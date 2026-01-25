Spargeri în mai multe locuințe din Timiș, cu prejudiciu de jumătate de milion de euro. Printre păgubiți ar fi rectorul UVT și manageri de spitale
SportMedia, 25 ianuarie 2026 02:00
Mai multe locuințe din județul Timiș au fost sparte în ultimele zile, hoții reușind să sustragă bani și bijuterii în valoare totală de aproape 500.000 de euro, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor. Printre persoanele păgubite s-ar afla rectorul Universitatea de Vest din Timișoara, deputatul PNL Marilen Pirtea, dar și cel puțin doi manageri de
Acum o oră
02:00
Ecranele afectează capacitatea copiilor de a purta conversații. De ce contează și ce putem face # SportMedia
Rețelele sociale și telefoanele mobile afectează profund calitatea conversațiilor față în față, arată studiile, consumându-ne atenția și fragmentând capacitatea noastră de a asculta și de a comunica în profunzime. Situația este și mai gravă când vine vorba de minți tinere în plină formare. Copiii crescuți în medii dominate de ecrane dezvoltă dificultăți de comunicare, empatie
02:00
La prima vedere, a fi părinte și a lucra ca negociator pentru eliberarea ostaticilor nu par să aibă multe în comun, dar cineva care le-a făcut pe amândouă spune că trucurile pe care le-a învățat în profesia sa pot fi de folos acasă. Nicky Perfect a lucrat timp de peste 30 de ani ca ofițer
02:00
Drone de zeci de mii de euro în comune: cum se duc banii din PNRR pe echipamente scumpe, rar folosite # SportMedia
O primărie de comună din județul Cluj a cumpărat o dronă profesională de cartografiere, în valoare de 36.000 de euro – un echipament folosit, potrivit producătorului, în proiecte industriale din Statele Unite până în Africa. În comună, însă, drona este utilizată deocamdată doar ocazional, pentru „siguranța cetățenilor". Adică survolează și monitorizează, ca orice dronă mult
02:00
Spargeri în mai multe locuințe din Timiș, cu prejudiciu de jumătate de milion de euro. Printre păgubiți ar fi rectorul UVT și manageri de spitale # SportMedia
Mai multe locuințe din județul Timiș au fost sparte în ultimele zile, hoții reușind să sustragă bani și bijuterii în valoare totală de aproape 500.000 de euro, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor. Printre persoanele păgubite s-ar afla rectorul Universitatea de Vest din Timișoara, deputatul PNL Marilen Pirtea, dar și cel puțin doi manageri de … The post Spargeri în mai multe locuințe din Timiș, cu prejudiciu de jumătate de milion de euro. Printre păgubiți ar fi rectorul UVT și manageri de spitale appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
22:00
București: O femeie sechestrată de fostul iubit, alături de copilul de un an a fost eliberată de forțele SAS (Video) # SportMedia
O femeie a fost sechestrată sâmbătă într-un apartament din București de fostul iubit, pe numele căruia era emis un ordin de protecție. În locuință se afla și copilul femeii, în vârstă de un an. Polițiștii din cadrul Poliției Capitalei au intervenit în forță, cu sprijinul Serviciul pentru Acțiuni Speciale, după ce au existat suspiciuni că
22:00
Nicușor Dan, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „Nu au legătură cu realitatea sau cu creierul meu” # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a respins duminică informațiile apărute în spațiul public privind posibilele nominalizări pentru conducerea Serviciul Român de Informații (SRI) și a Serviciul de Informații Externe (SIE), afirmând că niciunul dintre numele vehiculate până acum nu corespunde realității. „Tot ce vreau să vă spun, toate numele pe care le-am văzut cu toții în
22:00
Noua strategie de apărare a SUA schimbă prioritățile: Rusia, „o amenințare persistentă, dar gestionabilă” # SportMedia
Pentagonul a publicat vineri noua Strategie Națională de Apărare a Statelor Unite, un document de 34 de pagini care marchează o schimbare semnificativă a priorităților de securitate ale SUA, descriind Rusia drept „o amenințare persistentă, dar gestionabilă" pentru flancul estic al NATO. Documentul, scrie The Kyiv Post, mută în centrul planificării militare securitatea teritoriului SUA
Acum 8 ore
20:00
Gruparea de handbal feminin Rapid București a repurtat o victorie imensă în grupa de EHF European League, în fața echipei germane Oldenburg. După două rezultate de egalitate la startul acestei competiții, Rapid începea cu mari emoții meciul de acasă cu una dintre favoritele grupei. Echipa lui Laurent Bezeau a început modest prima parte, a fost
20:00
Trump confirmă că o armă secretă, Discombobulatorul, a fost decisivă în capturarea lui Maduro. Martori: Sângeram pe nas, vomitam sânge, nu puteam să ne mișcăm # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat New York Post că o armă secretă, pe care o numește „Discombobulator", a fost esențială în raidul militar american desfășurat la începutul lunii ianuarie în Venezuela, operațiune în urma căreia a fost capturat președintele venezuelean Nicolás Maduro. Trump a susținut că arma misterioasă a făcut ca
20:00
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat sâmbătă o nouă amenințare comercială majoră, afirmând că va impune tarife de 100% pentru toate importurile canadiene, dacă Ottawa va încheia un acord comercial cu China. Declarațiile au fost făcute pe rețelele sociale și într-un interviu acordat New York Post, informează The Guardian. În același timp, Trump a susținut
20:00
FCSB a anunțat despărțiri de mai mulți jucători după drama de la Zagreb, acel 1-4 cu cei de la Dinamo Zagreb, din penultima etapă de Europa League, scor care a dus la necalificarea campioanei României în primăvara europeană. Patronul Gigi Becali a hotărât să renunțe la unii jucători, printre care Denis Alibec și Dennis Politic,
20:00
Germania se confruntă cu apeluri tot mai insistente din partea economiștilor și experților financiari pentru a-și retrage rezervele de aur din Statele Unite, pe fondul deteriorării relațiilor transatlantice și al imprevizibilității președintelui american Donald Trump. Germania deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume, după SUA. Aproximativ 1.236 de tone de
20:00
Agenții federali au împușcat încă o persoană în Minnesota, afirmă guvernatorul. AP: Persoana respectivă a murit (Video) # SportMedia
Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor pe care administraţia Trump le desfăşoară în acest stat. Potrivit unui document medical obţinut de Associated Press, persoana respectivă, un bărbat în vârstă de
Acum 12 ore
18:00
Nicușor Dan, huiduit și la Iași de Ziua Unirii. Președintele a adresat o rugămite și două întrebări și a zis că e optimist pentru România (Video) # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a fost huiduit sâmbătă, la Iași, în timpul manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. Episodul a avut loc la câteva ore după ce șeful statului fusese huiduit și la Focșani, în cadrul ceremoniilor oficiale organizate în Piața Unirii. La Iași, o parte dintre participanți au huiduit și au folosit vuvuzele, care
18:00
După înfrângerea cu cei de la Dinamo Zagreb în penultima etapă de Europa League, scor 1-4 în Croația, FCSB a mai păstrat doar șanse fanteziste la calificare. Ea trebuie să învingă joia viitoare în ultima etapă Fenerbahce pe teren propriu, dar în același timp să spere că nu mai puțin de 5 echipe care sunt
18:00
Sistemul de achiziționare a rovinietei nu funcționează momentan din cauza unor probleme tehnice. „Sistemul de achiziționare a rovinietei nu funcționează la această oră. Din cauza unor probleme tehnice, rovinieta nu poate fi achiziționată prin niciuna dintre metodele puse la dispoziția utilizatorilor infrastructurii rutiere (SMS, platforme online, benzinării)", se arată într-o postare publicată pe pagina de
18:00
Negocierile de pace Rusia – Ucraina – SUA de la Abu Dhabi s-au încheiat. Fără acord, pe fondul celui mai amplu atac rusesc din ultimele săptămâni # SportMedia
Negocierile trilaterale în premieră dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite s-au încheiat sâmbătă la Abu Dhabi. După trei zile de discuții, nu a fost anunțat niciun acord concret, însă atât Kievul, cât și mediatorii au transmis că dialogul a fost unul „constructiv" și că există posibilitatea continuării negocierilor. Delegațiile au discutat parametrii unui armistițiu și
18:00
Olimpiu Moruțan, fostă vedetă a lui FCSB, actualmente noul jucător al Rapidului, a fost prezentat oficial sub Grant, la o conferință de presă în care a vorbit despre mai multe subiecte, unele dintre ele foarte delicate. Mijlocașul de 26 de ani, împrumutat de Rapid de la Aris Salonic, a fost întrebat tranșant de către jurnaliștii
18:00
Ultimul transfer făcut de FCSB în această iarnă, e vorba de israelianul Ofri Arad, venit din Kazahstan, de la Kairat Almaty, cel mai probabil nu va juca în marele derbi cu CFR Cluj de duminică seara. Jucătorul de 27 de ani, cu prezențe și un gol marcat în acest sezon de Champions League, nu va
16:00
Probleme mari în lotul celor de la CFR Cluj, chiar înainte de derbiul cu FCSB, de duminică seara, derbi care poate aprinde din nou speranțele la play-off ale clujenilor. După ce CFR Cluj l-a cedat în Polonia pe portarul Otto Hindrich, care a semnat cu Legia Varșovia, CFR Cluj i-a găsit imediat înlocuitorul și l-a
16:00
NATO își va spori stocurile de arme și muniții pe flancul estic și va desfășura sisteme robotizate # SportMedia
NATO intenționează să extindă semnificativ stocurile de arme și muniții de-a lungul flancului său estic și să înființeze o nouă zonă defensivă folosind tehnologie robotică și automatizată, a declarat generalul de brigadă Thomas Lowin, înalt oficial al NATO. Măsurile vizează consolidarea descurajării împotriva Rusiei, potrivit declarațiilor făcute de Lowin, informează sâmbătă dpa. În cadrul unui
16:00
Legendarul tenismen sârb Novak Djokovici a intrat astăzi în istoria tenisului, din nou, o dată cu victoria în fața olandezului Van De Zandschulp, victorie care i-a eliberat calea către optimile de finală de la Australian Open. Sârbul a învins în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 7-6, într-o partidă ce se putea complica serios pe parcurs,
16:00
Ministrul resurselor minerale din Groenlanda a respins încercările SUA de a împărți aceste bogații ale insulei sale, spunând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogății naturale a teritoriului arctic. „Totul este pe masă, cu excepția suveranității noastre", a declarat ministrul Naaja Nathanielsen, într-un interviu pentru Politico, la două zile după
16:00
Atacantul celor de la FCSB, Daniel Birligea poate fi scos la vânzare chiar în această iarnă de către campioana României. El ar putea deveni ținta unui transfer în următoarea perioadă. Marcatorul singurului gol roș-albastru din partida de joi seara din Europa League cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, se află pe radarul mai multor formații din
14:00
Nicușor Dan a fost huiduit la Focșani: La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice! Dar aveți o responsabilitate (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a fost huiduit, sâmbătă, la ceremoniile de la Focșani de Ziua Unirii Principatelor Române. În timp ce susținea un discurs în Piața Unirii, câțiva dintre participanți l-au huiduit pe șeful statului și i-au cerut demisia. În replică, Nicușor Dan le-a spus că au dreptul de a huidui autoritățile publice, dar să-și amintească
14:00
Creșterea generației următoare: Ce înseamnă implicarea tinerilor ca pilon al tranziției energetice # SportMedia
Obiectivul de zero emisii nete pentru 2050 este adesea discutat ca o piatră de hotar îndepărtată pe o hartă, dar pentru noi, ca tineri, 2050 nu este doar un obiectiv, ci este viitorul nostru. Dacă vrem cu adevărat să atingem zero emisii net, este esențial să recunoaștem tinerii ca parteneri locali esențiali astăzi. Includerea tinerilor
14:00
Tottenham, gruparea lui Radu Drăgușin, negociază transferul lui Robertson de la Liverpool # SportMedia
Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, a început negocierile cu Liverpool în încercarea de a-l transfera pe fundașul stânga Andy Robertson, scrie BBC. Robertson, în vârstă de 31 de ani, are contract cu clubul de pe Anfield până în vară și a declarat săptămâna trecută că este indecis în privința viitorului său. Internaționalul scoțian a fost
14:00
Nicușor Dan spune că nu se impune un referendum pe tema unirii României cu Republica Moldova # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a respins, sâmbătă, ideea organizării unui referendum pe tema unirii României cu Republica Moldova. El a declarat, la Focșani, unde a participat la manifestările dedicate Zilei Unirii, că o astfel de măsură nu se impune atâta timp cât "nu există o voință a Republicii Moldova". "Nu este cazul atât timp cât
14:00
Polițiștii au avut parte de o surpriză „cu coarne” la o bancă din New York. Nu se așteptau la un asemenea intrus # SportMedia
Polițiștii chemați să intervină la sediul unei bănci din statul New York după declanșarea alarmei au avut parte de o surpriză. Intrusul, rămas captiv în clădire, avea coarne și patru picioare. Animalul a spart o fereastră cu coarnele și a pătruns în clădire. Sunetul asurzitor al alarmei i-a sporit panica în timp ce căuta în
14:00
Tenismena poloneză Iga Swiatek, fosta lideră mondială WTA, a avut ceva emoții pentru calificarea în optimile de finală de la Australian Open. Locul 2 mondial în prezent a avut de furcă împotriva Annei Kalinskaya, ocupanta locului 33 mondial. Poloneza a avut nevoie de trei seturi pentru a accede în a doua săptămână de concurs la
14:00
Liderii mondiali și oamenii de afaceri au plecat de la Davos după o reuniune anuală a Forumului Economic Mondial plină de evenimente, dominată de președintele american Donald Trump. Reuters prezintă cinci concluzii după Forumul de la Davos:
Acum 24 ore
12:00
Nicușor Dan: Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori. Pentru mine politica a fost o necesitate (Video) # SportMedia
Nicușor Dan a vizitat sâmbătă Colegiul „Unirea” din Focșani cu ocazia a 160 de ani, unde a vorbit despre importanța valorilor, curajul de a fi neconformist, recunoștința față de profesori și credința în viitorul României. De asemenea, șeful statului i-a spus unui elevi din Focşani că a intrat în politică după ce ani de zile … The post Nicușor Dan: Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori. Pentru mine politica a fost o necesitate (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Există posibilitatea ca Dinamo București să rămână fără antrenorul său croat Zeljko Kopici din vară, un antrenor care a salvat Dinamo de la retrogradare, a dus echipa pe linia de plutire și acum o duce cel mai probabil și spre un nou play-off. Impresarul român Giovanni Becali declară că există șanse mari ca Zeljko Kopici … The post Dinamo rămâne fără antrenor din vară: „Am vorbit cu mai multe cluburi” appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Prețul unei călătorii metropolitane urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei. Proiectul prevede următoarele tarife: În ce privește titlurile de călătorie metropolitană integrată cu metroul, acestea vor avea următoarele tarife: Conform referatului de aprobare, … The post Prețul călătoriei cu STB urmează să crească de la 3 la 5 lei (proiect) appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Nota primită de Cristi Chivu din partea presei italiene după thriller-ul din Serie A cu Pisa # SportMedia
Internazionale Milano a reușit revenirea etapei în Serie A, contra celor de la Pisa, chiar pe Meazza, scor 6-2, după un 0-2 fabulos înregistrat în minutul 23. Chivu l-a învins așadar pe teren pe Marius Marin, care a bifat toată prima repriză la oaspeți, fără să iasă prea mult însă în evidență. Antrenorul român, care … The post Nota primită de Cristi Chivu din partea presei italiene după thriller-ul din Serie A cu Pisa appeared first on spotmedia.ro.
12:00
FCSB se pregătește pentru marele derbi cu CFR Cluj de duminică, meci crucial pentru a-și păstra șansele de calificare în play-off, gruparea campioană fiind acum abia pe locul 9, cu doar opt etape rămase până la finele sezonului regular. Dar, veștile nu sunt bune pentru formația roș-albastră. După ce a pierdut clar joi seara cu … The post FCSB, pierdere cumplită pentru derbiul cu CFR Cluj appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Japoneza Naomi Osaka, cvadruplă campioană de Grand Slam, fostă lideră mondială WTA, s-a retras înaintea partidei de sâmbătă pe care trebuia să o dispute la Melbourne cu favorita gazdelor Maddison Inglis. Tenismena niponă a spus că a suferit o accidentare în partida precedentă cu Sorana Cîrstea și că acum nu e momentul să riște ca … The post Naomi Osaka s-a retras înainte de partida cu Maddison Inglis de la Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Inter a fost condusă cu 2-0 în Serie A, însă a avut parte de o revenire de poveste (Video) # SportMedia
Internazionale Milano, gruparea pregătită de pe bancă de românul Cristi Chivu, a produs revenirea serii în Serie A. Inter a jucat acasă cu Pisa în deschiderea rundei cu numărul 22 din Serie A, vineri seara. Iar începutul a fost unul de coșmar pentru gazde. Pisa, formația lui Marius Marin, care a început jocul titular la … The post Inter a fost condusă cu 2-0 în Serie A, însă a avut parte de o revenire de poveste (Video) appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro, pentru termoficare, dar că nu s-au făcut lucrări, iar el n-a avut nicio vină şi nicio implicare. În plus, Bolojan consideră că aceste situaţii nu se rezolvă prin căutarea unui vinovat acum, ci prin implementarea unui proiect serios. Declaraţile vin … The post Bolojan îi dă replica Olguței Vasilescu, după ce l-a acuzat că a lăsat Craiova în frig appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Rapid București a realizat un transfer surprinzător, la doar câteva ore după oficializarea aducerii lui Olimpiu Moruțan în Giulești. Gruparea de sub podul Grant a mai bifat un transfer de răsunet, după ce a dat marea lovitură rivalei FCSB, aducându-l pe fosta sa vedetă pe care îl ceda cu 4 milioane de euro la Galata, … The post Transfer surpriză rezolvat de Rapid București în plină noapte appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Lui Donald Trump i-au trebuit șase zile pentru a construi o lume nouă. De când a amenințat sâmbăta trecută cu tarife vamale și confiscarea Groenlandei, comportamentul discreditant al lui Trump a arătat Occidentului, fără nicio îndoială, că normele vechii ale ordinii mondiale au fost date la o parte – „o ruptură, nu o tranziție”, în … The post „Noua realitate” a Europei: Săptămâna în care legăturile transatlantice s-au destrămat appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Naționala României de handbal masculin se va confrunta cu echipa Turciei în etapa a doua a selecției europene pentru Campionatul Mondial de handbal din 2027. Cele două meciuri vor determina una dintre echipele care vor avansa în etapa a treia a calificărilor. Potrivit comunicatului EHF, în această rundă se alătură echipele clasate pe locul 4 în grupele preliminare ale Campionatului European, împreună cu cele trei formații care au câștigat din prima etapă a calificărilor. România a terminat pe locul 4 în grupa B de la EURO … The post România întâlnește Turcia și la handbal, în drumul spre Campionatul Mondial appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Ziua 1431 Atac puternic în cele mai mari două orașe din Ucraina, soldat cu multe victime (Video) Se reiau discuțiile de pace # SportMedia
Ziua 1431 de război este marcată de o nouă rundă de discuții între Rusia, Ucraina și SUA, la Abu Dhabi, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului. Ieri seară, la finalul primei zile de discuții, Zelenski a spus că a primit raportări din oră în oră de la trimișii săi, dar că e … The post Ziua 1431 Atac puternic în cele mai mari două orașe din Ucraina, soldat cu multe victime (Video) Se reiau discuțiile de pace appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Jannik Sinner a vrut să abandoneze în turul al treilea la Australian Open, dar decizia organizatorilor l-a salvat in extremis # SportMedia
Italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial ATP la 24 de ani și multiplu câștigător de Grand Slam, a avut mari emoții în această noapte pentru a se califica în a doua săptămână de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. În partida din turul III cu americanul Eliot Spizzirri (24 de ani, … The post Jannik Sinner a vrut să abandoneze în turul al treilea la Australian Open, dar decizia organizatorilor l-a salvat in extremis appeared first on spotmedia.ro.
08:00
Pentagonul dezvăluie noua sa strategie de apărare: Mai puțin sprijin pentru aliații Washingtonului # SportMedia
Armata americană intenţionează să acorde un sprijin „mai limitat” aliaţilor Washingtonului din Europa pentru a acorda prioritate securităţii interne şi descurajării Chinei, a anunţat, vineri, Pentagonul în noua sa strategie de apărare. „Strategia de apărare naţională 2026” marchează o ruptură cu politica anterioară a Pentagonului, atât prin accentul pus pe faptul că aliaţii Statelor Unite … The post Pentagonul dezvăluie noua sa strategie de apărare: Mai puțin sprijin pentru aliații Washingtonului appeared first on spotmedia.ro.
08:00
Statele Unite se pregătesc pentru o mega-furtună de iarnă. Următoarele 10 zile vor fi cele mai grele din ultimii 40 de ani # SportMedia
Zeci de milioane de americani se pregătesc să facă faţă unei furtuni de iarnă masive, care va mătura Statele Unite de la Marile Câmpii din centru până la metropolele de pe coasta de est. „Ninsori abundente”, „acumulări catastrofale de gheaţă” sau „temperaturi glaciale şi rafale de vânt periculos de reci”: furtuna va fi „importantă şi … The post Statele Unite se pregătesc pentru o mega-furtună de iarnă. Următoarele 10 zile vor fi cele mai grele din ultimii 40 de ani appeared first on spotmedia.ro.
03:10
Lüften, obiceiul german care cucerește rețelele de socializare: De ce stau oamenii cu ferestrele deschise iarna în Germania # SportMedia
Practica germană, adesea impusă de lege, de a aerisi locuințele indiferent de anotimp a provocat tensiune în multe relații și chiar a pus capăt unora. Acum stârnește fascinație pe rețelele de socializare. Lüften, care înseamnă „aerisire” sau „ventilație”, este o dogmă în locuințele din Germania. Fie că plouă, că e soare, că e cald sau … The post Lüften, obiceiul german care cucerește rețelele de socializare: De ce stau oamenii cu ferestrele deschise iarna în Germania appeared first on spotmedia.ro.
03:10
Antreprenor în arhitectură: Ștefan Sava pariază pe regenerarea urbană a Bucureștiului în 2026 # SportMedia
Bucureștiul e o resursă nesecată de proiecte când vine vorba despre arhitectură: case istorice, străzi cu renume, locuri de poveste și, uneori, investitori pasionați care înțeleg că o clădire monument istoric reprezintă un activ sigur și valoros. Arhitectul Ștefan Sava, fondatorul casei de arhitectură SSAT+, vorbeste pentru spotmedia.ro despre oportunitățile și provocările unui business de … The post Antreprenor în arhitectură: Ștefan Sava pariază pe regenerarea urbană a Bucureștiului în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
01:10
Cristi Chivu, purtătorul torței olimpice la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 # SportMedia
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, va fi purtătorul torței olimpice la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina. Inter Milano a anunțat, vineri, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, că românul Cristi Chivu va purta torța olimpică. „Cristian Chivu va duce torța olimpică. Antrenorul lui Nerazzurro este oficial Tedoforo de la Milano … The post Cristi Chivu, purtătorul torței olimpice la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Trump scapă de „bazooka” europenilor. UE amână încă șase luni măsurile comerciale împotriva SUA # SportMedia
Uniunea Europeană va menține pentru încă șase luni suspendarea unui pachet de măsuri comerciale pregătite împotriva Statelor Unite, a anunțat vineri Comisia Europeană. Pachetul, în valoare totală de 93 de miliarde de euro, ar fi trebuit să intre în vigoare la 7 februarie, potrivit Reuters. Măsurile au fost concepute în prima parte a anului trecut, … The post Trump scapă de „bazooka” europenilor. UE amână încă șase luni măsurile comerciale împotriva SUA appeared first on spotmedia.ro.
