acordul Mercosur e extrem de benefic pentru România. Poate să aducă o creștere de 10 - 15% a industriei auto # Digi24.ro
Acordul Mercosur este extrem de benefic pentru România, a declarat președintele Nicușor Dan, sâmbătă, la Iași, la finalul ceremoniilor dedicate zilei Unirii Principatelor. Poate să aducă o creștere de 10 - 15% a industriei auto din România, a precizat președintele.
17:50
Ce a răspuns Nicușor Dan întrebat dacă va ceda șefia Serviciului Român de Informații către PSD # Digi24.ro
Aflat la Iași cu prilejul Zilei Unirii, președintele Nicușor Dan a răspuns întrebărilor unor ziariști. Una dintre ele s-a referit la numirea directorilor serviciilor secrete, informează Digi24.
17:30
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor acordurilor” comerciale ale UE # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit sâmbătă în India pentru a finaliza ceea ce ea însăşi a descris drept „mama tuturor acordurilor” comerciale încheiate de UE, respectiv un acord de liber schimb pe care ambele părţi speră să îl încheie marţi, relatează agenţia EFE.
16:50
Tânăr arestat după ce a provocat un incendiu într-o biserică din Braşov şi a agresat o femeie care vindea lumânări # Digi24.ro
Un tânăr de 29 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a provocat un incendiu în interiorul unei biserici din municipiul Braşov şi a agresat o femeie care se ocupa de comercializarea de lumânări în lăcaşul de cult.
16:50
Bruxelles. Mai mulți escroci solicitau bani de la demnitari străini sau companii dându-se drept Regele Filip al Belgiei # Digi24.ro
Mai mulţi escroci care pretindeau că sunt regele Belgiei au încercat să obţină sume de bani - folosind emailuri, convorbiri telefonice şi înregistrări video generate cu inteligenţa artificială - de la demnitari străini sau de la directori de companii, potrivit justiţiei belgiene, care desfăşoară o anchetă, informează sâmbătă AFP.
16:50
16:40
Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările SUA de a împărţi resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogăţii naturale a teritoriului arctic, relatează Politico și News.ro.
16:40
Vicepremier: Există o emoţie în societate pentru Tarom. Mi-aş dori să ieşim din paradigma „nu ne vindem ţara” sau nu facem parteneriate # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă la Digi24, că Tarom are un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care se finalizează la sfârşitul acestui an şi a constatat că „pentru această companie există o emoţie la nivelul societăţii”, de aceea ea va trebui ca, „într-o formă sau alta”, să-şi continue activitatea.
Acum 12 ore
16:30
16:20
Nicușor Dan, huiduit la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: „Dacă aveţi lideri cu un proiect, hai să dezbatem” # Digi24.ro
Mii de persoane asistă la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României Nicuşor Dan. Acesta le-a spus celor prezenţi să nu mai huiduie atunci când se intonează imnul naţional sau când sunt organizate ceremonii de comerare a eroilor. „Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a adăugat el.
16:10
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă cu reforma companiilor de stat, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă la Digi24, că numărul membrilor din consiliile de administrație a fost redus prin lege. Ea susține că există companii în care statul român vrea să fie un jucător și există domenii în care statul român nu are ce să caute. De asemenea, Oana Gheorghiu transmite că reforma începută pentru cele 22 de companii de stat selectate nu va putea fi finalizată într-un an.
16:10
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din anturajul lui Xi Jinping # Digi24.ro
Partidul Comunist Chinez a decis să deschidă o anchetă asupra a doi oficiali militari de rang înalt, Zhang Youxia şi Liu Zhenli, pentru suspiciuni de încălcări grave ale disciplinei şi legii, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din China. Zhang este membru al Biroului Politic al Partidului Comunist şi vicepreşedinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), în timp ce Liu este şeful Departamentului de Stat Major al CMC, relatează Reuters.
15:40
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a devenit acum riscantă: „Repatriați aurul” # Digi24.ro
Germania se confruntă cu cereri de retragere a aurului său depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a schimbării relaţiilor transatlantice şi a imprevizibilităţii lui Donald Trump, scrie The Guardian.
15:30
Papa Leon avertizează asupra pericolelor inteligenței artificiale: „Controlul AI trebuie guvernat, nu oprit” # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a avertizat asupra pericolelor inteligenței artificiale și „lipsei de transparență în crearea algoritmilor” care reglementează funcționarea diferitelor chatbot-uri, potrivit News.ro, care citează AFP.
15:20
Cine este Anita Orban, cea la care partidul Tisza apelează pentru a se ocupa de politica externă maghiară în preajma alegerilor # Digi24.ro
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor din 12 aprilie, a numit-o pe experta internaţională în energie Anita Orban să se ocupe de politica externă, relatează Reuters.
15:00
Pompierii intervin sâmbătă după-amiază pentru stingerea unui incendiu în Bucureşti, pe o suprafaţă estimată de 700 de metri pătraţi, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dealul Spirii Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).
14:50
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au semnat un acord de finanţare privind Tribunalul Special pentru Ucraina # Digi24.ro
Consiliul Europei (CoE) şi Uniunea Europeană (UE) au semnat un acord privind finanţarea unei echipe avansate pentru înfiinţarea Tribunalului Special pentru Delictul de Agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Consiliului Europei, a anunțat sâmbătă CoE într-un comunicat de presă.
14:50
Vizită simbolică a unei nave americane la baza navală Ream din Cambodgia, lângă nave chineze # Digi24.ro
O navă de război americană a acostat la baza navală Ream din Cambodgia, fiind prima vizită de acest gen de la renovarea bazei de către China, potrivit Agerpres, care citează AFP. Nava a acostat la aproximativ 150 de metri de alte două nave de război chineze.
13:50
Ministrul Agriculturii îi reproșează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniștrii din cabinetul său. Florin Barbu spune că are o relație instituțională „destul de bună” cu premierul, iar singurul reproș este nevoia unei comunicări mai bune.
13:20
Călin Georgescu și zeci de susţinători au mers în Parcul Carol din Capitală. Fostul candidat la președinție a depus o coroană de flori # Digi24.ro
Fostul candidat independent la alegerile rpezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi. „Călin Georgescu este preşedinte”, scandează aceştia.
13:20
Nicușor Dan, despre miliardul pentru consiliul lui Trump: Pentru trei ani nu se pune problema să plătim # Digi24.ro
Participarea României la Consiliul pentru Pace este analizată de Ministerul de Externe, susține președintele țării. Nicușor Dan a declarat că, potrivit propunerii actuale, România nu ar urma să plătească un miliard de dolari pentru a face parte din inițiativă în primii trei ani.
12:40
Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs sâmbătă la prânz în zona seismică Vrancea, la 35 de kilometri de Focșani, anunță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
12:30
Nicușor Dan: „Pentru prosperitate este nevoie de competență. Justiția din România nu o prea dovedește încă” # Digi24.ro
Nicușor Dan a lansat critici la adresa justiției, în cadrul unei intervenții susținute sâmbătă la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, de Ziua Unirii Principatelor. Șeful statului a vorbit despre nevoia de competență și excelență în societate și a subliniat că justiția nu ține încă pasul cu evoluția economică.
12:20
Rușii au bombardat Kiev și Harkov: un mort și 15 răniți. Aproape 6.000 de clădiri din capitala Ucrainei nu au căldură în timpul gerului # Digi24.ro
Rusia a lansat, sâmbătă dimineaţa, atacuri asupra celor mai mari două oraşe din Ucraina, soldate cu cel puţin un mort şi alte 15 persoane rănite în capitala Kiev şi în Harkov, în nord-estul ţării, relatează Reuters. Aproape 6.000 de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire, a declarat primarul Vitali Klitschko.
12:00
Nicușor Dan sfătuiește elevii să facă facultatea în România: Există riscul să pierzi ceva semnificativ # Digi24.ro
Președintele României sfătuiește tinerii să facă primii ani din facultate în România, în detrimentul facultăților din alte țări europene. Șeful statului susține că există riscul ca generațiile tinere să piardă contactul cu „ce este semnificativ în țară”. În acest context, Nicușor Dan a recunoscut că sistemul universitar din România este mai slab decât în alte state, însă a punctat că s-au făcut și progrese.„Eu aș sfătui tinerii să facă primii ani de universitate în România. Primii ani de universitate sunt anii în care prima oară pleci de acasă, descoperi lumea într-un anume fel și locul în care o faci e important. Probabil că, în momentul în care te specializezi, să găsești o mare universitate străină e un lucru bun. Dar dacă pleci de la 18 ani, există riscul să pierzi contactul cu ce e semnificativ, valoros la tine în țară și să nu ai o referință despre unde ai putea să te întorci”, a declarat Nicușor Dan, la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde a răspuns mai multor întrebări venite din partea elevilor.Nicușor Dan a punctat faptul că sistemul de educație din România „are un anumit nivel”, însă susține că s-au făcut progrese în ultimi 30 de ani.„Bineînțeles că sistemul de educație românesc are, nu trebuie să ne amăgim, are un anumit nivel. Pe multe zone, dacă vorbim de universitar, sunt universități străine care sunt mult mai bune decât universitățile noastre. Pe de altă parte, sistemul universitar românesc a facut progrese în acești 30 de ani, colaborarea cu instituții europene, fonduri europene, s-au făcut progrese. La nivel individual de formare, orice experiență acolo unde te informezi și afli că există competență e foarte bună”, a declarat acesta.Șeful statului a reamintit și faptul că țara noastră are „mari oportunități” și a evidențiat că „e o mare satisfacție să poți să faci lucruri care nu funcționează într-o societate care are un potențial decât să fii o rotiță într-un mecanism care funcționează”.Nicușor Dan a fost întrebat și cum a găsit un loc de muncă după ce s-a întors din Franța. Șeful statului susține că a acceptat imediat postul oferit de Institutul de Matematică al Academiei, fiind și singurul loc de muncă pe care l-a avut înainte de a intra în politică.„Din fericire, Institutul de Matematică al Academiei a fost tot timpul foarte deschis, e o instituție în care nimeni nu vrea să fie director, spre deosebire de foarte multe instituții din țara asta. E o instituție care a fost foarte generoasă în a atrage oameni și imediat m-au invitat și am acceptat. E singurul meu loc de muncă înainte de a avea aceste demnități publice. Aici mai avem multe de făcut. Noi ca societate, sunt încă probleme în recunoașterea unor specializări, e o muncă de făcut.
11:40
Vremea se încălzește în următoarea perioadă. „Traversăm epoca extremelor meteorologice”. Unde vor fi 14 grade Celsius # Digi24.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat, sâmbătă, la Digi24 că „traversăm epoca «extremelor meteorologice»”, iar începând de duminică temperaturile vor crește în aproape toată țara. Vor fi de asemenea precipitații în următoarea perioadă, predominant sub formă de ploaie. Estimările pentru săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie arată o probabilitate mare de a înregistra cantități excedentare în aproape toată țara, dar mai ales în partea de sud a teritoriului. După 9 februarie, temperaturile probabil vor scădea, nefiind excluse ninsorile.
Acum 24 ore
11:20
Preţul unei călătorii metropolitane cu mijloacele de transport în comun urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei.
